А.Нарышкин― Всем здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение», меня зовут Алексей Нарышкин, мой сегодняшний гость – политолог Сергей Марков, здравствуйте.

С.Марков― Здравствуйте, уважаемые друзья. И всех с Новым годом, Рождеством, со старым Новым годом и поздравляю с началом — такой тяжёлый рабочий период, самое тяжелое, наверное, время года.

А.Нарышкин― Со школьных годов, наверное, — вы помните третью четверть?

С.Марков― Темно. Это вообще. Маленький стишок я в школе сочинил про себя.

А.Нарышкин― Давайте.

С.Марков― Начинался так: Утро, в школу полвосьмого давно уже пора вставать, а как не хочется, по телу было бы еще поспать. Думаю, многие сейчас разделяют эти чувства. Это я сам написал.

А.Нарышкин― Очень хорошо. Объясните – губернатор Челябинской области Дубровский на той неделе, рассказывая про то, надо ли расселять дом после взрыва или не надо, говорил, что даже обсуждать это не надо, потому что это пляска на костях. Сегодня Путин говорит: расселить. И уже Дубровский переобувается в полете, на ходу, говорит, что год потребуется, но будем расселять. Это же беда?

С.Марков― Ну, какая беда? Дубровский считает, что у них там денег не хватает, все-таки достаточно большое дело всем дать квартиры, жилья же надо дать больше, чем у них есть. Потому что тем, у кого есть – например, 40 кв.метров, 40 и дадут по нормам. А кому не хватает по нормам, им же не могут дать без норм. Плюс это будет новое здание, более качественное и дорогое. Вот он посчитал — денег нет. И таким образом пытался оговориться, имел в виду, что нужно подождать.

А.Нарышкин― Он сказал честно – нет денег.

С.Марков― Да. Но президент. Видимо, получив информацию о том, что дом не вполне готов, плюс, получив информацию о настроениях общественного мнения, а сейчас все больше общественное мнение смотрят, потому что провалились по пенсионной реформе, провалились по законам о самозанятых, по Курилам – это все отгрызает рейтинг у президента. В какой-то момент, когда рейтинг президента упадёт ниже определённой черты, то начнется бешеная атака извне, такой большой идеальный шторм, — я сейчас пишу статью на этот счет.

Поэтому, конечно, сейчас уделяют внимание рейтингам, смотрят, как настроение граждан. Настроение граждан – дайте людям жилье, не надо их оставлять жить в полуаварийном.

А.Нарышкин― Это наглядный пример ручного управления? По-моему, в этом беда. Когда чиновники на местах не думают о своем рейтинге, о своих возможностях. Но если денег в Челябинской области нет, они откуда их возьмут?

С.Марков― Согласен. Конечно, есть беда ручного управления, слишком много ручного управления, слишком слабые у нас институты, слишком плохо работают. Когда Путин пришел к власти, там были у него люди, которые говорили, что нужно проводить институциональные реформы. Они говорили 3-5 лет и сидели в правительстве. И ничего не сделали. Вот сейчас нужно прямо посмотреть, кто тогда это все говорил, и прямо по одному увольнять всех – завалили работу. Путин у власти уже почти 20 лет.

А.Нарышкин― А кто это был?

С.Марков― Ну, я сейчас не помню, это не моя работа. Посмотрите повнимательнее, кто тогда говорил про необходимость институциональных реформ. Я не могу помнить все моменты пофамильно, я не энциклопедический справочник. Моя задача – общую логику событий прорисовать людям, чтобы у них был ориентир, чтобы они понимали и разбирались в том, что происходит.

Вот логика событий это моя ответственная зона. А эту логику подкреплять фактологическим материалом из энциклопедических справочников – сходите и сами посмотрите. Кто не согласен с тем, что люди должны отвечать за те ошибочные предложения, которые они делали или за ту работу, которую они завалили. Кто с этим не согласен?

