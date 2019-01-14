О.Журавлева― Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях Михаил Хазин. Здравствуйте, Михаил Леонидович!

М.Хазин― Здравствуйте!

О.Журавлева― Для начала хотела вас спросить: как вы считаете, что будет с Курилами?

М.Хазин― Ничего не будет. А почему что-то должно быть с Курилами?

О.Журавлева― Ну, народ волнуется и даже выходит с плакатами: «Не отдадим ни пяди русской земли».

М.Хазин― С плакатами — может быть. Но я сильно подозреваю, что это всё внутренние разборки японских политиков между собой. Абэ там играет свои игры. То есть он игрался, игрался наш МИД для того, чтобы нельзя было его использовать для внутренних японских игр, молчал, молчал — наконец, не выдержал и сказал типа «Ребята, осторожней! Не трогайте наши Курилы». Я не думаю, что там что-то реальное произойдет.

Но у самих японцев очень сильные фрустрации, потому что они оказались между трех огней, но теоретически они последние… много лет привязаны к экономике США. Вообще, они оккупированная страна. По договору США могут в любом месте могут устроить свою военную базу и так далее. Поэтому у них там сложности.

Но, как известно, в США очень бойкий президент Дональд Фредович, который говорит, что «со всеми будем держать торговый баланс: если вы нам продаете больше, чем мы вам, то мы вас любить не будем, будем наоборот. И они на самом деле… у Китая по итогам 18-го года минимальный профицит за последние годы с США. То есть Фредович работает.

О.Журавлева― Не будет любить.

М.Хазин― Не будет любить, да. И куда им деваться? У них экспортная экономика. Они, в принципе, не могут жить только на внутреннем рынке.

О.Журавлева― Кто?

М.Хазин― Япония. Вообще, надо понимать, что население Японии, оно большое, конечно, для их площади, но оно где-то примерно миллионов на 35 меньше, чем у нас в стране. У нас где-то около 160 миллионов.

О.Журавлева― Вы так считаете?

М.Хазин― Ну, проживает. Это не я считаю, это МВД считает, которое говорит: «Мы ничего не знаем, мы не проводим все эти переписи, но мы можем примерно оценить, сколько людей живет на территории нашей страны — около 160 миллионов человек, может быть, даже чуть-чуть больше». А в Японии — 125.

Так вот этого недостаточно для того, чтобы поддерживать тот технологический уровень, который сегодня в Японии. Нужны внешние рынки. Сегодня это Китай и США. Но США — Дональд Фредович. Китайцев японцы, в общем, побаиваются в экономическом плане и есть за что. Поскольку то, как они там похулиганили во время Второй мировой войны, то даже Адольф Алоизович не сумел в таком масштабе. И по этой причине они ищут сейчас. Единственный НРЗБ с кем они могут взаимодействовать в рамках долгосрочных, стратегических конструкций — это Евразийский экономический союз. Но как это делать, никто не понимает. Кроме того элиты японские настроены частично на США, частично — уже на Китай. Кстати, в Японии очень много китайских бизнесов и туристов. То есть они как бы туда… На самом деле, я понимаю, почему. Китайцы говорят: «Там очень чисто». В Китае не были?

О.Журавлева― Нет, не была в Китае.

М.Хазин― Вот там не очень чисто.

О.Журавлева― Не так чисто.

М.Хазин― Я считаю, что даже никаких переговоров о том, что эти острова отдавать, не ведется. Это всё байки. То есть то, что главные острова Курильской гряды не отдадут — тут даже вообще разговаривать не о чем. В Охотское море никого не пустят. Это как бы исключено вообще.

О.Журавлева― А мирный договор, как подписать?

М.Хазин― Да кому он нужен? Теоретически мы можем подписать Калифорнийский договор. Мы его тогда не подписали. Почему мы его не подписали? Там был наш представитель. Это был политический жест, потому что не пригласили Китай, а присутствовал Гоминьдан. Наши сказали: «Нет, если китайцев не будет, но мы в знак солидарности тоже не подпишем». Но теоретически этот договор открытый. Не подписали — можем подписать. Вот вам и мирный договор.

То есть на самом деле это всё мура. Все разговоры о мирном договоре, обо всем договоре — это речь идет не столько о мирном договоре, сколько о формате долгосрочного сотрудничества. То есть вот об этом идет речь. И поскольку тут днем раньше днем позже — не очень принципиально, речь идет о неких планах на десятки лет, то по этой причине всё пока…

Ну, и потом опять таки фрустрации. Потому что наше либеральное лобби кричит «Нельзя! Нельзя! Это американская территория, туда ходить нельзя. Запрещено». Ну, и японское — тоже. Там очень сильная проамериканская команда: «Вы что, с ума сошли? Кровавый режим».

О.Журавлева― Да что вы?

М.Хазин: Я сильно подозреваю, что это всё внутренние разборки японских политиков между собой

М.Хазин― Хотя если уж говорить о кровавости режима. Я просто был в Японии несколько раз…

О.Журавлева― Ну, и как, кровав режим?

