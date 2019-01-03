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topotuschkin
03 января 2019 | 17:08
Согласен с уважаемыми писателями-сатириками, политиками, политологами, политэкономами и политинформаторами: нам не нужно такое государство
Эти чертовски дорогостоящие и невыносимо драгоценные внутренние органы, полчища борцов с терроризмом-экстремизмом, сотни тысяч агентов государственной тайной полиции гостапо, все эти палачи и каратели с золотогвардейцами вместо защиты и помощи только терроризируют и губят миллионы простых россиян...
jyfjh
03 января 2019 | 17:08
topotuschkin: Виктор, известно ли вам чувство стыда? Не за страну , не за русский народ, а за себя любимого, как это бывает у всякой протоплазмы и других биологических видов, к человечеству не относящихся.
Случался ли такой казус хоть раз в вашей эпической , прямой как стрела, жизни гения?
pattrick1
03 января 2019 | 17:08
Грязный на передок лживый уродец.
jyfjh
03 января 2019 | 17:10
pattrick1: Думаешь, на задок уродец чист? Не либеральненько это....
pattrick1
03 января 2019 | 17:15
А.Плющев, напомни Витьку Шендеровичу, страдающему куриной памятью, что в нормальной стране Америке, до сих пор обыгрываются версии про убийство JFK и про высадку на Луне.
jyfjh
03 января 2019 | 17:16
pattrick1: А с крушением Башен Близнецов всё ясно?
pattrick1
03 января 2019 | 17:19
jyfjh:
Точно. А.Плющев и про Башни-близнецы напомни, чтобы он здесь блатовал "нормальными странами".
topotuschkin
03 января 2019 | 17:44
pattrick1: Табло с курсом валют - последнее независимое СМИ, честно рассказывающее всю правду о реальном положении в стране и её экономике. Не удивительно, что их запретили
Табло с курсами валют запретили устанавливать еще и потому, что они вусмерть оскорбляют чувства верующих в российскую экономику
В чем суть новогодних обращений Путина?
"Я все еще с вами, так что будет трудно, придется потерпеть"
Министерство Идей будет создано в качестве департамента Министерства Правды
Нет, далеко не все, отнюдь не все самые мрачные прогнозы фантастов-антиутопистов братьев Стругацких еще сбылись и стали явью
Здавствуй, Держи-Мордор - Империя плешивого Вранья!
Всех нас ожидает "Праздник"!
На Ю-тьюбе!
В Империи Вранья Держи-Мордор ни одна вывеска ничему не соответствует
Такой вот балаган с конями и дрессированными пудельками и болонками...
pattrick1
03 января 2019 | 17:48
Все аргументы Витька Шендеровича эфемерны и похожи на кольца из табачного дыма, одни и те же действия США и России, он трактует по-разному, исходя из их носатой конъюнктуры.
topotuschkin
03 января 2019 | 17:42
jyfjh: Спасибо товарищу Путину за нашу счастливую старость!
Никакие замазывания таблоидов с курсами валют в обменниках, никакие сеансы массового гипноза, никакие направленные излучения программирования подсознания имени Катерины Тихоновой, никакие ухищрения согласно методикам НЛП - ничто не спасет путиномику от окончательного краха
Примочки из горелой ваты в разорванные пуканы путиноидов, тем более, только усугубят общую картину путопадения
Путин бессовестно наврал про житие в России 160 млн. чел, про мировые убытки от самых дурацких на свете путинских контр-санкций и само-эмбарго, да и про все остальное прочее
Да задолбал своими враками всех вконец!
особенно про лекарства, ага, 87% от всех жизненно необходимых
Только представьте себе, что, если бы в 1991-м путч удался, то сейчас в России не было бы ни свободы слова, ни развитой экономики, ни сменяемой власти
Как же тяжело возвращаться в реальную жизнь после просмотра пресс-конференции Владимира Владимировича Путина
Цены растут.
Налоги растут.
Курс доллара растет.
Пенсионный возраст растет.
Объем разворованных денег растет.
Богатство олигархов растет.
Срок правления Путина растет.
Где вы спад видите, нытики?!...
jyfjh
03 января 2019 | 17:46
Идиот пугает хомячьё 750 миллионной армией Китая
Витя, не в каменном веке живём. Сравнивай ядерные арсеналы, дятел...
kriko
03 января 2019 | 17:58
jyfjh: "Сравнивай ядерные арсеналы, дятел..."
Идиот ,тебя радует ВЗАИМНОЕ уничтожение ! Настоящий путинец.
topotuschkin
03 января 2019 | 17:22
pattrick1: У этого паскуды кретинского петрика новый приступ самокритики, как всегда с перепою
Боярочка с пустырничком в мозжечок вдарила, вестимо...
skif_05
03 января 2019 | 17:29
topotuschkin:
Шендерович все-же гаденький человечишко. Даже как-то жаль его.
vezdehod1
03 января 2019 | 17:39
skif_05:
Шендерович все-же гаденький человечишко. Даже как-то жаль его.
=================================================================
Пожалей себя родимого, а Шендеровича жалеть нечего - он сам справится со своими трудностями.Вот вас подвальных насекомых, совершенно, не жаль - оставайтесь там всегда.
skif_05
03 января 2019 | 17:43
vezdehod1:
Шендерович русских ненавидит, а вы его защищаете. Его ненависть изнутри разъедает.
