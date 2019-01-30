А.Соломин― Здравствуйте! В студии «Эха Москвы» и YouTube-канал «Эхо Москвы» — Алексей Соломин. И сегодня гость «Особого мнения» — Артемий Троицкий, журналист. Здравствуйте, Артемий!

А.Троицкий― Добрый вечер, Алексей! Добрый вечер всем!

А.Соломин― Слышали ли вы об операции, которая происходила сегодня в Совете Федерации?

А.Троицкий― Да, я думаю, что это начало великого почина. То есть на меня большое впечатление произвело не только то, что арестовали какого-то очередного высокопоставленного уголовника, сколько то, как это было сделано, с какой элегантностью, с каким размахом. То есть во время выступления Генпрокурора, в присутствии начальника Следственного комитета Бастрыкина. И бедный этот чувачок, этот крачаево-черкес, он вроде даже пытался сбежать — и тут его Валентина Матвиенко остановила, сказав: «Зря пытаетесь, сенатор такой-то… Советую вам не сопротивляться!»

Ну, это супер! Это кино, это настоящий фильм. По форме это довольно удивительно. Это шоу. Более-менее, понятно, на кого это шоу рассчитано. Рассчитано оно, естественно, на простой народ. Вот ему показывают, что нет у нас неприкосновенных, что если кто там на что посягнет, то от того и погибнет.

Интересно, на самом деле, то, как люди на этот отреагируют. Я думаю, что вообще никак.

А.Соломин― Какие люди? Наши слушатели, например…

А.Троицкий― Простые российские люди, которые позволяют еще себе посматривать федеральные телеканалы. Думаю, что вряд ли они станут восторгаться, подпрыгивать на свои диванах, потирать потные ладошки и так далее. Потому что все, собственно, знают, что и в Думе и в сенате, и в правительстве и в аппарате президента у нас сидит огромное количество реальных уголовников.

А.Троицкий: Сенат — это вообще такое мутное место. Это же не пойми что

Сенат — это вообще такое мутное место. Это же не пойми что. И, я думаю, что там можно брать если не каждого первого, то уж сто процентов каждого второго, просто выщипывать и тут же заводит на него уголовное дело, сажать его в СИЗО и так далее.

И там же в сенате сидит до сих пор, по-моему, такой замечательный паренек по имени Сергей Лисовский, с которым меня судьба сводила достаточно давно, когда он еще был важным персонажем, по-моему, в Солнцевской ОПГ у Михася. А также, я не знаю, идет ли еще следствие по делу об убийстве Владислава Листьева, но пока это следствие шло, то одним из главных подозреваемых там всегда значился Сергей Лисовский тот самый, который теперь заседает в сенате и, по-моему, разводит курей где-то в Подмосковье или в Тульской области, не помню уже где.

А.Соломин― А вас как сводила с ним судьба?

А.Троицкий― Это долгие истории. Дело в том, что я тогда занимался тем, что можно называть шоу-бизнесом и медиабизнесом. Я был начальником по музыке не телеканале «Россия», потом начальником по музыке и развлекательным программам на НТВ. Сергей Лисовский тогда ведал всякими игорными заведениями, а также рейв-вечеринками, а также некоторыми артистами, в общем, был таким крупным шоу-бизнесменом.

После неприятной истории с Листьевым он полностью сменил род занятий — стал вот выращивать бройлеров. Но там, в сенате находятся и другие люди. То есть лично меня бы больше всего порадовало и душевно бы утеплило, если бы замели бы сенатора Клишаса. Я совсем недавно впервые услышал эту фамилию в отличие от Лисовского, чью фамилию я слышу, к сожалению, начиная с 90-х годов. А вот эту фамилию я услышал недавно, я восхитился, конечно. Вот совершенно законченный мерзавец путинской эпохи.

То есть вот если — я уже даже где-то об этом сказанул, — если взять единицу измерения цинизма и бессовестности, я бы измерял это в 1 клишас. Но, у Клишаса, естественно, это все зашкаливает…

А.Соломин― А можете тогда объяснить, почему вы сразу говорите в таких категория, почему мерзавец? Только то, что он богатый человек и циничный, как вы говорите в 2 клишаса или 3 клишаса, говорит всем, что у него полно часов и всё замечательно, или есть еще какие-то причины?

