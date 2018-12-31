А.Плющев― Здравствуйте! Меня зовут Александр Плющев. С особым мнением сегодня журналист Антон Красовский. Здравствуйте, Антон!

А.Красовский― Добрый вечер!

А.Плющев― И, разумеется, начнем с того, что происходит в Магнитогорске. Туда прилетел президент. И это многих, кстати, удивило, потому что трагедий у нас происходило много самых разных, и реакция властей вовсе не всегда была такой. Почему на этот раз так?

А.Красовский― Ну, я считаю, что Владимир Владимирович Путин — человек талантливый и умеет учиться на своих ошибках и, скажем так, промахах. Во-первых, это не первый раз, когда новогодний праздник, 31 число Путин проводит на в Сочи и не в Москве. И, по всей видимости, мы увидим еще обращение, записанное из Магнитогорска, где он будет на фоне этого разрушенного дома или в штабе. Посмотрим.

Но, если вы помните, похожая ситуация была 31 декабря 13-го года, когда Путин прилетел срочно в Хабаровск, после взрыва на железном вокзале в Волгограде и наводнения на Дальнем Востоке — Путин тогда записывал новогоднее обращение с Дальнего востока.

Конечно, ситуация с Кемерово была для президента огромным уроком, когда несколько дней он оставлял всю эту трагедию на совести кемеровского начальника Тулеев, не понимал, действительно, как на это реагировать, лететь туда или не нужно, и вся страна за этим наблюдала и наблюдала с явным раздражением. Кроме всего прочего, цитируя, так сказать, юмориста Слепакова, это был тяжелый год. И особенно это был тяжелый год для Владимира Владимировича Путина. Если вы посмотрите на его рейтинг, то вы поймете, что он упал на 30%. Это очень сильно. В смысле на 30% относительно его рейтинга — на треть.

И, я думаю, что, конечно, все эти уроки Владимир Владимирович понял, он их принял. И это было его осознанное решение — срочно полететь в Магнитогорск, причем не только для того, чтобы как-то подтянуть этот рейтинг и так далее.

Огромное количество людей, слушающих эту радиостанцию, особенном, может быть, даже сегодня, в это не поверят, но, в принципе, он, как мне кажется, очень сочувствующий человек. Просто в этом самом сочувствии ему не хватает искренности. Вернее даже не искренности, а умения реагировать. Он не понимает, как на самом деле реагировать на какие-то человеческие трагедии, не понимает, как, действительно, по-настоящему выразить соболезнование. Это, на самом деле, тяжелый труд и довольно серьезное умение, оно не всем присуще.

Я вот, например, по себе знаю, что мне гораздо проще не сказать ничего, чем выразить соболезнование. И, я думаю, что у Путина есть ровно тот же самый комплекс. Для него, действительно, по-настоящему, это очень трудный и травматический момент, особенно после ситуации, связанно с подлодкой «Курск». Вы помните все эти взаимоотношения с залом и трибуной, на которой сидел молодой тогда президент Путин.

А то, что сегодня он моментально вылетел в Магнитогорск, до Нового года и фактически встречает новый 2019 год вместе с пострадавшими людьми там, на Урале, — это, действительно, работа над ошибками. И я считаю, что это для него как для президента это большой шаг.

А.Плющев― Многие отметили и то, что местные власти в отличие, кстати, от кемеровской ситуации, в этот раз… во всяком случае, никаких вопиющих вещей, как там, нет.

А.Красовский― Учатся люди над ошибками, правда. Потому что работают над ошибками и учатся на ошибках. Действительно, в 2018 году мы видели этот всплеск совершенно неожиданный для властей и никаким образом не инспирированной властями — скажу страшное слово — транспарентности, когда люди хотели бы что-то крыть, а скрыть уже невозможно: всё моментально вылезет в Телеграм-каналах, в новостях, в Фейсбуке, ВКонтакте и так далее. И мы видели бесконечно эти серии и увидим еще, уверяю, в 19-м году местных чиновников, которые делали эти глупые заявления и были на следующее утро уйти в отставку или не наследующее утро…

А.Плющев― Или не уйти.

