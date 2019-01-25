И.Воробьева― Здравствуйте, это программа «Особое мнение», меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня у нас в гостях дьякон Андрей Кураев. Добрый вечер.

А.Кураев― Добрый вечер.

И.Воробьева― Хотелось бы начать с истории в Кемеровской области, с детьми, которые падали в голодные обмороки – по крайне мере, как утверждает, в том числе, уполномоченная по правам ребенка. Но при этом Следственный комитет пришел к омбудсмену и н очень понятно, кого в данном случае наказывать, потому что якобы родители не давали им деньги на еду, потому что их у них нет. В школе непонятно, чем кормят. Как относиться к такой ситуации в современной России, где дети падают в голодный обморок?

А.Кураев― все-таки, к счастью, это не массово, именно поэтому случай в Кемерово и привлек такое внимание. Если бы такое было поголовно, думаю, была бы другая социально-политическая ситуация в обществе. Поэтому пока порадуемся тому, что все-таки в большинстве школ и семей с этим нормально. И думаю, что кемеровский пожар конкретно в этой школе, думаю, уже потушен – я не знаю подробностей, но убежден, что в целом российское общество, конкретно кемеровское, точно справилось с проблемой.

И.Воробьева― Так вопрос все-таки — кого было бы справедливо в данном случае наказывать. Может быть не уголовным преследованием, а порицанием.

А.Кураев― Тулеева.

И.Воробьева― Почему его?

А.Кураев― Потому что это жирная свинья чуть ли не полвека правит в этом регионе.

И.Воробьева― Это оскорбление?

А.Кураев― Да. И до сих пор не может кусочек власти отпустить от себя. И заявлял, что при нем край шахтерский процветает. Но если таковы результаты процветания, — родители же не хотят зла своим детям, раз не платят, значит, действительно, если это не совсем уж алкоголики, а думаю, что вряд ли целая школа детей алкоголиков могла быть – значит, это проблема с работодателем, с совестью работодателя, хозяина того бизнеса, который выжимает последние соки из этих родителей.

И.Воробьева― Но Тулеев же ушел.

А.Кураев― А не спикер ли он местного парламента?

И.Воробьева― Депутат Кемеровской области.

А.Кураев― Вот-вот. Тем не менее, у него хватает миллиончиков заначенных. Вот пусть хотя бы детям этого поселка, этой школы, установил бы свою личную пост-губернаторскую стипендию.

И.Воробьева― Сегодня все обсуждают, что завтра состоится годовщина, 75 лет окончания блокады и планируется военный парад – сегодня там репетиция была. «Стрижи» летали, Путин едет. Как вы считаете, как правильно было бы, с вашей точки зрения, вспоминать жертв блокады?

А.Кураев: Культ и миф Отечественной войны чрезмерен в нашем современном обществе, в современной пропаганде

―

Знаете, сам по себе культ и миф Отечественной войны чрезмерен в нашем современном обществе, в современной пропаганде. То, что блокада была это ужасно, то, что она была снята, с огромным опозданием, — это ужасно. Вот почему такое внимание этому? Не могу себе представить, кто еще с таким масштабом ежегодно празднует события, имевшие место 75 лет тому назад. А почему мы не празднуем снятие блокады Москвы от войск хана Саид-Ахмеда — это в 1440-е годы такое было, одна из последних осад Москвы.

И.Воробьева― Мне кажется, замечательная идея.

А.Кураев― Почему бы это не отмечать? В процентом отношении там жертв было не меньше, чем в блокадном Ленинграде. Но когда люди считают, что главное событие в их жизни. В истории их страны это именно та победа, 45-го года, знаете, это опять выдает какую-то крайнюю и очень болезненную степень милитаризации общества. То, что у нас по всем рейтингам самые выдающиеся люди это полководцы, а отнюдь не ученые, не простые труженики или еще кто-то — это тоже все о том же.

