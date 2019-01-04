М.Курников― Здравствуйте. У микрофона Максим Курников, и вместе со мной в студии политик Сергей Удальцов, здравствуйте

С.Удальцов― Добрый вечер. Хочу всех слушателей поздравить с наступившим Новым годом, кто-то читает, что это год Свиньи, кто-то – год Парящего Орла. Главное, чтобы было счастье, здоровье безотносительно, кому вы поклоняетесь, свинье или орлу. Главное – всем здоровья и успехов, хотя, конечно, фон сейчас не очень веселый. Не могу не сказать, выразить соболезнование ситуации трагедии в Магнитогорске. Конечно, это наложило отпечаток и на предновогодний момент и на все эти дни.

Конечно, это трагедия. В ней есть и политические причины и социальные. Но в первую очередь хочется выразить соболезнования близким. Конечно, это трагедия. Люди празднуют и в это время люди погибают. Конечно, это просто в голове не укладывается, это усиливает трагизм вдвойне. Поэтому только держаться, стойкости и конечно, думаю, государство здесь должно сделать максимум — и чтобы людям выплатить необходимые компенсации.

Меня несколько покоробило – понятно, что у нас регионы живут по-разному, но в Москве обрушился мост в Парке Горького, мэрия сказала по 500 тысяч будем выплачивать. Но там серьёзно пострадавших нет. Тут, в Магнитогорске люди погибли, тяжелые увечья.

М.Курников― Там уже увеличили сумму.

С.Удальцов― Я считаю, что надо здесь не допустить такого неравенства. Иначе это только разрывает страну. В общем, искренне соболезную.

С.Удальцов: Трагедия в Магнитогорске. В ней есть и политические причины и социальные

М.Курников― Как вам кажется, это был теракт. Или нет? Какой информацией вы питаетесь в эти дни, откуда берете, источники, которым вы доверяете и что вы думаете по этому поводу?

С.Удальцов― Знаете, у нас конспирология в современной России очень сильно развита. Многие смотрят РЕН-ТВ, программы с Игорем Прокопенко, это добавляет неадекватности. К сожалению, за последние десятилетия, на мой взгляд, количество людей неадекватных психически в стране в целом выросло. Масса всяких стрессовых ситуаций, нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне – все это накладывает отпечаток. Поэтому это только способствует развитию этой конспирологии.

Мне периодически пишут: Сергей, посмотри, это же не Путин, а его двойник, а у этого двойника есть еще двойник — вот такие версии постоянно муссируются, тиражируются, вкидываются искусственно – для отвлечения внимания.

Версия о терактах? Конечно, всегда кто-то будет думать, что это был взрыв – как сейчас многие уверены, что в 99-м году дома взрывали ФСБ.

М.Курников― Их действительно взрывали, вопрос – кто.

С.Удальцов― Да, Мол, сами власти каким-то образом к этому причастны. Понятно, что никаких доказательств явных нет, есть лишь версии, гипотезы, понятно, что всегда будет кто-то во что-то верить. Но если абстрагироваться от эмоций и конспирологии, все-таки я не думаю, что это был теракт. Это мое мнение. Ясно, что там ведется следствие, и, не зная всех деталей мы можем только рассуждать и предполагать. И понятно, что нельзя исключать того, что какие-то факты будут скрываться – к сожалению, у нас власть регулярно обманывает население в тех или иных моментах, и приучило людей никому не доверять. И всегда эта мысль присутствует: что-то нам не договаривают, от нас что-то скрывают. То есть, доверия к власти в целом нет – оно не очень высокое. Поэтому даже когда СК заявляет, что нет признаков теракта, прокуратура то же заявляет, высшие чиновники – все равно у многих недоверие.

Но если разобраться объективно – все-таки давайте зафиксируем: теракты, как правило, это что-то, связанное с какими-то полотёрскими процессами, с протестными моментами, с борьбой – в их понимании — у людей за свои права, против ущемления, за религиозные факторы, против неверных — эти шахиды, например. Всегда происходит, как правило, какая-то огласка.

М.Курников― Кто-то берет на себя ответственность.