Я считаю, что Путину пора пожестче спрашивать с тех людей, кто завалили работу. Кто предлагал пенсионную реформу в таком варианте, которая есть? Вот их нужно — и не мальчиков-исполнителей, как устроили травлю директору Минфина – он хороший парень, хотя у него взгляды чрезмерно радикальные. Не надо делать из него стрелочника.

Есть конкретные люди, которые взяли на себя ответственность за политические последствия этой реформы, которые пришли и уговаривали Путина – давайте пожестче, порадикальнее, выпорем этот народ. Вот этих вот сейчас резать надо – административно, — увольнять со своих должностей. Пожестче. Партия власти нуждается в большой чистке. В том числе, по результатам работы.

Кто отвечал за то, что авиационная промышленность должна быть восстановлена? Не последние годы, чтобы на Рогозина не спихивали все. Когда все эти решения должны были приниматься, первые 7-8 лет, кто отвечал за это? На ковер, увольнять. Миллионер? – забирать миллионеров, все это наворованные миллионы и миллиарды. Пожестче, Владимир Владимирович, пожёстче. Мы ждем, что вы вернетесь к своему политическому стилю первого президентского срока.

А.Нарышкин― Забирать у миллионеров решим на основании суда, или просто потому что они миллионеры?

С.Марков― Послушайте, большинство миллионеров и миллиардеров заработали деньги на административном рынке, использовали свои административные возможности. Начать нормальное расследование и каждый из них может получить срок. Так, чтобы человек просто на рынке у нас получил деньги – таких, к сожалению, не так много. Одна из причин — не очень хорошо работают институты.

Вообще пора более серьезно говорить о проблемах, стоящих перед страной. Не с точки зрения вымарывания грязью наши власти, наше государство, а с точки зрения того, что решать проблемы.

Ну, 14-15-й годы – ладно, — санкции, это понятно. А почему стоит на месте экономический рост 16-17-18 годах? Более того, президент пользуется фальсифицированными данными. Обратите внимание – была большая пресс-конференция президента, ему задали 5-6 вопросов, в них мягко, лояльно, но звучали вопросы — Владимир Владимирович, вам правительство, его финансовый блок, дают фальсифицированные цифры.

На следующий день президент встречается под камеры с Медведевым, говорит — посмотрите цифры, они сходятся с реальными цифрами, которыми живут люди? Еще через день увольняет главу Росстата. По сути дела, это признание того, что создана система фальсификации.



С.Марков: Народ доведен до полного рабского состояния с помощью террора и пропаганды

―

И Росстат пересчитает так, как нужно?

С.Марков― Не знаю, не уверен. У меня вызывает недоумение, что Росстат подчинен Минэкономики. Статистика должна контролировать отчасти Минэкономики, а если он подчинен главе Минэкономики, то получается, я так понимаю, что он будет фальсифицировать данные в пользу Минэкономики — так получается? Не знаю.

А.Нарышкин― Надо тогда Навальному отдать, чтобы проводил аудит.

С.Марков― Да Навального я сделал бы каким-нибудь… поставил бы… Да Кудрин тоже нормально – у него хорошее место, сейчас у нег о достаточно большие полномочия, он получил возможность контролировать не просто цифры, а то, как они выполняются, эти национальные проекты, плюс возможность подключать общественность. Но Навального на эту работу я бы тоже посадил.

А.Нарышкин― Если можно — нас с вами слушают в кремлевских кабинетах, — несколько фамилий миллиардеров, с кого можно было бы начать процесс отъема, или хотя бы изучения накопленных средств и активов?

С.Марков― Да не хотел бы я фамилии публично называть. Я в другом месте это скажу.

А.Нарышкин― Кого вы имели в виду? Дерипаску?

С.Марков― Я могу сказать так – все миллиардеры, которые получили деньги на госконтрактах.

А.Нарышкин― Дерипаска, Вексельберг, Керимов?

С.Марков― Посмотреть надо всех. Более конкретно надо смотреть. Нужно отбирать миллиарды не потому что он миллиардер – кто-то же должен быть миллиардером, так несправедливо устроен мир, — а за то, что он не выполняет работу, которую он обещал.

