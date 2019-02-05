А. Плющев― Здравствуйте. В программе «Особое мнение» сегодня политолог Сергей Марков. Добрый вечер.

С. Марков― Добрый вечер.

А. Плющев― Я обычно считаю, на какой минуте мы с вами сбиваемся на Украину. Но сегодня мы с нее и начнем. Зачем нам сбиваться.

С. Марков― Кстати, вы знаете, почему сбиваемся. И почему тема занимает главное место на российских телеканалах. И почему по рейтингам слушатели, она же вызывает наибольший интерес.

А. Плющев― Нет, наибольший интерес сейчас вызывают внутренние проблемы. Я в «Ведомостях» видел раскладочку.

С. Марков― Они врут.

А. Плющев― Слушатели врут. На самом деле им интересна Украина.

С. Марков― Да, газета «Ведомости» просто представляет из себя ту часть информационной машины, которая пытается увести интерес с Украины на тематику внутренних проблем. Сейчас мы поговорим про эту информационную машину. Почему интересна Украина. Потому что главное событие. Обратите внимание, санкции же в России.

А. Плющев― Ни пенсионный возраст, ни НДС. Кому интересны цены на бензин.

С. Марков― Цены на бензин тоже интересны.

А. Плющев― ЖКХ. Никому не интересно. Всем интересна Украина.

С. Марков― ЖКХ интересна. И пенсионная реформа интересна. Украина интереснее всем. Почему. Объясняю. Вы знаете, одно из важнейших событий в современном мире, современной Европе это вообще конфликт между Россией и Западом. Правильно? Так? Ну так? Один из самых, для России точно. Наш конфликт с большой коалицией Запада является одним из ключевых элементов нашей жизни здесь. И санкционная война, информационная война. А из-за чего она? Из-за Украины. Кроме того, сам по себе террористический режим на Украине является формой атаки на Россию. Западные страны, которые большей частью внутри себя являются демократическими, поддерживают террористический, открыто антидемократический режим Украины с единственной целью – максимального ущерба России. Как всю жизнь через Украину и Белоруссию шли завоеватели на Россию. Наполеон шел через Белоруссию и Украину. Карл ХII шел на Украину. Помните сражение под Полтавой. Помните?

А. Плющев― Белоруссия мне кажется сейчас зря.

С. Марков― Я не про это. Карл XII – через Украину. Немецко-фашистское нашествие – через Украину и Белоруссию тоже. Нашествие Наполеона в основном через Белоруссию. Отчасти тоже. Он пытался прорваться на Украину. Все они атаковали великую Русь через две ее такие мощные составляющие: Украину и Белоруссию. Ключевой факт современного состояния России. И люди это прекрасно чувствуют и понимают. Поэтому им интересно обсуждать Украину. Они хотят, чтобы Россия заняла более жесткую позицию, ликвидировала террористический русофобский режим и вернула свободу, демократию, процветание в Украине. Как известно Украина процветала в истории только, когда она была вместе с Россией.

А. Плющев― Внеплановое включение программы «Все так» в наш эфир. Или «Не так» или еще какой-нибудь исторической программы, которых у нас множество, закончено. И мы начинаем программу «Особое мнение» с Сергеем Марковым.

С. Марков― Спасибо.

А. Плющев― Вот лежит новость рядом с вами про Медведчука. Который недавно заявил о том, что надо бы решать с Донбассом. И особый статус и так далее. А теперь против него возбуждают уголовное дело. Там на Украине за госизмену.

С.Марков: Современная политология стала не столько на динамическом анализе, сколько на статистическом

С. Марков― Объясняю. Медведчук скромно предложил, что нужно выполнять Минские соглашения. И все. Потому что в Минских соглашениях записан особый статус и так далее. В ответ на это подали в суд на него. Прокурор кто у нас, Луценко и главный человек из команды Петра Порошенко. Вот чтобы его знали. У Порошенко было две таких важных внутренних как бы встречи нового года, встреча католического рождества. И встреча нового года непосредственно. Он узкую компанию собирал оба раза. Первый раз на католическом рождестве с ним были генпрокурор Юрий Луценко, Александр Турчинов, Совета Безопасности. Известный военный преступник, который отдал первый приказ атаковать Донбасс и при котором состоялась резня в Мариуполе и Одессе.

А. Плющев― И. о. президента Украины после бегства Януковича.

С. Марков― После свержения Януковича.

А. Плющев― Бегства Януковича.

С. Марков― Нет, Янукович никуда не убежал.

А. Плющев― В Россию, как же.

