А. Нарышкин― Добрый всем день и вечер. В эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVi программа «Особое мнение». И мой сегодняшний гость — Андрей Нечаев, экс-министр экономики, приветствую вас. Как-то вы неуверенно. У нас идет трансляция на канале «Эхо Москвы». В Ютубе. С Магнитогорска хочется начать. За минуту до выхода в эфир уточнили последние данные, теракт это или не теракт. По официальной информации это не является терактом. Не нашли следов взрывчатых веществ. Тем не менее, вы наверняка обратили внимание, как активно версия о том, что это могут быть террористы, распространяется. Почему так?

А. Нечаев― Добрый вечер. Тут есть две версии. Первая – что все-таки действительно террористы, не дай бог, конечно. Хотя, знаете, непонятно, что лучше. Бардак в газовом хозяйстве страны, где взрывается сначала, там же еще один инцидент произошел с маршрутным такси, которое взорвалось, и тоже вроде бы взорвался газ. Ну, значит что-то у нас не то с работой контролирующих ведомств, которые контролируют газовое оборудование. Вторая версия, которая я думаю активно будет использоваться в нашей официальной пропаганде, что это такая информационная война против России. Что специально, скорее всего, с украинских сайтов и из других СМИ будет подбрасываться версия террористического акта. Знаете, я конечно, не специалист, но то, что я видел в Интернете, там много довольно выкладывали, наверное, ваши слушатели тоже видели. Предыдущие случаи взрывов бытового газа, конечно, это выглядит немножко иначе, чем…

А. Нарышкин― Вы имеете в виду чисто визуально.

А. Нечаев― Чисто визуально.

А. Нарышкин― Как может пострадать дом от взрыва газа.

А. Нечаев― Там какая-то дырка в стене. А здесь просто фактически рухнула полностью часть дома. Давайте дождемся все-таки окончательных результатов официального расследования. Потому что понятно, что в новогоднюю ночь сказать, что в стране произошел теракт с драматическим числом жертв — ну тогда по-хорошему надо было вообще перезаписать новогоднее обращение президента.

А. Нарышкин― Лично вам разве недостаточно, что Путин в первые же часы все-таки приехал в Челябинскую область.

А. Нечаев― Честно говоря, зачем он приехал, я не очень понимаю. Потому что Следственный комитет, наверное, без него проводит расследование. МЧС и без него разбирает завалы. Слава богу, спасли 11-месячного мальчонку. Дай бог, чтобы он выжил и жил долго.

А. Нарышкин― Разве со стороны главы государства это не человеческая реакция. Вспомните, когда были теракты в Париже, Олланд, тогдашний президент, по-моему, приезжал тоже, несмотря на повышенную угрозу безопасности к этому концертному залу «Батаклан». Где количество жертв было гораздо больше и тогда точно было понятно, что это теракт. Чтобы придавать уверенность населению. Вы не одни, государство с вами, мы сделаем.

А. Нечаев― Если в терминах хорошо-плохо – хорошо, что Владимир Владимирович туда приехал.

А. Нарышкин― То есть лучше так, чем никак.

А.Нечаев: Не было возможности особенно смотреть ТВ. Но я видел ля-ля-тру-ля-ля и праздник, никакой скидки на горе

А. Нечаев― Хорошо, что он туда приехал. Мне кажется, что при таком, не хочется портить людям праздник, прекрасно это понимаю, но мне кажется, что все-таки при таком количестве жертв и беспрецедентности этого эпизода, этой трагедии, у меня, к сожалению, не было возможности особенно смотреть телевизор, потому что были свои семейные проблемы. Было плохо с отцом. Но то, что я видел, пробегая — ля-ля-тру-ля-ля и полный праздник, в общем, никакой скидки на горе, на трагедию не было.

А. Нарышкин― Считаете ли вы, что горе в Магнитогорске должно в некотором смысле принудительно распространяться на всю страну. Потому что притом, что мы наверняка понимаем, что серьезное трагическое событие, но по-настоящему оно же касается сотен семей, две сотни семей. Стоит ли с точки зрения СМИ давать максимально все подробности, переверстывать сетку вещания. Прерывать любимые фильмы. Хотя прерывались некоторые фильмы на экстренные включения. Только для того чтобы в новогоднюю ночь рассказывать все в максимальных подробностях.

А. Нечаев― Конечно, переживать, насколько переживать и как переживать – это выбор каждого. Понятно, что 99 и 9 в периоде процентов людей не имеют к семьям погибших никакого отношения. Но если мы все-таки всерьез говорим о консолидации нации, о каком-то сопереживании, о том, что люди должны быть добрее, ну, мне кажется, что да, мне кажется, что если официальное телевидение и официальные власти подадут в этом пример, то ничего плохого в этом нет.

А. Нарышкин― Власть, государство, чиновники…

А. Нечаев― Понимаете, консолидирует не только победа, не только успех, но и несчастье. Несчастье консолидирует гораздо больше. У нас эта тема консолидации нации и объединения народа желательно вокруг лидера, она в последние годы стала мейнстримом, вне всякого сомнения.

А. Нарышкин― А вы уверены, что вокруг лидера? Мне кажется, у нас активно используется тема, это не мой вывод, не мои умозаключения, а тема победы в Великой Отечественной войне. Это с одной стороны и победа, и скорбь. А так чтобы вокруг Путина… Это же скрепы не в Путине самом где-то сидят, и фильмы снимают про это и говорят о патриотизме, глядя в 45-й год.

А. Нечаев― Но все-таки подоплека всего этого, а иначе не нужна была бы официальная пропаганда, можно просто рассказывать, просто объективно рассказывать. Тут что-то взорвалось, там что-то…

А. Нарышкин― Выводы – сами.

А. Нечаев― …присоединили. Там самолет разбился. А тут ракета взлетела. Не расставляя никаких оценок и акцентов. А дальше каждый сам для себя делает вывод. Но все-таки у нас этого нет, у нас очень навязчивая я бы сказал пропаганда. И уж точно в каждом успехе тема Владимира Владимировича присутствует. И главное, что присутствует, это тоже такой мейнстрим – 4 года падают реальные доходы населения, второй за 9 лет тяжелый экономический кризис. Ужасающее число бедных. Ну вот в качестве компенсации все время предлагаются какие-то успехи или консолидация, так или иначе, вокруг руководства страны. Ну, по крайней мере, я не человек, который не отходит от телевизора, я вообще почти не смотрю, практически как, прямо как Екатерина Андреева. Но в тех редких случаях, когда все-таки я как-то вижу, что там показывают, вот у меня, это мое личное ощущение, вот оно у меня такое.

А.Нечаев: Реформа здравоохранения фактически свелась не к повышению защищенности граждан, а к экономии бюджета

А. Нарышкин― Про экономические показатели давайте подробнее поговорим. Хотя все-таки про трагедию в Магнитогорске, если это будет доказано, что все-таки газ, вероятность того, что власть, государство сделает какие-то выводы из этого. Ну, потому что мы же часто слышим: газ взорвался там, проводка загорелась здесь, и необязательно это по вине людей, которые живут в квартирах, в частных домах. Часто это какая-то никчемная проводка или неисправные трубы. Способность властей учиться на своих ошибках, здесь как можно оценить?

А. Нечаев― Знаете, я бы был плохим политиком, если бы я не использовал этот шанс и не сказал сейчас, что все это оборотная сторона неправильно построенной так называемой вертикали власти. Вот когда людей берут во власть на самые разные должности снизу доверху, все-таки по принципу лояльности, по принципу безусловного выполнения указаний вышестоящего начальника и так далее, тогда неизбежно требования к компетентности, к профессионализму, они снижаются. Потому что нельзя, многокритериальные задачи в таких случаях не имеют решения иногда. Но это что означает? – что те службы, я не знаю, кто, пожарные, МЧС в целом, конкретные специалисты газового хозяйства – это означает, что они просто элементарно недоработали. Это означает, что там разгильдяйство. Это означает, что соответствующие начальники, может быть даже самого низкого уровня, они свои функции не выполняют. Тогда возникает вопрос: а кто назначил этих начальников? Начальник повыше. А кто назначал… И далее мы продолжаем вверх по этой самой вертикали.