А.Красовский― Но все равно, тем не менее, уйти, как, например, это случилось с Глацких в Екатеринбурге. Поэтому мы видим уже, что местные власти начинают это понимать, осознают, что им никуда не деться от этой открытости, осознают, что на какие-то вещи должна быть непременно человеческая реакция, и есть этой человеческой реакции не будет, то всё — хана: завтра их не будет в этом кресле. Потому что так сейчас устроено общество. Общество, действительно, на взводе, общество требует крови, очевидно. Общество очень переживает из-за своего собственного нынешнего положения в мире. И общество очень переживает из-за увеличивающейся бедности. И всё больше и больше претензий ввиду всех этих причин общество предъявляет к властям абсолютно разных уровней, но, конечно, главным образом, местным.

Поэтому, что я могу сказать? Молодцы челябинский Губернатор и мэр Магнитогорска, что они так оперативно реагировали. И вообще, это такая образцовая ситуация.

А.Плющев― То есть если бы не падение рейтингов Владимира Путина и «Единой России», местных чиновников, то и реакция была бы иной?

А.Красовский― Саша, но это же тоже — ты вот сейчас говоришь — это такая спекуляция. Вообще, политика — это набор некий лицемерных жестов. Любой политик в мире делает какие-то вещи, которые на самом деле делать не хочет. Он это делает потому, что он занимается политикой. Он вынужден заботиться о людях, потому что у него такая должность. Он на самом деле, может быть, не очень этого хочет. И, действительно, конечно, безусловно, не только падение рейтинга, а вообще вот то, что говорю — общая реакция общества теперь на власти всех уровней, начиная от самого маленького чиновники в ЖЭКе где-нибудь там, в Ухте и заканчивая президентом, который до 2018 года вообще никак не был вовлечен в эту, так сказать, ситуацию претензий. Всегда эти претензии предъявляют каким-то другим людям — а президент оставался над общественными претензиями.

Сейчас президент в эти претензии вовлечен, потому что он взял на себя — в этом нет ничего героического, просто нет никакого другого варианта — все удары 2018 года, которые о сам вынужден был, поскольку экономика не позволяла больше держать это на своих плечах, провести: и пенсионную реформу, да и налоговую реформу, последствия которой мы еще увидим в 2019 году. И он это всё, конечно, прекрасно понимает.

И самое главное, что он-то, наверное, понимает то, чего еще не понимаем мы. То есть он понимает или, по крайней мере, начинает понимать технологию транзита власти. Это совершенно не значит, что он куда-то собирается.

А.Плющев― Возможно, это транзит самому себе.

А.Красовский― Нет, не просо возможно, а я уверен. Я многократно говорил, что никуда он не уйдет. Это, конечно, будет транзит самому себе. Вопрос: а он сам как будет называться?

А.Плющев― Он определился, в каком виде это будет.

А.Красовский― Я думаю, что он начинает уже понимать, как это будет: будет ли это опять самодержавие или это будет какая-то имитация Политбюро образца 2022-го или 23-го годов, будет ли это парламентская республика, в которой он будет выполнять функции такого надзирателя и Верховного судьи. Но, мне кажется, он начинает уже понимать, как это будет формироваться. И для него этот вопрос транзита власти, он, конечно, очень важен.

А.Плющев― И в этот момент важно заручиться поддержкой…

А.Красовский― Вообще, президенту в любой момент нужно заручиться поддержкой общества, иначе он не президент. Но в этот момент, конечно, ему поддержка общества нужна как никогда. Это очевидно. И в этом нет ничего плохого. Я еще раз говорю: он учится на своих ошибках. Условно говоря, это же главная была претензия в этот первый срок к Дональду Трампу, что Дональд Трамп совершенно не реагирует на чудовищные трагедии, которые в разных частях США происходят в обществе в отличие, например, от его предшественника, который делал это совершенно искренне и с тем же самым, на самом деле, нефальшивым лицемерием, простите за оксюморон, которое должно быть свойственно большому политику.

Человек, занимающийся политикой должен понимать, что он должен совершать некоторое количество довольно важных ритуальных действий. И вот этот визит в Магнитогорск — это, конечно, ритуальное действие, необходимое сегодня, 31 декабря, перед Новым годом этой стране.

