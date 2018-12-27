О.Журавлева― Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях — журналист и политик Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим!

М.Шевченко― Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Ольга!

О.Журавлева― Хотелось бы подвести итоги года, но перед этим я хочу вам предложить такую цитату, которая мне ужасно нравится: «Мы рассредоточены по всему миру. Находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышали. Это нелепо». Как вы думаете, какой президент такое мог сказать?

М.Шевченко― Понятия не имею.

О.Журавлева― Это президент Трамп.

М.Шевченко― Я слышал обо всех странах. А-а, Трамп? Трамп, наверное, мог.

О.Журавлева― Он считает, что США больше не могут быть «мировым жандармом».

М.Шевченко― Ну, хорошо. Приятно это слышать.

О.Журавлева― А кто должен быть мировым жандармом?

М.Шевченко― Никто не должен быть мировым жандармом. Потому что вообще мировой жандарм никакой не нужен. Жандарм кому-то служит. Жандарм не сам по себе. Если мировой диктатор, значит, ты первый. Если ты жандарм, значит, над тобой есть какие-то начальники. А кто такие начальники, которые указывают американцам, где в какой точке земного шара они должны кого-то арестовать, приструнить или выписать штраф за неправильную парковку?

М.Шевченко:Никто не должен быть мировым жандармом. Потому что вообще мировой жандарм никакой не нужен

Поэтому, конечно, Трамп сказал иными словами: «Мы не хотим быть на побегушках у тех, кто формирует и направляет американскую политику». Ну, интересный подход, многообещающий.

О.Журавлева― А нужно ли ведущим странам мира, действительно, влезать во все остальные страны, чтобы там как-то присутствовать?

М.Шевченко― Ну. это политика Рузвельта, которая изоляционистская, как известно, была, и которая, несмотря на то, что в Европе разгоралась война, которая и разгорелась, для американцев была крайне выгодная, — политика изоляционизма, как известно, закончилась в 39-м году, чуть попозже. Американцы в войну-то вступили только в декабре 41-го фактически после нападения Японии, а выходить начали из изоляционистской политики чуть раньше. Но в результате этой политики Америка приобрела весь мир.

Политика для американцев абсолютно правильная чисто с прагматической точки зрения. Да, мы можем говорить: Да, вы помогали Гитлеру, — а они на самом деле помогали Гитлеру, финансировали, ну, это просто бизнес, ничего личного, — вы помогали тем, сем, пятым-десятым, вы разжигали войну. Вы могли с Японией повести себя по-другому в этих «стальных» разного рода эмбарго и так далее. Не было б этой войны на Тихом океане.

Но американцы выиграли, значит, политика для Америки наиболее перспективная. Брать на себя ответственность за весь мир, как они начали в 40-е, 50-е годы… хотя фактически, ну да, с Корейской войны — Вьетнам и всё такое.

Если Америка отказывается от этой политики, то это может означать два момента. Первый момент, возможный сценарий. Они видят, что в мире разворачивается такое противостояние, по отношению к которому лучше запереться на Американском континенте, подождать, пока там эти европейцы, азиаты или кто там еще начнут друг другу глотки грызть, а потом явиться, как они уже два раза являлись — в 17-м году, вторгаясь в Европу во время Первой мировой войны, и в 41-м году, и в 44-й. Или дела внутри США настолько плохи, что сосредоточиться на внутренней политике.

Но я не думаю, что дела внутри США настолько плохи, поэтому мой сценарий — это первый сценарий. Мир стоит на пороге очень серьезных событий, потому что складываются разные группы капитала, между которыми есть непримиримый конфликт, которые имеют политическую привязку к разным блоковым таким структурам, которые обладают достаточно серьезным вооружением. В мире существует этническая, религиозная, расовая, политическая нетерпимость в достаточно серьезных масштабах. И американцы просто не хотят в этом участвовать.

М.Шевченко: Храмы строят, а комплексы новые вводить не могут

Вот почему, допустим, они выводят войска из Сирии? Не потому, что они победили ИГИЛ* (). ИГИЛ невозможно победить (запрещенную террористическую организацию). Можно взять Мосул, Ракку, но десятки тысяч сторонников просто разойдутся, потом сойдутся опять.