С. Марков― Янукович в Харькове был на территории Украины, когда группировка…

А. Плющев― Он был даже вывезен на территорию Украины в Крым. Ну хорошо.

С. Марков― После государственного переворота.

А. Плющев― Мы историческую передачу закончили.

С. Марков― Но это важно. Сначала Янукович был свергнут, а потом был вынужден под угрозой смерти бежать. Сначала государственный переворот, а потом бегство Януковича. Я не наоборот. Теперь соответственно он с ними встречал. Он с ними связал силовую составляющую, как собственно, переутверждать себя на второй срок. Новый год, Петр Порошенко встречал в семейном кругу. С тем же Юрием Луценко, генпрокурором и главой Центризбиркома Украины. И вот они там обсуждали, как фальсифицировать выборы.

А. Плющев― А вы об этом знаете откуда?

С. Марков― Ну как вы думаете.

А. Плющев― Не знаю.

С. Марков― Какой вопрос Петр Порошенко с его рейтингом 7-8% и с желанием при этом сохраниться на второй президентский срок обсуждал ЦИК. Вот вы думаете.

А. Плющев― Вы так спрашиваете, как будто: а что еще мог Навальный с Евгением Пригожиным обсуждать. Да я даже про факт этой встречи от вас узнал. Что я могу думать.

С. Марков― Сейчас еще скажем. Так вот, между прочим, вы коснулись интересного вопроса. Вообще современной политической экспертизы политического анализа. Вот состоялась встреча на новый год. Генпрокурор, президент, который с рейтингом 7-8% хочет переизбираться с ненавистью абсолютного большинства населения. С главой ЦИК. Можем ли мы сделать какие-то выводы на этот счет. Обычный политический аналитик прошлого говорит, что нет, у нас нет никаких фактов. Может они просто там водили хоровод, пели про зайчика, елочку. Может, напились. И так далее. Ничего сказать мы не можем, мы должны молчать. Современный политический аналитик не может уйти от основного вопроса…

А. Плющев― Даже если этой встречи не было, он сделает выводы.

С. Марков― Да.

А. Плющев― Современный политический аналитик он таков.

С. Марков― Можно сказать, что современная политология стала не столько на динамическом анализе, сколько на статистическом. С вероятностью 90% мы можем сказать, что на этой встрече обсуждались формы фальсификации выборов. Вы можете сказать: у вас же нет фактов, которые это подтвердили бы.

А. Плющев― Спасибо, что делаете работу за меня.

С. Марков― И вы будете правы. Но людям, которые хотят понимать реальность, им нужна не абстрактная фиксированность на верифицированных фактах. Им нужно общее представление закономерности развития.

А. Плющев― Альтернативное.

С. Марков― Да.

А. Плющев― Альтернативные факты им нужны.

С.Марков: Людям нужна не абстрактная фиксированность фактов, а общее представление закономерности развития

С. Марков― Им нужно понимание общей закономерности развития. Сейчас новый термин появился (неразборчиво). Это ладно, подробнее потом вам расскажем. Сейчас вообще очень много интересной новой терминологии. В современном мире. Но постправда наиболее широко знаете. Но это как раз не постправда, это противостояние постправды. Постправда — это когда за истину принимается то, во что верит большинство людей. Кстати с этой постправдой встречаетесь каждый день, когда слушаете прогноз погоды отчасти. Когда вам говорят…

А. Плющев― Я его иногда и произношу даже.

С. Марков― Сегодня погода минус 3, который ощущается как минус 8. Людям важнее то, как ощущается минус 8, что примерно себе представляет, вот это как бы и есть этот новый отчасти мир. Эта правда имеет значение. Не только что минус 3, но и что это ощущается как минус 8. Это такой немножко… Возвращаемся к Украине. Вот Петр Порошенко. У него задача сохраниться в качестве президента. Почему? Если он теряет пост президента — с большой вероятностью суд, тюрьма, лишение его многих миллиардов по обвинению в воровстве многочисленном. Военных преступлениях. Там много чего было за это время. Тимошенко его враг на протяжении 15 лет. И как бы американцы ни пытались защитить, все равно с большой вероятностью настоящих гарантий не получит. То есть гарантии даст Тимошенко, но выполнять я думаю, их не будет. Все это прекрасно понимают. И он больше всего. Как Порошенко может победить. Все очень просто. Путем фальсификаций. Все уже отлажено. Например, вы знаете…

А. Плющев― Отлажено где?

С. Марков― Украине.

А. Плющев― А, я думал у нас.