А.Плющев― А будут ли какие-то еще ритуальные действия в смысле, например, в телевизоре? Потому что там, насколько я понимаю, пока программу не меняли.

А.Красовский― Что значит, не меняли. Во-первых, программу могут поменять, когда будет объявлен национальный траур…

А.Плющев― Да и без этого меняют.

А.Красовский― Во-первых, конечно, будет обращение Путина из Магнитогорска. Но, с другой стороны, а как вы хотите, чтобы поменяли программу?

А.Плющев― Я не хочу, я спрашиваю.



А.Красовский: Путин не понимает, как на самом деле реагировать на какие-то человеческие трагедии

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Я просто тоже не понимаю. Я сейчас вот, например, представляю себе на месте директора «Первого канала»: у меня уже всё заверстано, всё прошло на все «Орбиты», там уже певица Валерия 15 раз спела «Часики» — и что я должен сделать? Поэтому, я думаю, что ничего сегодня особенно переверстываться особо не будет. Я думаю, что несколько раз вспомнят про трагедию в Магнитогорске, и дальше будут праздновать.

А.Плющев― У нас заверстан небольшое перерыв, тоже никуда не можем от него деться. Скоро вернемся.

А.Плющев― Мы продолжаем «Особое мнение» с Антоном Красовским. Можно еще немножко про телевизор и медиа поговорить, но уже, может, не в связи с трагедией, а в связи с Новым годом, но и в связи с трагедией тоже. Потому что на сегодня была намечена премьера фильма «Праздник».

А.Красовский― Которую отменили.

А.Плющев― Да, которую отменили как раз из-за этого.

А.Красовский― Но она намечена была в YouTube. Для меня фильм «Праздник» — это какая-то удивительная история. Несмотря на то, что снял этот фильм человек с такой же фамилией как у меня и даже часто первое время его называли Антоном Красовским…

А.Плющев― Не звонили вам НРЗБ?

А.Красовский― Слава богу, не звонили. Но я с ужасом, гуля свою фамилию иногда, обнаруживаю, что Виталий Милонов обратился в очередной раз против Красовского — оказывается, что это не против меня, слава богу, на этот раз. Но для меня вообще вся эта история с фильмом «Праздник», начиная от сценария и заканчивая реализацией, она для меня загадка. Я всегда думаю: зачем это люди делают? Причем не потому, что… это я абсолютно без осуждения, то есть я не говорю: «Зачем? Как вы смели растоптать великую память о ленинградской блокаде?»

Я фильм не видел. Я более-менее знаю фабулу. Я не вижу ничего плохого, чтобы смеяться над любыми вещами, в том числе и над войной. Мы знаем выдающиеся… большое количество фильмов, где над войной, над самыми трагическими моментами войны смеялись, и ничего страшного не происходило. Но почему это должно происходить 31 декабря? Почему, в конечном итоге, премьера происходит в YouTube, и почему в этом самом YouTube ты вдруг решаешь отменить эту премьеру из-за ситуации в Магнитогорске, мне совершенно непонятно. Я не могу объяснить этих действий. Я не понимаю ни продюсерского решения… Мне кажется, хаотическое какое-то…

А.Плющев― Ну, может быть, настроение…

А.Красовский― Разумеется, если всё сводится к тому, что большой продакшн оканчивает свою жизнь в YouTube, то, конечно, это всё вопрос настроения. Значит, режиссер Алексей Красовский — человек настроения. Я, честно говоря, посмотрел половину фильма «Корректор», автором которого он был — это очень плохое кино с моей точки зрения, просто кино плохое. Я поэтому никак не готов оценить художественные достоинства нового его фильма. Мне, честно говоря, вообще все равно. Я это смотреть не буду.

Я прочел фабулу — мне неинтересно это всё. Не то что как-то ужас — мне неинтересно. Я не будут смотреть «Елки-8» или как они там называются. Я не буду смотреть фильм про полицейского с Рублевки. Я не будут смотреть фильм Алексея Красовского про блокаду. Мне просто дико скучно — весь этот развлекательный русский трэш.

А.Плющев― Вы что же, и «Иронию судьбы» не будете смотреть?