Они выводят, потому что, очевидно, на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война. Израиль может воевать, допустим, с Хезболлой или с Ираном. И Хезболла будет бить не только по Израилю в ответ, но и, допустим, атаковали бы этиъ американских 2,5 или 3 тысячи военнослужащих. Они их выводят как некий такой пазл, как некую прокладку, которая препятствовала разворачиванию глобального регионального конфликта.

Потому что воевать напрямую с американцами никому неохота — ни российским войскам, ни иранцам, ни Хезболле, ни всем остальным. Поэтому, я думаю, что это в преддверии серьезных событий возможных. Я не утверждаю, что они будут.

О.Журавлева― Ну, Трамп иногда делает удивительные заявления, которое потом ни к чему не приводят.

М.Шевченко― Трамп невероятно рациональный человек. Не делайте из него клоуна. Он бизнесмен, который в бизнесе делал очень серьезные, очень правильные инвестиции, поднимался из кризисов, в которые он падал, бывало. И он человек, который всегда принимает очень рациональные решения и умеет разговаривать и договариваться с людьми. Это его личное качество.

Плюс к этому он обладает огромным обаянием для очень большого количества американцев. Не надо судить об отношении Америки к Трампу по Huntington Post или там по CNN, допустим.

О.Журавлева― Или вот по этим массовым демонстрациям в розовых шарфиках.

М.Шевченко― Да или по этим демонстрациям, потому что есть гораздо большие демонстрации дома, которые, собственно, определяются голосованием тех, кто считает, что он воплощение американского духа.

О.Журавлева― Максим, и у меня возник этот вопрос, и вот у Игоря из Вологодской области: «США уходят из Сирии, а за что там уцепилась Россия?»

М.Шевченко― Если Россия уйдет с Ближнего Востока, то Россия тогда может закрывать все свои нефтяные… собственно, Путин уже это делает, предлагая всем на газ перейти, потому что очевидно, что все эти нефтяные, по крайней мере, инвестиции и попытки участвовать в играх с ОПЕК, с нефтяным мировым лобби для России без присутствия на Ближнем востоке, достаточно провальные. А это присутствие достаточно эфемерное. Группировка-то небольшая, будем откровенны. И, в принципе, она там фиксирует военно-политическое присутствие, в важнейшем нефтяном мировом регионе.

О.Журавлева― Но все равно бизнес.

М.Шевченко― Дело в том, что суть путинской власти — это бизнес. Все идеологические формулы, которые вы слышите, — это просто оправдание наличия денег, захвата денег или желания деньги захватить. Ведь он же обозначил цель — цель нашей русской истории современной стать 5-й экономикой мира, вслед за Медведевым это повторив.

То есть там нет цели стать десятым уделом Божьей Матери или спасти человечество. Или царствие Божие на земле… Вот у Советского Союза была такая идея. Вот американцы несут демократию всему миру. Евросоюз говорит: «Мы тут — Соединенные Штаты Европы, такой либеральный центр, где все люди, всех рас, народов будут жить в едином социальном, либеральном пространстве», то есть за свободу. Индусы говорят, что это вот идеальное кастовое общество «Бхаратия джаната парти» и так далее. В Иране — Исламской революция. В Израиле — еврейское государство.

А здесь — пятая экономика мира. Чистая экономическая цель ставится для огромной страны, которая наследует Российской империи, Советскому Союзу, которая понесла в войне идеологической огромные потери и одержала в ней победу. Теперь эта страна устами ее президента просто превращается в коммерческое предприятие, которое просто должно повысить капитализацию акций…

О.Журавлева― Оно просто плохо работает, это предприятие?

М.Шевченко― Нет, они так просто видят эту страну. Они так видят ее проектное будущее.

О.Журавлева― А почему?

М.Шевченко― Пятая экономика мира — вот политическая цель. Мы не нужны для это совершенно, естественно. Для этого достаточно, чтобы у крупнейших — Мордашева там, Лисина, ну у Дерипаски отобрали, но, допустим, условного Дерипаски, Усманова — в Лондоне, в Нью-Йорке, в Токио, на крупнейших мировых биржах росла их капитализация.

О.Журавлева― Здесь кто-то должен работать, кто-то должен с кайлом где-то стоять.

М.Шевченко― Ну, на хрена? Слушайте, в современной экономике это не очень много людей должно делать. Зачем им социальное… Их экономическая модель никак не связана с социальным… допустим, с внутренним рынком, с производством внутренних товаров. Это ритейловские сети, эта часть экономики, которые завозят сюда импортные товары и экспортеры стали, нефти, газа, калия. Всё. Мы не нужны. Пятая экономика мира — это, в принципе, как бы игра примерно 500 тысяч человек. Все остальные могут подыхать.