С такой пещерной ненавистью долго не живут.
topotuschkin
03 января 2019 | 17:24
pattrick1: Отнюдь
Первой свиньей в Год Кабана здесь нарисовался паскуда петрик
Со своими грязными фантазиями про задок-передок
Странно, почему-то у всех запутинских все так трагически обстоит с желудочно-кишечным трактом
Прямо сборная засранцев поносных какая-то
По уши в диарее
Мусорная мафия мусоров и оленеводов губит жителей и гостей столицы!
Остановим этот позорный геноцид москвичей!
Только улет горе-царька на Марс спасет страну!
Только всенародный перформанс "Миллион на площади" спасет Россию!
Только гоночки на лафетах!
Ждем-с!...
topotuschkin
03 января 2019 | 17:26
pattrick1: Снова на Новый Год сутки напролет смотрели по ТВ бессмертные киношедевры Гайдая и Рязанова
И громко кричали в немой зомбоящик для овощей:
"Я устал! Я ухожу!"
И тихонько плакаль
Под призывы горе-царька еще немноже-чики-чики потерпеть и сплотиться
Неуклонно повышая свое личное благосостояние с благополучием
«Вы что, хотите, как в Париже?» - весело шутит В. Путин
"Три-По-Ли! Три-По-Ли!" - весело скандирует народ...
topotuschkin
03 января 2019 | 17:34
pattrick1: Снова эта паскуда петрик вынырнул тут зачем-то из своей уютной зловонной пригожинской клоаки
Типичный запутинец - нечистоплотный растленный, морально неустойчивый тип низкой социальной ответственности и только сплошной безответственности
Нечист на руку, поганец, такой низкопробный мерзавец и хам
Соскучился народ по нашему дорогому писателю-сатирику В. Шендеровичу
Жадно ловят каждое его слово
А вот пригожинские нынче оплошали
Слабенько вынырнули, без огонька
И по 25 лаечек друг дружке понаставить не смогли
Давно пора избавиться от этой декоративной ГосДумы
Вместе с горе-царьком
И избрать наконец-то настоящий полноценный парламент
И настоящего президента
Вместо плешивого ничтожного малютки горе-клоуна
Эти никогда не тонут
Просто ужасает до оторопи весь этот паноптикум эффективных мерзавцев, как на подбор - Албин-Слюняев, Клишас, Торшин, Соловьев, семейка Чаек, Пригожин со своими поварятами, Бастрыкин, М. Леонтьев, Лжириновский с сынишкой Лжебедевым, несть им числа...
vezdehod1
03 января 2019 | 17:12
jyfjh:
Виктор, известно ли вам чувство стыда?
=============================================================================
"емеля"...Тебе ли, недоумку, базарить о чувстве стыда - ведь на тебе пробу ставить негде.
salhomir__murza
03 января 2019 | 17:14
vezdehod1:
Интересно, а в Штатах подобные шендеровичи водятся, готовые с утра до вечера поливать Америку нечистотами и мерзостью?
vezdehod1
03 января 2019 | 17:19
salhomir__murza:
Интересно, а в Штатах подобные шендеровичи водятся, готовые с утра до вечера поливать Америку нечистотами и мерзостью?
=========================================================================
Видимо ты не вылезал из села Кукуева, дальше околицы и поэтому не знаешь, что в США, с утра до вечера поливают грязью дядю Трампа и он ничего с этим не может поделать.
skif_05
03 января 2019 | 17:27
vezdehod1:
Так и в России Путина с дерьмом мешают, это нормально. Но на Эхе Москвы, либеральное сообщество еще обливает нечистотами Россию и русский народ. Разве в Соединенных Штатах, кето-либо изгаляется над страной и американским народом?
vezdehod1
03 января 2019 | 17:43
skif_05:
Так и в России Путина с дерьмом мешают, это нормально.
================================================================
Из каких источников известно. что Центральная пресса и "Кисель-ТВ" Путина с дерьмом мешают?
skif_05
03 января 2019 | 17:59
vezdehod1:
А с какого перепуга пропутинские СМИ должны своего предводителя с дерьмом мешать? Для этого в России есть Эхо Москвы, Дождь, Новая газета, которые свободно обливают дерьмом не только Путина, но и Россию с русским народом.
topotuschkin
03 января 2019 | 17:15
jyfjh: Очередная брехня кретина пустоемелича про холокост
На самом деле это градоначальник г. Клинцы получает 180 тыс. руб. в день (ежедневно)
И не стоит запутинцам так рьяно защищать право благотворительных фондов оделять своими благами именно удачливых зажиточных детишек райадминистрации и внутренних органов
У этой публики и так благ более чем достаточно, не стоит их перекармлливать добрротой, теплом и заботой, как таможенника Верещагина черной стерляжьей икорочкой
Пусть и неблагополучным нищим асоциальным детям-инвалидам тоже хоть разок в жизни обломится халявного турецкого солнышка и соревнований на свежем турецком морском воздухе
Желтые жилеты идут на смену белым ленточкам
Чекисты загубили СССР, губят остатки экономики страны и саму страну губят вконец
Совершенно безрукие безголовые типы
Русофобия - это когда зажравшихся детей чинуш бесплатно отправляют за деньги благотворительных фондов на средиземноморские пляжи и курорты
Нынче вся Россия стала богадельней бесплатной для партии оголодавших сироток-оглоедов В. Путина и прочих голодающих Поозерья
Справочник российского правоведа: русофоб экстремист - тот кто публично требует соблюдения законов, конституции, равенства граждан, увеличения нищенских пенсий с пособиями и искоренения коррупции в органах власти и правопорядка...
salhomir__murza
03 января 2019 | 17:19
topotuschkin:
Своими длинными комментариями, вы все тут засоряете. Все равно ваши русофобские мерзости никто не читает.
russo_vatnik
03 января 2019 | 17:48
jyfjh: Виктор, известно ли вам чувство стыда?