А.Красовский― Нет, «Ирония судьбы», во-первых уже прошла, насколько я понимаю или что-то там пройдет. Нет, я тоже не буду смотреть ее. Но, с другой стороны, «Ирония судьбы» — тоже не будут оценивать никак творчество Эльдара Александровича Рязанова, хотя я считаю, что он все-таки режиссер побольше, чем Алексей Красовский или ́эти авторы «Елок» и все остального — я много раз смотрел этот фильм. Зачем же я буду множить тождества? Я помню его наизусть.

А.Плющев― Сегодня у вас в Телеграм-канале было замечательное выступление…

А.Красовский― Замечательного митрополита Марка, управляющего Рязанской епархией.

А.Плющев― Казалось бы, откуда поступит удар в «Иронию судьбы»? Ну, вот отсюда.

А.Красовский― Да. Вот оказалось, что митрополит Марк. Причем митрополит Марк — замечательный человек на самом деле — Головков. Он же такая… левая рука нынешнего патриарха. Если мы вдруг считаем, что правой рукой является митрополит Илларион (Алфеев), то вот митрополит Марк (Головков), он был буквально до «взросления» Алфеева правой рукой, а потом правая рука, как у куклы, переместилась в левую сторону. Он был заместителем председателя ВЦС, когда председателем ВЦС был назначен тогдашний митрополит Кирилл. Более того, он возведен митрополитом Кириллом в сан архимандрита в свое время в Хорошеве.

И месте с митрополитом Кириллом он и рос, и рос до зарубежных всяких приходов. Он был управляющим нашим приходом в Венгрии, потом в Италии. Он даже временно исполнял, когда митрополит Кирилл стал патриархом, обязанности председателя ВЦС. А потом для него специально создали такой отдельчик — управлять зарубежными русскими приходами.

А.Плющев― Я прошу прощения, Антон, а вот вы так хорошо знаете церковную жизнь. Почему, если не секрет.

А.Красовский― Ну, я вообще, знаю очень хорошо церковное начальство. Многие спрашивали меня здесь. У меня был период в мой вторичной бюрократической христианизации, когда мне хотелось мою жизнь прожить внутри церкви, и я почти туда проник. И Господь просто управил, чтобы этого не произошло, всех — и церковь и меня.

А.Плющев― Так же, как Охлобыстин, прошу прощения, за вопрос?

А.Красовский― Нет, я все-таки не хотел такой как бы клоунской карьеры внутри церкви. Мне такого совершенно не хотелось. Мне хотелось нормальной бюрократической такой карьеры монашеской. То есть меня вполне устроила бы в тот момент карьера как раз митрополита Марка (Головкова). Но, вообще, он довольно симпатичный мужик. У него нормальное образование. Он даже несколько раз, по-моему, получал премии в МДА, когда там учился.

Но если вы посмотрите, — а я всех слушателей и зрителей телеканала RTVi призываю смотреть на канале «Геи на передержке» это видео замечательное — Телеграм-канале, — где он елейным своим голоском рассказывает о том, что чудо в фильме Эльдара Рязанова построено на предательстве, а чудо не может быть построено на предательстве, поэтому на самом деле это не чудо, и фильм плохой

А.Плющев―. Но еще, потому что трудиться не надо.



А.Красовский: Не вижу ничего ужасного в том, что люди сотрудничали с органами госбезопасности

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Но трудиться — в принципе, Господь говорил: Зачем трудиться? Вон птички летают, поют и не трудятся. Но надо при этом учитывать еще один факт: митрополит Марк возглавляет финансово-хозяйственное управление патриархии, то есть через него проходят все финансовые потоки патриарха. Поэтому по поводу труда и вознаграждения митрополит Марк (Головков) знает всё, безусловно.

А.Плющев― Ну, интересно. «Ирония судьбы» каждый год, мне кажется, подвергается каким-то нападкам. И тут — на тебе! Или критике или разбору какому-то.

Вернемся к Владимиру Путину, с вашего позволения. Вы сказали, что будет переписано обращение, видимо…

А.Красовский― Я думаю, что не будет переписано — будет дополнено. Я, кстати, не знаю, как будет заверстана сетка. Это интересный всегда такой вопрос.

А.Плющев― Вызов некоторый сегодня. Я, кстати, без иронии говорю.

А.Красовский― Это, действительно, важная такая история. Ну, а что, это не так сложно? У тебя есть пул, он с тобой летает. Вот он, судя по всему, прилетел с Дмитрием Сергеевичем Песковым отдельным самолетом уже туда, в Магнитогорск. То есть там всё есть. Мы уже видели кадры трансляции и в новостях уже прошли эти кадры, где Владимир Путин проводит экстренное совещание в этой палатке. И уже заходит в палату больничную к какому-то мальчику, измазанному зеленкой. Это, конечно, фантастика.

Это к вопросу о Веронике Игоревне Скворцовой. Вот у меня вопрос: она полетела туда, а она понимает, что человек, обмазанный зеленкой? Вот где-нибудь в мире вы видели после травм таких людей, обмазанных зеленкой? Вот где-нибудь, в мире существует зеленка? Реально лежит мальчик, обмазанный зеленкой, как в 1918 году.

А.Плющев― Проверенное временем средство.

А.Красовский― О господи! К сожалению, совершенно недоказанного действия.

А.Плющев― Я прошу прощения, вернусь к вопросу. И вот на Дальний Восток уже показали. Я не к тому, что это плохо или хорошо. Просто в нем президент сказал — значит, он хотел это сказать, раз сказал, — что надо делать всё, чтобы уже в следующем году люди почувствовали улучшение. Я из этого сделал вывод, что по мнению президента, сейчас как-то не очень.

А.Красовский― Ну, был трудный год.

А.Плющев― Потому что недавно совсем, встречаясь с представителями СМИ, где он сначала сыпал цифрами, где, в общем, ничего, и в общем, неплохо.

А.Красовский― С другой стороны, слушайте, тоже надо понимать президента. Президент оперирует некими вещами, которые мы даже не можем осознать. Он в этом смысле как господь. С одной стороны он оперирует статистическими данными, которые ему поставляют спецслужбы, а не Росстат. То есть все бумажки, которые он зачитывает, все цифры, которые он знает, — он знает, так или иначе, от каких-то людей, работающих в органах или связанных с ними. Альтернативной какой-то точки зрения фактически у него нет. Она, на самом деле, начала чуть-чуть заново формироваться, в том числе, и в публичном поле как альтернативная точка зрения президента. Вернее, не президента, а как альтернативная точка зрения на вещи, которая доносится президенту в лице Алексея Леонидович Кудрина, который стал председателем Счетной палаты. Вот мы видели, на «Прямой линии» Алексей Леонидович получил…

То есть как бы у него есть свои статистические представления, что вроде бы всё неплохо. А чего плохо-то? Нефть росла всё это время, просчитана она была в бюджете по одной цене, а оказалась в среднем по цене, по-моему, на 70% выше, чем она была просчитана в бюджете. Все фонды, которые были опустошены за годы кризиса, начали заново наполняться. Растут золотовалютные запасы. Мы, по-моему, сейчас находимся на третьем месте по золотовалютным запасам в мире, это, действительно, очень много, это прямо там тысячи тонн. И в общем, можно говорит о неком крепком рубле, хотя нам кажется, вот сейчас, перед Новым годом, что ужас — доллар снова растет.

А.Плющев― На 20% за этот год рубль потерял.

А.Красовский― Ну да, потерял с начала года. Стоил 56, а вот сейчас он 70 стоит, но он откатится после Нового года. В Новогодние праздники всегда так. Вот вы можете посмотреть, какой курс был 31 декабря 2017 года. Перед Новым годом курс всегда немножко растет, потом откатывается. Ну да, конечно, инфляция, всё это понимаем. Но опять же в сравнению с какими-нибудь другими странами, с которыми себя сравнивает Владимир Путин, всё не так ужасно. Смотрите, как упала, например, лира турецкая за этот год. Она упала катастрофически, процентов, по-моему, на 70%. А против Турции нет никаких санкций, нет ничего особенного. Просто такая экономика у Турции, а она не нефтяная, не нефтезависимая.

То есть у него есть какие-то свои представления. То есть в его жизни и в жизни страны, которой он управляет, за эти 20 лет были и худшие периоды. Он понимает, что, наверное, как ему кажется, может быть и получше, но, в принципе, нет очевидных каких-то предпосылок, что будет получше. Не будет получше. Нет ничего такого оптимистичного, чтобы сулило нам улучшение всем. Будет хуже. Потому что, действительно, будет проведена налоговая реформа, налоги вырастут. Это особенно почувствует на себе малый и средний бизнес. А какие-то налоги почувствуют на себе абсолютно все люди, потому что за счет повышения НДС, конечно, увеличатся цены на потребительские товары. И всё это произойдет в 2019 году, и, я думаю, что реальный рост цен будет не на 10-20%, а думаю, процентов на 30.



А.Красовский: Президент оперирует некими вещами, которые мы даже не можем осознать

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Антон Красовский сегодня в «Особом мнении». Вернемся через некоторое время.

НОВОСТИ

А.Плющев― В «Особом мнении» у нас Антон Красовский. Вот радио «Говорит Москва» передало со ссылкой на Дмитрия Пескова о том, что не будет изменено новогоднее обращение президента из-за произошедшего в Магнитогорске. Песков пояснил, что поздравление уже идет на «Орбиту».

А.Красовский― Что значит, никогда? В 2013 году это не помешало. С другой стороны, я просто думаю, что решили обойтись вот, так сказать, большим количеством протокольной съемки в новостях, который пойдут, очевидно, сразу перед новогодним обращением Мне кажется, что вот таким образом они поступят — сделают экстренный выпуску в 23-35, из которого они уйдут в куранты. То есть на самом деле, конечно, главным событием этого новогоднего сегмента президента будет все равно его визит в Магнитогорск, что абсолютно, с его точки зрения правильная, справедливо, очень хорошо, и прекрасно, если эта идея пришла в голову самому президенту, и замечательно, если, так или иначе, это сделал Дмитрий Сергеевич Песков.

А.Плющев― Наши радиослушатели возвращают нас к еще одной теме, которую мы прошли, скорее, иронично — об «Иронии судьбы» было — а теперь по-серьезному. Я имею в виду церковные дела. Дмитрий Мезенцев спрашивает: «Как вы относитесь к разоблачению матери-настоятельности Девеевского монастыря из опубликованных архивов бывшего КГБ Латвии?»

А.Красовский― Во-первых, я не вижу ничего плохого — давайте я прямо честно скажу — вообще не вижу ничего ужасного в том, что люди сотрудничали с органами госбезопасности. Люди сотрудничали с органами безопасности, сотрудничают с органами безопасности, и будут сотрудничать с органами безопасности в любой стране мира, где госбезопасность существует. Ничего против своей веры или веры в своих прихожан нынешняя мать-настоятельница Серафимо-Девеевского монастыря, ни нынешний какой-то митрополит, которого тоже застукали в качестве человека, давшего расписку в КГБ Латвии (или КГБ СССР), не делали. То есть они, таким образом, совершенно точно не делали больше против своих прихожан или против Христа, чем люди, которые торговали сигаретами, кокаином, ездят на роскошных тачках… Вот это, мне кажется больший вызов своей вере, чем сотрудничество с госбезопасностью.

Тогда многие люди сотрудничают, как и сейчас, я думаю, многие сотрудничают со службой.

А.Плющев― Сразу две темы: сотрудничество с госорганами и сотрудничество, скажем так, священнослужителей…

А.Красовский― Я же с этого начал, что я не вижу ничего ужасного, никакого преступления против своей веры в этом нет.

А.Плющев― Позвольте мне уточнить. Мне кажется, что прихожане — хотя я таковым не являюсь, но, мне кажется, поправьте, если это не так — они ожидают, что священнослужители — люди, которым они доверяют, и это последний человек, который будет распространять то, что они нему расскажут.

А.Красовский― Смотрите, во-первых, каждый человек… НРЗБ.

А.Плющев― Если бы прихожанин знал, что человек сотрудничает с органами, был бы он так доверителен?

А.Красовский― Я не знаю, насколько, они, во-первых, были доверительны. Во-вторых, мы с вами сейчас говорим о конкретной женщине, монахине, которая, не будучи священнослужителем, не исполняет обряд исповеди. Это таинство ей недоступно. Она не исповедница. Поэтому ей на исповеди никакой прихожанин ничего сказать не может. В ее функцию тогда, по-моему, входило только то, что она, по-моему, кассу закрывала и открывала. Она там в благочинье работала. А сейчас она, так сказать, управляет огромным монастырем, опять же повторяю, не являясь священнослужителем.

Мы же прекрасно понимаем, что речь идет не только об этих двух людях; что в Русской православной церкви, и не только в Русской православной церкви, а и в других деноминациях — в автокефальных всяких нынешних, отказниках и прочих, — там тоже есть огромное количество людей, которые в разной степени сотрудничали с органами госбезопасности. Я думаю, что там есть люди, которые сотрудничали на добровольной основе. Были какие-то штатные сотрудники даже органов госбезопасности.

Я думаю, что в нынешнем руководстве Русской православной церкви есть прямо и высокие чины органов госбезопасности. И я, честно говоря, не вижу какого-то ужаса адского, потому что сотрудники органов госбезопасности в нашей стране приблизительно — везде.

А.Плющев― Ну, то есть в иудином грехе нет ничего такого…

А.Красовский― А почему иудин-то грех? При чем тут иудин Грех.

А.Красовский: Не вижу ничего плохого, чтобы смеяться над любыми вещами, в том числе и над войной

А.Плющев― А, собственно, как оно было-то? Как оно вписывалось, скажем так?

А.Красовский― Почему вы пытаетесь интерполировать грех предательства…

А.Плющев― А потому что вы говорите, что сотрудничество с органами безопасности было всегда.

А.Красовский― Я не считаю, что это предательство. Наоборот. А чье это предательство. Вот люди живут, граждане Российской Федерации или тогда Советского Союза. Выполняют какую-то работу. А работа у них такая. А работа у нее — стоять за лотком. И к ней приходит какой-нибудь Римас Петерс, полковник КГБ Латвии и говорит: «Не могли бы вы нам рассказывать, — я даже не знаю, что можно рассказывать, — сколько у вас оборот в вашем храме…». То есть я не могу себе представить, вот что, какого рода… Мы видели только картотеку опубликованную. Мы ничего кроме этой картотеки не видели. Вы не видели никаких, как сказали бы, доносов, никаких характеристик, вообще ничего не видели. Вы видели только фотографии и фамилии. А что в реальной жизни происходило за этими фотографиями и фамилиями, мы, честно говоря, не видели. И поэтому, мне кажется, это ужасно как бы некорректно.

Хорошо, а, например, если завтра опубликуют картотеку, в которой какой-нибудь епископ Пол Митерс евангелической церкви США где-нибудь в штате Мэн сотрудничал с ФБР в 57 году — это иудин грех?

А.Плющев― Не очень хороша, конечно, характеристика, прямо скажем.

А.Красовский― А я уверен, что в Америке ровно такая же была история. Было бесконечное количество людей, которые сотрудничали с ФБР, с ЦРУ, с кем угодно там можно сотрудничать. Еще раз говорю: эти люди проживают на этой территории. Эта территория огромная. Эта территория считает себя большой империей мировой. У нее чудовищно развитые спецслужбы. Естественно, эти службы работают, они работают везде. Я не вижу в этом никакого предательства.

А.Плющев― Спецслужбы, которые, в том числе, стоят за репрессиями.

А.Красовский― Послушайте, спецслужбы, которые, в том числе, стоят за репрессиями. Никита Сергеевич Хрущев тоже, в том числе, стоял за репрессиями. И, более того, подписывал репрессивные приказы. А какой-нибудь митрополит Алексий I или первый патриарх советский Сергий никаких таких приказов не подписывал, хотя они совершенно точно сотрудничали со всеми властями, которые только могли быть в этой стране — и с органами госбезопасности, и с Берией, и с кем только ни сотрудничали — со всеми, конечно же, сотрудничали. Вообще, на этом сотрудничества, как это ни ужасно или ужасно вам покажется, построена, вообще, православная церковь. Не Русская православная церковь, а вот в принципе церковь православная построена на сотрудничестве с властями.

Вот нынешняя церковь Украинская православная, она вообще вот этой властью, которая сейчас управляет Украинской республикой, организована. То есть каждый из епископов, который сейчас подписал автокефальное решение, они, так или иначе, — я не знаю, в каких формах, хотя я уверен, прямо вот в этих, в картотечных, — то есть они все просто штатные сотрудники СБУ, вот бук каждый из них. У меня нет никаких сомнений. Потому что эта церковь создана по решению президента Порошенко. Он ее прямо открывал. Почему вас это так удивляет?

Это вообще в этом мире православном происходит: православная церковь, она вообще не отделена от государства. Это могут быть какие-то конституционные разные, списанные в католических странах или протестантских странах особенно, какие-то ремарки, но, в принципе, православная церковь является частью государство. Более того, существует государства православные, где эта церковь является государственной религией, прописанной в конституции, например, Греция. Существуют государства, в которых местный иерарх тогда эти государства спасал, например, как архиепископ Макарий, который, по-моему, спас Кипр, который стал первым премьер-министром или президентом Кипра. Я просто не помню, как его должность точно называлась. Он одновременно был и главной исполнительной власти и главой церкви.

В чем вы обвиняете этих людей? Что они просто сотрудничали с государством, не территории которого работала эта общественная организация? Да, сотрудничали. И больше того я вам скажу — и сотрудничают. И если вы посмотрите на сайт патриархии — он открытый, — вы можете посмотреть бесконечное количество фотографий, с кем эти люди фотографируются, кто, например, состоит в Девеевском братстве, так называемом. И вы поймете, что человек, который возглавляет, например, Серафимо-Девеевский монастырь, ну не мог не сотрудничать и по-прежнему является, я думаю, высокопоставленным…

А.Плющев― Кадровым…

А.Красовский― Кадровым офицером ФСБ, да. И я более того вам скажу: вот те люди, которые состоят в Девеевском братстве, — у меня нет никаких сомнений, что они кадровые офицеры ФСБ. А я вам более того скажу, если вы посмотрите на какие-то слова, которые говорили какие-то люди, которые, как вам казалось. С ФСБ никогда не были связаны — я просто не буду сейчас вам в эфире называть фамилии, но для меня это недавно было открытие, — вы поймете, что вот 80% людей, которые сейчас в этой власти находятся, в любой точке власти, чем бы они не управляли, они, так или иначе, связаны с ФСБ.

А.Плющев― Чтобы не заканчивать на этом. Президент сегодня подписал указ о присвоении указ о присвоении звания «Заслуженный журналист РФ».

А.Красовский― Вам?

А.Плющев― И там целых 15 человек. Нет, ни нам ни вам, как говорится.

А.Красовский― Мне вообще не за что — я не журналист.

А.Плющев― Вот здесь у меня написано: «Особое мнение», Антон Красовский, журналист, — написано пером. Что думаете по этому поводу?

А.Красовский― Ну, вы тогда скажите, что там фамилии Михаил Соломонович Гусман…

А.Плющев― Гусман, Игнатенко.

А.Красовский― И другие заслуженные, действительно, люди. Это люди, которые прожили всю свою жизнь в журналистике. Вам может нравиться то, как они прожили эту жизнь, не нравится, но они ее прожили там. Там Ясен Николаевич Засурский, который в этой профессии… живет больше 90 лет. У меня такой вопрос: а они что, на заслуженные журналисты? Конечно же, залуженные.

И в этом смысле как раз это звание, оно максимально оправдывает свое называние. Потому что вот у нас, например, заслуженным артистом России является Вячеслав Манучаров, а вот что он там заслужил, мы не знаем. А вот что заслужил Ясен Николаевич Засурский, вообще нет никаких сомнений. И Михаил Соломонович Гусман, конечно же, заслужил это звание. И даже, конечно же. главный редактор «Комсомольской правды» Сунгоркин.

А.Плющев― Спасибо большое. Особое мнение Антона Красовского, журналиста сегодня на наших волнах. Меня зовут Александр Плющев. До свидания!