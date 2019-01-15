М.Курников― Здравствуйте! У микрофона Максим Курников. А в студии вместе со мной политик Дмитрий Гудков. Давайте начнем не с самой хорошей, не самой приятной, точнее темы — это взрывы в жилых домах. На днях такой взрыв произошел в Шахтах. До этого — в Магнитогорске. Насколько, вам кажется, это одна и та же природа этих взрывов?

Д.Гудков― На мой взгляд, эта природа разная. Что касается города Шахты, то здесь только можно выразить соболезнование. Здесь, в общем-то, видно, что это был бытовой взрыв газа, бытовой случай. Но что касается Магнитогорска, мое мнение, что там был все-таки теракт. Знаете, знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания многих фактов. Вот давайте посмотрим на ситуацию в Магнитогорске.

Во-первых, это было накануне Нового года. Во-вторых, туда немедленно прилетел Путин. На следующий день произошла странная ситуация с убийством людей в этой маршрутке. Там, по-моему, три таджика было. Насколько я знаю, и зафиксировано было в протоколе у полиции — я знаю, что они, конечно, не обнародуют эти данные, — но по моим данным найдено было взрывное устройство с торговым центром. И то, что туда прилетели руководители Следственного комитета, ФСБ, до сих пор мы не получили ответы на многие вопросы, в том числе, которые задавал Алексей Алексеевич Венедиктов в эфире «Эха Москвы», — всё это говорит о том, что здесь как минимум версию теракта не стоит исключать. И, мне кажется, что это затишье, тишина, точнее…

Д.Гудков: Что касается Магнитогорска, мое мнение, что там был все-таки теракт

―

Информационная тишина.

Д.Гудков― …даже со стороны Следственного комитета и официальных правоохранительных органов связана с тем, что Путину сначала доложили, что это был взрыв газа. А сейчас они пытаются друг на друга переводить стрелки, потому что кто-то должен получить по шапке и лишится погон. Я только с этим связываю такое молчание со стороны правоохранительных органов.

М.Курников― А за что получить по шапке?

Д.Гудков― Во-первых, за то, что сначала Путину доложили другую версию. Это мое мнение.

М.Курников― То есть, по-вашему, президент летел туда, не держа в голове версию теракта?

Д.Гудков― Я думаю, 31-го он не знал. Но, я думаю, на месте он всё и узнал. Значит, кто-то его дезинформировал, значит, кто-то должен за это нести ответственность.

Второе: он прилетел в город, где, по сути, орудовали террористы. А куда смотрела безопасность его? Ну, и так далее. Поэтому я считаю, что здесь версию теракта ни в коем случае нельзя исключать. И проблема еще в том, что вот сколько мы пытались услышать каких-то официальных сведений от правоохранительных органов, давайте вспомним. Давайте, что у нас было? Когда потерпел крушение самолет с доктором Лизой. Ну, до сих пор нет никаких результатов расследования. Трагедия тогда над Синаем. Сколько власти пытались уверить в том, что не было никакого теракта?

М.Курников― Около недели. наверное.

Д.Гудков― И, например, приключения наших Петрова и Боширова — тоже официальная версия. Ну что, мы будем верить в эту официальную версию? К сожалению, общество утратило доверие к правоохранительным органам, к власти в таких ситуациях. И власть не знает, как реагировать. Ну, в конце концов, есть пять вопросов.

М.Курников― А как реагировать гражданскому обществу на это?

Д.Гудков― Как минимум гражданское общество должно обсуждать разные версии. И я хочу сказать, что благодаря интернету я перечитал многих экспертов, которые говорят: А почему гекосоген-то должен быть обязательно? Какая разница, каким образом взрывать дома? Можно и бытовым способом взрывать дома. Накапливаешь — и взрываешь. Есть такая техническая возможность. То есть я перечитал мнение многих экспертов.

Д.Гудков: Кто-то должен получить по шапке и лишится погон, потому что сначала Путину доложили, что был взрыв газа

Поэтому, по крайней мере, для меня версия теракта, она основная. Да, конечно, давайте дождемся, но даже если мы дождемся какую-то официальную версию, но разве мы поверим? Мы поверим Следственному комитету? Мы поверим ФСБ?

М.Курников― Вы не поверите?

Д.Гудков― Ну, тогда давайте поверим ФСБ, которая говорит, что дети из «Нового величия», которые сегодня кто под домашним арестом, кто в СИЗО находится, они террористы. Будем мы верить в эту версию? Нет. А почему я буду верить в другие версии ФСБ.

М.Курников― Ну, тогда вы вообще ничему не верите? Или есть все-таки какая-то сфера, где вы верите еще?