А тебе, Емеля?! За круглосуточную трольчатину, за неандертальский, пещерный антисемитизм, за патологическое хамство на сайте, за лайки конченным дегенератам-портянкам?
Впрочем, о каком стыде можно говорить , обращаясь к протоплазме.
skif_05
03 января 2019 | 18:01
russo_vatnik:
Впрочем, о каком стыде можно говорить , обращаясь к протоплазме.
=================
Вот и Виктор Шендерович периодически называет русских протоплазмой.
russo_vatnik
03 января 2019 | 18:04
skif_05:Вот и Виктор Шендерович периодически называет русских протоплазмой.
А что, Емелин, узбек?
skif_05
03 января 2019 | 18:13
russo_vatnik:
Он всех русских назвал протоплазмой.
Вот вы русский, и он вас считает протоплазмой.
https://echo.msk.ru/blog/shenderovich/1503754-echo/
Вот здесь.
salhomir__murza
03 января 2019 | 17:12
topotuschkin:
А Валерия Ильинична, покойная, предлагала возложить полицейские, военные и функции безопасности России на представителей американских структур. А еще она предлагала России в одностороннем порядке отказаться от ядерного вооружения.
vlabumur
03 января 2019 | 17:38
salhomir__murza: России в одностороннем порядке отказаться от ядерного вооружения.
+++++++++++++++++++++++++++++++
вот тут она не права
судя по Украина ведь после распада там оказались 1240 боеголовок индивидуального наведения. Это было больше, чем ядерные арсеналы Франции, Китая и Великобритании вместе взятые.
Но положились на Украине на дядюшку Сэма.
skif_05
03 января 2019 | 17:46
vlabumur:
С таким арсеналом ЯО Украина могла не только освободить Кубань, Ростов, Воронеж от кремлевской власти, но и освободить Чечню, Татарстан, Урал и Сибирь от москальской преступной влады.
kriko
03 января 2019 | 18:06
vlabumur: "Но положились на Украине на дядюшку Сэма."
Не так ! Россия гарантировала неприкосновенность территории Украины в обмен на передачу России ЯО.
topotuschkin
03 января 2019 | 17:13
topotuschkin: Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем: при горе-царьке нам никогда не удастся узнать, что же это такое стряслось в г. Магнитогорск, как и со взрывами домов в 1999 г., с новейшей ударной ПЛА "Курск", "Норд-Ост", Беслан, взрывами в метро, г. Волгоград, на Лубянке и прочих местах
Такая колоссальная Серая Зона Россия
Но все сразу же подумали про учения с рязанским сахарком
Империя Вранья Держи-Мордор просто не может существовать без брехни, фальсификации и дезинформации
Давно уже все признали, что весь путинизм - это только лишь примитивная коррумпированная родо-племенная феодально-рабовладельческая путократия ворюг-законников
Альфа-стерх на самом деле всегда был только дятлом из дупла, и спортсмен никакой, тем более, хоккеист ну просто дырочный, и врун - так себе, хуже геббельса, артист - ваащще хуже миманса
А царек-королек-то - и просто голый голимый шут-недомерок
Плешивые новые русские кремлевские колонизаторы только губят страну своими нано-сказочками про эти нарисованные гипер-пупер-инфра-ультразвуковые ракетки
Вся страна вот уж много-много лет дружно в едином порыве ищет этих членов секты свидетелей честного дружного голосования за Путина
Разумеется, есть все самые веские основания сомневаться вообще в наличии хоть какой-то головы у Кремля, не то, что там трех или пяти, а даже просто одной даже самой мало-мальски слабенькой головки там не просматривается, даже на Спасской или Водовозной башне вместо часов или часовенки
Вместо головы у них там что-то совсем-совсем совершенно иное, плешивое, круглое, надменное ботоксом и с ушами
Наличие головы автоматически предполагает и хоть какое-то существование мозгов, такого конечного объема бесконечно серого вещества с извилинами
Не, нету там ничего такого с извилинами
Только фаршированный ботоксом органчик "Запретить! Посадить! Расстрелять на мосту в спину! Выбросить из окна!"...
salhomir__murza
03 января 2019 | 17:16
topotuschkin:
О Курске уже все известно. Курск подбили американцы. Россия в то время не могла достойна ответить на американскую агрессию. Ответят пиндосы сполна за все, придет время.
vezdehod1
03 января 2019 | 17:26
salhomir__murza:
О Курске уже все известно. Курск подбили американцы. Россия в то время не могла достойна ответить на американскую агрессию. Ответят пиндосы сполна за все, придет время.