А. Нарышкин― Экс-министр экономики и политики Андрей Нечаев сегодня гость программы «Особое мнение». Трансляция продолжается на канале «Эхо Москвы» в Ютубе. Ваши предложения — всю вертикаль власти смести и заниматься новым каким-то строительством. Я так понял.

А. Нечаев― Мое предложение – формировать властные структуры, а под общественным контролем реальным, не номинальные общественные советы, который сам же контролируемый, простите, себе и назначает в виде контролеров. Не Общественная палата, которая сейчас уже совсем, по-моему, пропала. Такой орган я бы сказал косметического контроля. Первое – под общественным контролем. И второе, главный критерий должен быть – компетентность и профессионализм. А член ты партии «Единая Россия» или не член – не должно иметь никакого значения. Любишь ты до слез начальника вышестоящего или совсем высоко стоящего – не должно иметь никакого значения.

А. Нарышкин― Но это утопическая у вас…

А. Нечаев― Абсолютно, почему.

А. Нарышкин― Я просто не понимаю, как это реализовывать.

А. Нечаев― А если к этому еще добавить сменяемость власти. Понятно, если мэра, все же просто, мэра города, губернатора выбирают жители. Вот тогда он старается им понравиться. А как он может им понравиться? Когда у него дома не взрываются, когда у него транспорт ходит по расписанию. Когда у него дороги чистые и так далее. А если их назначает вышестоящий начальник, что мы имеем, то ему до жителей так, — желательно, чтобы не было больших скандалов. Вот и все.

А. Нарышкин― А у вас есть сомнения, что Владимира Путина и например, Сергея Собянина мэра Москвы выбирали жители?

А. Нечаев― Да.

А. Нарышкин― По обоим.

А. Нечаев― Да.

А. Нарышкин― Серьезно.

А. Нечаев― Да. Мы знаем с вами оба очень хорошо и наши слушатели полагаю тоже, какое количество было всякого рода вбросов, фальсификаций и так далее. Но дело не только в этом. Дело в том, что президентские выборы, тут немножко, конечно, особая статья. А что касается губернаторских выборов, то этот муниципальный фильтр устроен таким образом, что выбираемый, как правило, представитель власти, он просто сам себе назначает оппонентов. В Москве мы это, наша партия, например, выдвигала Дмитрия Геннадьевича Гудкова кандидатом в мэры Москвы. Человек, который провел достаточно большое количество, он активно участвовал в муниципальной кампании год назад, и способствовал тому, что большое количество, большее, чем положено по муниципальному фильтру независимых депутатов, часть шла от «Яблоко», прошли. Тем не менее, он не был допущен, потому что есть еще второй фильтр. Должно рекомендовать не только некое количество депутатов, но они еще должны быть распределены по 110 районам. Возьмите последние нашумевшие истории в Приморье. Кандидат Ищенко победил на выборах, я думаю, что ни у кого это не вызывает сомнений. Дальше в последнюю минуту массовые фальсификации, которые позволяют ЦИК результаты этих выборов отменить и дальше победителя, не де-юре, а де-факто предыдущих выборов не допускают к следующим. Ну это как? Это выборы.

А. Нарышкин― Это сигнал о том, что власть не может демократическим путем сменяться.

А. Нечаев― Это сигнал именно об этом.

А. Нарышкин― Но при этом вы и ваш соратник Дмитрий Гудков на выборах в Мосгордуму в следующем году наверняка будете действовать вполне легально, будете выбирать депутатов, кандидатов.

А. Нечаев― Рассказываю. Вот у меня все-таки шестилетняя история партии и руководства ей. Прямо могу по годам рассказать. Последний случай рассказываю.

А. Нарышкин― Всю историю не надо.