О.Журавлева― Это Максим Шевченко со своим особым мнением. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся.

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О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева. И наш сегодняшний гость — Максим Шевченко. И мы плавно подобрались к пресс-конференции Владимира Владимировича.

М.Шевченко― Я хочу закончить эту мысль. Поэтому, чем является современная Россия, что она мне напоминает — российская власть и все ее стратегические проекты? Вот представьте, что была такая вот огромная какая-то такая страна, лежала такая куча золота, металла, не знаю… чего-то, каких-то станков. Потом какой-то Остап Бендер, какие-то жулики, какие-то мошенники при содействии каких-то ментов и криминальных элементов взяли и объяснили всем остальным, который они считают лохами и терпилами (на их языке), что «это всё наше общее, но это теперь наше, мы этим распорядимся» — и побежали с этим в некое мировое казино, где они это постепенно, постепенно проигрывают.

Сначала они очень много проиграли, потому что в этом казино крупье — это обязательно шулер — дал чуть-чуть выигрывать и стабилизировать свой доход. И вот они сидят и думают о том, что им еще заложить из наследия Советского Союза.

О.Журавлева― Что унести из дома, да?

М.Шевченко― Чтобы поддержать свой статус. В этом их суть и в этом их стратегия. У них нету просто другой стратегии.

И присутствие в Венесуэле, и присутствие на Ближнем Востоке, и присутствие в Европе, и унижение, которым они подвергают православную Грузию или православную Украину только для того, чтобы вести свои газовые трубы, нефтяные трубы, то есть фактически играть в этом казино. Мы в этом не нужны.

О.Журавлева― Максим Леонардович, совсем недавно думали о том, что нести Русский мир — это, в общем…

М.Шевченко― Нет, я всегда был противником Русского мира. Не надо меня к этому привязывать. Я написал зимой 14-го года статью, после которой меня запретили на всех телеканалах: «Украинский предел русской истории». Я поддержал, естественно, восстание Донбасса, но совершенно не по мотивам Русского мира, а потому что просто правда была на стороне тех, против кого федеральная власть двигает свои танки и устраивает АТО.

Поэтому я всегда за тех, кто восстает как бы против центра. А то, что им на помощь пришла Россия — это не их вина. Они бы и сами могли бы там повоевать достаточно хорошо. Ребята там достаточно боевые.

О.Журавлева― Вы так думаете.

М.Шевченко― Я просто знаю. Я их видел в деле.

О.Журавлева― Хорошо. Кстати, если уж на то пошло. Вот периодически появляется информация о разных удивительных людей о том, что туда едут норвежские биатлонисты и даже просто лыжники, какие-то «белые колготки» из Прибалтики и так далее.

М.Шевченко― Я не видел никаких норвежских биатлонистов. Я видел, как на стороне ДНР воевали добровольцы из Испании, из Германии, из Греции, из стран Евросоюза. Это были левые в основном. В основном они воевали в Луганске, в ЛНР. В общем, видел нескольких граждан Германии, которые туда приехали сами, ну, из русских немцев и воевали, но с бундес-паспортами.

Поэтому всё не так однозначно, как вам кажется. Это были люди левых взглядов, которых в 14-м году было немало. Потом Москва их оттуда стала вычищать. Левых, собственно, оттуда Москва убрала из Донецка, и всю эту левую составляющую Москва там прикрыла.

О.Журавлева― Каким образом это делается? Как Москва убирает?..

М.Шевченко― Ну, Арестовывали, убивали. Дремова убили, допустим? Убили.

О.Журавлева― То есть есть московская власть?

М.Шевченко― Конечно, а чего такого?

О.Журавлева― Понятно. Хорошо. Тогда я спокойна. То есть те негры, которые приехали туда на сафари убивать…

М.Шевченко― Это я не знаю. Про негров я ничего не знаю, не слышал, не видел.

О.Журавлева― Хорошо. Скажите мне, пожалуйста… Я всё подбираюсь к концепции страны, которую нам представил на пресс-конференции Владимир Путин. Он не совсем то, что вы…

М.Шевченко― На которой он обещал жениться или на ком обещал жениться?

О.Журавлева― Вот, кстати, мы не знаем, на ком он обещал жениться.