=========================================================================
Ты недоумок опровергаешь Историческую фразу,самого Владимира Владимировича "Она утонула" - ты что "Кисель-ТВ" не смотришь?
skif_05
03 января 2019 | 17:34
vezdehod1:
Так Путин в то время не мог иначе ответить. Но скоро у него будет возможность потопить не только весь американский подводный флот, но и всю Америку.
vlabumur
03 января 2019 | 17:56
skif_05: потопить не только весь американский подводный флот, но и всю Америку.
+++++++++++++++++++++++++
В новом мультфильме "Ну Трамп погоди!"?
rihard
03 января 2019 | 17:28
salhomir__murza: Держите меня семеро! Ух как бы я им накастылял, только руки марать не охота! Но в следующий раз конечно обязательно!
Американцы уничтожили Вагнеровцев- Россия как-то ответила? Курск вытащили и быстренько уничтожили, чтобы никаких следов не осталось, а потом можно сказки рассказывать!
skif_05
03 января 2019 | 17:38
rihard:
Американцы уничтожили Вагнеровцев- Россия как-то ответила? Курск вытащили и быстренько уничтожили, чтобы никаких следов не осталось, а потом можно сказки рассказывать!
==============
А как России следует себя вести? Войну начинать? Так ведь никто не выживет.
Увы, сегодня все еще приходится подставлять вторую щеку. Но месть будет, месть страшная. Жаль что миллионы невинных американцев погибнет.
rihard
03 января 2019 | 17:45
skif_05: А вам не жаль, что при этом погибнут миллионы невинных Россиян? Вы же все мечтаете отомстить в будущем, как только появится возможность.
skif_05
03 января 2019 | 17:51
rihard:
Ну чтобы отомстить нашим с вами врагам, надо прежде всего спровоцировать США на ПЕРВЫЙ УДАР. Тогда последует мощнейший ответный ядерный удар. Это будет последняя война, планета разлетится на кусочки. А все из-за американской жадности. Нечего им было лезть и расширять НАТО до наших границ. Украину опять же у нас забрали. Что, лучше будет когда все американцы сдохнут?
vezdehod1
03 января 2019 | 17:49
skif_05:
Но месть будет, месть страшная. Жаль что миллионы невинных американцев погибнет.
========================================================================
Жаль только, что ты это не увидишь - тоже попадёшь в "рай".
vlabumur
03 января 2019 | 17:58
vezdehod1: попадёшь в "рай".
+++++++++++++++++++++++++
Это вряд ли .......что в рай.
skif_05
03 января 2019 | 18:08
vlabumur:
Это вряд ли .......что в рай.
================
А это не вам судить. Вы либералы, стало быть безбожники. Для вас нет ни рая, ни ада.
vlabumur
03 января 2019 | 18:12
skif_05: А это не вам судить.
+++++++++++++++++++++++++++
А вам коммуняком что ли?
skif_05
03 января 2019 | 18:05
vezdehod1:
Жаль только, что ты это не увидишь - тоже попадёшь в "рай".
=======================
А никто не увидит. Планета Земля разлетится на мелкие кусочки, Соединенные Штаты будут наказаны.
topotuschkin
03 января 2019 | 17:32
salhomir__murza: Нет
Только марсиане
Такие вежливые молчаливые зелененькие человечки-марсианчики с поребриками вместо головы...
anti_liberals
03 января 2019 | 17:19
демшизики типа Матраскина обвиняют власти в прямопротивоположных грехах=
власть для *закручивания гаек*,борьбы с оппозицией и усиления спецслужб *взрывает дома*,организует организации лже-террористов типа *нового величия* и одновреиенно
замалчивает происходящие теракты-Керчь, Магнитогорск
вы уж как-то определитесь, а то шизофренией отдаёт...
vezdehod1
03 января 2019 | 17:34
Владимир Владимирович перещегонял самого Леонида Ильича, которому помешала только Смерть и ему есть куда расти и после 2024 года - возраст позволяет. Аминь России.
skif_05
03 января 2019 | 17:40
vezdehod1:
Владимвладимыч пообещал что не умрет, пока окончательно не решит в России либеральный вопрос.
Так что радуйтесь, недолго уже осталось.
rihard
03 января 2019 | 17:48
skif_05:И где можно прочесть эту цитату?
skif_05
03 января 2019 | 17:53
rihard:
В Караганде...
secondvenmud
03 января 2019 | 17:45
Из-за вредного, потому что умного, Шендеровича решил, что, как только чуть-чуть протрезвею, сразу полечу на Кубу, чтбы переплыть на шине во Флориду.
skif_05
03 января 2019 | 17:55
secondvenmud:
Шендерович не может быть умным априори. Весь его мозг съела пещерная ненависть к русскому народу, который он назвал протоплазмой.
anti_liberals
03 января 2019 | 18:03
факты для ёрничащего Матраскина
-1997 год-соглашение о поставке 101 российских рокетных двигателей РЖ-180 в США
-2018 год- подписано соглашение о поставках ещё 6 двигателей в 2020 году
-сообщалось,что поставки возможны вплоть до 2028 года
А без наших скоепоносных двигателей летали бы они* низэнко- низэнко*...
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Комментарии58
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topotuschkin 03 января 2019 | 17:08
Согласен с уважаемыми писателями-сатириками, политиками, политологами, политэкономами и политинформаторами: нам не нужно такое государство
Эти чертовски дорогостоящие и невыносимо драгоценные внутренние органы, полчища борцов с терроризмом-экстремизмом, сотни тысяч агентов государственной тайной полиции гостапо, все эти палачи и каратели с золотогвардейцами вместо защиты и помощи только терроризируют и губят миллионы простых россиян...
jyfjh 03 января 2019 | 17:08
topotuschkin: Виктор, известно ли вам чувство стыда? Не за страну , не за русский народ, а за себя любимого, как это бывает у всякой протоплазмы и других биологических видов, к человечеству не относящихся.
Случался ли такой казус хоть раз в вашей эпической , прямой как стрела, жизни гения?
pattrick1 03 января 2019 | 17:08
Грязный на передок лживый уродец.
jyfjh 03 января 2019 | 17:10
pattrick1: Думаешь, на задок уродец чист? Не либеральненько это....
pattrick1 03 января 2019 | 17:15
А.Плющев, напомни Витьку Шендеровичу, страдающему куриной памятью, что в нормальной стране Америке, до сих пор обыгрываются версии про убийство JFK и про высадку на Луне.
jyfjh 03 января 2019 | 17:16
pattrick1: А с крушением Башен Близнецов всё ясно?
pattrick1 03 января 2019 | 17:19
jyfjh:
Точно. А.Плющев и про Башни-близнецы напомни, чтобы он здесь блатовал "нормальными странами".
topotuschkin 03 января 2019 | 17:44
pattrick1: Табло с курсом валют - последнее независимое СМИ, честно рассказывающее всю правду о реальном положении в стране и её экономике. Не удивительно, что их запретили
Табло с курсами валют запретили устанавливать еще и потому, что они вусмерть оскорбляют чувства верующих в российскую экономику
В чем суть новогодних обращений Путина?
"Я все еще с вами, так что будет трудно, придется потерпеть"
Министерство Идей будет создано в качестве департамента Министерства Правды
Нет, далеко не все, отнюдь не все самые мрачные прогнозы фантастов-антиутопистов братьев Стругацких еще сбылись и стали явью
Здавствуй, Держи-Мордор - Империя плешивого Вранья!
Всех нас ожидает "Праздник"!
На Ю-тьюбе!
В Империи Вранья Держи-Мордор ни одна вывеска ничему не соответствует
Такой вот балаган с конями и дрессированными пудельками и болонками...
pattrick1 03 января 2019 | 17:48
Все аргументы Витька Шендеровича эфемерны и похожи на кольца из табачного дыма, одни и те же действия США и России, он трактует по-разному, исходя из их носатой конъюнктуры.
topotuschkin 03 января 2019 | 17:42
jyfjh: Спасибо товарищу Путину за нашу счастливую старость!
Никакие замазывания таблоидов с курсами валют в обменниках, никакие сеансы массового гипноза, никакие направленные излучения программирования подсознания имени Катерины Тихоновой, никакие ухищрения согласно методикам НЛП - ничто не спасет путиномику от окончательного краха
Примочки из горелой ваты в разорванные пуканы путиноидов, тем более, только усугубят общую картину путопадения
Путин бессовестно наврал про житие в России 160 млн. чел, про мировые убытки от самых дурацких на свете путинских контр-санкций и само-эмбарго, да и про все остальное прочее
Да задолбал своими враками всех вконец!
особенно про лекарства, ага, 87% от всех жизненно необходимых
Только представьте себе, что, если бы в 1991-м путч удался, то сейчас в России не было бы ни свободы слова, ни развитой экономики, ни сменяемой власти
Как же тяжело возвращаться в реальную жизнь после просмотра пресс-конференции Владимира Владимировича Путина
Цены растут.
Налоги растут.
Курс доллара растет.
Пенсионный возраст растет.
Объем разворованных денег растет.
Богатство олигархов растет.
Срок правления Путина растет.
Где вы спад видите, нытики?!...
jyfjh 03 января 2019 | 17:46
Идиот пугает хомячьё 750 миллионной армией Китая
Витя, не в каменном веке живём. Сравнивай ядерные арсеналы, дятел...
kriko 03 января 2019 | 17:58
jyfjh: "Сравнивай ядерные арсеналы, дятел..."
Идиот ,тебя радует ВЗАИМНОЕ уничтожение ! Настоящий путинец.
topotuschkin 03 января 2019 | 17:22
pattrick1: У этого паскуды кретинского петрика новый приступ самокритики, как всегда с перепою
Боярочка с пустырничком в мозжечок вдарила, вестимо...
skif_05 03 января 2019 | 17:29
topotuschkin:
Шендерович все-же гаденький человечишко. Даже как-то жаль его.
vezdehod1 03 января 2019 | 17:39
skif_05:
Шендерович все-же гаденький человечишко. Даже как-то жаль его.
=================================================================
Пожалей себя родимого, а Шендеровича жалеть нечего - он сам справится со своими трудностями.Вот вас подвальных насекомых, совершенно, не жаль - оставайтесь там всегда.
skif_05 03 января 2019 | 17:43
vezdehod1:
Шендерович русских ненавидит, а вы его защищаете. Его ненависть изнутри разъедает.