С. Марков― У нас тоже есть фальсификации, но они у нас… Ладно, я скажу, как работают у нас.

А. Плющев― И если можно, ближе к Медведчуку.

С. Марков― Сейчас скажу. У Петра Порошенко все зафиксировано. Генпрокурор под ним. Глава ЦИК под ним. Под ним мэры, губернаторы крупнейших городов. Которые получили больше денег и одновременно зависят от него. Порошенко по большому счету их может снять. И вот с помощью этой машины фальсификаций на него также работает часть неонацистов, он и будет реализовывать эти фальсификации. Сейчас Тимошенко тоже заявила, как это получилось. У нас ушли Крым, Донбасс, народу сбежало 10 миллионов из страны. А количество оказывается зарегистрированных избирателей только прибавилось на полтора миллиона людей. То есть Порошенко уже положил себе в карман 7 миллионов где-то фальшивых избирателей, которые не будут принимать участие в выборах, но зарегистрированы как существующие.

А. Плющев― У нас с Новой Москвой мне кажется так было. Нет?

С. Марков― Тоже возможно было. Но в масштабах значительно меньше. И не имеющих политического значения.

А. Плющев― Вас тут поправляют, что Наполеон шел через Литву и Беларусь современную. Ну да бог с ним.

С. Марков― Через Белоруссию хотел прорваться. Так вот, Петр Порошенко все сделал для фальсификации. Он с легкостью фальсифицирует. У него одна проблема. Чтобы американцы и евросоюзцы признали эту фальсификацию. В 14-м году американцы сами фальсифицировали выборы в интересах Петра Порошенко. Когда Порошенко получил в первом туре 40%, и прямо по приказу посла США он вызвал себе весь состав украинского Центризбиркома и сказал: вместо 40 напишите 53%. И чтобы там все решилось в первом туре. Они боялись тогда раскола. Сейчас американцы…

А. Плющев― Тоже из этой постправды всей. Современной политической аналитики.

С. Марков― Это не постправда. Это современная…

А. Плющев― Политическая аналитика. Будем так это называть теперь.

С. Марков― Которая, не имея строгой верифицированности, тем не менее, все знают и отражают правду. Самое главное. Американцы не готовы в этот раз, точно не будут фальсифицировать за Порошенко. У американцев несколько вариантов. Три базовых. Первое – у них есть такое: главу хунту не меняют. Следующий глава хунты будет только хуже. Поэтому пускай будет Порошенко. Значит дать им возможность фальсифицировать выборы. Вторая – давайте из русофоба бандеровца выберем самого популярного. Тогда Тимошенко. Третий вариант – а давайте сменим все поколение. Уберем всех, кто был в комсомоле. Как…дескать классно мы сделали все. Все поколение уберем. Тогда Вакарчук, Вакарчук оказался слабым, либо они будут использовать Владимира Зелинского, который неплох с этой точки зрения. Перезагрузить все поколение. Они сейчас выбирают. Чтобы они закрыли глаза, что бы вы сделали на месте Порошенко. Чтобы американцы закрыли глаза на тотальную фальсификацию выборов. Что бы вы сделали?

А. Плющев― Я бы честно выиграл.

С. Марков― Нет. С рейтинга, когда вас ненавидит 90% населения. Не смешите.

А. Плющев― Я бы изучил опыт Бориса Ельцина в 1996 году. Он с 2% выиграл.

С. Марков― Правильно. Вот он это и делает. Во-первых, создать машину фальсификаций, во-вторых, демонизировать всех тем, что придет Путин, сейчас поэтому говорит, что все 88 кандидатов это Путин. А только один я Порошенко. Путин за углом значит. И перед американцами вопрос поставить. Товарищи американцы, я единственный, кто самым злобным образом ненавидит Россию, я единственное спасение русофобского вашего проекта в Украине. Сделают ставку на меня, ничего не надо. Всю грязь беру на себя. Всех убью, кого надо. Куплю кого надо.

А. Плющев― Это же здорово.

С. Марков― Вы только закройте глаза на все это дело.

А. Плющев― Почему здорово.

С. Марков― Поэтому…

А. Плющев― Подождите. А то я забуду мысль. Получится так, у нас же тоже получилось Ельцин выиграл с 2% или скольких. Вы говорите с фальсификациями. Неважно, выиграл. Плохо или хорошо, мытьем, катаньем. Выиграл. И потом поставил Путина. И вот так будет на Украине, наверное.

С. Марков― Нет.

А. Плющев― Почему?