А.Троицкий: Были бы у нас нормальные следственные органы, все эти убийства были бы раскрыты еще в 2011, давным-давно

А.Троицкий― Я, как и все интересующийся, в принципе, этими людьми, я читал известное расследование Алексея Навального. После этого расследования, — что меня, на самом деле, больше всего восхитило, то есть реально восхитило — я прочел ответ этого самого Клишаса, где он на всякие такие наивные обвинения Алексея Навального, его Фонда борьбы с коррупцией в том, что у него вот это, вот это… до фига всего, притом, что никогда он предпринимателем не был, всегда занимал как бы государственные должности в каких-то комитетах, каких-то комиссия по приватизации и прочее, то есть не был он предпринимателем и не мог он заработать какие-то миллиарды. Тем не менее у него всё это есть. Вот это задекларировано, это не задекларировано. Одни часов у него насчитали 20 штук этих Patek Philippe по миллиону долларов. И сенатор Клишас вместо того, чтобы как все эти на самом деле мелкие, жадные, алчные типчики, которых как только берут за жопу, они тут же начинают оправдываться и говорить: «Нет, а я получил большое наследство», «А я, прежде чем стал государственным мужем, был кооператором и много денег заработал на продаже вареных джинсов» — что-нибудь такое они все говорят, начинают оправдываться, — а Клишас ни фига не оправдывается, он сказал: «У меня этих часов гораздо больше, у меня их намного больше. У меня их не 20 штук, а 68 штук — и стоимость какая-то совсем заоблачная. И вообще, очень мило, что Алексей Навальный занимается рекламой моего благосостояния».

А.Соломин― Может быть, это и позитивный, честный ответ такой?

А.Троицкий― Естественно, ответ нечестный, потому что совершенно очевидно, что помимо незадекларированных часов у него до фига еще имеется всего, к чему можно реально придраться. Но главное, не это, а то, с каким цинизмом это было сказано человеком, который является как бы слугой народа, выразителем народных интересов в этом самом грёбаном сенате. На одни его часы можно было бы, наверное, наладить питание в каких-нибудь красноярских школах и интернатах на год примерно, если они стоят миллион в зеленой валюте. Но при этом у человека хватает совести, более того, вальяжности сказать: «Да, у меня там… вам и не снилось».

А.Соломин― Журналист Артемий Троицкий в эфире радио «Эхо Москвы» в программе «Особое мнение». Все-таки сенатор Клишас, может быть, это отдельная история…

А.Троицкий― Сенатор Клишас будет следующий. Я так думаю, что поведение сенатор Клишаса, в общем, возмутило многих, в том числе, я думаю, что и некоторых таких, слега более совестливых собратьев по законодательному цеху. Ну, там всякие еще коммунисты есть, всякие демагоги из ЛДПР, которым, я думаю, не очень это все нравится. Так что я вполне допускаю, что сенатора Клишаса, который тоже так, слегка не по чину взял, не в такой степени, как Настя Рыбка, конечно, но все-таки как бы приоткрыл эту завесу над бездной аморальности нашей власти — вот, я думаю, что его тоже как-нибудь во время заседания скажут: «А вы, товарищ Клишас, останьтесь».

А.Соломин― Так, может быть, сегодняшняя операция была как раз показательной для сенаторов? Ведь задержать его могли когда угодно и до и после.

А.Троицкий― Может быть. Я не знаю. Я в этой кухне не разбираюсь и разбираться не хочу. Сенатором не стану, даже если меня будут сильно шантажировать.

А.Соломин― Представляете, как все напряглись.

Вот отличает этого человека от Клишаса — что его обвиняют в организации как минимум двух убийств.

А.Троицкий― Да, а также газа на 30 миллиардов рублей, по-моему.

А.Соломин― Это отца. Там два фигуранта.

А.Троицкий― Понятно. Я думаю, что отец и сын, люди близкие, в конце концов, тем более, Восток, там имеет место почитание родителей, и вообще, тесные семейные узы. Да, думаю, что они там оба неплохо…

А.Соломин― Но еще пока обвиняют, еще должны доказать, что они виновны. А вопрос-то в другом . То есть правильно ли я вас понимаю, что сенат стал таким местом для легализации преступников?

А.Троицкий― Я думаю, что и сенат и Государственная дума уже давно являются такими местами. Поскольку и сенат и Государственная дума дают их членам иммунитет.