С.Удальцов― Кто-то берет ответственность, кто-то делает какое-то заявление — политическое, религиозное, социальное. Как правило, все-таки выбираются более знаковые, символические места. То есть массовые скопления людей в столицах городов, транспортные артерии, где высокая массовость и теракт приводит к большому количеству жертв. По крайне мере, в последние годы именно эта тенденция была — в Европе въезжают машины в толпы людей, давят. Поэтому взрывы в подъездах домов – теоретически, конечно, все возможно. Но я по совокупности факторов, особенно зная, какая у нас плачевная ситуация в системе ЖКХ, системе эксплуатации жилья, системе контроля за тем же газом, оборудованием, коммуникациями, — то скорее всего приходишь к выводу, к сожалению, что причина именно такова, к которой сейчас склоняются и озвучивают следственные органы – что это связано с бытовым газом, неправильной эксплуатацией, каким-то врезками, перепланировкой.

К сожалению, я склоняюсь к этой версии. И самое печальное, что у нас, если посмотреть статистику за последние годы, от таких взрывов газа, от коммунальных трагедий гибнет больше людей – причем, намного больше, чем от тех же терактов.

М.Курников― И не только у нас, это вообще такая тенденция. Тем не менее, взорвавшаяся «Газель» и молчание правоохранительных органов по этому поводу подливает масло в огонь тех, кто говорит о конспирологических версиях.

С.Удальцов― Безусловно, проблема нашей власти еще одна – это недостаток публичности, постоянное желание отгородиться от населения, что-то не договорить, что-то скрыть. Может быть, это у них психологический барьер, может, они привыкли так работать — людей особо не брать в расчет. Но это ошибочная тактика поведения. Потому что в таких ситуациях наоборот убивают все слухи и конспирологию именно максимальная открытость. То есть, регулярное информирование, брифинги, пресс-конференции с участием руководителей ведомств. Этого недостает, не хватает. И даже если предполагать, что это газ – я все-таки к этой версии склоняюсь – все равно они недорабатывают, что порождает слухи.

Ну а в целом я даже по себе в Москве, более благополучной, в отличие от регионов город живет более богато, в инфраструктуру вкладывается больше средств – я наблюдаю, как за тем же газовым оборудованием в последние годы меньше стало контроля. Раньше приходили регулярно — я уже не говорю про советские времена. Проверяли довольно часто — трубы, нет ли утечек. В последнее время, когда завершился переход жилого фонда под управление управляющих компаний или ТСЖ, ЖСК, контроля стало меньше.

С.Удальцов: Проблема нашей власти еще одна – это недостаток публичности

И если почитать нормативные акты, мы видим, что за последнее десятилетие снизились вообще требования. Вот парадокс — количество таких трагедий возрастает, а требования снижались постоянно.

Вообще жилье это стратегическая сфера, в России особенно, где полгода холода и морозы, жилье должно быть под максимальным контролем, тем более, если это опасный объект. А газ это опасный источник. Проблемы колоссальные в ЖКХ.

М.Курников― Как быть журналистам, которые получают сообщения из источников, но не могут их проверить — о том, что это мог быть теракт. Озвучивать, или, на ваш взгляд, журналист должен включать самоцензуру?

С.Удальцов― Думаю, когда связано с гибелью людей, с личными трагедиями, надо быть максимально аккуратными. Понятно, что есть жажда сенсаций, жажда жареного материала.

М.Курников― Поделиться с общественностью информацией – не это главное?

С.Удальцов― Если такие версии озвучивать, то четко оговаривать, что это лишь предположение, что это личное мнение – не создавать ощущение, что это факт. Это только нагнетает ситуацию, с одной стороны, с другой стороны, по отношению к погибшим и их родственникам это несколько кощунственно. Поэтому, конечно, здесь определённая самоцензура очень не помешает.

М.Курников― Просто коллег из изданий, которые публиковали такую информацию, начали жестко одергивать, говорить, что они сеют панику.

С.Удальцов― Но ответственность должна быть. Я понимаю, что в погоне за жареными фактами можно дойти до бесконечности. Если это предположения, они должны четко оговариваться — что это предположения. Здесь все должно быть в каких-то рамках. Никто не говорит, что надо молчать в тряпочку, но и выдавать свои предположения – а ведь у нас зачастую так подается: броский заголовок, и человек не очень сведущий может это воспринимать как факт. Вот здесь должен быть подход поаккуратнее.