И поэтому боюсь, что на самом деле это происходит подготовка общества к следующей войне.

И.Воробьева― Вы так считаете?

А.Кураев― Ну конечно – все эти «юнармейцы» и так далее — это такая психологическая мобилизация. И это вот печально.

И.Воробьева― А может быть речь идет о некоем патриотическом воспитании, о котором все так говорят, что вот это работа с молодежью.

А.Кураев― Вы правильно сказали «все говорят» — слишком много об этом говорят. Понимаете, однажды заряженное ружье оно выстреливает, по законам театра. По законам экономики нельзя держать долго армию отмобилизованной, надо ее срочно пускать на чужую территорию, чтобы она там кормилась. Держать общество в таком состоянии военной мобилизации «если завтра война, если завтра в поход» тоже бесконечно нельзя. Значит, получается что? Или в планах наши лидеров действительно какая-то войнушка, и ради этого мы поддерживаем какого-то не вполне адекватного правителя аж в Венесуэле, чтобы было куда летать нашим бомбардировщикам? Как-то это странно. То есть, это не странно, такие стили поведения известны в мировой истории. Но ничем хорошим это не кончалось.

И.Воробьева― А как же обороноспособность страны, защита в случае чего? Армия же не может ничего не делать, не тренироваться никак, не испытывать новые средства?

А.Кураев― Знаете, у нас есть антиподы на нашем шарике – есть такая страна, Канада — такие же героические условия, такие же просторы, такие же снега, такие же березки. И у них ужасные соседи – им очень не повезло с соседями, они блокированы США и с севера и с юга. И океанские флота тоже блокируют их побережье. Как они, бедняжки, живут. Я просто не представляю.

И.Воробьева― Не знаю. Может, в Канаде парады каждый месяц происходят, как-то они там тренируются все время?

А.Кураев― Если ты серьёзно заявляешь, что ты в войне со всем миром, к тебе так мир и будет относиться. А это будет давать повод тебе, соответственно, вооружаться. А твое вооружение будет порождать ответную реакцию. Ну, что? Из этого же колеса надо как-то выскакивать. И желательно не в состоянии полураздрая и кризиса.

И.Воробьева― А вы верите, что из этого колеса можно выбраться?

А.Кураев― Размер моих неприятностей прямо пропорционален размеру моих амбиций. Если есть желание контролировать все на нашей планете, и при этом быть совершенно автаркической замкнутой экономикой, и так далее, очень суверенной демократией — вот тогда, конечно, из этого трудно будет вырваться просто так, без посторонней помощи. Может быть, даже и вооружённой, которая даст по зубам некоторым таким гуру и лидерам,. кормчим и прочим.

Но если люди смогут сами сказать: а может, будем просто тихо жить, никому ничего не доказывая, и интересоваться и включать телевизор не для того, чтобы узнать, что там у хохлов или в Сирии, а когда, наконец, заасфальтируют лужу на моей улице, — тогда, может быть что-то изменится.

Мне вот интересно – вот эти 17 миллиардов долларов, которые Путин похоронил в Венесуэле, — я просто себе не представляю, что это за деньги, но на них что можно было сделать в России?

И.Воробьева― Сумма внушительная.

А.Кураев― Мне тоже так кажется. Я не представляю себе, сколько это, но, наверное, это больше, чем Крымский мост, да?

И.Воробьева― Не уверена – Крымский мост достаточно дорого нам вышел. Но, наверное, да.

А.Кураев― Но он нам вышел – все-таки наши люди будут им пользоваться. И, слава богу, что он есть. Но 17 миллиардов это много. И думаю, что от голодных обмороков детей точно можно было бы спасти по всей России.

И.Воробьева― Не знаю, о чем думают люди во власти, но вам не кажется, что вся эта милитаризованность очень сильно поддерживается обществом? Что люди, граждане стране тоже на самом деле очень любят все эти военные парады, военную технику, агрессию, показатель силы?

А.Кураев― Я не случайно говорил именно о мифе о Великой Отечественной войне. И как научный атеист по базовому образованию, я вам скажу, что, как правило, учил марксизм-ленинизм, религии исполняют в обществе иллюзорно-компенсаторную функцию, то есть, это не единственная ее функция и религия к этому не сводится, Но. Скажем так – когда политики юзают Церковь, они ее юзают именно в таких целях.

Иллюзорно-компенсаторная функция этого мифа: «Ну и что, что хлеб подорожал? А зато мы…» Вот только сегодня читаю в своем блоге — тема обсуждается не имеющая к этому отношение, но мне кто-то пишет, что «У бабушки Меркель было три унитаза в ее берлинской квартире, и когда наши танки вошли в Берлин, она не успела добежать ни до одного». Вот это плоды этой пропаганды.

И.Воробьева― То есть, вы считаете, что люди так себя ведут, потому что им это навязывают отовсюду – из всех утюгов и телевизоров?

А.Кураев― Да. Но при этом это как бы такой наркотик, не очень легкий, по-моему, но он дает иллюзию какой-то полноценности, повод для позитивной самооценки. Ну и конечно, это как бы индульгенция для властей – потому что на фоне Сталина Путин вроде бы не самый жестокий человек и диктатор, но Сталину все простили из-за войны, и тем более, просим и нынешним нашим лидерам.

А.Кураев:17 миллиардов на Венесуэлу-очень много. От голодных обмороков детей точно можно было бы спасти по всей России

―

Это такая логика, что «выиграем маленькую победоносную войну, и нам все простят»? Затянем пояса, и пойдем в светлое будущее?

А.Кураев― Поскольку затягивать пояса приходится при нынешней экономической политике, то надо находить для этого максимально анестезирующее объяснение. Как некая форма опиума для народа анестезия эта используется тоже. И мифы о войне, прежде всего.

И.Воробьева― Мы скоро продолжим программу, никуда не уходите.

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И.Воробьева― Продолжаем программу. Наши слушатели задают вопрос как раз про военную пропаганду, жестокость. И спрашивают, что вы думаете про фразу Путина про ядерный удар, когда шла речь о том, что мы сразу в рай, а они все сдохнут. Это что вообще было, как это можно понять?

А.Кураев― Знаете, у меня есть такая конспирологическая сумасшедшая теория, что у Путина есть договоренности с Трампом все-таки.

И.Воробьева― С Трампом?

А.Кураев― Ага.

И.Воробьева― О чем?

А.Кураев― О финансировании амбиций и аппетитов военно-промышленного комплекса США. То есть, понимаете, Трамп не совсем свободен, он все-таки в стране, в которой есть Конгресс, который может заблокировать бюджет. Значит, для того, чтобы дать большие и жирные куски вот этим вот акулам империализма, нужно показать: видите, есть реальная угроза. А где ее взять? Корея на эту роль не годится, Китай – во-первых, страшно, а во-вторых, лучше поторгуемся. С исламистами вроде бы более или менее разобрались, даже из Сирии войска выводим. И вот тут как раз, наверное, и следует звонок другу Вове: скажи какую-нибудь глупость, а? Покажи какой-нибудь страшный мультик?

И.Воробьева― Мультики показывал.

А.Кураев― Вот. «А мои генералы честно испугаются, подтвердят, что это не мультик, а что это все так и есть, это ужасно страшно, у нас нет ответа, нас обогнали, поэтому немедленно все силы бросаем именно на это».

И.Воробьева― Уж не знаю, насколько теория заговора верна, но подверстывается. Много вопрос на тему последней недели – история с Российской академией наук и о присвоении потом, ошибочном присвоении звания патриарху Кириллу. Спрашивают. Почему Академия сначала сказала «да», потом внезапно «нет», извинилась, и замяла. Казалось бы, все съели бы.

А.Кураев― Во-первых, надо привыкнуть – мы живем в обществе, где все пробуют торговать своей валютой. Как говорят, в начале 90-х некоторые крупные колхозы и заводы выпускали свои талончики, потому что рублей не было, или они уже почти ничего не значили — а на талон ты можешь что-нибудь в местном магазинчике купить по договорной цене, профсоюзной, или в столовой поесть — вкусно, но дешево, — и это будет считаться твоей зарплатой. А на рубли тебе все равно ничего не светит.

Вот с той поры каждая уважающая себя компания, корпорация, обзавелась своей валютой – звенящей и твердой. В том смысле, что если это можно повесить на грудь – медалька будет звенеть. И соответственно, куча соответствующих ведомственных, корпоративных медалек – непонятно. За что. Почётных званий, лауреатов, и прочее.

Церковь, конечно, в первых рядах этого идет. У нас какое-то бешеное количество орденов и медалей. Причем замечу, что когда-то все было иначе. Помните замечательную песню у Шнура про Святого Николу? Примечательна не сама песня, а клип — все начинается с того, что вроде все когда-то было иначе, когда-то Дед Мороз дарил детям подарки, а не наоборот – сюжет этого клипа такой.

Когда-то ведь орденов не вручали. Вручали знак ордена. То есть, знак принадлежности к ордену. Есть братство, я кавалер этого ордена, соответственно, с меня деньги. Если меня принимают в некое братство, в некий клуб, я этот клуб должен содержать, хотя бы годовой банкет кавалеров. То есть, сбросимся, братья, и оплатим. А потом появляются какие-то благотворительные проекты, тут еще масоны подсуетились в 18 веке, волонтерство, и прочее.

Затем государство в Российской империи, ближе к концу 19 века стало само платить за ордена. Как ни странно, за орден в довоенные времена полагалась ежемесячная выплата. И только когда орденоносцев в 42-м году стало слишком много, для бюджета напряжно, отменили эти выплаты. Вот с той поры орден это просто такой значок.

Но пока это было государственной монополией, этот значок уважался – он что-то значил. А когда каждый ЖЭК начал свои медали чеканить в честь своей успешной деятельности или юбилейных событий, приватизировав для этого какое-нибудь более или менее известное лицо из прошлого, — медаль кого-то – Ломоносова, или Чайковского, — это позволяет, как всегда, или подкупать нужных людей, — по крайней мере, позвать их на какое-то свое мероприятие: приходите к нам на собрание, Иван Петрович, мы вам орден — а вы в президиуме. Сделаем фотографию, а фотографию уже можно будет использовать для решения каких-то других проблем. Это известная технология — эти почетные звания и медальки. Но это очень активно используют.

И видите, академия наук, к сожалению, не лучше – тоже приторговывает этим. Но у них вышло смешнее. Потому что Академия наук в СССР и в России это не учебная организация, потому профессоров и доцентов там быть не может по определению. Поэтому быть профессором Академии наук? – ну, даже не знаю, как сказать.

И.Воробьева― А почетным профессором?

А.Кураев― Даже и почетным. Ну, можно заведующего какой-нибудь жилищной конторой назначить почетным композитором, — вроде бы тоже что-то почетное. Но какое это отношение к музыке имеет? Поэтому само по себе это звание смешное. И Академия наук как раз выяснила, что в уставе у них не прописано никаких профессоров, почетных тем паче.

Понятно, что награждаются этим не ученые – для ученых есть звания почётного члена РАН, а какие-то чиновники или спонсоры, которые, что называется, откликнулись на их просьбы.

А.Кураев: Поскольку приходится затягивать пояса, используется некий опиум для народа. И мифы о войне, прежде всего

―

Внесли вклад.

А.Кураев― Это ужасно на самом деле тоже. Потому что это знак того, что система государственная не работает. То есть, это тоже некоторая форма коррупции – если надо отдельно понуждать некоего чиновника исполнять его долг, — если Академия наук и ее структуры на госбюджете, то почему какая-то Матвиенко, какой бы пост она ни занимала, должна особо суетиться для того, чтобы исполнить свой долг? Это непонятно.

Ну и, наконец, история с патриархом. Не знаю, конечно, откуда шла эта инициатива. Но я убежден, что явно, что уже было с патриархом точно согласовано. То есть, без этого в публичную сферу информация не утекла бы.

И.Воробьева― И отсюда вопрос – почему отскочили обратно? Ну, подобрали бы другое звание. Которое подходит, и продолжили бы.

А.Кураев― Во-первых, все-таки в Академии Наук не все традиции, даже советские, уничтожены. Когда-то Академия Наук не позволила Сахарова из себя вычистить, и избирала людей не по партийному списку на выборах конца 80-х годов. Очевидно, что-то такое там еще оказалось недочищенным. Это первое.

Второе – конечно, это вопрос отношения к патриарху. Когда, к концу 12-го года, его объявили почетным чем-то МГУ – не помню, чем – профессором, доктором, — то такого шума не было. Ну, впервые – почему, нет? И вообще интересно. Но когда это стало в порядке вещей – куда бы он ни приезжал, в каждом провинциальном университете его объявляют местным доктором, профессором, — как-то это уже стало безвкусным.

Ну и, плюс к этому — многие этого не знают, но почему-то так получилось, что имя патриарха, в отличие от митрополита Кирилла, его имя как-то еще могло звучать где-то рядом с миром интеллигенции – митрополита Кирилла образца 90-х годов, нулевых. А вот патриарх Кирилл избрал для себя другую интонацию речи, другой образ позиционирования себя. Митрополит Кирилл в телевизоре тех старых лет все-таки вел диалог, искал аргументы, обосновывал свою позицию.

Патриарх Кирилл последних лет он декларирует. Он нечто провозглашает и заявляет. Это не позиция философа и соответственно, это очень далеко от научного стиля мысли, поэтому возникает некий диссонанс.

И.Воробьева― Но в целом, если мы говорим не про патриарха Кирилла, а в целом, священнослужители и Российская Академия наук, научное сообщество, это же никакой не диссонанс, правильно?

А.Кураев― У нас есть даже глава целого отделения Академии наук, который является действующим священником — это на севере. В мурманской области.

И.Воробьева― Сегодня в «Новой газете» вышла большая статья про митрополита Тихона Шевкунова, который из Москвы перебрался в Псков. Статья о том, что госкорпорация «Россия» жертвует сейчас туда много денег, пытается все поднять. Но меня заинтересовало другое. Здесь есть цитата Серёга Пугачёва, бывшего сенатора, владельца «Межпромбанка», который со всеми разругался и уехал. И теперь он про всех рассказывает, в том числе, про Тихона Шевкунова. Он говорит, что — цитирую по газете: «Есть у него страшная черта для священника – чинопочитание, он действительно почитает Путина и верит в его божественную харизму». Можете согласиться или опровергнуть? На ваш взгляд, это близко к действительности?

А.Кураев― Не соглашусь. Во-первых, действительно, Пугачев действительно дружил с отцом Тихоном в 90-е годы, но сам Пугачёв уже давно вне России, и поэтому он знает о.Тихона до его епископских лет. То есть, когда он был просто наместником одного монастырька в Москве. Второе — соответственно, он может знать отношение о.Тихона к Путину первых его каденций — нулевых годов. Тогда я думаю, что многие люди, даже из тех, которые сейчас скорее критически относятся к продолжению этого правления – тогда все-таки относились иначе. Поэтому надо немножко принцип исторического подхода соблюдать.

Во-вторых, конечно же, тогда Пугачёв должен знать и о том, что наверное, у о.Тихона, мягко говоря, сложное отношение к Ельцину и его министрам. И вряд ли там был какой-то подхалимаж. Значит, здесь дело не в том, что он именно почитает погоны как таковые, должность, а думаю, что здесь именно человек. Тем более что как-то они действительно сошлись с Путиным. Но все-таки это было по-человечески. То есть, Тихон на этом карьеры своей не делал. Он по-прежнему, — и в патриархии это была настоящая паника – когда Путин стал президентом и узнали, что оказывается, у него есть Тихон под рукой, — то есть, как это, кто это в рясе будет мимо патриарха общаться с президентом? Кошмар.

То есть, очень недобрым взглядом на Тихона тогда смотрели в патриархии, при Алексие. И он по этому поводу не переживал и не пробовал использовать этот фактор для своей карьеры. Вот для своих монахов – да.

И.Воробьева― А для себя нет?

А.Кураев― Для монахов – да. Сделать так, чтобы, скажем, вопреки запретам Архнадзора все-таки разрешили построить новый, более комфортабельный корпус для монахов — да, это он использовал. Но не для себя.

И.Воробьева― Прервемся ненадолго – это «Особое мнение» дьякона Андрея Кураева.

НОВОСТИ

И.Воробьева― Продолжаем программу. Ирина Воробьева и Андрей Кураев в студии. Интересные вопросы задают слушатели – почему все так заинтересовались происходящим в Венесуэле, почему все это так активно обсуждают, — почему именно Венесуэла нам так интересна, несмотря на то, что она находится далековато?

А.Кураев― Вновь и вновь повторяю эти факты — 17 миллиардов наших долларов Путин похоронил на пару с Сечиным в Венесуэле. И при этом мы видим, что у нас даже система школьного питания недостаточно налажена по всей стране.

А.Кураев: Надо привыкнуть – мы живем в обществе, где все пробуют торговать своей валютой

―

Вы думаете, поэтому нам так интересно?

А.Кураев― Для кого-то – да. А для кого-то это интересно, потому что это же часть глобальной войны, противостояния нашего этим америкашкам — то, как это телевизор преподносит. Но вообще лишний раз поражаюсь – умеют же наши лидеры находить себе союзников.

И.Воробьева― Да. Мы в этом смысле талантливы очень. А вам интересно, что происходит в Венесуэле и что будет дальше там происходить?

А.Кураев― Во-первых, мне это интересно как телезрителю — карнавал, пусть на чужой улице – карнавал, праздник непослушания. То, что я вижу на «Евроньюз» — лица хорошие, умные, молодые, задорные у протестующих, у тех, кто вместе с парламентом. Так что я, пожалуй, желаю им успехов.

И, по принципу известного анекдота, который на днях Никита Михалков рассказывал — не догоню, так хоть согреюсь.

И.Воробьева― Анекдот ужасный, но тем не менее. Неожиданная тема — телеканал «Россия-1» выпустил большой фильм. Который называется «Идущий к черту» — это фильм-расследование про всякие конторы, которые торгуют услугами так называемых колдунов, магов, экстрасенсов, про программу «Битва экстрасенсов». Там довольно много людей, которых одурачили и околпачили, которые живут в небольших поселках и деревнях, люди, которые говорят, что они православные, и, тем не менее, к ним приезжает какой-то такой колдун, и они ему верят. Почему это происходит? По идее, должно быть наоборот, во всю эту полу-оккультную историю люди не должны верить. И уж тем более, не отдавать им свои деньги.

А.Кураев― Понимаете, когда мы из уст нашего патриарха, что энергия молитвы заряжает храм, то что вы хотите от бедных селян?

И.Воробьева― И все-таки? ну ладно, может быть, почему верят – вопрос философский. А почему государство с этим ничего не делает? Это же миллионы людей, отчаявшиеся люди, люди с серьезными заболеваниями, а их обманывают, полиция их крышует и ничего не происходит — по телевизору их показывают постоянно.

А.Кураев― Сейчас я набрасываю на себя белый халат.

И.Воробьева― Давайте.

А.Кураев― Я официально поставлю диагноз «Эху Москвы» и его редакции

И.Воробьева― Давайте.

А.Кураев― Ребята, вы шизофреники.

И.Воробьева― Да?

А.Кураев― Да.

И.Воробьева― Почему?

А.Кураев― Потому что по четным дням вы ругаете государство за то, что оно слишком вольготно расположилось в нашей жизни, слишком много контролирует и еще больше хочет контролировать, а по нечетным ругаете государство: ты где, почему ты это не регулируешь?

И.Воробьева― Конечно. При чем тут шизофрения? Государство должно исполнять свои обязанности и не перегибать палку.

А.Кураев― У государства есть какие-то обязанности в религиозной сфере, или сфере магии?

И.Воробьева― Но разве же экстрасенсы это религиозная тема? Мне кажется, что это просто мошенничество, и все.

А.Кураев― Но оно происходит по взаимному согласию людей. Как вы по этому поводу защищаете гомосексуалистов?

И.Воробьева― Как?

А.Кураев― Совершеннолетние люди, по взаимному согласию, нас это не касается.

И.Воробьева― Вы сейчас ставите в один ряд сексуальную ориентацию людей — по взаимному согласию…

А.Кураев― Я считаю, что у людей есть право на ошибку. Государство не должно всем вытирать сопли исходя из своих представлений, что ошибочно, а что нет – у всех.

И.Воробьева― Хорошо, а когда всякие государственные конторы внезапно начинают выдавать этим экстрасенсам какие-то бумаги?

А.Кураев― Это не внезапно. Когда я поначалу лазать и выяснять, что это за контора, я тоже поначалу возмутился. Это как раз и была попытка этого госрегулирования — хоть какой-то такой, хоть нарисованного лежачего полицейского установить на их пути. То есть, сначала были разговоры, почему государство на это не реагирует — государство попробовало хоть так, убого, отреагировать.

А.Кураев: Государство не должно всем вытирать сопли исходя из своих представлений, что ошибочно, а что нет

Понимаете, если оно еще далее будет вдаваться – ну, как? — всерьез требовать, чтобы они проводили экспертизы всех этих вещей? Можно. Но тогда придется людям и моей профессии тоже пройти эти экспертизы.

И.Воробьева― А почему нельзя просто сказать, что экстрасенсов не существует, маги и колдуны это обман.

А.Кураев― Хорошо — а Дед Мороз существует? А Ангелы?

И.Воробьева― Нас дети слушают – не надо про Деда Мороза. А.КУРАЕВ: А про ангелов будем говорить? Государство должно решать, существует Святой Николай, или нет? А чудотворные мощи Святого Серафима?

И.Воробьева― То есть, вы хотите сказать, что верить во всяких экстрасенсов и колдунов так же не зазорно, как быть религиозным человеком, правильно?

А.Кураев― Я могу сказать, что это зазорно сточки зрения ненаучной, с точки зрения не богословской, христианской. Но это не касается государства. Государство может что делать? Оно может вести нормальную научную пропаганду. Слава богу, что кроме канала «Спас» и РЕН-ТВ есть еще канал «Наука» — к сожалению, он платный. Вот сделать бы его бесплатным – было бы совсем хорошо.

Да, можно было бы задуматься над тем, чтобы в школе были какие-то уроки – но я вообще это давно, с 90-х годов предлагаю – курс должен быть «Техника религиозной безопасности». То есть, хотя бы в рамках курса ОБЖ — там учат. Чтобы тебя не облапошили в магазине, или на улице проходимцы. И, кроме того, должны быть уроки, как выжить в церкви, — даже в православной церкви. Как не попасть в секту и насчет этих околорелигиозных шарлатанов.

Надо помнить, что большинство сектантов – то, есть, во-первых, никто из сектантов сектантами себя не считает, — это первое. И второе – большинство действующих таких реально сект называют себя не религиозными структурами — «центры оздоровления», «народной медицины». Вот эти вещи надо предупреждать. И беседы участкового врача должны учить не только надевать презерватив, или распознавать первые признаки простуды, но и рассказывать об этом.

И.Воробьева― Поняла, спасибо. Спрошу про Госдуму — законопроект о том, что нельзя оскорблять власть общество, гимн, флаг – как вы думаете, зачем это нужно? Учитывая, что нам итак по закону нельзя оскорблять ни гимн, ни флаг?

А.Кураев― Во-первых, это общий тренд. Все депутаты ищут, чего бы такое запретить. Зачем это надо, не очень понимаю, но тренд такой. Может быть, чтобы просто попиариться, сделать отметочку — я же предлагал. А может быть, и всерьез, так и здесь. То есть, это некий такой понятный совершенно рефлекс у тех людей, что казались царями горы, — они всегда выступают за полную и окончательную стабилизацию, и чтобы никто их не трогал, и чтобы снизу там не шумели.

И.Воробьева― И что, думаете, шуметь не будут?

А.Кураев― Им так хочется. Им хочется все максимально забетонировать.

И.Воробьева― Это реально? С учетом того, что они хотят все запретить в интернете, а интернет все время расползается из-под пальцев.

А.Кураев― Так у них же масса предложений. Опять же, сделать интернет сугубо суверенным, и вообще – рядом вдохновляющий пример Северной Кореи.

И.Воробьева― Он действительно вдохновляющий, но боюсь, его уже поздно к нам применять, в нашей стране.

А.Кураев― Знаете, в 90-е годы тоже казалось, что мы уже настолько наелись тоталитаризмом, что повториться это никак не может. И поэтому и Конституцию принимали в 93-м году, исходя из этого – ну, потому что мы же хорошему человеку даем это в руки. И поэтому неважно, что у него полномочий больше, чем у царя Николая Второго по конституции – ничего, справимся. Но оказалось, нет. Вечного такого – пока такого иммунитета не выработало наше общество.

И.Воробьева― Вам не нравится наша конституция?

А.Кураев― Да нет, я считаю, что трогать ее не стоит. Потому что как только мы достигнем консенсуса, что да, давайте переписывать конституцию – я хорошо себе представляю, какого рода депутаты за это возьмутся, и что они туда впишут.

И.Воробьева― Но конституцию уже меняли. И конечно, каждый раз прикосновение к конституции действительно вызывает вопросы, хорошо, — про плату и регистрацию мобильных устройств. Вы готовы государству отваливать что-то за регистрацию?

А.Кураев― Знаете, мне кажется, научно-технический прогресс, экономический, делают эту тему неактуальной. На дворе уже не 90-е годы и мобильник не является предметом роскоши.

И.Воробьева― Они считают, что нужно регистрировать все устройства.

А.Кураев― Конечно. И пишущие машинки регистрировали, и велосипедам давали номерные знаки, — такое тоже было. Давайте, депутаты, еще много советских идей можно реализовать.

А.Кураев: Все депутаты ищут, чего бы такое запретить. Зачем это надо, не очень понимаю, но тренд такой

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Действительно. Николай пишет, что были такие уроки на ОБЖ и он благодарен. Хотя у меня в школе такого на ОБЖ не было. А Диггер нам пишет, возвращаясь к экстрасенсам, что государство может и должно ловить мошенников, черных риелторов, в том числе, в религиозной оболочке всех видов.

А.Кураев― Черных риелторов – да, финансовых мошенников – несомненно. А вот когда речь идет о материях невидимых, то здесь вновь и вновь говорю — белый халат я узе снял, на мне снова черный, поэтому я корпоративный интерес блюду и говорю, что не удастся в светском законе провести границу между экстрасенсами, магами и попами.

И.Воробьева― И это печально, если честно — лично для меня. Спасибо вам большое, напомню, что это было «Особое мнение дьякона Андрея Кураева. Спасибо.