А.Троицкий: Жить в Венесуэле, я думаю, сейчас очень небезопасно, тяжело и неказисто

А.Соломин― Неприкосновенность.

А.Троицкий― То есть для того, чтобы, скажем, того же этого карачаево-черкеса сначала задержали, там же потребовалось голосование этого самого сената. Они единогласно сказали: «Да, сдаем своего. Ну его на фиг»

А.Соломин― Его вывели. Мы сейчас сделаем короткий перерыв. В студии «Эха Москвы» — Артемий Троицкий.

НОВОСТИ

А.Соломин― Артемий Троицкий в студии «Эха Москвы» и YouTube-канала «Эхо Москвы», где идет прямая трансляция и вы можете написать в чат свои вопросы или откомментировать те или иные высказывания.

Чтобы закончить тему с этим сенатором. Работа силовых органов здесь у вас уважение вызывает? Все-таки показательное, не показательное, но…

А.Троицкий― Работа силовых органов у меня уважения не вызывает. Во-первых, как вы читали, всё это касается дела — я имею в виду обвинение в убийстве, — оба убийства, которые вменяются сенатору-расстриге, произошли в 2010 году, то есть очень и очень давно. После этого явно те же самые силовые органы расследование этих убийств — причем убийства были громкие: один какой-то лидер местного молодежного движения, а второй был вообще кандидатом в президента Карачаево-Черкесии, то есть явно не самые последние люди в этой кавказской республики, — там, на протяжении 8 лет была тишь да гладь, и явно силовые органы под давлением отца и сына (и святого дух, естественно, сидящего в Кремле) они это дело тормозили всячески.

По всей видимости, произошли какие-то события: может быть, сенатор с кем-то не поделился, может быть, он стал кого-то раздражать, может быть, кому-то нечаянно и даже сознательно из людей еще более могущественных пересек дорогу. Потом, во всем этом замешана такая прекрасная, наша прозрачнейшая и честнейшая организация как «Газпром». Я так думаю, что «Газпрому» и конкретным его руководителям тоже было, наверное, не очень выгодно раздувать историю о том, что кто-то спер газа у «Газпрома», — а может, и не спер, а может, там еще что-нибудь — на 30 миллиардов рублей.

Короче говоря, я думаю, что силовые органы как бы занялись расследованием всего этого дела и, соответственно, поставили это громкое шоу только после того, как это стало для них совершенно безопасно, безобидно, были получены все необходимые отмашки и так далее. Я не считаю, что это называется честная работа следственных органов. Были бы у нас нормальные следственные органы, все эти убийства были бы раскрыты еще в 2011 году, то есть давным-давно и при другом президенте даже.

А.Троицкий: Режим Мадуро настолько глуп, что, я считаю, что он права на существование не имеет

А.Соломин― Давайте перейдем к другой теме. Не так давно было модно спрашивать, хотели ли бы вы как в Париже? Теперь я вас спрошу: Хотели бы вы как в Венесуэле?

А.Троицкий― Жить, как в Венесуэле, я бы не хотел, если только, конечно, не иметь в виду климат. В принципе, страна с хорошим климатом, страна теплая, страна пляжная. Всё там неплохо в отличие от Колумбии… А нет, в принципе и в Колумбии тоже неплохо. Я думаю, сейчас там стало получше.

Когда я там был последний раз, ну, Богота — это был мрачнейший город, что я в жизни видел. Но в экономическом отношении Венесуэла, разумеется, страна абсолютно разоренная, страна, в которой огромное количество насилия, грабежей, голода, в общем, всевозможных эксцессов, которые связаны, прежде всего, с крайним обнищанием населения. Поэтому жить в этой стране, я думаю, сейчас очень небезопасно, тяжело и неказисто.

Из-за этого, насколько мне известно, сбежало из Венесуэлы повсюду, но в основном, естественно, там же в Латинской Америке, в первую очередь в Колумбию, на какие-то острова, скажем, Кюрасао, Аруба на Караибские острова, в Перу и так далее сбежало порядка 3 миллионов человек, что, в общем-то, по соотношению с общим населением Венесуэлы звучит увесисто.