Д.Гудков― Я верю здравому смыслу и я умею связывать разные события в цепочки. И то, что произошло в Магнитогорске, говорит мне о том, что там все-таки не бытовая версия. Не прилетел бы туда президент, не прилетели руководители спецслужб, не молчали бы они всё это время. Они бы ответили на вопросы. Мы же видим, что они чего-то скрывают. Чего они могут скрывать?

М.Курников― Это риторический вопрос, насколько я понимаю. Еще одна тема, о которой вы, по крайней мере, говорили. Сегодня о ней говорят много. Это создание большого экологического российского оператора. Вы много говорили о мусорных проблемах последние дни. Вы рады этому событию?

Д.Гудков― Нет, конечно.

М.Курников― Почему?

Д.Гудков― Давайте я прямо простым языком объясню, что произошло.

М.Курников― Нет, подождите, давайте я процитирую тогда: «Компания должна будет сформировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами, предотвращать вредное воздействие мусора на здоровье человека и окружающую среду, а также контролировать переработку мусора». Вы что, против?

Д.Гудков― Да, против.

М.Курников― Почему?

Д.Гудков― Ну, потому что президент создает монополию, которая пусть будет называться «Росмусор». При этом вводится мусорный налог на всех жителей нашей страны. Ну, например, чтобы вы понимали — в Москве-то уже давно мы платим с квадратного метра — во всех регионах России теперь жители будут платить с квадратного метра. К примеру, возьмем Воскресенский район. Кто-то платил, например, 100 рублей за вывоз мусора, а будет платить примерно 1,5 тысячи рублей, если у него площадь до 200 метров. Сейчас это зависит от разных операторов, от разных регионов. Но порядок примерно такой. То есть вводится мусорный налог.

Далее это все инвестируется в компанию-монополист «Росмусор». Этой компанией будут управлять те, кому поручат управлять, то есть свои какие-то опять из окружения президента.

М.Курников― Люди с опытом, ответственные.

Д.Гудков― То есть друзья президента возглавят эту компанию-монополист. А далее внимательно почитайте, что в уставе этой компании написано: «Росмусор», помимо всего прочего, на наши с вами деньги еще может заниматься любой бизнес-деятельностью, то есть инвестировать, куда захочет. То есть на наши деньги создается, условно, такой новый монополист и этот монополист мало того, что взимает с нас деньги на утилизацию мусора, он еще будет эти деньги инвестировать в другие сферы.

Второй момент важный. Вот этот мусорный налог вводился под соусом мусорной реформы, которая должна была привести к раздельному сбору мусора. То есть нам обещали, что будет раздельный сбор мусора, безопасная утилизация мусора. На самом деле что произошло? Просто взяли старые контейнеры мусорные, перекрасили, поставили новые, а во многих района даже не поставили и называли это всё мусорной реформой. А реально приезжает грузовик, это всё сваливают в одну кучу и также везет всё на мусоросжигательные заводы Чемезова, который на этом зарабатывает деньги. Везут на эти свалки и полигоны.

Строятся эти крупные полигоны. Например, я рассказывал здесь в эфире неоднократно, в Коломенском районе будет мусорный полигон 43 метра высотой, 6 миллионов тонн мусора в таком месте, где вообще никакого полигона нельзя, то есть нарушение всех экологических норм. Вода будет попадать в грунт, в реки, воды. Будет загрязнение воздуха, будет загрязнение воды. И мы еще за это будем платить.

Так же строят мусоросжигательные заводы. Это старая технология. Вообще, мусор уже во многих цивилизованных странах прекращают сжигать и уже перерабатывают. Но для того, чтобы перерабатывать его, необходимо настоящая реформа раздельного сбора мусора. Это когда, например, если ты не сортируешь мусор, ты платишь высокий тариф. А если ты его раздельно сдаешь, то ты платишь низкий тариф. Вот это тарифное регулирование, которое есть в цивилизованных странах — почему мы не можем пойти по этому пути.

М.Курников― Ну, может быть, это первый шаг в создании этого?

Д.Гудков― Нет, это не первый шаг. Просто все эти монополисты — я называл фамилии — у нас Чайка собирает деньги за сбор мусора, плату, Ротенберг-младший — за перевозку этого мусора, Чемезов у нас зарабатывает на сжигании мусора. Это монополия.

Д.Гудков: Надо отказываться от мусоросжигания. Если мусор будет сортироваться, то и сжигание, по сути, не нужно будет

―

Я думаю, что как раз эти структуры и будут в итоге как-то контролировать эту компанию «Ростех», чтобы потоки все-таки к ним перераспределялись, а не к мелким операторам. Они зарабатывают деньги. И они тормозят настоящую реформу. Они тормозят процесс перехода к раздельному сбору мусора. Потому что невыгодно им, тогда нечего будет сжигать. Перерабатывать — это гораздо сложнее. Это нужно инвестирование, нужные новые технологии.