С. Марков― В России был режим, как бы союзнический с США. Я тогда работал с американцами. Были американские советники и так далее. Но американцы не командовали президентом России. И когда президент России, например, занял позицию по Косово, по Югославии, совсем другую, чем хотели американцы. Он смог это сделать. Президент России Борис Ельцин и по договорам по ограничению вооружений фланговых ОБСЕ занял совершенно жесткую позицию. Он мог это сделать. В Украине создан совершенно другой режим. В Украине нет правительства в обычном смысле этого слова. В Украине у власти находится группа военных преступников. Иностранных агентов, авантюристов, которые полностью выполняют роль реальной власти Украины. Реальная власть Украины – это штаб, который сидит сейчас в офисе госсекретаря Майка Помпео. Переехал 4 месяца назад из офиса вице-президента…

А. Плющев― Выдвигаю ультиматум. Либо мы к Медведчуку…

С.Марков: Состав выборный не имеет значения, когда у одного кандидата 70%, он суперпопулярная фигура

С. Марков― Я сказал, для этого и сделал суд против Медведчука. Для того чтобы доказать.

А. Плющев― Нет суда никакого еще…

С. Марков― Уважаемые американские друзья, я главный антироссийский человек. Вот вы знаете главного (неразборчиво) человека Медведчука, близкого с Путиным и так далее. Вообще американцы что опасаются. Что Порошенко выиграет вторые выборы и начнет крутить, мухлевать и стараться… В чем главный интерес Украины. Мир на Донбассе, мир и дружба с Россией. Но и понятно, что чтобы стать нормальным президентом популярным, Порошенко должен это сделать. Но не может, поскольку получает другие приказы. Американцы боятся, что он их обманет. И выйдет на мир с Россией. Выйдет на мир на Донбассе. И он им говорит: товарищи американские кураторы, не бойтесь, я единственный свой контакт с Путиным разрываю. Путем подавания на него в суд, что он предатель, такой, сякой.

А. Плющев― Чего и хотел добиться от вас 20 минут.

С. Марков― Поняли?

А. Плющев― Да.

С. Марков― Согласитесь. Нужно было это сказать заранее.

А. Плющев― Обязательно. Должен что сказать. Что Генпрокуратура Украины сделала пояснение. Что Медведчук пока не является подозреваемым в уголовном деле. Он фигурант, но не подозреваемый. Статьи госизмены и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Тут слушатели интересуются. А почему на Украине, где к выборам пять лет назад были допущены все, кто хотел, хунта. А у нас, где и свободных выборов-то практически нет, спрашивает наш слушатель, вот не так.

С. Марков― Объясняю. Все просто и элементарно. В условиях, когда в стране сформировался общенациональный лидер Владимир Путин, который пользуется согласно всем же оценкам поддержкой большинства населения, сейчас она несколько падает. Но поскольку люди не чувствуют угрозы Путину, ну если бы была угроза, она бы резко поднялась. На протяжении всех лет люди оценивают, что Путин очень хорошо укрепил независимость страны, поднял уровень жизни…

А. Плющев― То есть им наплевать на то, что нет выборов.

С. Марков― Нет, им не наплевать. Выборы носят так называемый плебисцитарный характер. То есть реально президентские выборы превращаются в референдум по поводу общенационального лидера.

А. Плющев― Но к ним не допускают многих.

С. Марков― Нет, к ним допускают практически всех. Кроме, насколько я понимаю, не допустили Навального. С моей точки зрения зря не допустили. Так или иначе, состав выборный он не имеет значения в условиях, когда у одного из кандидатов 60-70%, когда есть абсолютно суперпопулярная фигура.

А. Плющев― Это заранее типа знаем, чего выборы городить, правда.

С. Марков― Примерно так рассуждает. Финансирующая избирательная кампания. Ведь когда идет политик, ему нужно, чтобы какое-то финансирование. Но какой дурак, извини меня, будет финансировать какого-то идущего против Путина человека, если у этого человека нет никаких шансов, он только зря ругается с правительством, с администрацией президента.

А. Плющев― В 2013 на выборах мэра Москвы у нас был показательный пример, как финансировали противника власти.

С. Марков― Да. На выборах мэра Москвы были какие-то возможные альтернативы…

А. Плющев― И после этого закрыли такие альтернативы.

С. Марков― Довлеющей абсолютно популярной фигурой Собянин не был. Какой является Владимир Путин.

А. Плющев― А потом стал и поэтому и лавочку прикрыли. На следующих выборах мэра Москвы я имею в виду.

С. Марков― Сейчас не хотел бы, отдельный вопрос мэра Москвы.