То есть, конечно, было бы очень здорово, если бы в Венесуэле на самом деле произошла какая-то такая, задорная, звонкая, веселая народная революция, такой венесуэльский майдан. Пока что там всё идет довольно муторно. Насколько я могу судить, силы в этом венесуэльском противостоянии, они в достаточной степени равны. То есть, с одной стороны, имеется большинство народа, который, действительно, совершенно обалдел от власти этого придурка Мадуро и того, что он сделал с уровнем жизни, экономической, миллионопроцентной инфляцией и так далее. Это, конечно, жесть. На фоне этого Россия выглядит относительно благополучной страной, хотя на любом остальном фоне Россия выглядит ужасно в этом смысле.

А.Соломин― А образ Хуано Гуайдо вам как?

А.Троицкий― По поводу Хуана Гуайдо скажу честно. Про Хуана Гуайдо я мало что знаю. Знаю только, что он молод, очень резв. То, что он с самого начала сделал такую явную ставку именно на США. Это, с одной стороны, очень прагматично и, я думаю, очень разумно с его стороны, с другой стороны, как не вполне, как мне представляется, оправданно и чистоплотно с моральной точки рения, потому что Америка, к тому же Трамп, «мировой жандарм» и так далее. Как-то это попахивает.

Я думаю, что если бы он обратился за солидарностью в первую очередь к странам Латинской Америки или на историческую родину Латинской Америки — в страны Европы, — эт было бы несколько лучше, чем тут же втихую договариваться с Трампом.

А.Соломин― А чем в этом смысле США отличаются от европейских стран, если это в любом случае какое-то кураторство внешнее?

А.Троицкий― Я думаю, что если речь идет о США, то всегда имеются в виду в скобках какие-то силовые меры. Европа, естественно, никаких силовых мер в Латинской Америке предпринимать бы не стала.

А.Соломин― Так это и ответ на вопрос, почему к США обращаются в таких случаях.

А.Троицкий― Ну, вот я считаю, что если в Венесуэле начнется побоище, гражданская война и так далее, то ничего хорошего в этом нет. Я, правда, надеюсь, что в Венесуэле этого не произойдет, что все-таки венесуэльская армия почешет репу и поймет, что режим Мадуро обречен, то есть он обречен в первую очередь экономически, он просто нежизнеспособен. То есть есть такие режимы, про которые можно сказать, что он ужасный, но он имеет право на существование.

Вот режим Мадуро, он настолько глуп, что вот, я считаю, что он права на существование не имеет. Потому что сделать из потенциально богатейшей страны Латинской Америки тот ужас, в который превратилась при Мадуро Венесуэла, это надо не только очень постараться. Это надо быть каким-то гением идиотизма.

Мой отец, кстати, дружи с Уго Чавесом. Он преподавал довольно долго в университете Каракаса. Они там с ним общались. Когда Чавес в Россию приезжал, тоже с ним общались. Он был довольно высокого мнения о Чавесе, хотя он мне тогда еще говорил, что, конечно, Чавес больше дружит с сердцем, чем с мозгами и больше дружит с демагогией, чем с экономикой. Но Чавес, по крайней мере , был настоящим харизматиком. Это был такой народный герой, народный лидер. И люди его, в общем-то, очень любили.

Мадуро — это персонаж из анекдота, то есть типа «тупой и еще тупее», при этом какой-то зашкаливающий, в общем, демагог, дурак и так далее.

А.Соломин― Почему так происходит? Вы сами говорите, что Уго Чавес был любимый, действительно, чуть не религиозная икона теперь, а, с другой стороны, именно при Чавесе началось обнищание жуткое. Как это получается?

А.Троицкий― Я уже говорил, что, как это бывает сплошь и рядом у левых лидеров, да и вообще, у многих харизматических лидеров, в том числе, и правых, экономика — это всегда ахиллесова пята их программ и вообще их образа действий. Поэтому да, при Чавесе, поскольку он предпринял всяческие ультрапопулистские меры, то есть типа бесплатный бензин, почти бесплатное электричество, бесплатная раздача питания и прочее, то есть меры стопроцентно популистские, направленные на то, чтобы беднейшие венесуэльские слои, (из которых, кстати, он сам происходит, поскольку он из городских низов) почувствовали всю справедливость новой власти. То есть слово «справедливость» у него было ключевым, равно как и слово «равенство» и так далее.