М.Курников― Делаем небольшую паузу и вернемся в студию.

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М.Курников― Продолжаем нашу программу. В студии Сергей Удальцов. Не могу вас не спросить про предновогодние переговоры с Белоруссией. Они получились довольно напряженными, судя по тому, как разъезжались и снова встречались президенты. Вам нравится идея воссоединения с Белоруссией в единое государство?

С.Удальцов: Я― человек, родившийся в СССР. Безусловно, любые интеграционные процессы на постсоветском пространстве только приветствую. Неважно, от кого они исходят – даже от Путина. Мы его критикуем – ради бога, одно другому не противоречит.

Поэтому в целом эти переговоры с Белоруссией, с Лукашенко, породили опять волну слухов. Сразу пошли слухи, что готовится почва для создания нового государственного образования, которое/, по сути, еще с 90-х гг. было задумано — Союз Белоруссии и России.

М.Курников― Разговоры с 99-го года.

С.Удальцов― По-моему, с 97. Но не суть. До конца это не было оформлено. И подводится понятная, логическая база, что это будет возможность для президента Путина уже под новой вывеской, под новым соусом продлить свои полномочия.

На мой взгляд, версия довольно грубая, понятно, что версия конспирологическая. На мой взгляд, сегодня, зная, как наши власти могут, и есть у них на это законные основания – можно с этим соглашаться, или нет, но законодательство сегодняшней России позволяет менять конституцию в тех вопросах, которые не затрагивают базовые статьи. Все, что связано с выборами, с полномочиями органов исполнительной власти, того же президента – это не базовые вещи, — вот так трактует сегодня законодательство.

С.Удальцов: У нас конспирология в современной России очень сильно развита

Поэтому мы помним – когда было нужно, с 4 до 6 лет подняли срок полномочий президента — это было не так давно — без всякого референдума, без всякого конституционного совещания, и прочего – просто провели через парламент. Когда нужно, играли с этим понятиями, такими, как два срока подряд или не подряд, и тоже ничто не помешало.

Поэтому считать, что тема с Белоруссией главная причина это просто получить возможность для продления полномочий Путина – мне кажется, это слишком упрощать ситуацию. Если им надо, — вот в нынешней ситуации, думаю, они мнят себя такими царями и богами на российской территории – сделают, что угодно. И поменяют еще раз конституцию, если будут понимать, что народ это стерпит и проглотит.

М.Курников― А народ стерпит, по вашим ощущениям?

С.Удальцов― Это вопрос к народу. Как это подадут. В какой момент это будет сделано, в грубой форме или мягкой. Надеюсь, что не стерпит. Но не всегда наши желания совпадают с реальностью. Поэтому, в целом я думаю, что конечно, помимо чисто экономических моментов – ведь у нас отношения с братскими народами в общем-то, весьма коммерческие все последние годы. Поэтому, кстати, и Украину потеряли во многом – все эти газовые войны вели, потом доигрались. Запад просто — ну, перекупил отчасти, да и у нас с украинцами масса ошибок было совершено. Сейчас мы с Украиной в состоянии какой-то горячей или холодной войны – ну, страшная просто беда творится, и нет конца и края, нет какого-то простого решения и выхода – это на десятилетия, к сожалению.

Можно только надеяться, что сейчас на президентских выборах на Украине хоть мало-мальски более адекватные силы победят, поменяется Порошенко. Но и то это не гарантии. Потому что столько там замешано сейчас интересов, коммерческих, интересы запада, безусловно, вот эта антироссийская истерия там подогревается.

Кода я смотрю на все эти переговоры с Лукашенко, у меня возникает очень такая печальная мысль – как бы здесь опять не доигрались до той ситуации, что пройдет энное количество лет и у нас, извините, кроме Донбасса и Луганска будет еще какая-нибудь область приграничная, где Белоруссия и Россия в такой же ситуации. И мы будем проклинать Минск, говорить, что там какие-то неонацисты. Хотя там есть и такие — везде есть, если покопаться. Мы помним, как в 90-е годы там все эти «народные фронты» существовали. Они и сейчас есть, просто в задавленном состоянии.