М.Шевченко― Насколько женщин в России, наверное вздрогнули от счастья.

О.Журавлева― Я думаю, что только одна женщина могла интересоваться этим вопросом.

М.Шевченко― Но так как он в свое время сказал, что он женат на России, помните?..

О.Журавлева― Да, помним. Значит, развелся.

М.Шевченко― То, возможно, он просто хочет оформить свой брак с Россией. Может, это обещание монархии, пожизненного… скажем так: жить и умереть в один день с Россией? Когда вот Россия — тогда и Путин и наоборот. Сказал же Володин, что Россия — это Путин.

О.Журавлева― Да, давно уже сказал. Мы уже с этим сжились. Ну, так все-таки пресс-конференцию каким-то образом отметили для себя? Что-то это значило?

М.Шевченко: Я всегда был противником Русского мира. Не надо меня к этому привязывать

―

Мы это обсуждали. Это тоскливое зрелище. Но я отметил. Я написал пост. Мне кажется, что если президент США, уже упоминавшийся, сказал бы… Если бы, предположим, в Африке убили бы трех ненавистных Трампу журналистов из CNN или Huntington Post, или The New Times, которые по его словам занимаются fake news, вот трех американских граждан в стране, в которой присутствуют американские военные наемники на официальной основе, а советником президента этой страны был бы американский полицейский в статусе государственного советника, получающий зарплату в одной из крупнейших американских частных военных компаний. И вот, допустим, спрашивают американского президента: «Убили трех граждан. Что вы делаете, чтобы расследовать это убийство и их наказать?»

Если бы американский президент сказал: «Вы знаете, кажется, их убили какие-то группировки, я точно не помню. Не надо забывать и про тех журналистов, которые погибли во Вьетнаме при этом. Чего вы нам про этих вспоминаете. И потом, ведь многие еще были убиты кроме этих. И вообще, по дипломатическим каналам мы там выясняем, что и как», — я думаю, что он получил бы импичмент в достаточно близкое время. Против него восстала бы не только либеральная пресса, но и республиканские медиа тоже это не потерпели.

Жизнь американских граждан священна для американцев, тем более, для журналистов американских. А российских журналистов можно убить в ЦАР, а потом президент России будет говорить: «Кажется, там какие-то группировки… В общем, мы там чего-то выясняем, только вы еще не забывайте про тех, кто был убит на юго-востоке и вот это всё…». Вот в этом разница отношения, в этом разница, почему Америка — это реальная страна, а здесь это всё выдумано.

Потому что я вас уверяю, что если бы убили трех журналистов CNN или трех журналистов Huntington — наверное, МБХ лучше с Huntington сравнивать все-таки, — то туда полетел бы американский спецназ, и они бы там всё перелопатили, и они бы точно нашли. Если это местные — местных, если это какая-нибудь американская мафия — значит, американских мафиози нашли бы и так далее.

Поэтому вот для меня какой итог этой конференции, вся ее суть выразилась в этом ответе.

О.Журавлева― А ответ по поводу частных военных компаний вас удовлетворяет?

М.Шевченко― Я не противник частных военных компаний. Я считаю, что это нормально.

О.Журавлева― Но почему Путин говорит о том, что это охранные структуры…

М.Шевченко― Ну они имеют такой юридический статус в России.

О.Журавлева― То есть это значит то же самое, что охранники в супермаркетах в России?

М.Шевченко― Знаете, наемники воспеты Ксенофонтом в «Анабазисе», поэтому я вообще не понимаю. Вот «Анабазис» Ксенофонта посвящен тому, как 10 тысяч — кто-то говорит, правда, меньше — наемников из-под Трабзона шествуют вдоль Черного моря, возвращаясь на родину в Грецию.

О.Журавлева― Но подождите, в греческой конституции не было сказано, что это незаконно, и в уголовном кодексе это не преследовалось.

М.Шевченко― Короче, ну, хотите Конституцию — вот сейчас вам Володин предложил поменять Конституцию. Мы что, упираться будем в юридические, что ли, моменты? Вот так, в принципе, быть наемником не стыдно. Стыдно сжигать деревни, убивать местных жителей, убивать журналистов, пытать людей — это нехорошо, это преступление. А охранять, допустим, нефтяные какие-то трубы — в этом нет никакого преступления или взаимодействовать с кем-то в охране чего-то там еще.