Ввел массу социальных программ. Их было слишком много, и они были явно слишком щедрыми для того, чтобы это могла выдержать реальная рыночная экономика. Поскольку рынок треснул, то, естественно, пришлось экономику делать государственной, пришлось идти на какие-то методы планового хозяйства. То есть всё это, на чем в свое время споткнулся Советский Союз, да и вообще вся социалистическая система и соседняя Куба, кстати, великим фанатом которой Чавес всегда был. То есть это совершенно стандартная история, которая, по-моему, даже не знает ни одного исключения, даже подтверждающего правило.

Но если при Чавесе все-таки это опиралось на какую-то харизматическую фигуру, на какие-то патриотические боливарианские свободолюбивые чувства — справедливость и так далее, плюс, естественно, антиамериканизм, — то при Мадуро это всё уже… то есть была трагедия — стал фарс. Была такая драма.

А.Соломин― Хуано Гуайдо признают президентом многие страны, не только США, а, по-моему, порядка 20 стран, поскольку у него есть на это формальные основания. Он как председатель парламента претендует на это звание. А Россия в первую очередь публично, во всяком случае, заявляет, что вмешиваться в чужие дела не будет. Вам здесь чья позиция ближе: не вмешиваться в чужие дела или активно действовать?

А.Троицкий― Нет. Россия вмешивается в дела Венесуэлы очень и очень активно, гораздо более активно, чем большинство других стран, уж, во всяком случае, латиноамериканских, не говоря уже о европейских. То есть Россия вкачивает огромное количество денег и огромное количество оружия в этот самый бредовый и антинародный режим Мадуро. Почему она это делает — другой вопрос.

Естественно, она это делает в первую очередь, чтобы насолить Америке. Во вторую очередь — того, чтобы не остаться вообще единственной страной-изгоем. То есть пока есть Венесуэла, пока есть Северная Корея, пока есть Сирия, то Россия остается в такой крайне не престижной, убогой, бандитской, но все-таки компании. А если Мадуро сольется, то…

А.Соломин― Новости сейчас в эфире.

НОВОСТИ

А.Соломин― Мы возвращаемся в программу. Эфир радио «Эхо Москвы», RTVi, и YouTube-канал «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. В студии у нас — Артемий Троицкий, журналист. В перерыве мы обсуждали, естественно, куда сходить и что посмотреть. И Артемий Кимович поделился своими наблюдениями о театральной жизни в Талине. А, кстати, по этому поводу давайте в Ригу заглянем.

А.Троицкий: В Америке артисты — это, что называется «честные давалки», они искренне любят этих политиков, эти партии

А.Троицкий― Где арестовали Нила Ушакова.

А.Соломин― Не арестовали. Где проводили обыски. И, действительно, появились сообщения о том, что якобы он задержан. На самом деле он потом вышел к журналистам, сказал, что он не задержан и что он не будет подавать в отставку. Некоторые журналисты предполагают, что значит, что он все-таки уверен в своей правоте.

Я понимаю, сейчас мало информация, но это больше напоминает такое политическое мочилово? Потому что известно, что Нил Ушаков — чиновник, который говорит по-русски там, где сильны националистические настроения и позиции националистической партии. С другой стороны, он все-таки чиновник. А как пишет Андрей Мовчан в сегодняшней колонке на сайте «Эхе Москвы», чиновники тоже рано или поздно начинают грешить, какими бы хорошими они не были. Чего здесь больше?

А.Троицкий― Я думаю, что обе версии — и как бы честная уголовная и политически мотивированная, — они имеют право на существование. И чего тут больше, я не знаю. Я думаю, что, скорей всего, это гибридный случай, когда уголовное дело, в котором вполне может быть Нил Ушаков замешан, так или иначе, становится также и поводом для более масштабного и глубокого уже политического линчевания.

Там ведь дело в чем. В Риге расследуется уже некоторое время дело о взятке. Взятка по российским масштабам просто мизерная — 800 тысяч евро, которую какие-то чешские и польские компании производители трамваев и автобусов дали рижским властям, рижской государственной транспортной компании с целью продать им 200 единиц этого городского транспорта. Там уже какое-то количество народу арестовано.

А.Соломин― То есть вы давно следите за этой историей.