А.Нарышкин― А кому миллиардер что обещал?

С.Марков― Думаю, что они обещали Путину реализовывать программы создания современной высокотехнологичной экономики.

А.Нарышкин― Это было зафиксировано в каком-то документе? Или это все решалось по понятиям?

С.Марков― Насколько я понимаю, когда пришла команда нынешнего президента к власти, всем понятно, что все миллиардеры получили незаконно свои миллиарды. Их вызывали и казали: первое, что вы должны – признать то, что государство теперь важнее вас, чтобы вы теперь не командовали министрами, а слушались министров. Они все: да, согласны. Дальше сказали: сдайте политическое ядерное оружие.

А.Нарышкин― Это что такое?

С.Марков― Это телеканалы. Кроме того, откажитесь от частных спецслужб.

А.Нарышкин― Прошу прощения – сделаем небольшой перерыв.

РЕКЛАМА

А.Нарышкин― Продолжаем программу. Мой гость сегодня политолог Сергей Марков. Мы остановились на самом интересном – как Путин пришел к власти и проводил первую встречу с миллиардерами.

С.Марков― Я так думаю. Это моя реконструкция.

А.Нарышкин― Конечно, вы же не миллиардер.

С.Марков― Моё дело – схватывать логику происходящих событий.

А.Нарышкин― А имена и числа это все вторично.

С.Марков― Я философ. Имена и числа сами подставите.

А.Нарышкин― Я вас верну – итак, миллиардеры сдали политическое оружие.

С.Марков― Да, телеканалы. Кто отказался, тем сказали: ну, извините.

А.Нарышкин― А кто отказался? А, вы не помните фамилий.

С.Марков― Березовский и этот самый, Гусинский. Более того, сказали: вы теперь не должны подкупать массово исполнительную власть и депутатов. Будете давать тому, кому нужно.

А.Нарышкин― А они подкупали?

С.Марков― Ну, отказался от принятия этих условий Ходорковский. Он тогда массово начал скупать депутатов и сделал ставку на переход к парламентской системе, что было рассмотрено как элемент подготовки переворота, и с американцами еще начал активно все это прорабатывать.

А.Нарышкин― Ходорковский с американцами?

С.Марков― Ну, это известно.

А.Нарышкин― Где это было известно?

С.Марков― Отдельно поговорим с вами про Ходорковского как-нибудь.

А.Нарышкин― Подождите. Вы сейчас обвиняете Ходорковского в том, что он сотрудничал с США – чтобы что? Чтобы у нас здесь начались глобальные реформы?

С.Марков― Американцы у нас госпереворот никакой не готовили. Он с ними хотел сделать свою нефтяную компанию, насколько я понимаю, — как бы американо-российской.

А.Нарышкин― Это ваше понимание как философа, но документов, статей у вас на этот счет нет?

С.Марков― Ну, статьи были — я что ли придумал? Были прослушки, насколько я понимаю, как он ведет переговоры о том, что ядерный статус России тоже, так сказать, необязателен.

А.Нарышкин― А сам Ходорковский претендовал на лидера государственного?

С.Марков― Вроде бы премьер-министра. При том, что переход к парламентской системе правления.

А.Нарышкин― А Россия, вся наша огромная страна, стала бы при Ходорковском штатом США, видимо?

С.Марков― Да если честно, не думаю. Американцы не ставили задачу внешнего управления. Сейчас они ставят такую задачу. Тогда они такой задачи не ставили. Во всяком случае, нынешнюю команду он от власти хотел бы точно оттеснить.

И, кроме того, им сказали — хорошо, то, что украли – владейте. Но помните, что вы украли это, вам это еще предстоит заработать. А чтобы заработать это, вы должны развивать российскую экономику, в том числе, давать экономический рост и создавать высокотехнологичные отрасли. Вот может пора проверить, кто выполнил. Кто не выполнил? Ну, какие-то они еще политические проекты, я думаю, тоже реализовывали, — тут нам уже трудно разобраться.

Кстати, с Дерипаской как удалось американцам установить вроде бы контроль, над его «РусАлом», перехватить контроль. Не очень понимаю, скажу честно, уважаемые зрители – недостаточно почитал это. У меня какое-то общее представление есть, но еще у меня слишком много вопросов у самого. Когда будет более четкое представление, я вам обязательно расскажу, как оно там все на самом деле происходит.

А.Нарышкин― Дмитрий Песков дал большое интервью «Аргументам и фактам», пожаловался, в том числе, на травлю чиновников в России. Вы, Сергей, тоже периодически подвергаетесь критическому анализу со стороны тех, кто вас слушает и читает. Вы как справляетесь с этим?

С.Марков― Я действительно подвергаюсь травле со стороны противников Путина, которые пытаются выставить меня каким-то клоуном. Им очень трудно это сделать. Поскольку мои экспертно-аналитические способности признаны – ну, так считается, — тем, что я практически 15 лет работал с американцами, в том числе, лет 7-8 работал в экспертном центре Карнеги и во многих других институтах. Известно, что на протяжении многих лет у меня всегда был один из самых высоких, либо даже самый высокий индекс цитирования в мировых СМИ среди российских экспертов. Все эти СNN, ВВС, Fox News.

А.Нарышкин― Все бедного Маркова разрывали на части.

С.Марков― Не все, но да, между прочим, разрывали.

А.Нарышкин― У вас была золотая пора.

С.Марков― Она и сейчас осталась. Я сейчас даю интервью иностранным СМИ примерно 5-6 в день, как минимум. А когда кризисные какие-то вещи, то 10 раз. Поэтому не совсем трудно, но все равно травля такая идет колоссальная.



С.Марков: В Украине власть находится в руках военных преступников

Но здесь рецепт всем, кто подвергся такой травле, он, в общем, такой будет: во-первых, заниматься своим делом и понимать, что травля это признание ваших заслуг. Если бы вы были ничтожеством, никто бы вас не травил, ребята. То есть, когда вас враги атакуют, это значит, что вы проблема для своих врагов. Я в широком смысле часть команды Путина и то, что они меня атакуют, значит, они понимают, что я играю важную роль в команде Путина – в том смысле, что я объясняю логику тех действий, показываю ее, и делаю это убедительно и честно, — что тоже они видят.

Есть еще один принцип, который для меня одно из открытий 2018 года, — если вы хороший человек, вас неизбежно будут ненавидеть плохие. Потому что плохие люди, им, чтобы доказать, что они правильно делают что-то – они подличают, предают, обманывают, — им же как-то надо доказать, что они делают правильно. Как они доказывают? Они говорят: все так делают. Поэтому, когда вы не предаете, не являетесь подлецом и негодяем, вы тем самым отрицаете их право быть подлецами и негодяями. Поэтому естественно вы отрицаете их на экзистенциональном уровне. Поэтому, естественно, они отвечают вам ненавистью на этом экзистенциональном уровне.

Поэтому вы должны нести свой крест в каком-то смысле. И понимать, для себя решить – хотите вы продолжать быть на стороне добра, или вы под градом критики, травли, будете вилять хвостом перед негодяями.

Нет, не виляйте хвостом перед негодяями. Посмотрите на судьбу тех людей, которые не совершили такое предательство. Они, может быть, потеряли что-то такое. Но у них сохранилась гармония в душе, что позволяет им быть счастливыми. Лучше быть счастливым миллионером, чем несчастливым миллиардером.

А.Нарышкин― В общем, дороги друзья, имейте в виду – чем больше вы пишете критических замечаний в адрес Сергея Маркова, тем Сергей Марков становится сильнее и лучше.

С.Марков― Это да. Я включаю их энергию в свою и естественно, перерабатываю ее в позитив.

А.Нарышкин― Несколько вопросов про Украину. Песков сказал, что конфликт в Донбассе может перейти в замороженную фазу при сохранении у власти партии войны. Как вам видится ситуация? Может быть, партия войны это лучшее, что может быть?