А. Плющев― Хорошо

С. Марков― Мне кажется, что они прошли не вполне правильно, скажу честно. И там не было такой же ясности и четкости как на президентских выборах. Мы сейчас сравниваем с президентскими выборами. В России. Там нет никакой особой необходимости… большому количеству альтернативных кандидатов, потому что у них нет никакого шанса. Из-за сверхпопулярности Путина. В Украине, поскольку 90% населения люто ненавидят Порошенко, то, естественно, возникает пространство для каких-то всевозможных комбинаций. Все понимают, что не факт, что усидит у власти. Поэтому олигархи вкладываются в том числе в альтернативные проекты. Понимаете? Плюс Порошенко выгодно большое количество кандидатов.

А. Плющев― Но при этом там хунта.

С.Марков: Всегда мы не боимся бросить вызов злу. За это нас бьют по башке всегда, из-за этого все вторжения…

С. Марков― Конечно. Объясняю. Все понимают, что окончательное решение о том, кто будет президент Украины, принимают внешние кураторы. То есть американские офицеры спецслужб. Они там готовят решение, отдают его госсекретарю США, который курирует сейчас этот процесс. Или директору ЦРУ. И они принимают решение. Президентом будет вот этот. Будет война, мир или нет, тот человек будет премьер-министром или нет. Они принимают решение. Но с учетом популярности, потому что одно дело им продавливать фигуру, которая имеет популярность 2%, другое дело – назначать президентом Украины человека, у которого будет 20% популярности. Это совершенно разные вещи. Плюс извините меня, почему мы говорим «хунта». Хунта это не просто так ругаться, это группа людей, незаконно захвативших власть и незаконно, силой оружия ее удерживающая. В Киеве эти политики незаконно свергли президента действующего…

А. Плющев― Потом-то были выборы уже…

С. Марков― Потом я же вам сказал, они были фальсифицированы. И президентские и парламентские. К тому же они прошли в условиях террора…населения…

А. Плющев― …Альтернативными кандидатами, которых выдвигали американцы.

С. Марков― Какие альтернативные кандидаты в 14-м году. Тогда я напомню судьбу Тимошенко. Тимошенко думала, что она такая крутая будет президентом. Казалось бы. Вот она вышла из тюрьмы, страдала от Януковича, всеми проклинаемого. Вот вышла. Казалось бы, вот она должна быть президентом. Но выбор пал американцев не на нее почему-то. Я сейчас скажу, почему. Сразу могу сказать. Они ее подозревали в сговоре с Кремлем. Поэтому выбор пал не на нее. Она решила все-таки вести кампанию, несмотря на рекомендации и поехала в Вашингтон. Решила начать кампанию с Вашингтона. Там у нее была договорена встреча с сенаторами, конгрессменами, все с человеком свободы с Юлией Тимошенко хотели встретиться. У нее огромная повестка, выступление. И вдруг за один день все отказываются от встречи. Все до одного. В Вашингтоне. Все сенаторы, конгрессмены, чиновники. Как вы думаете, они сами отказались или им порекомендовали? Алексей, вот вы как думаете. У вас нет данных, у меня нет. Вы думаете, 25 человек сенаторов конгрессменов, чиновников Госдепартамента, чиновников Министерства финансов, чиновников Министерства торговли в течение одного дня отказались от встречи с певцом свободы Юлией Тимошенко, самостоятельно? Или по рекомендации.

А. Плющев― Я думаю, что будет, если спросить украинцев: им американцы назначили Порошенко.

С. Марков― Не увиливайте от вопроса. Алексей.

А. Плющев― Хотят ли… Да я даже не Алексей.

С. Марков― Извините, да.

А. Плющев― Ничего страшного.

С. Марков― Так вот я думаю, что вы увильнули от ответа. Реальный ответ: конечно рекомендовали. Почему? Потому что тогда важно было американцам консолидировать эту хунту, чтобы не было… раскола. Это первая причина.

А. Плющев― Нам прерваться надо на новости. Извините, Сергей. Успеем еще в следующие 10 минут.

НОВОСТИ

А. Плющев― Это «Особое мнение» политолога Сергея Маркова. Я надеюсь, что мы кроме Украины сегодня еще обсудим пару тем.

С. Марков― Как я считаю, Россия должна действовать. Конечно, действует слишком мягко. Нужно, во-первых, признать нынешние власти Украины незаконными. Нужно прямо назвать режим незаконным и реализующим политику государственного терроризма. И признать, наконец, правительство в изгнании Украины. Это очень важный практический шаг. Что это будет означать? Правительство в изгнании, естественно, назовет все решение украинских властей незаконными. В том числе незаконными, все должны знать…

А. Плющев― Проблема была в том, что выборы признали. Всё, куда обратно.