М.Курников― То есть если бы они зарабатывали, но при этом экология была бы в порядке, вы бы не так возмущались.

Д.Гудков― Подождите. Когда у вас создается монополия, у вас все издержки национализируются, а вся прибыль приватизируется. Поэтому они будут экономить на нашем здоровье, чем они, собственно, занимаются. Они строят эти мусоросжигательные заводы и полигоны рядом как раз с транспортными узлами. То есть у них задача не в безопасном месте строить, а так, чтобы транспортные расходы не переплачивать — вот у них какая задача. Они будут экономить на здоровье и зарабатывать. Конечно, они не будут ставить нормальные контейнеры, они не будут развивать мусоропереработку. Они будут просто тупо сжигать и сваливать в какие-то кучи.

М.Курников― Мы ненадолго прервемся и потом продолжим, в том числе, эту тему.

М.Курников― Политике Дмитрий Гудков, в том числе, описывает, как он видит эту систему создания мусорного оператора. А как надо?

Д.Гудков― Я сказал, как надо. Первое: нужно тарифное регулирование для того, чтобы людям было выгодно мусор сортировать, чтобы было как в Швейцарии. Ты можешь купить три пакета. В один пакет — пластик, в другой пакет — органику и так далее.

М.Курников― Ну, вы знаете, сколько в Швейцарии люди платят.

Д.Гудков― Безусловно, да.

М.Курников― По российским меркам просто фантастические деньги.

Д.Гудков― Секундочку. Ты можешь купить черный пакет, который стоит дорого, туда всё складывать, не сортировать — ты платишь там… они, действительно, много платят. Но если ты сам сортируешь, то ты платишь в разы меньше. И вот это тарифное стимулирование должно быть введено на законодательном уровне в нашей стране. Это первое.

М.Курников― Готовность общества есть к этому, на ваш взгляд?

Д.Гудков― Если будет коммерческий интерес, то нам просто будет выгодно.

М.Курников― Денежный кнут — давайте так назовем, а не коммерческий интерес.

Д.Гудков― Пусть это будет денежный кнут, как угодно это называйте. То есть должно быть стимулирование. Не нужно заставлять людей, не нужно убеждать их — нужно стимулировать. Либо вы платите, условно, 1000 рублей, либо вы платите 100 рублей и сами сортируйте. Люди начнут сортировать. Ну, так во всем мире устроено.

Второе: надо отказываться от мусоросжигания. Если у нас мусор будет сортироваться, то и сжигание, по сути, не нужно будет, потому что будут мусороперабатывающие заводы функционировать. Если там будет отдельно пластик, отдельно стекло и так далее, то тогда это вообще прибыльная отрасль, потому что это всё можно на вторичном рынке использовать.

Третий момент: не нужно строить полигоны в местах, не приспособленных для этого. Ну, например, если у вас тем нету глины 4¬¬–5 метров, то есть, соответственно, весь этот мусор, вся эта грязь, токсичное всё это, что останется сконцентрированное, будет попадать в почву, в грунтовые воды и отравлять.

Д.Гудков: Никто не сомневается, что за убийством журналистов в ЦАР стоят люди Пригожина. Думаю, и Путин не сомневается

―

Это вы говорите уже о технологии самой свалки.

Д.Гудков― Конечно. Поэтому мусоропереработка должна быть простимулирована на законодательном уровне. Должен быть четкий контроль. И самое главное — то есть я изучал, почему это работает в Швейцарии, работает в разных европейских странах — потому что там реально сильное местное самоуправление. То есть, грубо говоря, там местные депутаты, которые избираются на честных выборах, у них есть полномочия контролировать всех этих операторов. А кто у нас контролирует?

М.Курников― Хотелось в другой части программы об этом поговорить. Но раз мы заговорили о местных депутатах. Как раз будут выборы в 2019 году. До них осталось, в общем, около 8 месяцев. Вчера у нас был в эфире Сергей Удальцов, который говорил о том, что «мы вроде как пытаемся разговаривать, но ничего конкретного пока нет». Вам не кажется, что уже подходит срок, после которого договариваться будет уже поздно.

Д.Гудков― Договариваться о чем?

М.Курников― Чтобы распределить так округа, чтобы была возможность у оппозиционных кандидатов разных взглядов на этих выборах побеждать.