С.Марков― Вообще я считаю, что мы здесь чуть-чуть ошибку делаем. Ситуация на Украине — мы ее должны не в контексте Донбасса обсуждать. Мы должны обсуждать ситуацию на Украине в контексте восстановления суверенитета, демократии в Украине. В Украине нет у власти правительства. В Украине власть находится в руках военных преступников, иностранных агентов, которые реализуют политику государственного терроризма.

И, естественно, Донбасс, восставший, свободный Донбасс, — с ним всегда будет война у этой группы военных преступников. Если вы против фашистов, то естественно, что фашисты будут вас атаковать. Поэтому мы должны обсуждать не Донбасс. Мы должны обсуждать Киев. Харьков. Одессу, чтобы там восстановить свободу и демократию, чтобы там были свободные выборы, свобода слова, чтобы там была проведена денацификация.

Причем, я считаю, что мы должны претензии предъявлять не украинским властям – какой смысл? Это группа военных преступников и иностранных агентов. Их хозяевам. Вот Вышинского они арестовали? Не надо претензий к Киеву. Претензии должны быть к США, Германии Франции, Великобритании как к тем, кто создал этот режим.

А.Нарышкин― Логика потрясающая – во всем виноваты американцы?

С.Марков― Ну а кто? Они не во всем виноваты, но в Украине они создали госпереворот. Кстати, теперь по выборам. Я считаю, — включаю российский телевизор или ваше радио, и бред какой-то: Петр Порошенко – он создал томас, или сделал Бандеру героем для того, чтобы там победить на выборах. Да что за бред? Вы что, думаете, что люди на Украине идиоты? Им что, всем хочется быть в раскольнической церкви, проклятой? Конечно, нет.

А.Нарышкин― Слава богу, что Сергей Марков раз в неделю приходит на «Эхо» и все объясняет.

С.Марков― Конечно. В душах людей, нормальных православных в Украине, у них не радость от томаса, а тревога от церковного раскола там, что, думаете, они любят Бандеру? Да они не любят этого Бандеру и ненавидят этих бандеровцев. Другое дело, что они подавлены этой машиной государственного террора. Поэтому Петр Порошенко он не популярность хочет получить – плевать ему на популярность. Он хочет получить разрешение на фальсификации выборов полную.

Поэтому смешно, ребята, следить за какими-то рейтингами. Президентом будет тот, кто будет назначен реальным управителем Украины. Здесь, кстати, сошлюсь на Путина, который много раз утверждал, и, слава богу, о том, что Украина находится в ситуации внешнего управления. Вот эти безвестные офицеры американских спецслужб, а сейчас, говорят, британцы перехватывают у американцев контроль над Украиной – ну, мне так говорят.

А.Нарышкин― У них проблем больше нет? У британцев?

С.Марков― Я не знаю.

А.Нарышкин― Брекзит, кризис в правительстве?

С.Марков― Мне тоже удивительно. Но факты в Украине говорят о том, что британцы сейчас все больше и больше, а американцы все меньше и меньше.

А.Нарышкин― А факты какие, извините? Кто-то овсянку забыл в кабинетах в Киеве?

С.Марков― Послушайте, я в Украине много работал с коллегами. Мне все рассказывают, что там происходит — реально. Вот закрыли какому-нибудь ЦРУшнику командировочные – мне прямо об этом рассказывают.

Так вот, тем не менее, американо-британское правление сохраняется, поэтому сейчас там есть несколько вариантов у американцев, которые они обдумывают. И президентом будет тот, кого назначат американцы.

А.Нарышкин― Поэтому Порошенко просто в режиме ожидания переназначения?

С.Марков― Да, переназначения.

А.Нарышкин― И не народом.

С.Марков― Абсолютно верно. Народ доведен до полного рабского состояния с помощью террора и пропаганды.

А.Нарышкин― Ну да, мы узнаем почерк американцев.

С.Марков― Где-то да, к сожалению.