Вот к чему меня все эти переговоры подталкивают, потому что опять это выкручивание рук, рублевые коммерческие отношения, газ. Понятно, что Белоруссия где-то выгадывает. Ну, можно грубо сказать, даже наживается. Наживается на дружбе с Россией. Но за любую дружбу, наверное, если брать геополитические интересы – наверное, надо чем-то платить.

Не думаю, что Белоруссия главный источник бед российских, что Белоруссия разоряет Россию, и, решив эту проблемы, мы сейчас заживем, и тут все зацветет и у нас пенсии и зарплаты вырастут. Конечно, нет.

С одной стороны, чисто коммерчески выкручивать Лукашенко руки это опасно. Лукашенко матерый политик, с 94 года, он покруче в этом плане Путина. Путин у нас тут с 2000 года руководит, а Лукашенко – с 1994, напомню, это уже 25 лет будет в этом году. Так что он фору даст тов. Путину. Поэтому его просто вынудить, прогнуть и нагнуть, думаю, будет сложно. И если будут перегибать здесь с этим, он может качнуться очень четко в сторону той же Европы, в сторону Запады. И мы можем опять получить здесь конфликт.

М.Курников― То есть, вы верите в потенциальное объединение, но не верите в то, что оно может произойти?

С.Удальцов― Помимо этого, конечно, российской власти и Путину лично нужна какая-то геополитическая победа, успех – помимо чистой экономики и интересов корпораций.

М.Курников― Типа Крыма?

С.Удальцов― Конечно. Потому что переключать внимание населения от социальных проблем местных, того же ЖКХ. Вот люди спрашивают. Почему у нас взрываются подъезды и людей гибнет больше, чем от терактов. Потому что не вкладывают деньги в эту сферу, не реализуют те нацпроекты, которых говорится, тех же олигархов не заставляют туда вкладывать. Поэтому все ветшает.

Это в Москве строится миллион квадратных метров, люди уже не знают, как от этих строек избавиться. А в регионах обратная картина — там плачевная ситуация, ветшает жилой фонд. И отвлекать внимание нашего российского населения от этих проблем – Крым уже не отвлекает, Украина уже не отвлекает, наоборот, создается какая-то печальная, гнетущая ситуация. Сирия не отвлекает – нужны новые успехи.

И здесь актуализация вот этого союзного государства с Белоруссией, конечно, была бы таким успехом, позволила бы сказать, что мы интеграторы, мы объединители. Сложно сказать — здесь такая сложная ситуация для той же оппозиции, даже лично для меня. Отрицать этот союз только потому, что инициатива сейчас исходит от Путинской администрации, наверное, глупо. Это по принципу «назло бабушке морозить уши» — вот если все от Путина, то мы против любой интеграции. Пусть интегрируются.

Другое дело, что при таком подходе, который мы сейчас наблюдаем — чисто коммерческие мотивы, выкручивание рук. И зная Лукашенко как политика очень прагматичного, я как-то сомневаюсь, что будет серьезный прорыв. Хотя в целом интеграция нужна.

Другое дело, что в тех форматах, как ее нынешняя власть осуществляет, притом, что сама Россия не являет сегодня собой тот пример, который воодушевляет, куда бы наши братские республики бывшего СССР тянулись. Не только по принципу что-то урвать, получить какую-то выгоду. Но просто как образец для подражания.

С.Удальцов: Россия не являет сегодня собой тот пример, который воодушевляет, куда бы наши братские республики бывшего СССР тянулись

М.Курников― То есть, интеграция довольно обтекаемое слово?

С.Удальцов― В целом, если обобщить – пусть будет интеграция. В конце концов, Путин не вечен, Лукашенко, Порошенко – все это меняется и течет. Но укрепление контактов с ближайшими нашими друзьями, с братскими народами, это в любом случае хорошо. Главное, чтобы получилось и опять не вылилось это все в профанацию, как у нас тот же Евразийский союз — во многом хорошее начинание, но уже не первый год все это буксует и зависло в воздухе — по вышеназванным причинам.

Поэтому если на чашу весов положить все плюсы и минусы, все-таки плюсов в интеграции больше. Так что я в целом за нее, конечно.

М.Курников― Всегда удивляюсь, когда слышу от людей с левыми взглядами довольно имперские рассуждения — вы не видите здесь противоречия?

С.Удальцов― А при чем тут имперские рассуждения?

М.Курников― Ну как, присоединять территории.

С.Удальцов: Власть регулярно обманывает население в тех или иных моментах

С.Удальцов― Вопрос – на каких условиях. Мы вообще сторонники максимально федеративного объединения. Советский союз называть, евразийский союз – как кому больше нравится. Федеративный принцип. То есть, самостоятельность национальных территорий.

М.Курников― А если белорусы на референдуме скажут, что не хотят, тогда не стоит присоединять?

С.Удальцов― Нет, насильно не надо, естественно. Просто у Белоруссии и России настолько все близко, здесь реально можно говорить о едином государстве. Но это не имперские амбиции. Это просто желание с братьями, кто рядом живет, выстроить нормальные отношения экономические, политические, социальные – это всем пойдет на пользу. Потому что, по большому счету, когда сегодня 66% высказываются реально, что они сожалеют от распаде СССР, что это была потеря – ну, люди, наверное думают, о чем говорят. Конечно, это была потеря, это была трагедия и все мы потеряли гораздо больше, чем приобрели. Народ ничего приобрел. Поэтому исправлять эти ошибки потихонечку надо, Пусть даже если этим Путин занимается – молодец. Искупит вину — может быть. Посмотрим.

М.Курников― Некоторые ваши политические взгляды рифмуются с тем, что говорит Путин.

С.Удальцов― Ну и нормально.

М.Курников― Путин, рассказывая про ракету, сказал, что это подарок всем россиянам. Для вас это подарок – какая-то новая сверхмощная ракета, которая всех может победить?

С.Удальцов― Знаете, опять же вопрос в балансе. У нас зачастую сильнейшие перекосы происходят. То есть, обороноспособность страны, сильная армия это важно. Мы в 90-е годы уже понаблюдали — и здесь я солидарен с тем же Путиным. Еще раз повторю – никогда не занимал позицию, ни я, ни «Левый фронт», ни левые силы, по принципу «морозить уши на зло бабушке». Если где-то что-то адекватное делается властью, и в чем-то мы совпадаем – не надо этого стесняться. Иначе все это дурно пахнет и плохо заканчивается.

Конечно, сильная армия нужна. Мир не весь дружелюбен к России — давайте скажем откровенно – не весь.

М.Курников― Россия тоже, прямо скажем, не самая дружелюбная.

С.Удальцов― Есть объединения стран, есть транснациональные корпорации, которые недружелюбно относятся к России, потому что считают, что у нас слишком большая территория, слишком много природных ресурсов.

М.Курников― Но никто российскую территорию не захватывает. А Россия, тем не менее, занимает территории.

С.Удальцов― Работать должно на всех, а не только на Россию. То есть, есть определенная зависть и желание оторвать оттуда кусочек лишний, с одной стороны.

М.Курников― Кто хочет оторвать кусочек от России?

С.Удальцов― По крайней мере, экономически Россию поставить в максимальную зависимость. Все это мы видели. Извините, все сепаратистские тенденции — СССР развалили, оторвали много кусочков, все-таки была единая страна. Сепаратизм на Кавказе, попытки сепаратизма на Дальнем Востоке, в Татарстане, на других территориях – все это было.

М.Курников― Я думал, что левые силы за самоопределение народа?

С.Удальцов― Самоопределение должно быть добровольным, реальным. А когда это искусственно подогревается, раскалывает – можно и на пустом месте до абсурда любую светлую идею довести.

М.Курников― А кто это решает – искусственно или не искусственно?

С.Удальцов― Это отдельный разговор. Но мы зафиксируем, что недоброжелателей у России в мире хватает.

М.Курников― Поэтому ракета скорее подарок, чем нет?

С.Удальцов― Армия нужна, сильная обороноспособная. Но когда в жертву этому приносится элементарное благосостояние, то же ЖКХ – вот это перекос. И от него нужно избавляться.

М.Курников― Сделаем небольшой перерыв и вернемся в студию.

НОВОСТИ

М.Курников― Продолжаем слушать политика Сергея Удальцова. Хочу вас спросить про прошедший год, чтобы вы подвели итоги деятельности левых сил и самое главное — политической, парламентской его витрины — КПРФ. Это скорее год упущенных возможностей, год успеха или год, когда все было слито, — потому что масть шла в руки КПФ и левым силам, а вот итоги не очень радуют.

С.Удальцов― Только буквально два слова, заканчивая предыдущие темы. Когда сегодня ставятся эти вопросы, что приоритетно — ракеты или ЖКХ, или геополитика – нужен разумный баланс. Сегодня в России этого разумного баланса нет. И власти, не желая решать социальные проблемы, не решаясь нагружать крупный бизнес этой ответственностью, не решаясь проводить реформы экономические, налоговые – они все эти бреши затыкают пропагандой, — про наши ракеты, нашу работоспособность, — все это нужно. Но когда на этом фоне у вас взрываются подъезды, потому что изношена инфраструктура, не вкладывается в это должное количество средств и количество аварийного ветхого жилья с каждым годом нарастает, несмотря на все нацпрограммы – это очень тревожно.

И когда у вас повышают пенсионный возраст, у людей отнимают последние крохи, на этом фоне разговорами про ракеты сыт не будешь. Поэтому не надо падать в эти крайности и нормальная власть должна соблюдать баланс. Иначе эта власть потеряет какую-то остаточную даже легитимность и век ее недолог. Итак они, конечно, уже засиделись.

И плавно перетекая к вопросу об итогах года, скажем так – год был рабочий. Как всегда, ожиданий было больше, возможностей было больше, что-то, безусловно, упущено. Но если подойти трезво, оценить действие лево-патриотических в широком формате сил, я бы оценил где-то на четыре с минусом. Это моя оценка.

Потому что, с одной стороны, было немало удачных решений и довольно активная работа – не только от КПРФ, всех вместе. Где-0томы даже КПРФ подталкивали — кстати, это наша функция – подталкивать. Потому что системные парламентские партии имеют те изъяны и проблемы, которых мы прекрасно знаем — на то она и есть системная.

М.Курников― Не понимаю — объясните. Мы так говорим, как будто это нормально: ну, слили выборы губернатора.

С.Удальцов― Я не говорил слова «слили».

М.Курников― А как?

С.Удальцов― Системная парламентская партия действует в рамках системы – на то она и системная. И в каких-то рамках она вынуждена существовать.

М.Курников― И это допустимо, на ваш взгляд?

С.Удальцов― Это не недопустимо или допустимо – это факт. Это реально, во всем мире так происходит.

М.Курников― Не понимаю. Вы поддерживаете КПРФ, значит, несете ответственность.

С.Удальцов― Ждать от системных партий перманентной революционности это довольно наивно. Должен быть здесь синтез.

М.Курников― Не революционности, а отстаивание позиции, которую они завоевывают на выборах.

С.Удальцов― Было удачное решение по Грудинину, зафиксировано четкое второе место и мы зафиксировали, что левые силы это главная оппозиция власти. Либеральная оппозиция провалилась, у них нет ни кадров, ни идей – ничего. И это надо зафиксировать – это их проблемы, пусть думают.

М.Курников― Они просто не стали участвовать.

С.Удальцов― Многие участвовали – участвовала Собчак, «Яблоко», результаты печальные – надо зафиксировать. Но это я не в плане злорадства, но это факт – Россия все-таки страна более левая, чем кто-то пытается представить.

Второй момент – пенсионная реформа. Основной протест был, конечно, под левыми лозунгами, под красными знаменами – это логично.

М.Курников― Который закончился ничем.

С.Удальцов― Извините, у других политических сил тоже ничем не закончилось. Тут можно долго меряться амбициями.

М.Курников― Значит, все проиграли?

С.Удальцов― Если бы мы выиграли, мы бы, наверное, по-другому сегодня обсуждали. Еще раз – претесные настроения во многом были реализованы в крупных протестных мероприятиях, были серьезные митинги и на этом фоне укрепились позиции и КПРФ и всех нас, левых сил на региональных выборах – давайте об этом не забывать. Потому что региональные выборы 9 сентября это бы плебисцит. По сути дела, референдум по доверию или недоверию «Единой России». Поэтому итог – усиление позиций левых сил во многих региональных парламентах, усиление по губернаторским выборам. Не надо это сбрасывать со счетов.

Конечно, хочется победить все сразу, здесь и сейчас, в один момент – но так в жизни бывает редко.

М.Курников― Я о другом – о принципиальном отстаивании того, что завоевано.

С.Удальцов― У власти довольно большой еще ресурс прочности был в 18 году, и пока еще остается – тут не надо надеяться шапками закидать.

С.Удальцов: Количество людей неадекватных психически в стране в целом выросло

М.Курников― КПРФ достойно вышла из выборов во Владивостоке?

С.Удальцов― Укрепление определенное сегодня произошло. Сегодня никто уже не скажет, ни в каком страшном сне, что левые идеи неактуальны, непопулярны, левые силы беспомощны и у нас есть только либеральная оппозиция. Нет, левые силы как раз ведущая оппозиция. Какие-то альянсы в будущем с либеральными силами возможны – об этом надо думать и говорить, но это должен быть двусторонний процесс.

То, что упущено – это факт. Поэтому я и не состою в КПРФ и «Левый фронт» не является КПРФ. Потому что мы считаем, что нужно действовать радикальнее, принципиальнее, жестче, меньше идти на компромиссы. Проблема КПРФ именно в ее системности, потому что эта партия, играющая по правилам власти многие годы, уже десятилетия. На каком-то этапе развития, может быть, это и оправдано – чтобы сохранить партию, чтобы е нее уничтожили – да, это факт, потому что можно лишиться всего.

Но когда мы видим ситуацию, что в народе возрастает запрос на перемены, доверие к действующей власти минимизируется – вот здесь надо действовать порешительнее, поактивнее. Мы всегда об этом говорим КПРФ, и будем ее подталкивать. Поэтому и не говорю, что у нас в 18-м году результат на пять баллов.

Но и очернять ситуацию тоже не стоит. Слив? Да, в Приморье можно было выступить лучше, хотя Ищенко все равно мы не допустили через фильтр – надо ставить вопрос о массовом протесте, способно ли было население поддержать массовый протест в Приморье.

М.Курников― Вы говорите, что у вас депутатов по всей стране стало больше. Почему все в этот день массово не вышли с заседания парламентов региональных, не объявили всероссийскую забастовку по этому поводу, почему? Ваш же кандидат.

С.Удальцов― Если бы Удальцов командовал бы всеми депутатами, нажал на кнопку и все депутаты объявили забастовку…

М.Курников― Почему Зюганов этого не сделал?

С.Удальцов― Наверное, это вопрос для будущего, для года 19. Моя позиция – мы за союз. В одиночку сегодня никто не победит, поэтому, при всех критических замечаниях в адрес друг друга, — нас кто-то критикует, что мы слишком радикальны и безответственны, мы говорим той же парламентской оппозиции, нашим союзникам из КПРФ, что вы порой слишком медлительны и нерешительны, идете на излишний компромисс. Но мы понимаем, что прерывать наши взаимоотношения, как некоторые нас к этому призывают, это очень лукавый призыв, потому что мы сразу ослабляемся – и КПРФ станет слабее, и мы станем слабее. При всех проблемах надо двигаться к единству. Будет единство на левом фланге, можно будет поговорить и о единстве всей оппозиции, о тактических союзах. Потому что только тогда, я убежден, Можно кардинально что-то в России поменять.

Пока мы порознь, да еще между собой будем делиться до бесконечности, — народ будет поддерживать власть. Потому что он не будет доверять тем, кто не может договориться между собой. Поэтому наша критическая, но поддержка КПРФ, остается, нравится это кому-то. Или нет. Либеральной оппозиции надо подумать. Как найти новый смысл, новые идеи. Потому что в 18 году результаты не очень хорошие.

Нам надо подумать, как стать более решительными. «Левый фронт», по крайней мере, на ближайшие месяцы намечает крупные протестные акции – и по Москве, у нас выборы в Мосгордуму, будем воевать с этой строительной мафией и прочим беспределом, и по России, и за пенсионную реформу, за ее отмену будем бороться.

Поэтому никто нас не заставит замолчать. В то же время посыпать голову пеплом, я считаю, не нужно. Определенные достижения есть, надо их зафиксировать ошибки тоже зафиксировать и идти дальше. Вот так, с позитивом.

М.Курников― Хорошо, что у КПРФ не меняется все эти годы лидер?

С.Удальцов― Я многократно высказывался – у меня нет ничего личного ни к кому, в том числе, к Зюганову — с уважением к нему отношусь. Я считаю, что если мы декларируем необходимость сменяемости власти, то и в своих организациях должна быть эта сменяемость, должна быть ротация кадров, омоложение — в свое время, в нужный момент, чтобы это все не затягивалось и не приводило к тому, что люди начинают от нас отворачиваться, говорят, что вы такие же, как власть. Вот таки ошибки допускать не следует.

Поэтому я считаю — в той же КПРФ сейчас идет процесс омоложения – его надо усиливать доводить до логического завершения. Я думаю, это пойдет всем на пользу. А опытные лидеры — никто их не предлагает выкинуть на историческую свалку и забыть. Нет, пусть они будут рядом, как условный совет старейшин – пусть дают рекомендации, высказывают свои мнения. Это не только КПРФ касается — у нас многие традиционные партии этой болезнью несменяемости страдают. Уже от одного Жириновского не знаешь, куда деться.

Всем надо меняться. Мы всегда за это, поэтому я лично только за сменяемость и только за обновление.

М.Курников― Вы все время говорите «левопатриотические», что в этом определении «патриотическое»? нацеленное на национальные интересы России, или что?

С.Удальцов― «Левопатриотические силы» это широкая коалиция. Того же Грудинина поддерживают не только коммунисты. Национал-патриотические силы – которые в приоритет ставят, помимо социальных опросов, идею национальной самоидентификации, сохранения того же русского народа. Я не фанат всех этих моментов, потому что я считаю, что классовые вопросы, социальные вопросы первичны. И ущемляются в России все народы.

М.Курников― Не пугает ли вас соседство «национал-социалистические идеи»?

С.Удальцов― Умеренные националистические силы сегодня могут и должны, думаю, быть нашими союзниками. Не нацисты, которые ставят вопрос расового превосходства, славят Гитлера.

С.Удальцов: Все-таки я не думаю, что это был теракт

М.Курников― Ну, это запрещено.

С.Удальцов― Запрещено, но, тем не менее, подспудно такие силы есть. Вот с этими силами нам, конечно, не по пути ни по каким вопросам. Даже по тактическим. Национально-патриотические силы – там широкий спектр, надо с людьми работать, выводить их тоже на более адекватный стиль политического поведения. Но полностью их отталкивать и отдавать их под власть – их власть с удовольствием возьмет этими разговорами про Крым, про величие России, с ними будет условный Кургинян работать, Стариков, и прочие. Но зачем их отдавать, этих людей? С ними можно находить общий язык, там нет ничего такого уж ужасного, мракобесного — вот какой-нибудь Болдырев или Грудинин – он тоже причисляет себя к национально-патриотическим силам. Я не думаю, что это какие-то дикие люди и с ними нельзя рядом находиться.

М.Курников― Просто само словосочетание «национал-социализм» вас не пугает?

С.Удальцов― Нет. Национал-социализм это у нас четкая ассоциация с партией Адольфа Гитлера. И у нас ничего общего с национал-социализмом нет. Национально-патриотические силы это несколько иное, там никто не ставит вопрос о расовом превосходстве, об истреблении других нардов.

М.Курников― Там примат государства?

С.Удальцов― Там есть такой перекос – что ущемляются, в первую очередь, сегодня права русского народа в России. Я эту позицию не занимаю. «Левый фронт» это не национал-патриотическая организация, она чисто левая, социалистическое движение. Но с людьми, которые такую позицию занимают, надо разговаривать. Надо общаться.

М.Курников― Спасибо что разъяснили, потому что наше время закончилось.

С.УДАЛЬЦОВ Краеугольный момент – это социальные перемены в России.

М.Курников― И это был Сергей Удальцов.

С.Удальцов― И всех еще раз с Новым годом.