А. Нечаев― Не буду. В этом году были выборы в Калмыкии. У нас там сильное отделение. Ну, как минимум оно имело неплохие шансы пройти в местный парламент. Их не допустили до выборов и главный аргумент был, вы даже никогда не догадаетесь. Что председатель регионального отделения не имеет права подписывать выборные документы. Притом, что это вообще самостоятельное юрлицо, он его руководитель. Да, сказали нам в избиркоме славной республики Калмыкии, действительно в уставе партии есть, что он единоличный исполнительный орган, что он представляет партию в общении с государственными коммерческими и прочими структурами. Он имеет право заключать любые гражданско-правовые сделки, подписывать договора и прочее. Но у вас не написано, что он не может подписывать список кандидатов. Я даже это креативность не считаю. Элла Александровна Памфилова, с которой мы имели счастье служить в одном правительстве, когда я ей позвонил, сказал, ты знаешь, такой аргумент. «А кто же должен подписывать», — засмеялась Элла.

А. Нарышкин― Вы с ней на «ты».

А. Нечаев― Это не имеет к электоральному процессу. Да, мы, конечно, на «ты». Она засмеялась. Избирком Калмыкии не засмеялся. Знаете, что самое интересное – мы выиграли в Верховном суде эту позицию.

А.Нечаев: В 2014-м Путин сказал: «2 года потерпеть и все наладится». Уже два дня 2019-й, но пока не очень налаживается

А. Нарышкин― Только выборы…

А. Нечаев― Только выборы прошли.

А. Нарышкин― В следующий раз.

А. Нечаев― За полтора месяца до того. Ну, следующий раз, наверное, будет какой-то другой аргумент. Тоже такой же креативный. Вот и всё

А. Нарышкин― Опять же мой вопрос: не означает ли это, что пора уже перестать стучаться в закрытую дверь, пробиваться через какие-то бюрократические процедуры и баррикады воздвигнутые…

А. Нечаев― Повести людей на Кремль. Наверное, пора. Я лично к этому не готов. Мне кажется, что Россия в прошлом веке исчерпала свой запас революций и катаклизмов.

А. Нарышкин― Уже новый век.

А. Нечаев― Ну да. Если от 17-го года отсчитывать, то он только закончился совсем днями. Даже от 18-го скорее. Когда гражданская война началась. Поэтому я готов и призываю, и мы регулярно организуем митинги, и марши. И шествия. Я призываю граждан к активной позиции и активному публичному протесту. Я не готов их пока призывать идти на баррикады и штурмовать Кремль.

А. Нарышкин― Но при этом в трех, по-моему, у нас регионах оппозиция победила. ЛДПР – два региона, коммунист в Хакасии. Может вы просто не та оппозиция с Гудковым.

А. Нечаев― Может быть, конечно, но там…

А. Нарышкин― Это повод покопаться в себе.

А. Нечаев― Нет, это не повод покопаться в себе. Потому что вот если бы там был наш кандидат и он не победил, тогда ваш упрек был бы совершенно справедлив. Но если вот я вам два примера привел, договорились, что больше не буду, примеры практически таковы, что наших кандидатов просто не допускают на выборы, тогда копаться, конечно, в себе можно. Но лучше копаться в решениях избиркомов. Кстати, это же тоже очень показательно. Там ведь не победила ЛДПР, там проиграл кандидат «Единой России». Ведь в той же Владимирской области в ряде других регионов, там кандидат от так называемой оппозиции вообще почти в открытую заявляет, что они, собственно, и не хотят быть губернаторами. Так просто партия велела, они участвуют. Но настолько был силен протест и протестное голосование, что выбрали людей по принципу: лишь бы не этих. В общем, тех, кто не очень-то и рвался возглавить регион.

А. Нарышкин― К другим темам давайте перейдем. С нового года повышается НДС, по-моему, впервые за 15 лет с 18 до 20%. Пока не очень понятно, как это на нашей с вами жизни должно отразиться. Отразится ли?

А. Нечаев― Абсолютно понятно.

А. Нарышкин― Рассказывайте.

А. Нечаев― Отразится по многим направлениям. И, к сожалению, по всем негативно. Кроме одного – что бюджет станет побогаче.

А. Нарышкин― Это уже неплохо.

А. Нечаев― Неплохо, да. Но к этому мы сейчас тоже перейдем. Первое – понятно, что это дополнительный инфляционный шок. Это признает и ЦБ, и неслучайно ЦБ в ожидании скачка инфляции повысил ключевую ставку, которая рассматривается в качестве главной антиинфляционной меры нашим регулятором. Это будет, безусловно, сдерживать экономический рост. Это очень плохо для малого бизнеса. Потому что у нас значительная часть малого бизнеса на так называемой льготной или упрощенной системе налогообложения. То есть дальше, у них издержки вырастают на размер увеличения НДС, а куда им перекладывать. У них упрощенная система. Клиринг, зачет НДС они не осуществляют. Они могут переложить только на потребителя. То есть на нас с вами, чтобы жизнь медом не казалась. Но в условиях, когда я уже сказал, 4 года падают реальные доходы населения, переложить не так просто. То есть это означает, что часть малого бизнеса просто разорится. Потому что это много на самом деле. Это 2% — кажется так, а два от 18. Это вообще одна девятая. А к этому еще надо добавить, что у значительной части малого бизнеса повышают социальные взносы. Параллельно. То есть они будут терять в выручке и у них резко возрастают расходы. Что приведет либо к снижению зарплаты, либо к увольнению работников, либо к дальнейшему уходу малого бизнеса в тень. С чем сейчас наши власти очень активно борются. Вот и вся история. А что касается пополнения бюджета, то ну вот перед выборами президента чуть-чуть граждане увидели, пара ручейков протекло. Но в целом большая часть граждан не очень это на себе ощущает. Потому что скажем, в рамках выполнения так называемых майских указов президента прошлых, не последних, а прошлых. Они были похожи друг на друга в принципе. Эти пакеты указов. Была проведена реформа здравоохранения, которая у специалистов вызывает тучу возражений.

А.Нечаев: Давайте не будем делать так, чтобы у нас в каждой отрасли главную роль играла госкомпания

А. Нарышкин― Давайте перерыв небольшой сделаем. В нашей программе сегодня экс-министр экономики и политик Андрей Нечаев. Скоро вернемся.

НОВОСТИ

А. Нарышкин― Сегодня в нашей студии экс-министр экономики и политик Андрей Нечаев. Мы с вами говорили про повышение НДС и наполнение бюджета в связи с этим.

А. Нечаев― Я начал говорить про реформу здравоохранения, которая в том числе лежит в курсе выполнения прошлых майских указов президента. Которая вызывает огромное количество нареканий у специалистов. У самих врачей. И, естественно, у граждан. Я в этом смысле может быть в несколько сейчас перевозбужденном состоянии, потому что у меня так получилось, что я два дня занимался общением с российским здравоохранением. У меня отцу стало…

А. Нарышкин― Прочувствовали.

А. Нечаев― Отцу стало плохо в предновогоднюю ночь, я новый год встречал в роли сиделки, а не с бокалом шампанского, к сожалению. Приехала «скорая помощь» и хороший парень честно мне сказал, что мы можем его госпитализировать, Андрей Алексеевич, но 1 января никто им заниматься там не будет, я бы на вашем месте не кантовал. А подозрение было на инсульт, когда там часы решают всё. Я все-таки как хороший сын отвез его туда, где говорили, что им будут заниматься — в платную клинику. Есть такая 24 на 7, не хочу заниматься ни рекламой, ни антирекламой, могу только сказать друзьям моим, ребята, вот не повторяйте мою ошибку, храни вас бог от этой клиники. Это все проявление той самой реформы здравоохранения. Когда сокращались врачи, отделения, а в ряде случаев и целые клиники. То есть фактически она свелась не к повышению защищенности граждан в смысле их здоровья, а к экономии бюджетных средств. И вообще у меня как бы много вопросов к бюджету в этом смысле. Совершенно разделяю идеологию президентских указов последних и предыдущих, что надо вкладывать деньги в человеческий капитал. То, что называют термином «человеческий капитал»: образование, здравоохранение и так далее.

А. Нарышкин― С этим сложно поспорить, да.

А. Нечаев― Конечно. Дальше произошла интересная история. Указы издали, то есть просто как в старом советском анекдоте: договорились продать ящик водки, один побежал искать водку, а другой – деньги. Указы издали, поскольку бенефициары бюджетных расходов последних лет — силовые ведомства желание отделиться явно не демонстрируют. А их лоббистские возможности явно превышают возможности отечественного здравоохранения, образования и культуры. Дальше побежали искать деньги на выполнение этих указов. И тут, собственно, повышение НДС, которое мы обсуждаем. Тут же повышение пенсионного возраста, которое мы с вами не обсуждаем. А дальше совсем прямо как-то неприлично. Стали скрести по мелочам, самозанятые попали под раздачу с 4% налогом, которых еще надо выявить. Если они не дай бог не захотят самостоятельно платить. И в целом, если мы посмотрим на практику последних лет, то под бравурные тезисы о моратории на повышение налогов, которое мы слышим с самого верха и от всех представителей и от президента, и от премьера и всех представителей наших экономических ведомств. И дальше мы видим реальную практику. Ну, повышение НДС прям совсем все прямо и без затей. А во многих случаях, как например, с кадастровой стоимостью участков. Там ставки не менялись формально. В ряде случае даже понижали. Только налоговая база выросла у многих в десятки раз. Сборы на капремонт, сборы на систему «Платон» и так до конца передачи с вами можем…

А. Нарышкин― На мусор еще появилась в некоторых регионах строчка.

А. Нечаев― Тоже как бы интересная тема. Сборы на капремонт ввели, а газ взрывается в домах.

А. Нарышкин― Газ взрывается же не каждый день, наверное.

А. Нечаев― Спасибо.

А. Нарышкин― И не во всех регионах.

А. Нечаев― Вы утешили жителей Магнитогорска.

А. Нарышкин― Я не пытался на самом деле утешить…

А. Нечаев― Я понимаю.

А. Нарышкин― Наверное, не слишком будет справедливо…

А.Нечаев: Давайте попробуем не на словах побороться с коррупционным и административным давлением на бизнес

А. Нечаев― Это я так, со злой иронией. Поэтому мейнстрим у нас реальный такой главный – это рост налогов или так называемых не налоговых сборов, но как вы понимаете, и бизнесу и гражданам совершенно все равно, как они называются.

А. Нарышкин― А вот увеличение налогов, налоговых различных поступлений, деньги с акцизов, например, на топливо. Это все способствует выполнению какой-то глобальной идеи. То есть может быть на самом деле россиянам, у них отбирают больше денег, может им надо просто переходить в некоторое такое состояние ожидания. Вот сейчас еще один год потерпим, а потом бюджет снова станет профицитным и заживем.

А. Нечаев― Во-первых, бюджет уже стал профицитным.

А. Нарышкин― Да, но может в следующий раз будет лучше.

А. Нечаев — В 19-20―21 он тоже запланирован профицитным. То есть с превышением доходов над расходами. Но знаете, я вот как раз сегодня мне попалась цитата, в 14-м году Владимир Владимирович сказал: «Надо два года потерпеть и все наладится». Сейчас 19-й. Уже два дня как 19-й, но пока не очень налаживается.

А. Нарышкин― Но опять же повторю свой вопрос, можно ли какие-то решить глобальные проблемы с экономикой. Вот если сейчас…

А. Нечаев― Можно. Надо не по линии скрести по сусекам или рубить топором. С НДС – рубить топором, а на самозанятых – это скрести. Когда сбор налогов (это старое правило), что если сбор налогов стоит почти столько, сколько сам налог – не надо его вводить. Это во всех учебниках написано. Забыл, как этот эффект называется. По имени автора идеи. А давайте мы попробуем организовать экономический рост, простите меня за пикантность этого предложения.

А. Нарышкин― Дерзкого.

А. Нечаев― Я понимаю. Давайте один раз или еще один раз послушаем либералов (страшно даже это произносить даже в этой студии), но, тем не менее. И создадим благоприятный предпринимательский климат. За частную собственность, чтобы наши предприниматели перестали шутить, что в России собственность — понятие временное и условное. Вот просто реально защитим частную собственность. Давайте не будем делать так, чтобы у нас в каждой отрасли, в каждом секторе экономики, кроме, может быть, зарубежного туризма или еще пары не ключевых, главную роль играла госкомпания или вообще не была монополистом. Подавляя конкуренцию. Которая, как известно двигатель прогресса. Давайте проведем судебную реформу. Вообще, кстати, мероприятие технологическое. Потому что это такая замкнутая достаточно сфера, понятная, во всяком случае, Михаил Юрьевич Барщевский еще много лет назад сказал, он такой официальный юрист правительства, что провести судебную реформу не составляет никакого труда. Чтобы там любой предприниматель, а до кучи еще любой гражданин мог получить защиту своих ущемленных прав. В том числе ущемленных государством. Давайте попробуем в отдельных случаях и не на словах, а побороться с коррупционным и административным давлением на бизнес. И вот эту крылатую фразу «делиться надо» как-то уберем из лексикона наших чиновников. И ничего сверхъестественного я сейчас не предложил. Там дальше есть много технологических деталей, как поменять налоговое администрирование, как например, сделать так, чтобы у нас единственная страна в мире, в которой бухгалтерский учет и налоговый абсолютно разорваны между собой. И вы можете быть должником по налогу на прибыль и при этом быть убыточным предприятием. Давайте разберемся вообще с тем, как формируется налоговая база и налоговые льготы. И прочее, прочее. Вот читайте мой сайт, читайте программу партии «Гражданская инициатива». Там все это написано. Уже конкретные технологические вещи. Они понятны. Нужно только одно – политическая воля это выполнить. И тогда мы не будем хлопать в ладоши, что у нас минус 2% роста ВВП, минус 2 – рост как-то трудноупотребимо, хотя я всегда шучу, что следующий Нобель по экономике должен получить автор термина российской власти – негативные темпы роста. Или есть второй вариант – рост перешел в отрицательную плоскость. Мне очень нравятся оба термина. Так вот у нас негативный рост в 2% сменился позитивным в 1,5. Уря! Не уря. Потому что это усиливает наше отставание от стран конкурентов, это не позволяет нам решать те социальные задачи, которые в том числе поставлены в идеологически правильных указах Владимира Владимировича.

А. Нарышкин― У нас несколько минут остается до конца эфира. Алексей Кудрин сегодня представлял предварительные оценки Счетной палаты экономических показателей страны на конец 2018-го и показатели инфляция вдвое превышают прогнозы правительства. Темпы роста ВВП ниже запланированного властями. Реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Сообщил Кудрин. Хотя давали прогноз на уровне 3,4%. А вот когда Алексей Кудрин в своей должности это говорит, и мы это слышим, что с этой информацией надо делать. Это привет правительству, это сигнал может быть Путину: убери Медведева и заживем. Поставь какого-то другого человека на этот пост.

А.Нечаев: Мне кажется, что Россия в прошлом веке исчерпала свой запас революций и катаклизмов

А. Нечаев― Поскольку это не тот случай, когда Счетная палата может передать материалы в Генпрокуратуру для поиска конкретных виноватых, тут их слишком много или они слишком высоко расположены. Но это сигнал, что Счетная палата и ее руководитель Алексей Леонидович говорят, что надо менять экономическую политику. Ровно то, что я толковал предыдущие 10 минут. Но вот он добавил просто некого иллюстративного материала, что реальное экономическое положение совсем не дает нам оснований для радости. И плюс полтора, конечно, лучше, чем минус два, но радости мало.

А. Нарышкин― Но получается, тот, кто должен был бы его слышать, наверное, его не слышит. Потому что Кудрин не первый раз говорит вещи, по-моему, которые расходятся, скажем так, с официальной линией.

А. Нечаев― Вы знаете, вот любое реформирование, тем более достаточно активное, оно, конечно, содержит риски для рейтинга, для политической популярности. Печальная судьба многих российских реформаторов известна. К сожалению, у меня ощущение, что наш президент к каким-то радикальным реформам не готов.

А. Нарышкин― Давайте на этом остановимся.

А. Нечаев― И это означает, что мы долго будем прозябать в болоте.

А. Нарышкин― Демонстрировать отрицательный рост, видимо. Спасибо огромное. Андрей Нечаев был сегодня нашим гостем.