А.Нарышкин― Прошу прощения – сделаем еще один перерыв в программе.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Мы снова в эфире, мой гость сегодня политолог Сергей Марков. Вернёмся к Украине.

С.Марков― Да. Так вот если там честные и свободные выборы когда-то будут, или – скажем, американцы сказали: уходим из Сирии. «Уходим из Украины» — это тоже возможно. И если честные и свободные выборы, тогда естественно, на выборах в первом туре побеждает человек, политик из партии мира, который говорит о том, что мир на Донбассе, восстановление дружбы с Россией.

А.Нарышкин― Это что за политик?

С.Марков― Да их нет сейчас. Они все запрещены. Но смею вас заверить, что как только свобода начнется, возникнут, сразу такие люди найдутся.

А.Нарышкин― «Партия свободы»? Или настоящей свободы?

С.Марков― Как только уйдет политика государственного террора в Украине, сразу найдутся политики. Которые скажут: мы за мир на Донбассе, и немедленно восстановят отношения с Россией. Социология говорит о том, что 75% граждан Украины считают главной проблемой, которую нужно решать, это война на Донбассе. Это еще социология в рамках диктатуры проводится, а смею вас заверить, что реально там 90% так считают.

То есть, на свободных выборах побеждает человек из партии мира и восстановления нормальных отношений с Россией. Еще не дружбы, но нормальных отношений.

Теперь дальше – но их не будет, свободных выборов. Потому что есть система пропаганды и террора. Значит, дальше у американцев в рамках этой схемы несколько вариантов. Первый вариант традиционный — они, например, с южновьетнамской хунтой четко поняли – почитайте литературу, есть множество американской литературы на этот счет – того же Киссинджера, у него прекрасно все это описано.

Они поняли, что когда меняешь одного руководителя хунты на другого, кажется, что будет лучше, а на самом деле новый будет только хуже. Поэтому большинство из спецслужб американских выступает за то, чтобы оставить Порошенко. А что значит оставить Порошенко? Понятно, что на никаких выборах он не получит никакого большинства, там его ненавидит абсолютное большинство населения. Но он просто фальсифицирует выборы.

Наверное, вам известно, что католическое Рождество Порошенко встречал в компании военных преступников, Турчинова и Парубия, которые, собственно, были главными, кто обеспечил террор в 14-м году и установление вот этого бандеровского режима. Соответственно, договаривался о том, как они будут использовать силу сейчас. А новый год Порошенко встречал в узкой компании с теми, кто будет заниматься фальсификацией выборов.



С.Марков: Партия власти нуждается в большой чистке

―

Сергей, вы настоящий гурман. Знаете, кто и с кем. Потрясающе. А Тимошенко с кем Новый год встречала?

С.Марков― Тимошенко не знаю. Захочу узнать – узнаю. Неважно, с кем пока. Но Порошенко встречал с главой ЦИКа и с генеральным прокурором. У них еще был один депутат — честно говоря, не знаю, какая его роль, но, наверное, какая-то тоже будет. То есть они там занимались организацией фальсификаций.

В 14―м году были фальсифицированы президентские – по приказу тогдашнего посла США Джеффри Пайетта, — он сказал приписать с 40 до 53%, и за это всем членам ЦИК, назначенным Януковичем, обещал…

А.Нарышкин― А как это проверить?

С.Марков― Это легко проверить – идите сами в интернет и посмотрите – там все мои слова эти будут вам подтверждены. А сейчас уже Порошенко не требует фальсифицировать от американцев. Он говорит: у меня все схвачено, я все фальсифицирую сам.

А.Нарышкин― Научился, стал взрослым мальчиком?

С.Марков― Он взял под контроль силовые ресурсы и с помощью их готов фальсифицировать полностью. Это первый вариант. Второй вариант – если они, американцы каким-то образом решают не закрывать на это глаза, скажут ему: нет, товарищ, ты там в таких объемах, чтобы у тебя 8%, а ты себе написал 60 – нет, в таких объемах мы не можем тебе позволить, ты сначала доберись до 20.