С такой пещерной ненавистью долго не живут.
topotuschkin 03 января 2019 | 17:24
pattrick1: Отнюдь
Первой свиньей в Год Кабана здесь нарисовался паскуда петрик
Со своими грязными фантазиями про задок-передок
Странно, почему-то у всех запутинских все так трагически обстоит с желудочно-кишечным трактом
Прямо сборная засранцев поносных какая-то
По уши в диарее
Мусорная мафия мусоров и оленеводов губит жителей и гостей столицы!
Остановим этот позорный геноцид москвичей!
Только улет горе-царька на Марс спасет страну!
Только всенародный перформанс "Миллион на площади" спасет Россию!
Только гоночки на лафетах!
Ждем-с!...
topotuschkin 03 января 2019 | 17:26
pattrick1: Снова на Новый Год сутки напролет смотрели по ТВ бессмертные киношедевры Гайдая и Рязанова
И громко кричали в немой зомбоящик для овощей:
"Я устал! Я ухожу!"
И тихонько плакаль
Под призывы горе-царька еще немноже-чики-чики потерпеть и сплотиться
Неуклонно повышая свое личное благосостояние с благополучием
«Вы что, хотите, как в Париже?» - весело шутит В. Путин
"Три-По-Ли! Три-По-Ли!" - весело скандирует народ...
topotuschkin 03 января 2019 | 17:34
pattrick1: Снова эта паскуда петрик вынырнул тут зачем-то из своей уютной зловонной пригожинской клоаки
Типичный запутинец - нечистоплотный растленный, морально неустойчивый тип низкой социальной ответственности и только сплошной безответственности
Нечист на руку, поганец, такой низкопробный мерзавец и хам
Соскучился народ по нашему дорогому писателю-сатирику В. Шендеровичу
Жадно ловят каждое его слово
А вот пригожинские нынче оплошали
Слабенько вынырнули, без огонька
И по 25 лаечек друг дружке понаставить не смогли
Давно пора избавиться от этой декоративной ГосДумы
Вместе с горе-царьком
И избрать наконец-то настоящий полноценный парламент
И настоящего президента
Вместо плешивого ничтожного малютки горе-клоуна
Эти никогда не тонут
Просто ужасает до оторопи весь этот паноптикум эффективных мерзавцев, как на подбор - Албин-Слюняев, Клишас, Торшин, Соловьев, семейка Чаек, Пригожин со своими поварятами, Бастрыкин, М. Леонтьев, Лжириновский с сынишкой Лжебедевым, несть им числа...
vezdehod1 03 января 2019 | 17:12
jyfjh:
Виктор, известно ли вам чувство стыда?
=============================================================================
"емеля"...Тебе ли, недоумку, базарить о чувстве стыда - ведь на тебе пробу ставить негде.
salhomir__murza 03 января 2019 | 17:14
vezdehod1:
Интересно, а в Штатах подобные шендеровичи водятся, готовые с утра до вечера поливать Америку нечистотами и мерзостью?
vezdehod1 03 января 2019 | 17:19
salhomir__murza:
Интересно, а в Штатах подобные шендеровичи водятся, готовые с утра до вечера поливать Америку нечистотами и мерзостью?
=========================================================================
Видимо ты не вылезал из села Кукуева, дальше околицы и поэтому не знаешь, что в США, с утра до вечера поливают грязью дядю Трампа и он ничего с этим не может поделать.
skif_05 03 января 2019 | 17:27
vezdehod1:
Так и в России Путина с дерьмом мешают, это нормально. Но на Эхе Москвы, либеральное сообщество еще обливает нечистотами Россию и русский народ. Разве в Соединенных Штатах, кето-либо изгаляется над страной и американским народом?
vezdehod1 03 января 2019 | 17:43
skif_05:
Так и в России Путина с дерьмом мешают, это нормально.
================================================================
Из каких источников известно. что Центральная пресса и "Кисель-ТВ" Путина с дерьмом мешают?
skif_05 03 января 2019 | 17:59
vezdehod1:
А с какого перепуга пропутинские СМИ должны своего предводителя с дерьмом мешать? Для этого в России есть Эхо Москвы, Дождь, Новая газета, которые свободно обливают дерьмом не только Путина, но и Россию с русским народом.
topotuschkin 03 января 2019 | 17:15
jyfjh: Очередная брехня кретина пустоемелича про холокост
На самом деле это градоначальник г. Клинцы получает 180 тыс. руб. в день (ежедневно)
И не стоит запутинцам так рьяно защищать право благотворительных фондов оделять своими благами именно удачливых зажиточных детишек райадминистрации и внутренних органов
У этой публики и так благ более чем достаточно, не стоит их перекармлливать добрротой, теплом и заботой, как таможенника Верещагина черной стерляжьей икорочкой
Пусть и неблагополучным нищим асоциальным детям-инвалидам тоже хоть разок в жизни обломится халявного турецкого солнышка и соревнований на свежем турецком морском воздухе
Желтые жилеты идут на смену белым ленточкам
Чекисты загубили СССР, губят остатки экономики страны и саму страну губят вконец
Совершенно безрукие безголовые типы
Русофобия - это когда зажравшихся детей чинуш бесплатно отправляют за деньги благотворительных фондов на средиземноморские пляжи и курорты
Нынче вся Россия стала богадельней бесплатной для партии оголодавших сироток-оглоедов В. Путина и прочих голодающих Поозерья
Справочник российского правоведа: русофоб экстремист - тот кто публично требует соблюдения законов, конституции, равенства граждан, увеличения нищенских пенсий с пособиями и искоренения коррупции в органах власти и правопорядка...
salhomir__murza 03 января 2019 | 17:19
topotuschkin:
Своими длинными комментариями, вы все тут засоряете. Все равно ваши русофобские мерзости никто не читает.
russo_vatnik 03 января 2019 | 17:48
jyfjh: Виктор, известно ли вам чувство стыда?
А тебе, Емеля?! За круглосуточную трольчатину, за неандертальский, пещерный антисемитизм, за патологическое хамство на сайте, за лайки конченным дегенератам-портянкам?
Впрочем, о каком стыде можно говорить , обращаясь к протоплазме.
skif_05 03 января 2019 | 18:01
russo_vatnik:
Впрочем, о каком стыде можно говорить , обращаясь к протоплазме.
=================
Вот и Виктор Шендерович периодически называет русских протоплазмой.
russo_vatnik 03 января 2019 | 18:04
skif_05:Вот и Виктор Шендерович периодически называет русских протоплазмой.
А что, Емелин, узбек?
skif_05 03 января 2019 | 18:13
russo_vatnik:
Он всех русских назвал протоплазмой.
Вот вы русский, и он вас считает протоплазмой.
https://echo.msk.ru/blog/shenderovich/1503754-echo/
Вот здесь.
salhomir__murza 03 января 2019 | 17:12
topotuschkin:
А Валерия Ильинична, покойная, предлагала возложить полицейские, военные и функции безопасности России на представителей американских структур. А еще она предлагала России в одностороннем порядке отказаться от ядерного вооружения.
vlabumur 03 января 2019 | 17:38
salhomir__murza: России в одностороннем порядке отказаться от ядерного вооружения.
+++++++++++++++++++++++++++++++
вот тут она не права
судя по Украина ведь после распада там оказались 1240 боеголовок индивидуального наведения. Это было больше, чем ядерные арсеналы Франции, Китая и Великобритании вместе взятые.
Но положились на Украине на дядюшку Сэма.
skif_05 03 января 2019 | 17:46
vlabumur:
С таким арсеналом ЯО Украина могла не только освободить Кубань, Ростов, Воронеж от кремлевской власти, но и освободить Чечню, Татарстан, Урал и Сибирь от москальской преступной влады.
kriko 03 января 2019 | 18:06
vlabumur: "Но положились на Украине на дядюшку Сэма."
Не так ! Россия гарантировала неприкосновенность территории Украины в обмен на передачу России ЯО.
topotuschkin 03 января 2019 | 17:13
topotuschkin: Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем: при горе-царьке нам никогда не удастся узнать, что же это такое стряслось в г. Магнитогорск, как и со взрывами домов в 1999 г., с новейшей ударной ПЛА "Курск", "Норд-Ост", Беслан, взрывами в метро, г. Волгоград, на Лубянке и прочих местах
Такая колоссальная Серая Зона Россия
Но все сразу же подумали про учения с рязанским сахарком
Империя Вранья Держи-Мордор просто не может существовать без брехни, фальсификации и дезинформации
Давно уже все признали, что весь путинизм - это только лишь примитивная коррумпированная родо-племенная феодально-рабовладельческая путократия ворюг-законников
Альфа-стерх на самом деле всегда был только дятлом из дупла, и спортсмен никакой, тем более, хоккеист ну просто дырочный, и врун - так себе, хуже геббельса, артист - ваащще хуже миманса
А царек-королек-то - и просто голый голимый шут-недомерок
Плешивые новые русские кремлевские колонизаторы только губят страну своими нано-сказочками про эти нарисованные гипер-пупер-инфра-ультразвуковые ракетки
Вся страна вот уж много-много лет дружно в едином порыве ищет этих членов секты свидетелей честного дружного голосования за Путина
Разумеется, есть все самые веские основания сомневаться вообще в наличии хоть какой-то головы у Кремля, не то, что там трех или пяти, а даже просто одной даже самой мало-мальски слабенькой головки там не просматривается, даже на Спасской или Водовозной башне вместо часов или часовенки
Вместо головы у них там что-то совсем-совсем совершенно иное, плешивое, круглое, надменное ботоксом и с ушами
Наличие головы автоматически предполагает и хоть какое-то существование мозгов, такого конечного объема бесконечно серого вещества с извилинами
Не, нету там ничего такого с извилинами
Только фаршированный ботоксом органчик "Запретить! Посадить! Расстрелять на мосту в спину! Выбросить из окна!"...
salhomir__murza 03 января 2019 | 17:16
topotuschkin:
О Курске уже все известно. Курск подбили американцы. Россия в то время не могла достойна ответить на американскую агрессию. Ответят пиндосы сполна за все, придет время.
vezdehod1 03 января 2019 | 17:26
salhomir__murza:
О Курске уже все известно. Курск подбили американцы. Россия в то время не могла достойна ответить на американскую агрессию. Ответят пиндосы сполна за все, придет время.
=========================================================================
Ты недоумок опровергаешь Историческую фразу,самого Владимира Владимировича "Она утонула" - ты что "Кисель-ТВ" не смотришь?
skif_05 03 января 2019 | 17:34
vezdehod1:
Так Путин в то время не мог иначе ответить. Но скоро у него будет возможность потопить не только весь американский подводный флот, но и всю Америку.
vlabumur 03 января 2019 | 17:56
skif_05: потопить не только весь американский подводный флот, но и всю Америку.
+++++++++++++++++++++++++
В новом мультфильме "Ну Трамп погоди!"?
rihard 03 января 2019 | 17:28
salhomir__murza: Держите меня семеро! Ух как бы я им накастылял, только руки марать не охота! Но в следующий раз конечно обязательно!
Американцы уничтожили Вагнеровцев- Россия как-то ответила? Курск вытащили и быстренько уничтожили, чтобы никаких следов не осталось, а потом можно сказки рассказывать!
skif_05 03 января 2019 | 17:38
rihard:
Американцы уничтожили Вагнеровцев- Россия как-то ответила? Курск вытащили и быстренько уничтожили, чтобы никаких следов не осталось, а потом можно сказки рассказывать!
==============
А как России следует себя вести? Войну начинать? Так ведь никто не выживет.
Увы, сегодня все еще приходится подставлять вторую щеку. Но месть будет, месть страшная. Жаль что миллионы невинных американцев погибнет.
rihard 03 января 2019 | 17:45
skif_05: А вам не жаль, что при этом погибнут миллионы невинных Россиян? Вы же все мечтаете отомстить в будущем, как только появится возможность.
skif_05 03 января 2019 | 17:51
rihard:
Ну чтобы отомстить нашим с вами врагам, надо прежде всего спровоцировать США на ПЕРВЫЙ УДАР. Тогда последует мощнейший ответный ядерный удар. Это будет последняя война, планета разлетится на кусочки. А все из-за американской жадности. Нечего им было лезть и расширять НАТО до наших границ. Украину опять же у нас забрали. Что, лучше будет когда все американцы сдохнут?
vezdehod1 03 января 2019 | 17:49
skif_05:
Но месть будет, месть страшная. Жаль что миллионы невинных американцев погибнет.
========================================================================
Жаль только, что ты это не увидишь - тоже попадёшь в "рай".
vlabumur 03 января 2019 | 17:58
vezdehod1: попадёшь в "рай".
+++++++++++++++++++++++++
Это вряд ли .......что в рай.
skif_05 03 января 2019 | 18:08
vlabumur:
Это вряд ли .......что в рай.
================
А это не вам судить. Вы либералы, стало быть безбожники. Для вас нет ни рая, ни ада.
vlabumur 03 января 2019 | 18:12
skif_05: А это не вам судить.
+++++++++++++++++++++++++++
А вам коммуняком что ли?
skif_05 03 января 2019 | 18:05
vezdehod1:
Жаль только, что ты это не увидишь - тоже попадёшь в "рай".
=======================
А никто не увидит. Планета Земля разлетится на мелкие кусочки, Соединенные Штаты будут наказаны.
topotuschkin 03 января 2019 | 17:32
salhomir__murza: Нет
Только марсиане
Такие вежливые молчаливые зелененькие человечки-марсианчики с поребриками вместо головы...
anti_liberals 03 января 2019 | 17:19
демшизики типа Матраскина обвиняют власти в прямопротивоположных грехах=
власть для *закручивания гаек*,борьбы с оппозицией и усиления спецслужб *взрывает дома*,организует организации лже-террористов типа *нового величия* и одновреиенно
замалчивает происходящие теракты-Керчь, Магнитогорск
вы уж как-то определитесь, а то шизофренией отдаёт...
vezdehod1 03 января 2019 | 17:34
Владимир Владимирович перещегонял самого Леонида Ильича, которому помешала только Смерть и ему есть куда расти и после 2024 года - возраст позволяет. Аминь России.
skif_05 03 января 2019 | 17:40
vezdehod1:
Владимвладимыч пообещал что не умрет, пока окончательно не решит в России либеральный вопрос.
Так что радуйтесь, недолго уже осталось.
rihard 03 января 2019 | 17:48
skif_05:И где можно прочесть эту цитату?
skif_05 03 января 2019 | 17:53
rihard:
В Караганде...
secondvenmud 03 января 2019 | 17:45
Из-за вредного, потому что умного, Шендеровича решил, что, как только чуть-чуть протрезвею, сразу полечу на Кубу, чтбы переплыть на шине во Флориду.
skif_05 03 января 2019 | 17:55
secondvenmud:
Шендерович не может быть умным априори. Весь его мозг съела пещерная ненависть к русскому народу, который он назвал протоплазмой.
anti_liberals 03 января 2019 | 18:03
факты для ёрничащего Матраскина
-1997 год-соглашение о поставке 101 российских рокетных двигателей РЖ-180 в США
-2018 год- подписано соглашение о поставках ещё 6 двигателей в 2020 году
-сообщалось,что поставки возможны вплоть до 2028 года
А без наших скоепоносных двигателей летали бы они* низэнко- низэнко*...