О.Журавлева― Объясните мне, для чего было в законодательстве это упомянуто? Зачем наемничество стало преступлением? Была какая-то цель?

М.Шевченко― Потому что они законы пишут не для того, чтобы вообще установить принципа закона, а применительно к ситуации. Так как они тогда решали ситуацию на Кавказе и в Чечне, то им казалось, что те, кто едут воевать в Чечню, это, мол, наемники, поэтому они их объявляли вне закона. Плюс к этому поехала толпа молодежи российской воевать на Ближний Восток. Их тоже объявили наемниками. Вот они вне закона. А эти, они, значит, не наемники, получается, а охранники. Вот и всё.

О.Журавлева― Чудно.

М.Шевченко― А охранником, значит, быть можно. Они, значит, там чего-то охраняют. Кстати, хочу сказать об этом списке из 10 фамилий.

О.Журавлева― Да, да, вот об этом как раз вас спрашивают.

М.Шевченко― Который СБУ опубликовала. Это очень важная публикация, но она ничего не доказывает, на самом деле. Она дает дополнительную информацию к возможному пониманию, но там нет прямого следствия, что именно эти люди убили наших товарищей.

Я думаю, что десятки групп в разных странах ведут свою работу и результаты будут. И это важная публикация, безусловно. Но то, что там были люди, которые имели отношение к разным спецоперациям, это мы и так, собственно, знаем. То, что опубликовали их фамилии… Киев решает свои проблемы, а не пытается нам помочь найти убийц своих товарищей.

О.Журавлева― Но они в какой-то степени помогают с решением наших проблем.

М.Шевченко― Я не считаю, что этот список что-либо доказывает. Он только подтверждает, что там есть люди, которые имели отношение к событиям на юго-востоке Украины, на Донбассе. Нет же прямой связи: вот эти люди убили Орхана Джемаля, Александра Расторгуева, Кирилла Радченко. Должны быть другие причинно-следственные связи.

Но я лично уверен, и есть масса косвенных свидетельств из разных источников — у меня, естественно, нет средств, чтобы расследовать, летать куда-то или платить каким-то частным детективам, но есть люди, у которых есть такие средства, есть целые государства, которые включились в это расследование…

О.Журавлева― Какие?

М.Шевченко― Евросоюза, в частности.

О.Журавлева― Франция расследует?

М.Шевченко― Допустим, для Франции это дело чести — выяснить, кто их на самом деле убил. И я уверен, что французская военная разведка имеет возможности выяснить это все. Из разных источников есть информация, что какая-то часть убийц говорила на русском языке. Вот и всё.

О.Журавлева― Хорошо. Интересно. И мы, естественно, будем за этим следить.

М.Шевченко― А кто эти имена, я думаю, это всё будет опубликовано.

О.Журавлева― То есть если в России никто пальцем не шевельнет из официальных структур, это все равно выйдет наружу.

М.Шевченко― А они не шевелят пальцем. Полгода прошло! Три гражданина России, известные журналисты убиты, а нам в ответ вот это вот говорят на пресс-конференции. «Кажется, чего-то там…», — говорит человек, которому подчиняется ФСБ, Служба внешней разведки, ГРУ, Следственного комитета, прокуратура, МВД и еще 2,5 миллиона оснащенных и вооруженных спецтехникой, имеющих возможности специальные силовиков. Он нам говорит: «Кажется, что-то там такое…». Ну… 76% в марте. Вот голосовали — получайте!

О.Журавлева― Это Максим Шевченко со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

НОВОСТИ

О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева. И наш сегодняшний гость — журналист и политик Максим Шевченко. И сегодня… кстати, о политике. Мы с вами так часто говорили о выборах последних. Сегодня Путин как раз повидался с теми губернаторами, которых выбрали не от «Единой России» и даже сказал, что очень рад.

М.Шевченко― Слушайте, они все… Сам Путин не от «Единой России». Собянин не от «Единой России».

О.Журавлева― Ну, ладно. Вы же понимаете, о чем речь.

М.Шевченко― Ничего не понимаю. Они от нее бегут как черт от ладана. Кожемяко не от «Единой России». Они сейчас вообще все от «Единой России» побегут. Вот выборы будут в 19-м году в Севастополе, в Петербурге, в Ставрополе. Вот увидите, все будут пытаться идти не от «Единой России».

М.Шевченко: Напрямую с американцами никому неохота

―

Но мы-то знаем, кто они на самом деле.

М.Шевченко― Мы знаем, что «Единая Россия» может просто растаять как утренний туман, как растаял «Наш дом Россия». Чего там было еще: «Выбор России», «Отечество» и всё такое прочее. Это же не партии никакие. Это же просто политтехнологические проекты, которые как-то должны элиту консолидировать.

О.Журавлева― То есть вы считаете, что этот проект уже заканчивается, уже никому не нужен?

М.Шевченко― Нет, он нужен тем, кто сделал на него ставку. Очень много людей неглупых, умных, серьезных людей связали с этой партией свои судьбы, вложились в нее, годы жизни ей посвятили. Когда-то они верили, что она может быть какой-нибудь христианско-демократической или консервативной. Но по итогу это просто некий такой трамвай, где вход за рубль, выход за десятку. И сейчас вот кондуктор выйдет, водитель трамвая и скажет: «Всё, ребята, приехали. Дальше мы не идем. Путей нету. Что хотите, то и делайте». — А наши деньги?

Ведь я же знаю, как многие в Дагестане платили Абдулатипову за то, чтобы стать депутатами. И весь Дагестан знает, сколько платили. Миллионы долларов, между прочим.

О.Журавлева― Да вы что?

М.Шевченко― Да. За то, чтобы стать… И вот, ребята, сейчас вы все распуститесь. А на хрена вы платили? Вот вы сейчас стали депутатами… Смешно же просто.

О.Журавлева― Слушайте, ну и за места во всяких НРЗБ.

М.Шевченко― Да. Да, извините. Не самому — а его брату, который сейчас арестован. Ну, короче, это цирк. И это находится за рамками рационального понимания.

Я читаю, что в 19-м году перед властью просто такие проблемы возникают, на которые у нее нет пока ответа ни политического, ни рационально. Все эти встречи «Вы вопреки выиграли… Вы выиграли в сложной борьбе». Так это вы же и устроили сложную борьбу Коновалову, понимаете. Вы унизительно устроили то, что… Ну, во Владимире как бы Орлова с таким свистом пролетела, что там даже устроить ничего невозможно просто. Разве что ее спойлер просто стал губернатором, человек, который ей всем обязан и который будет продолжать ее курс во многом, как мы теперь понимаем.

И Кожемяко — это же вообще цирк. Ни один человек не верит никогда, что он на самом деле выиграл. Все же понимают, что там приписки, запреты и мелкое политтехнологическое давление в стиле такой полицейщины в стиле начала 2004 года, например, что-нибудь такое еще.

Поэтому в 19-м году стратегия у всех только одна: не голосовать за кандидата, который маркируется как кандидат власти. Вот будут выборы в заксобрание Москвы. Вот 45 мест. Вот как только вы идентифицируете того, кто идет от власти, от Собянина — вот голосуйте против него.

О.Журавлева― Как их узнать, кстати?

М.Шевченко― Спрашиваете: «Вы от власти?» Власть же будет своих тоже маркировать.

О.Журавлева― А вдруг они так подмигивают…

М.Шевченко― Нет, не надо. Самовыдвиженцы. Вот я читаю, что 45 мест в Москве — вот 90 самовыдвиженцев. Собирайте подписи. Соберем в 20-миллионом городе. Да вообще все эти 45 мест можно взять на самом деле, такие сюрпризы им преподнести. 18-й год показал, что возможно всё, если не бояться. Если, как говорил Жириновский, не врать, не бояться и обеспечить наблюдателей на главных избирательных участках.

Тут мы очень в Москве надеемся на Алексея Алексеевича. Он нам столько рассказывал про то, как он у нас тут обеспечивает честные выборы. Вот в 19-м году, Алексей Алексеевич Венедиктов, у вас будет момент истины.

О.Журавлева― У нас есть еще на кого ориентироваться в Москве, есть еще люди, которые этими технологиями занимались.

М.Шевченко― Фильтра нету на выборах в заксобрание. Надо будет просто собрать подписи москвичей. Это не такое большое количество. Я считаю, что должна просто толпа туда выдвигаться. И вот каждый, кто будет маркирован как кандидат от них, — а «они» — это уже такое совокупное называние — вот против него. А за — за любого: за патриота, за коммуниста, левого, демократа, только бы не они.

О.Журавлева― Что, и за либерала?

М.Шевченко― За либерала. Наш лозунг: только бы не они. Вот те, кто с ними не связан, всё должны оказаться в заксобрании.

О.Журавлева― Почему вам кажется, что в следующем году это будет работать?

М.Шевченко― А потому что у власти нет никакой стратегии. Я вижу.

О.Журавлева― А что, была раньше?

М.Шевченко― Раньше, конечно, была. Раньше они пытались что-то. Что они там выдумывали, я уже не помню? Русский мир — это в 14-м началось. Придумали-то «Русский мир» Ефим Островский, Петр Щедровицкий, Глеб Павловский для нужд партии «Наш дом Израиль», кстати. Этот Русский мир начался с выборов, когда они в Израиле формировали такую прорусскую партию. Тогда была написана эта записка докладная в конце 90-х, в начале 2000-х.

А потом значит, вот Русский мир в 14-м году возник. А до него что было? Для него было социальное государство, «Свобода лучше, чем несвобода».

О.Журавлева― Про ВВП я помню, про удвоение.

М.Шевченко― Нет, это всё экономическое. Свобода лучше несвободы — это, по крайней мере, какая-то политическая задача. А сейчас что — стать великой страной? А-а, нет, у них есть задумка такая, что Россия — это технологи на сайте Russia Today прописывают, я там вижу, такие пробросы идут — носитель консервативных ценностей.

М.Шевченко: Суть путинской власти — это бизнес

―

Нам, кстати, носитель консервативных ценностей… прислали шоколадный собор.

М.Шевченко― Противостоит всякой левизне, всякой либеральщине, всяким нетрадиционным ценностям в мире. Да посмотрите на себя, почитайте Телеграм-канал «Футляр от виолончели», какие у вас там, в вашей власти традиционные и нетрадиционные ценности. Всё же описывают. Люди-то всё видят, всё знают.

О.Журавлева― Еще про итоги года. Вот ВЦИОМ… сначала были какие-то социологические исследования по поводу ностальгии по СССР…

М.Шевченко― Традиционные ценности… Интересно, вот когда Новый год перед Рождеством — это традиционная ценность? Это когда было принято? Везде в христианском мире Рождество, а потом идет календарный как бы праздник.

О.Журавлева― Ну, потому что от Рождества Христова.

М.Шевченко― А здесь сначала — Новый Год, потом — Рождество.

О.Журавлева― Вы сейчас уже и старостильников начинаете сюда же приписывать. Ладно.

М.Шевченко― Нет, я никого не приписываю. Просто я считаю, что Рождество должно быть перед Новым годом.

О.Журавлева― Хорошо. ВЦИОМ говорит нам, что армия, РПЦ и силовики пользуются наибольшей поддержкой россиян. Поддержку и одобрение армии высказывают 86%. РПЦ — 68,8%, правоохранительным органам — 57%, далее следует СМИ — 54,4%. Общественная палата — 42,6%. Судебная система — 37,6% А дальше уже — политические партии, профсоюзы ,оппозиция…

М.Шевченко― Давайте выйдем на Новый Арбат, вот так пройдемся и спросим у 100 человек: «Вы когда-нибудь слышали про Общественную палату?» Вот сколько из 100 человек на Новом Арбате вам скажут, что «мы слышали про общественную палату»? Это первый вопрос. Второй: «Вот назовите трех членов Общественной палаты». Поэтому как относиться к этому? Может быть ВЦИОМ опрашивал… Валера опрашивал Общественную палату?

О.Журавлева― Армию-то точно узнали 86%.

М.Шевченко― Ну, армию… там пушки, танки ездят, «Арматы» всякие и всё такое показывают.

О.Журавлева― Да, да. Скажите, армия, как вам кажется, не становятся самыми главными силовиками?

М.Шевченко― Нет, конечно. Это смешно. Нет. Это очень слабая на самом деле армия. Бюджет очень маленький относительно натовского бюджета.

О.Журавлева― Слушайте, вот они строят храмы…

М.Шевченко― Ну, храмы они строят, а кораблей, допустим, строят мало. Храмы строят, а комплексы новые вводить не могут. Вводят советскую технику по большому счету на вооружение.

О.Журавлева― Да ладно. Вот эти мегаракеты, про которые нам кино показывали…

М.Шевченко― «Авангард» — это советский проект 80-х годов.

О.Журавлева― Ну, какой есть. Они его испытывают.

М.Шевченко― Понимаете, вот так, реально совокупная мощь европейского НАТО превосходит мощь всей российской армии в десятки раз. Если бы не ядерные ракеты, вообще бы было смешно.

О.Журавлева― То есть вы считаете, что Шойгу не важная политическая фигура?

М.Шевченко― Это разные вопросы. Безусловно, министр обороны важная политическая фигура, хотя я не пойму, почему он должен быть политической фигурой, когда по Конституции армия не должна вмешиваться в политику. Мне непонятно.

О.Журавлева― Просо некоторые наблюдатели отмечают, что армия уже как-то очень сильно видна в политике.

М.Шевченко― Он важная политическая фигура, но вы спрашивали про влияние армии. Никак она не влиятельна абсолютно.

О.Журавлева― Вы считаете? А ко из силовиков главная опора режима? — сейчас так спрошу.

М.Шевченко― Политическая опора — это ФСБ, безусловно. А опора лично группировки во власти — это ФСО, а опора, скажем, всей этой системы — это МВД.

О.Журавлева― А Росгвардия где?

М.Шевченко― Ну, это, считайте, к ФСО относится. Потому что Золотов из ФСО… Это как бы силовое приложение к группе людей, которые контролируют страну.

О.Журавлева― Ладно. Тогда скажите, а кто будет подавлять народные…

М.Шевченко― Но не как подразделение ФСО, просто функции примерно те же самые. Это как бы исполняют личные поручения тех, кто имеет доступ, как говорится к этому столику узкому, где они там сидят.

О.Журавлева― А кто будет подавлять народные волнение, когда они возникнут и если они возникнут? На кого опереться?

М.Шевченко― Ну, милиция разбежится, естественно, потому что милиция-то живет на территории, привязана к территории. Ну, подавлять Росгвардия будет, конечно. Если будет. Я, кстати, не верю, что они будут подавлять.

О.Журавлева― Ну, у них есть какие-то установки лазерные.

М.Шевченко: Не делайте из Трампа клоуна

―

Вы же не студенческие имеете в виду беспорядки какие-то? Вы имеете в виду народные волнения, когда бабушки выйдут на улицы, матери, их тетеньки, понимаете? Ну, они будут действовать, как они все время делали. Когда вот было волнение во Владивостоке: торговцы праворульными автомобилями, помните, там было? Они на местных ОМОН положиться не могли, потому что он явно перешел бы на сторону этих митингующих. Они тогда и Москвы во Владик перебрасывали людей. Очевидно, они так же будет делать и с Росгвардией.

В том же городе, где будут волнения пенсионеров каких-нибудь или еще, где Росгвардия может сказать: «Да мы не хотим бить наших тетушек, которых мы знаем с детства», — они будут туда с других городов перебрасывать. Возможно так.

О.Журавлева― А с Северного Кавказа? С Кавказа?

М.Шевченко― Нет, не надо демонизировать Северный Кавказ.

О.Журавлева― Ну, люди боятся.

М.Шевченко― Я вас уверяю, чеченцы совершенно не горят желанием, если вы их имеете в виду, подавлять какие-то волнения где-то. Это абсолютная мистификация на самом деле. И потом, в этом нет ни малейшей нужды.

Вот уже ингушские события, крайне важные для уходящего года, показали нам, что местными силами можно решить все проблемы для локализации. А если бы туда перебросили в Ингушетию из других регионов силовиков, это привело бы к непредсказуемым последствиям, очень трагическим. Поэтому спасибо Евкурову зато, что он не допустил этого сделать.

Вообще, мне много стало ясно с ингушскими событиями. Их, конечно, главная цель — убрать Евкурова. А попутно они унизили ингушский народ, за его спиной заключив соглашение, которое могли бы с ним и обсудить. Там есть такие два момента.

О.Журавлева― У вас есть одно буквально слово, которым вы характеризуете уходящий год?

М.Шевченко― Ну, это трагедия. Это чудовищно трагический год, в котором убили одного из самых лучших людей, которых я знал в своей жизни — Орхана Джемаля. Для меня это затмило всё остальное — смерть Орхана. Это 30 июня, когда мне позвонила Надя Кеворкова и сказала: «Ты знаешь, Орхана, кажется, убили». Мой сын сидел в машине, сказал: «Что, твоего друга убили? Бармалей в Африке убил?» Вот это я на всю жизнь запомнил. Бармалей да, убил. Этого Бармалея мы найдем.

О.Журавлева― Это Максим Шевченко. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго!