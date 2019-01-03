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Эхо-кино
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Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях
Видеоролики созданы министерством информационной политики…
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Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду?
Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…
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директор Департамента информации и печати МИД России
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Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…
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Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт
Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…
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лидер КПРФ
Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…
Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров
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Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»
В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...
«Отступитесь от общения с раскольникам»
Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…
Новогоднее обращение президента России получило немало отрицательных откликов в интернете
Дорогие россияне поставили президенту массу дизлайков в YouTube…
Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов
Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…
Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все
Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…
Китайский аппарат первым в истории освоения космоса успешно сел на обратной стороне Луны
Он успешно приземлился на обратной стороне Луны и прислал первый снимок…
Алексей Мельников
публицист
Молчащие
Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны
Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…
При задержании в Магнитогорске убит четвертый подозреваемый в совершении теракта
Об этом пишет интернет-издание Znak.com: его источник сообщил дополнительные подробности о событиях последних дней…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Откровенно говоря, белорусам находиться под властью батьки и находиться под властью Путина — ну, согласитесь, шило на мыло. То есть все будут в шоколаде…
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Если Россия в любом виде начнет сейчас новую войну с Украиной, это будет ее последняя война…
Марьяна Наумова
четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков
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Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья!
За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт
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