С. Марков― Во-первых, можно признать это ошибкой. Во-вторых, можно нынешние власти признать незаконными. Тем более наших наблюдателей там пытаются заблокировать, чтобы они не могли приехать. Выборы-то нечестные, все же понимают. Если правительство в изгнании называет нынешние власти или будущие новой администрации незаконными, это означает, что решение незаконное. Это значит, что те, кто иностранцы хочет дать кредит этому правительству, должны знать, что новое правительство законное эти деньги назад не вернет. Если кто-то из иностранцев хочет купить одесский припортовый завод, он должен знать, что новые власти Украины, законное правительство эту сделку не признает. Она будет аннулирована, изъята в пользу государства. Если кто хочет по дешевке у вора Порошенко купить на миллионы за гроши, но купить украинский чернозем, он должен знать, что эта сделка незаконная. И значит все будет возвращено в пользу украинского государства.

А. Плющев― Забыли только народ Украины спросить насчет того, хочет ли законное правительство взад или не хочет.

С. Марков― Конечно. А кстати по повестке дня. Вы знаете, социология показывает сейчас…

А. Плющев― Та самая постаналитическая. Кстати.

С. Марков― Ну да. Вся вообще аналитическая, постаналитическая, фальсифицированная. В разных степенях. Главный запрос в Украине – запрос на мир. Люди хотят мира на Донбассе, мира с Россией, хотят, чтобы все было хорошо. Никакой войны чтобы не было.

А. Плющев― При этом ни одного пророссийского политика нет среди…

С. Марков― Да! И как разрешить это противоречие. Да потому что решение будет принимать не народ Украины. А реальный диктатор.

А. Плющев― Потому что политология барахло.

С. Марков― Реальным диктатором являются американские спецслужбы. Которые принимают решение. Которые назначают только максимально русофобского политика. Вот вам конкретное логическое доказательство наличия в Украине внешнего управления в интересах другого субъекта.

А. Плющев― Поехали в Россию. Со взглядом на Венесуэлу. А не признать ли нам, мы можем признавать, не признавать выборы, не выборы. А не признать ли там Гуайдо. Как это сделали все остальные. Или даже не так: почему мы не Китай. Китай вот он какой хитрый. И говорит, что мы и с теми, и с другими, и с какими хочешь будем работать. А мы говорим, что нет, давай только с Мадуро.

С. Марков― Потому что мы не китайцы. У нас есть свои…

А. Плющев― Хорошо ли это.

С.Марков: Наш конфликт с большой коалицией Запада является одним из ключевых элементов нашей жизни здесь

С. Марков― …А как с немцами получилось. Вот Чехия, они все, как известно, капитулировали перед немцами. И говорят, за счет этого сохранили великолепный архитектурный ансамбль… Ну вот и ряд других как-то так, а мы вот русские всегда сражаемся против зла. Всегда мы не боимся бросить вызов злу. За это нас бьют по башке всегда, из-за этого все вторжения…

А. Плющев― Причем в основном свои.

С. Марков― Нет, почему, Наполеон. Гитлер.

А. Плющев― Сталин.

С. Марков― Я иногда задумываюсь, а в чем миссия России в мире. Там по-разному можно…

А. Плющев― Некоторые говорят — показывать как не надо. Вы говорите по-другому.

С. Марков― Точно это не подходит с точки зрения космоса, с точки зрения…

А. Плющев― Сейчас подходит. Дмитрия Рогозина я имею в виду. Сейчас прям подходит.

С. Марков― Все равно американцы летают на наших кораблях.

А. Плющев― Двигателях вы хотите сказать.

С. Марков― И на наших кораблях. У них наши двигатели. Еще они конкретно американские на станцию летают все последние годы на наших кораблях…

А. Плющев― Часть на «Союзе», да.

С. Марков― Да не часть, все они последние годы, лет 7-8 только на наших кораблях летают. Поэтому точно «мы показываем как не надо» – точно не подходит. Я думаю, что миссия России — останавливать всех претендентов на мировое господство… И… европейское. Вот Карл XII претендовал на европейское господство. Ну пошел к нам.

А. Плющев― Вас сегодня в программу «Не так» сбивает каждый раз.

С. Марков― Величием, глубиной исторического мышления.

А. Плющев― Мыслить надо планетарно.

С. Марков― Да. Наполеон Бонапарт хотел стать европейским гегемоном. Пошел к нам – обломался. Гитлер хотел стать европейским мировым гегемоном. Пошел к нам – обломался. Сейчас американцы хотят стать мировым гегемоном. Вот лезут к нам. Ну, более вероятно обломаются все-таки. Поэтому ну такая наша судьба. Такой у нас характер.

А. Плющев― Особенный такой.

С. Марков― Александр, вот вы встречаетесь с иностранцами, они за что вообще… Что-то им в русских не нравится. Но что-то же нравится. Что им нравится в русских?

А. Плющев― Сергей, вы же сами работали с американцами, как вы только что сказали. И все было ничего и все нормально. И вдруг как выяснилось, что они, оказывается, сожрать нас хотят. С потрохами.

С. Марков― Не всегда. Эта кампания началась с 13-го года примерно. Это другой немножко вопрос. У нас с американцами то хорошие отношения, то плохие. Разные. Америка не является злом безусловным. У нас с кем-то хорошие там отношения, с кем-то плохие. По-разному складывается. Но вот сейчас по Венесуэле. Очевидно, происходит попытка иностранного свержения, прямо назначают другого президента. Вообще на новый какой-то уровень поднялись. Выбрали какого-то пацана, сказали, нам нравится, мы его подготовили. Будет теперь у вас президентом. В основе лежит внутренний кризис. Политика Мадуро экономическая с моей точки зрения безумная. Он там, все знают — очереди, большие проблемы в социально-экономической сфере. Бежало 2-3 миллиона в соседние страны. Ну, конечно, меньше, чем в Украине и демократия в Венесуэле на порядок…

А. Плющев― 10% бежало. И это беженцы по голоду. Это не те, кто поехали на заработки.

С. Марков― Извините, голод не такой, что прям голодают. Они поехали на заработки, за приличной жизнью поехали. Не забывайте о том, что из Украины многие люди поехали, потому что им угрожала смерть. Из Украины бежало по разным оценкам порядка 6 миллионов из населения 40 миллионов. То есть порядка 15-17%. То есть почти в два раза больше в процентном отношении, чем из Венесуэлы.

А. Плющев― Там война была.

С. Марков― С точки зрения демократии тоже не сравнить. Демократия в Венесуэле на порядок больше, чем в Украине.

А. Плющев― И на два, чем в России.

С. Марков― Ну не знаю. В России есть демократия в фундаментальном смысле этого слова. Демократия это когда лидером в стране является тот, кого хочет народ.

А. Плющев― Демократия это процедура. Меня всю дорогу учили.

С. Марков― Это вас обманули. Есть много разных концепций демократии.

А. Плющев― Мне в Советском Союзе тоже говорили, вот народ хочет большевиков, поэтому большевики и есть. Это же власть рабочих. Их народ хочет. У вас как у большевиков получается.

С. Марков― Нет.

А. Плющев― Марксистко-ленинскую философию хорошо учили. Пятерка была? Кандидатская.

С. Марков― Я преподавал.

А. Плющев― А, ну вот.

С. Марков― Хотя и был одним из лидеров демократического антикоммунистического движения в свое время.

А. Плющев― Это яйца в разных корзинах. Нормально.

С. Марков― Не яйца в разных корзинах. А форма политического самоопределения. Порвал с этой коммунистической властью, выступил против нее, когда понял, что все-таки народ хочет не ее…

А. Плющев― Вовремя порвали.

С. Марков― Нет. Я порвал за несколько лет до вовремя. Большинство-то вовремя. А я за несколько лет, меня успели еще за участие в движении оппозиционном выгнать из общежития, между прочим. Я скитался по знакомым.

А. Плющев― То есть когда вы поймете, что народ не хочет Путина…

С. Марков― Ну, конечно. Без сомнения. Здесь мы поддерживаем не Владимира Владимировича Путина, мы поддерживаем его политику. Стиль политического лидерства. И сейчас, конечно, я неоднократно прямо говорю, что Владимир Владимирович должен пожестче. Ну пожестче надо.

А. Плющев― Недостаточно жестко.

С. Марков― Очевидно.

А. Плющев― Вы критикуете его справа так сказать. Или слева.

С. Марков― Справа и слева. Неважно.

А. Плющев― За недостаточную жесткость.

С. Марков― Я критикую Владимира Владимировича…

А. Плющев― Конструктивно.

С. Марков― С позиции Владимира Путина первого президентского срока. Идеального с точки зрения народа РФ и моей. Так вот, возвращаясь к Венесуэле. Там мы не хотим, чтобы наши инвестиции ушли, а самое главное мы хотим остановить смерти по смене режимов. У нас есть два варианта, я полагаю. Первый вариант максимум — создать команду советников. Китайско-российско-турецкую. И помочь, наконец, Мадуро изменить свою экономическую политику. Там советники должны быть экономические, прежде всего, и отчасти военные. И отчасти информационные. И изменить экономическую политику, оздоровить ее, сделать ее более популярной среди народа, населения. И помочь выйти Венесуэле из кризиса. Это первый вариант. Вариант минимум: войти в команду переговорщика, посредников, чтобы были выборы. Но выборы были честными. Ведь вот сейчас американцы и евросоюзцы говорят: проведите выборы. Ну, так извините меня, мы же знаем, что они сейчас признают только те выборы, которые их марионетки выигрывают, даже если они нечестные. Типа украинских. То есть любую фальсификацию они готовы признать демократией. Либо бы это было…

А. Плющев― Грузинские выборы признали недавно. Там говорят пророссийский кандидат.

С. Марков― Да какой пророссийский кандидат, если этот якобы пророссийский кандидат, он не хочет даже дипломатических отношений с Россией иметь. Какой, извините меня. Не может быть пророссийским кандидат, который не хочет даже иметь дипломатических отношений с Россией.

А. Плющев― Вот какая наука ваша постсоциология. Или кто там, постаналитика. Ну потому что в стране такая история. Так и в Украине, так и в Грузии.

С. Марков― Удерживаемся в Венесуэле. Чтобы реальные были выборы и президентские, и парламентские. Что если Мадуро действительно получит большинство, он может получить большинство, я вам объясню, почему. Потому что его программа безумная с точки зрения экономики, но с точки зрения социальной…

А. Плющев― А с точки зрения искусства.

С.Марков: Порошенко все сделал для фальсификации. Он с легкостью фальсифицирует. У него одна проблема…

С. Марков― Секундочку. С точки зрения социальной программа Чавеса, Мадуро весьма выгодна была для многих миллионов нищих людей.

А. Плющев― Пока были деньги. Денег не стало.

С. Марков― Денег стало меньше значительно, но у них по-прежнему бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, чего не было у миллионов людей. Поэтому то, что я сейчас у специалистов консультируюсь, они говорят, что на честных выборах сейчас бы победил Мадуро. Поэтому нам бы добиться, чтобы были честные выборы. Кто победил, кто не победил и чтобы представители оппозиции…

А. Плющев― Честные как в России?

С. Марков― …кто бы он ни был. В России вполне честные выборы.

А. Плющев― Понятно. Все ясно.

С. Марков― Там лидеры… Точно не как в Украине. Нам такие выборы не нужны. Даже нельзя сказать честные, как в Америке. В Америке тоже вы понимаете, что там тоже выборы не вполне честные. Там Берни Сандерс оказался президентом, если бы выборы были честные. Ну, сложно даже найти, где выборы по-настоящему честные. Полностью. У нас хватает админресурса, здесь я согласен, перебор даже. Но сейчас не про это. Если Мадуро бы выиграл, то… ЕС чтобы признали его победу и американцы. Если Мадуро проиграл бы, например, в парламенте у него была фракция 30-40%, его не под суд бы закатали, а чтобы он оказался частью всего этого процесса и в том числе наши контракты, инвестиции, наши отношения тоже не пропали бы. Вот наша задача. Я надеюсь мы к ней идем.

А. Плющев― Ну вот китайцы говорят, что мы с тем и другим. Лишь бы наши инвестиции не пострадали.

С. Марков― Боятся они. У них китайский стиль. У него есть свои плюсы. Мы видим… экономику Китая. Но неизвестно, вот с точки зрения стратегической правильный ли это путь — прогибаться в критических ситуациях. Вот со Сноуденом. Китайцы же прогнулись и вытолкнули Сноудена. Мы не прогнулись. Приняли Сноудена у себя. Не сдали его американцам. И оказались во многом под их ударом. Одна из причин этой мощной атаки на Россию – дело Сноудена. Это я вам говорю на основе конкретных фактов. Очень совсем конкретных. Которые не могу, к сожалению, озвучить. Ну, вот такие немножко разные стратегии.

А. Плющев― Потому что мы, русские, всегда против зла. Это я вынес из сегодняшней передачи.

С. Марков― Это правильно.

А. Плющев― Спасибо большое. Сергей Марков, политолог. Мастер постполитологии можно сказать. Был сегодня гостем программы «Особое мнение». Спасибо большое. Всего доброго.