Д.Гудков― Во-первых, такие переговоры ведутся, и я могу сказать, достаточно успешно. Потому что ни у одной политической партии на демократическом фланге нет 45 сильных кандидатов (потому что у нас 45 округов), нет столько ресурсов. Плюс каждый кандидат должен собрать около 6 тысяч подписей. Это крайне сложно, практически невозможно.

М.Курников― Назовите мне, кто с кем договаривается.

Д.Гудков― Ну, например, мы ведем такие консультации с партией «Яблоко», с партией «Парнас», «Открытая Россия», просто с разными независимыми кандидатами. Я просто сейчас пока не хочу забегать вперед. Мы об этом заявим.

М.Курников― Слушайте, давайте так скажем, что это не самые сильные игроки на поле.

Д.Гудков― Почему?

М.Курников― Потому что есть те, кто побеждал на других выборах.

Д.Гудков― Дмитрий Гудков и команда побеждала на муниципальных выборах в Москве. У партии «Яблоко» достаточно большое количество муниципальных депутатов в Москве. Это сильные игроки.

М.Курников― Парламентские партии участвуют в переговорах?

Д.Гудков― Парламентские партии не участвуют. Отдельные, может быть, кандидаты, если Шувалова, например, где-то пойдет, где не пойдет демократ, это возможный вариант, чтобы мы как-то договорились.

М.Курников― Просто левые силы будут представлены, да?

Д.Гудков― Левые силы, если они будут представлены «Справедливой Россией» или КПРФ — это так же самая «Единая Россия», только под другим соусом.

М.Курников― То есть, условно, Удальцов и «Левый фронт» не может участвовать. Но он говорит: «Мы за союз с КПРФ. И у нас будут свои кандидаты». Вы не готовы поддерживать, с ними делить округа?

Д.Гудков― Мы, в первую очередь, должны договориться о выдвижении реально независимых от этой власти кандидатов. Ну, зачем вам нужны будут депутаты…? Все-таки возьмите «Справедливую Россию» в Государственной думе или КПРФ — посмотрите, как они голосуют. Вам мало было? Вы хотите, чтобы было так же?

М.Курников― Просто вы говорите про «Справедливую Россию». Мне даже неудобно НРЗБ этот вопрос.

Д.Гудков― Я был один практически такой. Еще был Зубов, Петров, Геннадий Гудков, Пономарев. Да, нас было 5 человек, которые голосовали не как все. Но после того, как нас исключили из «Справедливой России», вспомните, что с этой «Справедливой России» стало происходить после. Она, по сути, превратилась в такую же партию, которая в итоге поддержала Путина на президентских выборах.

М.Курников― Алексей Навальный и его сторонники…

Д.Гудков― Алексей Навальный, в том числе. Мы будем вести переговоры.

М.Курников― Будем, но не ведем.

Д.Гудков― Мы ведем переговоры с его кандидатами уже. То есть я знаю, где пойдут его основные кандидаты. Мы уже договариваемся о том, чтобы поддержать. Взамен надеемся, что они поддержат наших кандидатов. Но об итогах этих консультаций я буду рассказывать тогда, когда у нас уже будут четкие договоренности.

М.Курников― Простите, может быть, НРЗБ этот вопрос, но Алексей Навальный теперь птица такого высокого полета, что с ним уже не договариваются, а договариваются только кандидатами, которых он поддерживает?

Д.Гудков― Ну, почему?

М.Курников― Я не знаю, с кем он участвует. Может быть, он с кем-то участвует. Но мы с ним пока еще не встречались, не обсуждали. Нет, я как раз готов встречаться и обсуждать. И я считаю, что если 3–4 кандидата от каждой политической партии, от каждой структуры выдвинется, то мы точно их разведем по разным округам. Я не вижу в этой серьезной проблемы.

Вот проблема будет — зарегистрировать этих кандидатов. Потому что, например, в округе — возьмем среднестатистический округ — там нужно собрать порядка 6 тысяч подписей за 3 недели, причем они должны быть правильно оформлены. Это очень сложно. Я хочу напомнить, что в 14-м году на выборах в Мосгордуму, по-моему, только одному кому-то удалось собрать подписи. Всем остальным подписи забраковали. Помните, там Маша Гайдар пыталась участвовать, Ольга Романова. То есть их не пустили на эти выборы.

Да, конечно, сейчас мы лучше подготовлены. У нас больше волонтеров, у нас уже есть опыт сбора этих подписей. И я надеюсь, что нам удастся зарегистрировать 10–15 сильных кандидатов и, мне кажется, есть шанс на то, чтобы в следующей Мосгордуме была представлена демократическая фракция.