Не исключено, что они могут сказать: хорошо, пускай из бандеровцев тот, кто больший рейтинг, тот тогда все-таки и берет. Тогда есть два варианта – Тимошенко и Зелинский. Ну, американцы не доверяют обоим. Потому что Зелинский это человек полностью Коломойского.

А.Нарышкин― Как это – Зеленский полностью человек Коломойского?

С.Марков― Зелинский финансируется Коломойским организовано. Вы не знаете об этом? Вот я вам рассказываю – Зелинский человек Коломойского. У него, кстати, большая сеть — к нему сейчас достаточно много пришло. Несмотря на то, что люди знают, что это человек Коломойского, но люди ненавидят всю эту бандеровскую банду, которая пришла к власти в 14-м году. Ну, просто люто ненавидят. Они удушили бы. Если Порошенко оставить в каком-то магазине и выключить свет на 15 минут, он живым оттуда не выйдет, в Украине. Понимаете? Ненавидят.

Поэтому Зелинский, хот он и клоун, кто угодно, — готовы проголосовать за кого угодно, но только не из этой банды, которая захватила власть в 14-м году.

А.Нарышкин― На всякий случай — а вы не человек Коломойского, Сергей?

С.Марков― Нет.

А.Нарышкин― Хорошо. Я не совсем понимаю – если Россия беспокоится насчет Украины, хочет, чтобы Украина была свободной, чтобы не было бандеровцев и прочих — почему Россия не готова заступить за Украиной перед США? Выкупить Украину?

С.Марков― У нас денег не хватит.

А.Нарышкин― А, то есть, вы думаете, что ценник какой-то уже есть?

С.Марков― Украина, по большому счету, это Россия. Вот если какая-то банда в вашей квартире захватила одну комнату, вы думаете, сможете у них выкупить эту комнату? Нет, они захотят захватить всю вашу квартиру. Поэтому они хотят все. Их можно понять.

А.Нарышкин― Если говорить об Украине и бандах, мне кажется, только одна банда комнату захватила в 14-м году.

С.Марков― Нет, в данном случае, конечно, я имею в виду США и их союзников, которые хотят подчинения себе Россия. Без сомнения. Сегодня, кстати, об этом очень подробно рассказал Сергей Лавров. Более дипломатично и более подробно об этом рассказал.

Есть еще третий вариант у американцев. Это вариант как продвигать фонды. Они говорят: все эти Порошенко, Тимошенко, все это одна советская банда. Все они были пионерами-комсомольцами, и то, что есть, все время и будет. Нужно полностью менять элиту, как это сделали в Грузии. То есть давайте назначим Макарчука, вместе с ним возьмут абсолютно все новое поколение.

А.Нарышкин― А Макарчук чей?

С.Марков― Он человек этих фондов, чтобы вы поняли. Смотрели «Семнадцать мгновений весны»? Там тоже разные боролись. То же самое у американцев, которые правят Украиной, нет единства. Одно дело – одно предлагают ЦРУшники, совершенно другое предлагает Пентагон, третье предлагают эти фонды, у Госдепартамента своя какая-то идея.

А.Нарышкин― Разные фланги. Это интересно. Вот бы нам так.

С.Марков― Да у нас то же так же, только у нас свои, а не американские. И вот у них идея полностью обновить поколение. Но у них слабый кандидат – Макарчук слабый кандидат. Плюс вариант с Грузией, с Саакашвили, тоже не кажется идеальным, как вы понимаете. Плюс ЦРУшники подозревают, что под именем Макарчука хотят порулить Украиной и ее пограбить эксперты фондовские, всякие чиновники фондовские.

А.Нарышкин― А у них репутация грабителей? Они. Видимо, где-то поураганили?



С.Марков: Путину пора пожестче спрашивать с тех людей, кто завалили работу

―

Ну, фонд United Nations Democracy – да, у них довольно коррумпированная репутация. Ну, это известно.

А.Нарышкин― В какой стране? Что они украли и у кого? Где дела? Следственный комитет прекрасно заочно может проводить расследования по Браудеру, по кому угодно – про фонды я ничего не слышал подобного. Но с другой стороны, вы философ – какой спрос?

С.Марков― Я говорю про United Nations Democracy — у них там коррупционный скандал.

А.Нарышкин― А что делать тут — продлен арест украинским морякам, которые были задержаны в Азове – что с ними делать, по-хорошему?

С.Марков― Да очень сложный вопрос. Они заложники, конечно, в руках хунты. Это общая задача. Понимаете, вы арестовали террориста, предположим, шахида, 12-летнего подростка. Вы же понимаете – он хотел взорвать автобус. Вроде и отпускать его нельзя – он хотел взорвать автобус.

А.Нарышкин― А они хотели взорвать автобус?

С.Марков― Подождите. С другой стороны вы пронимаете, что 12-летний подросток не он сам это придумал, нужно ударить по тем, кто его послал. А по ним боятся ударить.

А.Нарышкин― По Киеву ударить, или по Вашингтону?

С.Марков― Не по Киеву и не по Вашингтону. Там есть, по кому ударить, не ударяя по Киеву и Вашингтону.

А.Нарышкин― Модель, которую предложил Венедиктов — он сказал, что можно было бы условно отпустить 19 человек рядовых, потому что они просто выполняют команды, а офицеров оставить. Как вам такое?

С.Марков― Думаю, рядовых отпустить, но обменяв на многочисленных российских граждан, которые захвачены хунтой и сидят в украинских тюрьмах. Теперь, что делать по Украине? Я уже говорил – первое — проявить политическую волю, сделать, например, наконец, телеканалы и несколько радиостанций по украинской проблематике на русском языке, которые вещают на Украину – тем самым доводить свою точку зрения.

Второе – признать, наконец, правительство Украины в изгнании. У нас на два-три состава беглецов из разных правительств сидят, пережидают. Сделать правительство в изгнании – это правительство в изгнании должно заявить о том, что то незаконно. Это будет иметь огромные политические последствия. Например, Международный валютный фонд, выделяя деньги незаконному правительству Порошенко должен будет знать о том, что будущее законное правительство эти кредиты отдавать не будет.

Более того, люди, которые приходят, чтобы скупить украинский чернозем или одесский припортовый завод — из иностранного бизнеса, они должны знать, что это очень рискованные инвестиции, поскольку эти решения об этой приватизации принимает незаконное правительство. И сразу же резко уменьшатся финансовые ресурсы киевского репрессивного режима на проведение своей политики террора и пропаганды в отношении Украины.

Вот такие вот решения надо принимать. Плюс, конечно, надо резко облегчить положение людей-беглецов здесь. Вот сейчас ситуация с Еленой Бойко – наверное, знаете? — ее выдали туда. Безумие какое-то. Она нарушила какое-то законодательство, но ей же угрожает реальная смерть. Вы называете фашистами этих людей и отдаете им человек5ка, который здесь их ругал всячески. А вы в их руки отдаете? Ну, это же безумие.

Нужно признать нынешний режим репрессивным в Украине, соответственно, ввести запрет на передачу в его руки всех людей, которым может угрожать смерть в случае, если они будут переданы в руки этого репрессивного режима. Ну, очевидные меры. Нужно принимать. И я уверен, что они будут приняты.

А.Нарышкин― Осталось меньше минуты – что делать с Курилами? Посоветуйте Путину.

С.Марков― Ну, вести переговоры. Есть условия, например, при которых передача Шикотана и Хабомаи может быть выгодна для России. Какие эти условия? кстати, я сегодня говорил с японскими коллегами, политиками, — они аж крякнули от этих условий. Эти условия – разрыв договора об обороне и безопасности между Японией и США.

А.Нарышкин― Думал, вы предложите что-то более экзотическое. Может быть, в следующий раз?

С.Марков― А после этого будут и инвестиции, сотрудничество, много чего будет хорошего. Но если это произойдет…

А.Нарышкин― Время наше истекло, политолог Сергей Марков был гостем нашей программы. Счастливо.