А.Троицкий― Ну, да, я так, краем глаза слежу, что в соседних странах происходит. Вполне возможно, что, действительно, это реально имеющее место коррупционное дело каким-то образом не остановилось, скажем, на чиновниках среднего уровня, на каких-то там начальниках транспортного отдела и так далее, и что часть этой взятки пошла выше, и что в числе тех, кто ее одобрял и покрывал, а, может быть, в карман что-то клал, был и Нил Ушаков. Вполне возможно, поскольку человек он… Ну, не знаю, я с ним лично не знаком. Нил Ушаков русский, вообще. То есть он не только русскоязычный, но и реально русский. И он уже два раза избирался мэром Риги.

Почему он избирался мэром Риги — потому что в Риге русскоязычное население составляет практически половину всего населения. И если, скажем, голосующие латыши были раздроблены между несколькими партиями — какие-то центристские, какие-то националистические, какие-то социал-демократические, — то русские практически все голосовали за партию «Согласие». Это, как свидетельствует и название, эта партия как бы дружелюбно-соглашательская, что, ребята, давайте жить дружно, давайте соглашаться…

А.Соломин― А что в этом плохого?

А.Троицкий― У латышей одни интересы, у русских — несколько иные. Есть там всякие взаимные претензии… Нет-нет, тут всё совершенно нормально, тут всё очень хорошо. Мне единственное, что категорически не нравится в Ниле Ушакове и его позиции — это то, что он точно так же, как бы прагматически, льстиво соглашательски относится к путинской России, которая, естественно, ничем хорошим Латвии не грозит, равно как и всем остальным ее соседям. То есть он категорически отказывается как-то про Путина высказываться: «Все хорошо, Путин для России идеальный президент, если не Путин, то кто? Больше никого нет…». В общем, позиция, которая мне лично категорически несимпатична, особенно если учитывать ту внешнюю политику, которую Россия при Путине стала проводить.

Вот, собственно, я всё и сказал, что я думаю о Ниле Ушакове.

А.Соломин― Тогда еще один момент. Нил Ушаков в России известен, в частности еще тем, что платит штрафы периодически за то, что говорит на русском языке. Как известно, это теперь некоторая проблема государственного уровня. У вас это ассоциируется с такой позитивной, правильной принципиальностью или это бессмысленная показуха?

А.Троицкий― Я думаю, что это как раз такой, довольно элегантный жест с его стороны. Я думаю, что запрещать говорить на каком-то языке, тем более публичному человеку — ну, это глупость. Причем в Латвии в большей степени, чем в двух других балтийских странах. Там действует некоторое количество законов и принимаются некоторые решения, которые мне кажутся просто дурацкими. Скажем, все эти решения, чтобы не пускать в Латвию каких-то артистов типа Валерии или Газманова, каких-то русских попсовиков из-за того, что они положительно отзывались об оккупации Крыма и российской интервенции в Украине… Ну, я просто считаю, что артисты, как известно, это проститутки, это люди подневольные, это люди, которые работают на тех, кто им платит деньги. И этих несчастных работников «проститутского цеха» обвинять в каких-то политических прегрешениях, я считаю — это из пушки по воробьям.

А.Соломин― Артемий Кимович, но все работают ради денег, при этом мы далеко не всех называем проститутками. Все-таки проститутки — это люди, которые исполняют определенные функции.

А.Троицкий― Я считаю, что артисты и вообще лицедеи — вот они как раз… так же, кстати, как и такие вот подкупаемые журналисты — я считаю, что то, что они делают, это к проституции очень близко. И те артисты, которые не грешат такими склонностями, они, собственно, и не выступают в Кремлевском дворце и на дне города и не лижут задницу власть имущим и, соответственно, благодаря этому, не светятся на центральных и федеральных российских каналах.

А.Соломин― Подождите секундочку. А почему? Это же бизнес. Есть организация, которая платит деньги артисту за то, чтобы он вышел и развлек публику. Мне кажется, это не дело артиста выяснять, а что за публика?

А.Троицкий― Нет. Дело в том, что деньги платят по-честному или не по-честному. Скажем, в Америке, там шоу-бизнес, музыкальный бизнес не чета нашему, он намного мощнее, намного соблазнительней, намного привлекательней и так далее. Но если так когда-нибудь станет известно, что государство — а я говорю в данном случае только о государстве — подкупает каких-то артистов, какого-нибудь Канье Уэста, что Трамп платит деньги Канье Уэсту за то, чтобы Кенье Уэст говорил: « Let’s make America great again» — вот это означало бы мгновенный конец карьере Канье Уэста. Это невозможно по принципам честного шоу-бизнеса.

Если в Америке или в Англии или где угодно какие-то артисты поддерживают какие-то политические партии, каких-то политических деятелей, это случается сплошь и рядом. Огромное количество, скажем, негритянских артистов поддерживало Обаму, не только черные, но и белые тоже — там Пол Саймон или Барбара Стрейзанд и так далее. Они сторонники демократической партии, они генетические ненавидят республиканцев, поэтому всегда накануне выборов они всем весом своего авторитета и народной любви агитируют за демократических кандидатов. И все знают, что в этом не фигурирует ни одного цента, то это артисты делают потому, что они, действительно, любят эту партию и этих политиков.

В России — и, я думаю, что тут не надо играть адвоката дьявола, — но вы, Алексей, прекрасно понимаете, что в России действуют совершенно иные принципы. Как это было еще при Ельцине еще в 96-м году: «Голосуй или проиграешь!», где люди за бабки ехали на предвыборные туры Ельцина, не зная даже, за кого они агитируют.

Я лично разговаривал с музыкантами, с рокерами, которых тоже купили с потрохами. Они мне сказали: «А мы даже не знали, собственно, за Ельцина мы или за Жириновского».

А.Соломин― Вы верите в искренность? Может быть, им просто выгодно сейчас так говорить.

А.Троицкий― Они мне говорили тогда еще. И я сто процентов… Это мои друзья… Ну, друзья, не друзья — близкие приятели, которым не имело никакого смысла мне врать, поскольку я был тогда все-таки, скорее, за Ельцина, чем за коммунистов, хотя на самом деле против тех и других.

Так что у нас вся эта история с проституированием артистов — вот это, действительно, проституция. А в Америке артисты — это ну, то, что называется «честные давалки», то есть они искренне любят этих политиков, эти партии. И вот этого им точно никто запретить не может.

А.Соломин― А правильно это, как вы думаете? Потому что музыкант, он часто воспринимается, у нас во всяком случае, как-то открыто говорится, что музыка вне политики, артист должен быть вне политики, а там, действительно, сплошь и рядом… Музыкант Моби начинал каждое свое выступление с фразы «Джордж Буш — идиот»

А.Троицкий― Я считаю, что артистов, по крайней мере, не для проституток, а для талантливых артистов, у которых есть дар и которые искренни со своей музой, — их полное право быть или целиком вне политики или целиком вообще окунуться в эту самую политику. Это то же самое, что мне иногда пытаются приписать мысли о том, что вот Троицкий считает, что все артисты должны быть политически и социально ангажированы, что они должны все как Башлачов, они должны быть как Цой, как Шевчук и так далее. Я говорю: Нет, артисты не должны быть социально, политически, религиозно или как бы то ни был еще ангажированы. Всё, что они должны — это быть честными перед самим собой, быть честными творцами. Если им не хочется петь о политике, если им это всё вообще по фигу, они хотят петь только о любви и смерти и больше ни о чем — слава богу, это могут быть гениальные артисты.

А вот, скажем, был Дельфин, который пел о любви и смерти всё время. У него вышел последний альбом, этот «442» — потрясающий совершенно политизированный насквозь альбом, опять же лучшее, что я слышал в русской музыке, по крайней мере , со времен сольника «Соль».

А.Соломин― То есть это не влияет на моду? Сейчас нет моды политизированности в музыке?

А.Троицкий― Мода — это такая штука, она проходит и уходит. Я считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы быть модным, особенно если модно быть не жлобом, скажем, и не ура-патриотом, а если модно быть борцом за справедливость и за народное счастье. Это хорошая мода. Бывают плохие моды. Нет, я считаю, все-таки, что талантливые артисты, на них мода если и влияет, это всегда в незначительной степени. Скажем, тот же Высоцкий, он модным артистом не был никогда, тем не менее, из моды не выходит уже 50 лет.

А.Троицкий: Я считаю, что талантливые артисты, на них мода если и влияет, это всегда в незначительной степени

А.Соломин― Это правда. Артемий Троицкий, журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала, RTVi и YouTube-канала «Эхо Москвы». Этот эфир вы можете посмотреть в записи на YouTube «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам, Артемий Кимович.

А.Троицкий― Спасибо, Алексей и всем счастливо, и поздравляю с приближающимся годом свинки! Который должен быть, в принципе, спокойным, хорошим и в материальном отношении весьма благоприятным.