М.Курников― Насколько последних избирательных циклов в Москве считались близкими к тому, как должны считаться выборы, может быть, не проходить, не регистрировать, но считаться — точно. Будет ли продолжена эта тенденция или у вас есть сомнения в этом?

Д.Гудков― А какой смысл считать честно — ну, например, майские выборы возьмем, — когда меня не пустили эти выборы, никого и демократов не пустили на выборы. Ну, и Собянин состязался с какими-то очень удобными спарринг-партнерами. Понятно, что он там, скорей всего честно победил — честно считали. Но это же нельзя называть выборами.

Д.Гудков: Бизнес уничтожен. Но то президент, то премьер постоянно говорят, нужно что-то сделать. Ничего не происходит

Поэтому если у нас все-таки наши кандидаты будут зарегистрированы, то мы не будем верить обещаниям мэрии, что они там чего-то честно посчитают. Мы выставим везде наблюдателей. Как раз наш штаб на президентских выборах в 18-м году выставил 4 107 наблюдателей. Мы всех их подготовили, они у нас прошли тренинги, и мы отстояли результаты. То есть точно никаких фальсификаций не было, но это не потому, что добрая воля мэрии, а потому что мы везде были представлены, каждый избирательный участок. Люди сидели и считали, сколько людей приходит, сколько людей уходит.

Но при этом в Москве — КОИБы. Вот вспомните, недавно был скандал, что якобы и в КОИБах фальсификации и научились контролировать. Поэтому не просто же так они отменили возможность пересчитать вручную. Поэтому, наверное, мы каким-то образом мы будем этот опыт учитывать. Потому что, как минимум будем считать, сколько люди пришли на этот участок, сколько проголосовало. Может быть, какие-то экзитполы будем делать, чтобы понимать, где возможны какие-то фальсификации.

Но опять-таки, если мы добиваемся регистрации наши кандидатов, то шанс на победу очень высокий в Москве с учетом протестных настроений, с учетом, что у нас наблюдатели везде представлены, с учетом того, что мы прошли муниципальную кампанию, у нас десятки тысяч волонтеров, сторонников, которые готовы будут принимать активное участие. То есть мы стали сильнее совершенно очевидно. Поэтому меня, например, не пустили на выборы мэра.

М.Курников― Вот поэтому и не пустят ваших кандидатов.

Д.Гудков― Да, но на выборы мэра можно было формально не пустить, потому что для преодоления муниципального фильтра мне нужны были подписи 110 муниципальных депутатов в 110 районов. У меня было больше подписей, но, к сожалению, в 67 районах только. Поэтому они по формальному поводу меня не пустили. То есть у них законодательно была такая возможность. Но если я принесу 6 тысяч подписей и они будут честно собраны, то здесь уже только по беспределу можно не пустить. Но это другая уже ситуация.

М.Курников― Дмитрий, вы все-таки представитель и руководитель федеральной партии. А есть ли какие-то регионы, кроме Москвы, где эти выборы, как вы видите, будут жаркими, горячими и вы как партия будете вкладываться на все сто?

Д.Гудков― Я думаю, что муниципальная компания в Питере, 19-й год. Там разыгрывается 1,5 тысячи мандатов. Там сейчас, например, объединенные демократы зарегистрировали тысячу депутатов, хотя до выборов больше, чем полгода. Я надеюсь, что там будет больше кандидатов. Я надеюсь, что все там смогут договориться, потому что какой смысл конкурировать, когда мандатов слишком много? Пожалуйста, регистрируйтесь в разных округах. И мы всех обязательно поддержим: и «Яблоко», и «Объединенные демократы», всех, кто пойдет от демократического фланга получит, в том числе, нашу поддержку. Они уже получили наши технологии, наш софт, который мы им предоставили еще год назад. Поэтому, я думаю, там выборы будут жаркими.

М.Курников: 18―й года показал, что в каких-то регионах, которые не такие столичные, как Москва и Санкт-Петербург вдруг у власти возникают проблемы. Почему вы не делаете ставку именно на те регионы, где тоже могут возникнуть такие ситуации?

Д.Гудков― Во-первых, мы делаем ставку, если говорить про «Партию перемен», мы делаем ставку на Липецкую область. И там есть единственный независимый депутат, почти как когда-то я в Государственной думе. И мы его будем выдвигать однозначно на губернаторские выборы.

Там, кстати, по местному законодательству невозможно самовыдвижение. Нужна партия, которая должна кого-то выдвинуть. То есть выдвиженцы политической партии регистрируются. Поэтому там есть Олег Хомутинников. Мы его будем выдвигать, мы его будем поддерживать. Он единственный, во-первых, оппозиционер, и он сможет объединить вокруг себя все оппозиционные силы, политические партии, активистов. Я недавно как раз был в Липецке и знакомился с его активом. Я считаю, там серьезные шансы.

Но надо понимать: там такой же муниципальный фильтр. И если мы говорим про регионы, где власть потерпела фиаско, так там партия власти проиграла «манекенам». Они проиграли кому? Тем кандидатам, которых сама же допустила через этот муниципальный фильтр. То есть там люди голосовали не за оппозицию, а люди голосовали против власти. И очевидно, что если бы в каком-то из этих регионов был бы сильных представитель оппозиции, условный свой Евгений Ройзман, конечно, бы там победил оппозиционер.

Но даже в этих регионах, даже представители этой фейковой думской оппозиции, даже они там умудрились победить. Чего уж говорить про настоящих оппозиционеров. Поэтому мы бы готовы были участвовать. Просто мы понимаем, что все равно муниципальный фильтр — это такая штука, которая специально создана, чтобы не допустить сильных оппозиционеров.

М.Курников― Мы прервемся ненадолго и потом вернемся в студию.

НОВОСТИ

М.Курников―

М.Курников― Мы продолжаем говорить с Дмитрием Гудковым, слушать его особое мнение. Я хочу вашего особого мнения по поводу правительства Российской Федерации. Цифры «Левада-Центра» говорят, что больше половины россиян хотят роспуска этого правительства. В общем, не сказать, что это был сюрприз, но кто, на ваш взгляд, может заменить Дмитрия Медведева? Вот чаще всего говорят о Кудрине. Выбирая из них двоих, кто вам больше нравится?

Д.Гудков― Однозначно, если выбирать их этих двоих, я выбираю Кудрина.

М.Курников― Почему?

Д.Гудков― Потому что на протяжении последних лет он создал вот эту общественную организацию «Комитет гражданских инициатив», собрал лучших экспертов в разных сферах. Например, мне эти эксперты помогали даже в Думе готовить ряд законопроектов. Это, например, Кодекс административных правонарушений. Это новый закон о выборах, новый избирательный кодекс. Это то, что нашей стране нужно. Это судебная реформа.

М.Курников― А не Кудрин ли архитектор нынешней экономической системы Российской Федерации?

Д.Гудков― Нет, это Паутин архитектор нынешней экономической и не только экономической и политической ситуации. А если политической, то даже можно сказать — Ельцин. Потому что после расстрела парламента в 93-м году принималась эта Конституция, написанная под Ельцина, где изначально были заложены сверхполномочия — по сути, монархическая модель — концентрация полномочий у президента.

Просто тогда, в 90-х баррель нефти в среднем стоил от 8 до 12 долларов. И у Ельцина не было возможности получить вот эту популярность. Пришел Путин — цены на нефть пошли вверх. Дальше Путин с помощью этих денег смог купить лояльность населения и сформировать нужный парламента. Но полномочия суперпрезидентские были заложены еще в 93-м году.

Но если говорить все-таки серьезно, отвечать на вопрос, кто может сменить в этой системе координат — никто не может сменить, потому что в этой системе координат премьер должен быть исключительно технический, который будет выполнять всё то, что ему скажет президент. Это отсутствие всяких реформ — и политических и экономических. И причем, по-моему, даже Граф это сформулировал, даже объяснил, почему у нас нет реформ экономических — потому что экономические реформы невозможно без политических.

Ну, вот смотрите, у нас капиталы убегают, инвестиций нет в российскую экономику. Почему? Потому что в нашей стране в любой момент эти капиталы могут отобрать. Во всех развитых странах капиталы защищаются и собственность защищается в независимых судах. А у нас уничтожены независимые суды. У нас вообще нет правосудия в нашей стране.

Для того, чтобы появились суды, как раз и нужны политические реформы: ограничение власти президента, запрет ему, по сути, назначать федеральных судей, изменения принципов формирования Судебного кодекса, больше полномочий нужно дать парламенту. Я вообще сторонник парламентской республики. Поэтому в этой ситуации без политических реформ экономические реформы просто абсолютно невозможно.

М.Курников― Как говорят, такие полномочия и свободы не дают, а берут.

Д.Гудков― Видимо, когда-нибудь ситуация до этого дойдет. Если раньше я еще в этом сомневался, то сейчас я все меньше сомневаюсь, потому что я вижу совершенно неадекватные действия российской власти. Возьмем, пожалуйста, Магнитогорск. Замалчивают трагедию, не рассказывают нам о том, что там происходит. Давайте возьмем убийство журналистов в ЦАР. Ну, никто не сомневается, что за этим стоят люди Пригожина, вообще никто не сомневается. Я думаю, что и Путин даже не сомневается. Кстати, то, что сегодня замена посла произошла. Конечно, с одной стороны, это, может быть, заметают следы. А, с другой стороны, возможно, Путин подал сигнал какой-то.

М.Курников― Кому, простите?

Д.Гудков: Судов нет, парламента нет, правительство вообще непонятно, чем занимается. Рано или поздно это прорвет

―

Своему же окружению. Может быть, ему тоже как по Магнитогорску не так доложили про убийство журналистов. А здесь уже никто не сомневается. Причем не только люди либерально-демократических взглядов, а, пожалуйста, Максим Шевченко был в эфире и написал замечательный пост со своими вопросами Пригожину.

Мусорная мафия, пожалуйста, которая начинает строить полигоны. Вот этот «Росмусор» компания, которая, по сути, собирает с нас мусорный налог и на эти деньги уничтожает окружающую среду — воздух, воду и так далее. Загрязняет.

У нас нет ни правоохранительных органов. Посмотрите, у нас дело «Нового величия». Лев Пономарев, который получил 16 суток за информацию о том, что где-то проходит митинг в поддержку детей.

М.Курников― То есть рано или поздно это прорвет, правильно?

Д.Гудков― Это рано или поздно прорвет.

М.Курников― Каким образом?

Д.Гудков― Суды не работают. Бизнес у нас уничтожается, несмотря вот это… что там Медведев сегодня сказал? Какая там гильотина? Надо отменить… «Структурированная гильотина для бизнеса»… что-то. 20 лет спустя опять Медведев говорит, что нам нужно поддерживать бизнес и прекратить вот эти многочисленные его проверки.

Бизнес уничтожен уже, убили просто бизнес, куда ни посмотри. В каждом регионе мелкий, средний бизнес просто уже задушен на корню. Но у нас то президент, то премьер постоянно говорят о том, что вот нам нужно что-то сделать. Ничего не происходит.

Судов нет, парламента никакого нет, правительство вообще непонятно, чем занимается. Поэтому рано или поздно это прорвет.

М.Курников― Каким образом? Прорвет на выборах или прорвет выходом на улицу?

Д.Гудков― Если это не прорвет на выборах, это прорвет выходом на улицу. Настроения такие: правительство в отставку, Думу распустить. Пока до президента это еще не дошло, но рано или поздно это будет массовое требование — отставка президента. Это очень быстро идет. Я считаю, что пенсионная реформа привела уже к необратимым последствиям.

Вот смотрите, снижение рейтинга происходит, чего они уже только не делают. Вроде бы президент поехал в Магнитогорск, совершил правильные действия, но это не останавливает падение его рейтинга. Поэтому рано или поздно, как только люди почувствуют слабину власти, — а рано или поздно они обязательно почувствуют, — то люди выйдут. Пусть сначала они выйдут против власти в защиту окружающей среды, то есть будут какие-то мусорные бунты и протесты.

Я ведь чувствовал, в Коломне что происходит. Город превратили просто в какую-то помойку. Там два полигона, мусоросжигательный, мусоропераработка. Все строится вокруг города. И я же вижу… Мы там создали свою платформу eco.gudkov.ru. У нас там тысячи людей, которые зарегистрировались, которые готовы бороться. В Коломне вы можете себе представить, там 150 тысяч жителей всего — уже несколько тысяч человек зарегистрировались на платформе. Это, считайте, в Москве бы было 150 тысяч на платформе, примерно порядок такой.

То есть я же вижу, как люди недовольны, во-первых, планами этой мусорной мафии, тем, что суды на стороне правоохранительных органов, что все эти правоохранительные органы на стороне этой мусорной мафии. Вот вам мой личный пример…

М.Курников― Очень много вам вопросов приходит — по СМС и на сайт. Я попробую их очень быстро вам задать. Во-первых, вас как человека, который говорил часто о расколе элит, спрашивают: «Путин по-прежнему является гарантом для элит? Возможен ли раскол в ближайшее время в элитах?» — Дмитрий Мезенцев задает вопрос.

Д.Гудков― Во-первых, расколов достаточно уже. Они просто пока не видны. Например, это борьба между силовыми структурами — условно, «Росгвардия» против ФСБ; Кадыров против ФСБ — то есть вот такие трещинки, они уже появились. Раскол возможен, потому что Путин уже для части элит не является гарантом.

М.Курников― Как это?

Д.Гудков― Так это. Потому что у значительной части российских элит интересы на Западе. Там дети, там семьи, там активы. И, например, западные персональные санкции, они уже работают. Это задевает интересы конкретных чиновников, депутатов…

М.Курников― Им вроде стараются компенсировать здесь.

Д.Гудков― Всем не компенсируют. Компенсируют только крупным игрокам и только очень узкому кругу. Остальным — нет. Когда этот раскол элит наступит, здесь невозможно просто предугадать. Я думаю, что будет какое-то движение навстречу. Будет движение снизу — это какие-то протесты, может быть, даже не 19-й, а, может быть, 20-й год. И когда будет напряжение в обществе серьезное с массовыми протестами, вот тогда, наверное, начнется раскол элит.

М.Курников― Еще один вопрос Илья из Ярославля спрашивает вас: «По-вашему, нужно ли отдавать Курилы и кто должен это определять?»

Д.Гудков― Во-первых, определять нужно референдумом. Я всегда говорил и когда был в Государственной думе, вносил соответствующие поправки в закон о референдуме. Потому что по многим вопросам нужно спрашивать у людей. В Швейцарии вообще по каждому вопросу спрашивают у людей. Например, какие цены на парковки должны быть — это тоже спрашивают у людей. Или в каких-то районах можно формировать как в США, в некоторых городах путем спроса и предложения.

М.Курников― Если бы референдум был, вы бы в какую сторону агитировали?

Д.Гудков― Давайте сейчас не про это, а про референдум я хочу несколько слов сказать. У нас вы не сможете технически, это вообще невозможно зарегистрировать группу по проведению референдума.

М.Курников― Это понятно, в общем.

Д.Гудков― Более того, явка должна быть выше 50%. И очевидно, что в любой момент вашу группу не зарегистрируют решением либо, если это региональный референдум, — это законодательное собрание, оно может не пропустить, не признать вашу группу, если это не национальном уровне, — это федеральный парламент, на муниципальном уровне, — муниципальные власти могут в любой момент зарубить формирование такой группы.

М.Курников― Если бы референдум был, за что бы вы агитировали?

Д.Гудков― Если бы референдум был, я бы принял просто итоги этого референдума, вот и всё.

М.Курников― То есть для вас нет какой-то священной коровы в этом вопросе?

Д.Гудков― Я не считаю эту тему какой-то суперключевой. Есть гораздо более серьезные вещи. Например, тот же НДС, который подняли, гораздо больше влияет на экономику и на жизнь наших граждан. Пенсионная реформа гораздо больше влияет на экономику и так далее. есть масса вопросов гораздо более актуальных.

И я не понимаю, почему нас вечно пытаются отвлечь на какие-то внешнеполитические темы: Крым, Сирия, Украина, а что там в Америка? Нет, дайте обсуждать конкретно, почему нет судов, почему провели так пенсионную реформу, почему подняли НДС. А что у нас с малым бизнесом происходит? А почему у нас опять монополию создают по уборке мусора? У нас что, государство мусор должно убирать? У нас что, нельзя создать нормальную сферу, где будет конкуренция? Почему у нас нет раздельного сбора?

Я хочу это обсуждать. Я не хочу обсуждать внешнеполитические темы, которые не имеют разрешения, не имеют никаких перспектив и вы увидите: никакого решения на следующей неделе не будет после приезда премьер-министра Японии. Ничего не будет.

М.Курников― Здесь границы государства — это не совсем внешнеполитическая тема, это и внутриполитическая тема.

Д.Гудков― Это виртуальная тема, которая не имеет никаких перспектив. Потому что для того, чтобы даже что-то передать, нужно менять договор между Японией и США о размещении баз. Это невозможно сделать. Ну, слушайте, я учился в дипломатической академии. Этот вопрос не имеет перспектив в нынешнем состоянии.

Я, конечно, понимаю, может быть, Путин уступит для того, чтобы, как сказал Алексей Алексеевич Венедиктов, быть человеком, который подписал мирный договор с Японией. Но мы ничего не получим с этого. И Япония ничего не получит, потому что общественное мнение в Японии против подписания этого договора, они против того, чтобы получить два острова вместо четырех. Чего мы обсуждаем ту тему, которая не имеет решения в настоящий момент и перспектив?

М.Курников― Вы с Лавровым согласны, что это закрытый вопрос, всё, проехали?

Д.Гудков― Он, может быть, не закрытый вопрос, но у этого вопроса сейчас нет решения. И меня, честно говоря, все время удивляет, почему общество обсуждает какие-то виртуальные проблемы вместо реальных. Это в Государственной думе когда отменяли закон о выборах губернаторов, они взяли и внесли закон о запрете гей-пропаганды. Я вам сейчас расскажу, давайте после рекламы.

М.Курников― У нас закончилось время. Это был Дмитрий Гудков. Спасибо!