М.Хазин― На самом деле Япония, если говорить о мироощущении — это большая на 125 миллионов человек русская деревня со всеми прибамбасами. То есть вот если ты ведешь себя, как все, то, столько, всё отлично и у тебя все хорошо и никаких проблем. Но если ты начинаешь выеживаться, то вилы в бок — и в болото. И ничего личного. Был человек — нет человека.

О.Журавлева― Интересно рассказываете. Это Михаил Хазин, если кто-то забыл. Можно присылать свои вопросы, можно писать в чате YouTube. Здесь идет трансляция к вашим услугам. Ну и +7 985 970 45 45.

И вот Андрей уже тут вас уличает во лжи и пишет, что «японцы на дух не переносят китайцев, какое на фиг сотрудничество?»

М.Хазин― При чем здесь переносят или нет? Я же не сказал, что они хотят с ними сотрудничать. Я говорю, что у них есть такие возможности теоретические.

О.Журавлева― Хорошо, про теоретическую. Вот ходили такие разговоры, например, что если захочется войти в историю Владимиру Владимировичу и все-таки передать японцам каким-то способом не полностью острова, вырвав тем самым американские базы там не размещать.

М.Хазин― А зачем? Там и так сейчас нет американских баз.

О.Журавлева― Пока.

М.Хазин― Нет, пока они наши, их там нет и не будет. Зачем ему передавать? Вот какую-нибудь логику для этих действий можно придумать?

О.Журавлева― Не знаю, может быть, можно.

М.Хазин― Он, вообще, человек достаточно логичный. То есть у него закидонов нету, как у Дональда Фредовича. Его логику можно не любить, она может не нравиться. Но она абсолютно прозрачная. Вот у Бориса Николаевича Ельцина, у него бывали закидоны. А вот, соответственно, у Путина нету закидонов, поэтому я просто не понимаю. Если можно придумать, в рамках какой логики он должен отдать острова? Вот я себе пока такого представить не могу.

О.Журавлева― То есть все могут успокоиться и перестать кричать по поводу того, чтобы…?

М.Хазин― Нет, пускай они кричат. Это же японские заморочки. Пускай они там и дальше заморачиваются.

О.Журавлева― Это не они кричат. Это наши граждане не доверяют нашему руководству.

М.Хазин― У нас есть колоссальное количество людей, у которых есть такое поэтическое название «всепропальщики».

О.Журавлева― Всё пропало?

М.Хазин― Которые все время кричат: «Путин все слил».

О.Журавлева― Про Китай, кстати, говорят, что всю воду из Байкала выпили и весь лес уже вырубили.

М.Хазин― Еще пока не весь лес и не всю воду, но да, действительно, судя по всему, китайца разрешили воду из Байкала бутилировать.

О.Журавлева― Ну, и о чем это говорит?

М.Хазин― Ни о чем.

О.Журавлева― Логика, выгода и все счастливы?

М.Хазин― Бизнес. А почему нет? Например, мой знакомый еще лет 10 тому назад предлагал продавать не воду из Байкала, а лед из Байкала.

О.Журавлева― Вот этот, роскошно прозрачный.

М.Хазин― Вот этот роскошно прозрачный. Потому что это удобная штука, его можно перевозить. Если его расплавить — это чистая вода.

О.Журавлева― А как же мы без Байкала останемся?

М.Хазин― Почему? А куда Байкал денется? Никуда не денется.

О.Журавлева― Выпьют китайцы, на лед переведут.

М.Хазин― Да перестаньте.

О.Журавлева― Не знаю, как вы считаете, Михаил Леонидович, но это как-то пугающе.

Медведев тут заявил, что новогодние праздники в России очень длинные, это плохо влияет на экономику.

М.Хазин― Да что вы говорите?

О.Журавлева― Как вам кажется, он прав?

М.Хазин― А кто их ввел?

О.Журавлева― Кто?

М.Хазин― Это же его либералы, медведевские и ввели в 90-е годы. А знаете, для чего они их ввели?

О.Журавлева― Для чего? Нет, мы знаем.

М.Хазин― Для того, чтобы кататься на лыжах в Швейцарии и во Франции.

О.Журавлева― Там сезон?

М.Хазин― Ну, на горных лыжах же хочется покататься. А нельзя же уезжать, если один выходной. Поэтому сделаем две недели. Это проклятые те самые чиновники, которых народ так не любит.

О.Журавлева― Ну, хорошо, если вы так понимаете либеральных чиновников — О’кей, пусть будут либеральные. Но вы сейчас говорите о том, что последний опрос «Левада Центра» в декабре 18-го года обнаружил 53% респондентов, которые хотели бы отправить правительство в отставку. Вы поддерживаете эти 53%?

М.Хазин― Да.

О.Журавлева― Безоговорочно?

М.Хазин― Безоговорочно. Уже давно.

О.Журавлева― И после этого станет лучше?

М.Хазин― Если убрать либералов и поставить крепких хозяйственников, станет лучше.

О.Журавлева― А чем крепкие хозяйственники отличаются от либералов?

М.Хазин― Я могу сказать, чем — крепкие хозяйственники думают о том, как поднимать экономику , а либералы думают о том, как поддержать ликвидность и мировую долларовую систему.

О.Журавлева― О, как! Это Михаил Хазин со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева. Наш сегодняшний гость — Михаил Хазин. Вас спрашивают: «Почему вода из Байкала — это бизнес, а отдать Курилы — не может быть бизнесом? В чем разница», — спрашивает Михаил?

М.Хазин: Речь идет не столько о мирном договоре, сколько о формате долгосрочного сотрудничества

М.Хазин― Я не очень понимаю. Разливать бутилированную воду и продавать ее — это бизнес. Если японцы хотят чего-нибудь на Курилах построить…

О.Журавлева― Купить острова.

М.Хазин― Они не будут покупать, у них на эту нету денег. Поэтому это вопрос бессмысленный. А кроме того Байкал же никто не продает. Продают воду из Байкала. Можно, например, продавать воду из ручьев, которые текут на Курильских островах. Пожалуйста, я проблем не вижу.

О.Журавлева― Консервные баночки с воздухом Парижа.

М.Хазин― Например, да. Там, соответственно, есть какие-то месторождения, можно их разрабатывать. Моно порты построить, можно рыбу ловить. Это всё бизнес. Пожалуйста, сколько угодно. Более того, им даже говорят: «Давайте совместное хозяйственное ведение». Но вообще, если бы мое было мнение, я бы сказал так, что надо лес вдоль Амура отдать японцам, а хозяйственные ведения на Курильских островах — китайцам.

О.Журавлева― Зачем?

М.Хазин― А пускай они конфликтуют.

О.Журавлева― Какой вредный!

М.Хазин― А я в 5-м классе, когда учился, читал учебник по древней истории. Там написано, что у римлян был такой принцип «Разделяй и властвуй». Я усвоил.

О.Журавлева― Хорошо. Вот интересуются по поводу денег. Много вопросов. Повышение налогов. Пенсионная реформа и тому подобное — это все на благо экономики страны и власть собирает дань.

М.Хазин― Нет, это не власть собирает дань. Это либеральная политика. Вся наша либеральная команда живет по принципам Вашингтонского консенсуса, придуманного в конце 80— годов. Вашингтонский консенсус построен на двух базовых принципах. Там еще есть приватизация, еще чего-то, но по макроэкономике два базовых принципа. Первый принцип: соответственно, должен быть свободный отток капитала. И второй: не должно быть внутренних источников роста. Только внешние, только иностранные инвестиции.

О.Журавлева― Да вы что, серьезно?

М.Хазин― Да. По этой причине ни в коем случае нельзя создавать ситуацию, при которой здесь, внутри появится центр накопления капитала.

О.Журавлева― Но Путин всегда говорит совсем про другое.

М.Хазин― Путин не руководит российской экономической и финансами.

О.Журавлева― Самостоятельный Медведев?

М.Хазин― Сегодня экономикой и финансами руководит Набиуллина и Силуанов, до этого — Игнатьев и Кудрин. Ну, Улюкаев еще бегал туда-сюда.

О.Журавлева― Мы знаем, что стало с Улюкаевым в результате.

М.Хазин― Да, он там колбасок покушал, еще чего-то. Так вот это реализация базового принципа.

О.Журавлева― Вот чтобы мы обеднели.

М.Хазин― Чтобы мы не могли сами развиваться. Это задача, которую они реализовывают уже 28 лет.

О.Журавлева― Но не все 28 лет они делали именно это.

М.Хазин― Нет, они всё время делали именно это за исключением периода с 98-го по 99-й год им просто не дали, а потом еще до 2002-го года… Примаков и Геращенко. Но Примаков ушел в 99-м, а Геращенко — в 2002-м. Вот в этот период была немножко другая политика. Именно в этот период у нас были двузначные темпы роста, где-то 12–13%.

О.Журавлева― То есть перспектив никаких вы не видите, я правильно понимаю.

М.Хазин― До тех пор, пока это правительство, нет, не вижу. Поэтому я с народом согласен.

О.Журавлева― Чудесно! Михаил Хазин един со своим народом. Еще интересуется Илья Якушев: «Власти заявили о намерении вложить 20 триллионов рублей в социальные проекты. Есть ли такие деньги, оправдано ли это и к чему приведет?»

М.Хазин― Денег выше крыше. Как нас учит Миша Делягин, остатки неизрасходованные…

О.Журавлева― У нас, вообще, профицит, насколько я знаю.

М.Хазин― Да, у нас совершенно бешенный профицит, но опять-таки Вашингтонский консенсус: надо поддерживать товарищей, так сказать, партнеров на Западе. Посудите сами, какие-то нехорошие люди, не побоюсь даже этого слова, кровавый тиран Путин ввел против них контрсанкции. Они абсолютно законно из абсолютно благородных побуждений ввели против кровавого палача Путина санкции, а Путин посмел ввести контрсанкции.

О.Журавлева― Не понимаю, о чем вы.

М.Хазин― Надо же им компенсировать потери от этих контрсанкций. Поэтому наши либералы наши бюджетные деньги вместо того, чтобы их вкладывать в российскую экономику, отдают их партнерам, чтобы они не так страдали от наших контрсанкций.

О.Журавлева― Каким образом они их отдают?

М.Хазин― Размещают там.

О.Журавлева― А на социальные проекты они что выделяют? И на реконструкцию Государственной думы?

М.Хазин― Не знаю. Ну, бога ради, сколько там можно выделить на реконструкцию Государственной думы?

О.Журавлева― 4 миллиарда, по-моему.

М.Хазин― Ну, хорошо. 4 миллиарда каких-то жалких рублей.

О.Журавлева― Кстати, крепкие хозяйственники не стали бы понимать пенсионный возраст? — интересуется Леонид.

М.Хазин― Нет, я думаю, что нет. Потому что смысла в этом никакого нет, для бюджета пользы нет. Об этом даже Кудрин сказал, вы знаете. Он посмотрел сказал: «Оказывается, для бюджета никакой пользы не будет, что подняли пенсионный возраст.

О.Журавлева― Мне кажется, и Путин тоже сказал: «Я вот там придумал всякие поправки и теперь никакого финансового смысла в этом нет».

М.Хазин― Там и изначально никакого финансового смысла не было. Я вам об этом говорю с полной ответственностью, поскольку я этими вопросами занимался еще в бытность свою начальником департамента кредитной политики в 90-е годы. Вообще надо отметить, что наши либералы, они выдающиеся совершенно люди…

О.Журавлева― Я просто не понимаю, почему вы их либералами называете. Никакого отношения к свободе они не имеют.

М.Хазин― Это они себя так называют. Потому что то, что они проводят, они называют либеральной экономической политикой. Так вот они, соответственно, провели за это время много десятков реформ, и ни одна из них не завершилась успехом, вообще ни одна. То есть это какой-то феерический результат. Можно только восхищаться.

О.Журавлева― Скажите, пожалуйста, с Белоруссией тоже как-то идет… процесс — куда?

М.Хазин: Если убрать либералов и поставить крепких хозяйственников, станет лучше

М.Хазин― Я могу сказать, что произошло с Белоруссией. У нас была в бытность, когда «солнце наше» был премьер-министром, то у него вице-премьером по ТЭКу был, не побоюсь этого слова, Игорь Иванович Сечин.

О.Журавлева― Да вы что?

М.Хазин― Да. У которого была налоговая политика…

О.Журавлева― А он либерал, кстати, я хотела спросить?

М.Хазин― Кто?

О.Журавлева― Сечин.

М.Хазин― Нет, конечно. Крепкий хозяйственник.

О.Журавлева: А―а, так это он должен быть в правительстве!

М.Хазин― Он может быть в правительстве. И, соответственно, тогда был акцизы низкие, а пошлины на вывоз были высокие, и всё цвело и пахло. Он ушел, пришли либералы и поменяли, совершили так называемый «налоговый маневр», чтобы акцизы был высокие, а пошлины низкие, что мы своей нефтью снижали цены на мировом рынке, этим самым помогали партнерам развивать их экономику.

О.Журавлева― А где Белоруссия здесь?

М.Хазин― Я сейчас скажу. У нас, соответственно, чтобы были высокие цены на бензин. И дальше с Белоруссией начались проблемы, потому что цены растут на нефть и на бензин, и в результате у Белоруссии начинаются проблемы, и Белоруссия по этому поводу ругается. При этом в отличие от Набиуллиной и Силуанова, которые больше думают о выполнении указаний МВФ, батька Лукашенко…

О.Журавлева― Я прямо за Путина здесь переживаю: он, вообще, не в курсе?

М.Хазин― Нет, он, может, и в курсе, но в соответствии с теми как бы договоренностями, которые были в 90-е годы, президент не вмешивается в экономическую и финансовую политику.

О.Журавлева― А когда он был премьер-министром?

М.Хазин― Вот когда он был премьер-министром, он немножко вмешивался, но тоже не очень сильно.

О.Журавлева― Толк был?

М.Хазин― Ну, было лучше.

О.Журавлева― Хорошо. Вам тут напоминают, что большие праздники — с 2005 года, так что это уже внутрипутинская история.

М.Хазин― Ну, хорошо. Какая разница, кто, когда катается на лыжах?.. Может быть, всё дело в том, что Борис Николаевич никогда не катался на лыжах.

О.Журавлева― Он теннис любил.

М.Хазин― Теннис, да. При нем, соответственно, были люди, которые тоже не катались на лыжах.

О.Журавлева― А при Путине появились.

М.Хазин― Ну, это не при Путине. Надо же понимать, что с 2000-го по 2003-го год рулил-то Волошин, а не Путин, поэтому нужно быть аккуратным.

О.Журавлева― Хорошо. Возвращаемся к Лукашенко.

М.Хазин― Лукашенко, соответственно, борется за свою страну, а свои интересы разными способами, в том числе, он занимается легким и ненавязчивым шантажом. Это нормальная политическая процедура.

О.Журавлева― Про ласкового теля, который двух маток сосет?

М.Хазин― Конечно. Поэтому я вообще склонен игнорировать все эти вещи. Сколько раз он устраивал такие сцены за последние 20 лет? Уже много-много. И ничего.

О.Журавлева― Вот сейчас Медведев, например, намекает, что Минску нужно ценить поддержку Москвы. Звучит тревожная музыка.

М.Хазин― Мы, соответственно, в свою очередь тоже… Ну, надо же как-то мизансцену выстроить, чтобы все было красиво, чтобы Лукашенко мог сказать, что героически преодолел сопротивление медведя московского, а мы в свою очередь будем говорить, что вот Лукашенко…

О.Журавлева― По-простому объясните: мы помогаем Белоруссии финансово?

М.Хазин― Конечно.

О.Журавлева― Будем дальше помогать?

М.Хазин― Конечно.

О.Журавлева― А объединяться будем?

М.Хазин― А это мы посмотрим, как процесс будет идти. Если будет плохо в мировой экономике, будем объединяться.

О.Журавлева― Так. А это улучшит нашу ситуацию?

М.Хазин― Экономику да, улучшит.

О.Журавлева― Присоединение Белоруссии.

М.Хазин― И в Белоруссии улучшит.

О.Журавлева― Вот как!

М.Хазин― Конечно.

О.Журавлева― У нас же везде эти ужасные либералы, все только гадости…

М.Хазин― А вот с либералами да — Лукашенко, соответственно, с ними и будет бороться дальше. На самом деле, в Белоруссии есть свои либералы, ничуть не хуже, чем наши.

О.Журавлева― Да что вы? еще есть, еще не всех там поймали?

М.Хазин― Их никто там не ловил.

О.Журавлева― Да вы что? В Белоруссии вообще никаких проблем?

М.Хазин― Их просто там приучили вести себя прилично. У нас они ведут себя неприлично, занимаются русофобской пропагандой.

О.Журавлева― Да вы что?

М.Хазин: На самом деле, в Белоруссии есть свои либералы, ничуть не хуже, чем наши

М.Хазин― Ну да! Вы знаете, у нас до сих пор есть люди, которые говорят, что в 2008 году Россия напала на Грузию, представляете?

О.Журавлева― А что, не было такого?

М.Хазин― По-моему, это Грузия напала на Россию, собственно, что признано всеми международными организациями.

О.Журавлева: А―а, вот оно что. Я-то, видимо, да, подпала…

М.Хазин― Подпали, да, пропаганду.

О.Журавлева― Объясните мне, как подлинный патриот, не принадлежащий к этому ужасному либеральному крылу, должен воспринимать Лукашенко: должен с ним дружить, помогать, угрожать, сместить?

М.Хазин― Лукашенко — это как бы…

О.Журавлева― Наша слава боевая?

М.Хазин― Крепкий хозяйственник.

О.Журавлева: А―а, опять ваш любимый…

М.Хазин― Поэтому с ним надо договариваться на прагматических условиях. Если ты либерал, но можешь оказать какое-нибудь содействие Белоруссии, у тебя там никаких проблем не будет. А если ты хочешь убрать кровавого тирана Лукашенко, то у тебя будут проблемы.

О.Журавлева― Послушайте, но если объединяться, то придется одного кровавого тирана убирать в любом случае.

М.Хазин― Это дело спорное, потому что я не исключаю.

О.Журавлева― Двойной трон?

М.Хазин― Что они между собой договорятся. Посмотрим, посмотрим. Это же политика. Там есть большой простор для креативных фантазий. Придумают что-нибудь. А кроме того, почему вы считает, что только два там? Еще вокруг разные территории…

О.Журавлева― Мы сейчас уже добрались до транзита власти. Путин-то уходить будет?

М.Хазин― Вы знаете, поскольку он все-таки человек — то есть некоторые считают, что он не совсем человек, но я в это не верю, — то человек, как известно, смертен. По этой причине не вызывает сомнений, что он рано или поздно уйдет. Вопрос в том — рано, вопрос в том — поздно, вопрос — в какой редакции, вопрос — почему и так далее. Вопрос очень интересный. Но он носит, во-первых, очень фантазийный характер, во-вторых, это такая политология, конспирология — я этим не очень занимаюсь…

О.Журавлева― Подождите, есть система, есть Конституция, еще что-то…

М.Хазин― Ну и что, что Конституция?

О.Журавлева― Если заканчивается президентский срок, то потом кто-то другой будет.

М.Хазин― Борис Николаевич Ельцин сказал: «Я устал, z ухожу».

О.Журавлева― Но это не Борис Николаевич Ельцин.

М.Хазин― Кто, Путин?

О.Журавлева― Да.

М.Хазин― Ну да, он относится у власти значительно менее трепетно.

О.Журавлева― Да, и поэтому он 18 лет с нами?

М.Хазин― При чем здесь это?: Во-первых, не 18. Во-первых, он уходил.

О.Журавлева― Недалеко, ждал за углом.

М.Хазин― Это неважно совершенно. Но он ушел. Это был аккурат 2008-й год, весна, а осенью он понял, что вот эти, на которых он оставил, не тянул.

О.Журавлева― Ах, вот, что он понял!

М.Хазин― Конечно.

О.Журавлева― Михаил Хазин со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся

НОВОСТИ

О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева. Наш сегодняшний гость — экономист Михаил Хазин. Я еще один вопрос хотела вам задать: Почему газ-то все время взрывается? Что-то случилось или так и должно быть?

М.Хазин― Я не знаю, сложно сказать. У нас, вообще, управляющие компании плохо работают, очень любят деньги не любят работать.

О.Журавлева― Про всех, про кого мы сегодня вспомнили, можно сказать то же самое. Те, которые продают воду бутилированную из Байкала, что, деньги не любят?

М.Хазин― Наверное, любят. Я просто сталкивался с управляющими компания неоднократно за последние годы и могу сказать, что некоторые из них производят душераздирающее впечатление своим категорическим нежеланием вообще что-то делать. А поскольку сейчас им дали возможность практически бесконтрольно отбирать деньги — ну, они просто подают в суд на задолженность, иногда фиктивную, не предупреждая тех, кто должны. И дальше принимают, а судебные приставы просто тупо списывают деньги. И вы даже ничего не можете сделать. А потом, когда вы обращаетесь в суд, объясняя что такое, то вам говорят, что все сроки вышли, надо было идти… А как вы узнали, где был этот суд, как он был?

О.Журавлева― Вот вы сами находитесь в этом положении гражданина страны, сами непосредственно с этим сталкиваетесь. Какова цель создания таких условий?

М.Хазин― Ну, спросите у Гайдара и Чубайса. Они же это делали.

О.Журавлева― При чем здесь Гайдар и Чубайс?

М.Хазин― Так они же это делали в начале 90-х. Это их логика — логика приватизации. Мы приватизируем всё. Вот они все приватизировали.

О.Журавлева― А ваши крепкие хозяйственники, что делают в этот момент?

М.Хазин― А что может сделать крепкий хозяйственник в этой ситуации? Он достаточно сильно ограничен.

О.Журавлева― Да что вы? Гайдар уже умер, вы знаете?

М.Хазин― Какая разница? Гайдар умер, а дело его живет.

О.Журавлева― Каким образом так происходит? Вы хотите сказать, что те годы, когда никакого Гайдара, никакого правительства нет — люди боятся поменять направление?

М.Хазин― А как вы будете, когда у вас на всех более-менее значимых постах сидят бенефициары приватизации.

М.Хазин: Это логика Гайдара и Чубайса — логика приватизации. Мы приватизируем всё

О.Журавлева― Там уже давно сидят дети нынешних чиновников.

М.Хазин― Кто? Дерипаска, Потанин, тот же Волошин. Они все тут, они никуда не делись. Сидят. Чубайс вон сидит, никуда не делся.

О.Журавлева― И что? Они хотят извести народ, всех взорвать?

М.Хазин― Их вообще народ не волнует. Если он весь подохнет — им наплевать. Они же говорили прямым текстом: Если помрет несколько десятков миллионов — ну, и наплевать, они не вписались в рынок.

О.Журавлева― Я только не понимаю, как же при этом руководство страны, администрация президента и все остальные продолжают функционировать.

М.Хазин― Руководство страны в рамках того функционала, который у него есть, который принят, они пытаются что-то сделать.

О.Журавлева― Что, например?

М.Хазин― Приняты национальные проекты майскими указами. Зачем нужны национальные проекты? А очень просто. Потому что денежные власти в лице Минфина и ЦБ делают всё, чтобы деньги в экономику не поступали. Поэтому приходится придумывать хитрые способы, которыми эти деньги в экономику все-таки могли поступить. Придумали нацпроекты.

О.Журавлева― Вот они поступили — построили Крымский мост.

М.Хазин― Построили Крымский мост, еще чего-то. Функционируют. Все деньги остались в стране. Этого недостаточно, потому что страна большая, но все-таки.

О.Журавлева― То есть эти несчастные, беспомощные Путин и еще пара патриотов, они нечего не могут поделать?

М.Хазин― Понимаете, в чем дело, вопрос беспомощные, не беспомощные — вопрос бессмысленный.

О.Журавлева― Почему?

М.Хазин― Очень просто: потому что они живут в рамках тех условий, которые существуют. Есть люди, которые рассматривают для себя возможность как бы уехать и своих детей отправить, а есть люди, которые считают, что они будут жить здесь. Вот в этом разница между либералами и патриотами принципиальная.

О.Журавлева― Но все они хотят, чтобы мы поскорее сдохли — правильно?

М.Хазин― Либералы точно хотят, чтобы мы поскорее сдохли. Мы им мешаем. Ну, например, вот не так давно я просто помню, как в 90-е годы с пеной у рта мне разные либеральные деятели окологайдаровские рассказывали, как всё расцветет, когда будут частные, негосударственные пенсионные фонды. А теперь один из главных деятелей этих негосударственных фондов вместе с деньгами, верный друг, соратник и брат Чубайса сбежал в Лондон со своими дитями и деньгами, что характерно.

О.Журавлева― Можно подумать, что государственный Пенсионный фонд в каком-то другом положении.

М.Хазин― А у государственного Пенсионного фонда денег нету. Он живет при системе перераспределительной.

О.Журавлева― А на какие средства он строит эти дворцы чудесные, платит свои зарплаты.

М.Хазин― А вот дворцы они строят — за это надо наказывать.

О.Журавлева― Кто должен наказывать?

М.Хазин― Государство.

О.Журавлева― А государство — это кто?

М.Хазин― Государство, оно большое: прокуратура, еще чего-то. Но проблема состоит в том. У них же, как делается? Они же утверждают бюджет… Если вы думаете, что все эти дворцы реально много стоят — по сравнению с общим объемом Пенсионного фонда не так уже много. Нет, конечно, накопилось за годы. Но проблема-то в другом…

О.Журавлева― В чем?

М.Хазин― Проблема в том, что нельзя было создавать систему, при которой можно у народа безнаказанно брать деньги и уезжать с ними в Лондон. И эту систему создали в 90-е годы, не будем повторять, кто. Или повторить?

О.Журавлева― Нет, я не понимаю все равно. Создано огромное количество разнообразных систем отъема денег у граждан помимо пенсионного частного фонда, о котором вы говорите…

М.Хазин― Создано, да. А зачем они нужны? Я не понимаю, зачем они нужны? А зачем, соответственно, правительство направляет в Государственную думу закон о повышении НДС на 2% когда у вас профицит бюджета? Никакого другого смысла, кроме исполнения решения Вашингтонского консенсуса я не вижу. Партнерам нужны деньги.

О.Журавлева― Так. А вот сейчас, когда правительство это делает, наши крепкие хозяйственники ничего не могут в этой ситуации поделать? Почему их не хватают за руку?

М.Хазин― А что они могут сделать, если у вас существует договоренность…

О.Журавлева― Это всесильный покойный Гайдар их научил, что нельзя ничего делат.

М.Хазин― Гайдар — это просто рука…

О.Журавлева― …Всевышнего Отечество спасла.

М.Хазин― Того же МВФа

О.Журавлева― Так это МВФ всё нам делает?

М.Хазин― Они же инструкции МВФ выполняют. Зачем Набиуллина в ноябре 14-го года обрушила рубль в два раза? Как она указание получила девальвировать национальную валюту, так и исполнила.

О.Журавлева: А Мвф―то это всё зачем?

М.Хазин― А МВФ нужно, чтобы поддерживать ликвидность мировой долларовой системы, чтобы устроить отток капитала.

О.Журавлева― То есть вы всё время обещали: доллар рухнет, доллар рухнет… а он не рухнул потому что наше правительство…

М.Хазин: Нельзя было создавать систему, при которой можно у народа безнаказанно брать деньги и уезжать с ними в Лондон

М.Хазин― Я не обещал, что доллар рухнет.

О.Журавлева― Обещали. Вот нам тут присылают…

М.Хазин― Но они присылать могут всё что угодно…

О.Журавлева― Расшифровки на сайте можно посмотреть. Вы нам обещали крах американской экономики уже последние пять лет много раз.

М.Хазин― Нет, ничего подобного. Я говорил о том, что будет разрушение мировой долларовой системы. Оно постепенно и происходит.

О.Журавлева― Каким образом?

М.Хазин― Медленно, но верно. В результате, соответственно, распада на валютные зоны. Но это процесс.

О.Журавлева― Но при этом МВФ продолжает нам гадить.

М.Хазин― А МВФ, который защищает эту мировую долларовую систему…

О.Журавлева― Но у него, бедняжки, ничего не получается.

М.Хазин― Что-то получается, что-то не получается. Но в качестве одно из источников были использованы, в том числе, те 200 миллиардов долларов, которые они выкачали с помощью Набиуллиной из российской экономики.

О.Журавлева― То есть на пресс-конференции наш глубокоуважаемый президент врет нам в глаза…

М.Хазин― Простите, язык дан политику, чтобы скрывать свои мысли. Вы когда-нибудь говорили политика, который говорит правду? А нет, один есть — Трамп. Вот поэтому его и бьют американские либералы за то, что он народу правду говорит.

О.Журавлева― Так он правду говорит, но при этом, насколько я понимаю, с экономикой в США все в порядке пока, при Трампе.

М.Хазин― А вы знаете, это вопрос очень сложный. Потому что если мы будем смотреть на показатели базовые, то мы увидим замечательную картинку. Да, за последние два годы в результате деятельности Трампа зарплаты выросли, поэтому народ за Трампа двумя руками, но при этом темпы роста долга опережают темпы роста ВВП. То есть иными словами в реальности непонятно, то ли это экономика растет, то ли они просто этот долг в ВВП переписывают растущий.

О.Журавлева― А у нас вроде, получается, никаких долгов, профицит, всё хорошо — а растут цены.

М.Хазин― Потому что, на надо проводить либеральную политику. Если бы вместо того, чтобы выводить деньги на Запад, начали бы их вкладывать в свою экономику, был бы экономический рост.

О.Журавлева― Так это бы и была либеральная политика — вкладывать деньги в свою экономику .

М.Хазин― Ничего подобного. Либеральная политика — это соблюдение Вашингтонского консенсуса.

О.Журавлева― Ну, это ваш личный термин. Вы вводите в заблуждение публику.

М.Хазин― Я просто вижу, что они делают. Группа, которая пришла к власти в 90-е годы…

О.Журавлева― И уже три раза менялась.

М.Хазин― И которая проводила либеральную экономическую политику… Ничего не менялась. Эта группа как была, так она и осталась.

О.Журавлева― А вы слышали о том, что огосударствление собственности за последние годы усилилось здорово, почти до 70% собственности перешло уже под контроль государства?

М.Хазин― Ну, и что?

О.Журавлева― Это то же самое, это продолжение того же?

М.Хазин― Это как раз не имеет никакого отношения к делу. Я прошу прощения, вы создали ситуацию, при которой предприятие не может получить кредит. Для того, чтобы получить кредит, оно закладывает свое имущество…

О.Журавлева― А до этого так давали?

М.Хазин― В результате либеральной экономической политики, оно не может вести нормальную хозяйственную деятельность — банкротится. Имущество переходит государственному банку.

О.Журавлева― И государству. И всё народное становится.

М.Хазин― Вроде бы огосударствление. Но в реальности вместо того государство в лице этого банка начинает разрушать хозяйственный комплекс. Я прошу прощения, в США…

О.Журавлева― Так банк-то государственный.

М.Хазин― В США закон о банкротстве написан так, чтобы сохранить хозяйственный субъект. Вот кредиторы пускай идут… главное, чтобы предприятие работало. А в нашей стране закон либералами составлен так, что, соответственно, главная задача — удовлетворить требование кредитора. И работающее предприятие, где стоят станки стоимость миллионы долларов, эти станки отправляет на металлолом. Вот это либеральная политика в нашем исполнении.

О.Журавлева― Но государство приобретает имущество.

М.Хазин― Какое имущество? Если у вас всё пошло на металлолом, государство ничего не приобретает. Оно приобретает баланс, на котором там чего-то нарисовано. Пусто.

О.Журавлева― Но профицит есть бюджета, значит, какие-то деньги в бюджет поступают.

М.Хазин― В бюджет-то поступают от нас с вами, поскольку нам повышают налоги. Но эти деньги вместо того, чтобы направлять на развитие экономики, направляют партнерам на Запад.

О.Журавлева― Мне кажется, их просто кладут в кубышку…

М.Хазин― На Запад повторяю, еще раз повторяю.

О.Журавлева― И что они там на Западе, играют в наши игрушки, едят нашу еду — да? Ужасные люди.

М.Хазин― Я не знаю, что они там делают.

О.Журавлева― Скажите, куда делось 10-е яйцо?

М.Хазин― А все туда же.

О.Журавлева― Либералы съели.

М.Хазин― Либералы съели. У нас отобрали яйцо, отправили партнерам, ясное дело.

О.Журавлева― Боже, может, Пасха случится более такая, более праздничная в связи с отсутствием яйца?

М.Хазин― Не знаю.

О.Журавлева― А на самом деле это просто банальная инфляция?

М.Хазин― Банальная инфляция. Вы что, хотите сказать, что это мы с вами, что ли, подчинили Росстат Министерству экономического развития, которое возглавляет либерал Орешкин? А либерал Орешкин сменил руководство Росстата, потому что оно показывало цифры, которые его, Орешкина, не устраивали, и в результате экономика чудесным образом задним числом выросла

О.Журавлева― Опять президента все обманули, и он не в курсе, как всё ужасно устроено.

М.Хазин― Еще раз повторяю…

О.Журавлева― Спасибо, что Михаил Хазин нам об этом рассказал. На этом мы прощаемся. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго!