А.Нарышкин― Всем здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Особое мнение», меня зовут Алексей Нарышкин, мой сегодняшний гость – политолог Сергей Марков. Приветствую вас.

Здравствуйте. И вас всех с наступающим новым годом, желаю вам счастья, здоровья. А для слушателей «Эха Москвы» — что значит для слушателей «Эха» счастье? Вообще счастье у каждого свое. Счастье это когда больной выздоравливает, – правильно? Бедный получает деньги, несчастливый в любви обретает любовь.

Вот для слушателей «Эха» самое главное счастье – чего я вам желаю

А.Нарышкин― Когда Марков приходит в студию

С.Марков― Это только путь к счастью. Воссоединиться со своим народом. По сути дела, аудитория «Эхо» это социальные сироты, которые потеряли родину.

А.Нарышкин― Аудитория, или мы?

С.Марков― Аудитория. Вы разные. Потеряли родину, поэтому желаю вам воссоединиться с родиной. Это значит, для вас конкретно возлюбить, наконец, Россию и ее президента Путина. И принять, наконец, это неизбежное. И тогда будет вам счастье.

А.Нарышкин― Так скрепы должны какие-то быть.

С.Марков― Слушайте меня и укрепитесь в выборе своем.

А.Нарышкин― Подведем сегодня итоги года, но начну с текущих новостей – вопреки скептикам не продлено военное положение на Украине. Кто, что с этого поимел? Был месяц особый режим в 10 областях.

С.Марков― Не знаю. Объясню – я же честный эксперт, как есть, так и говорю — просто некоторые перевирают, хотят выглядеть поумнее, — мне не надо стараться выглядеть поумнее.

Объясняю, то там случилось. Главное проблема Порошенко – если к власти приходит Тимошенко, его злейший, заклятый враг на протяжении последних 15 лет. Она начинает расследования по поводу коррупции, военных преступлений — Порошенко теряет власть, собственность. И никакие обещания американцев – ничего не сработает.

А.Нарышкин― Тогда главное – вовремя уехать?

С.Марков― Нет. По запросу Интерпола могу достать

А.Нарышкин― Тогда важно – куда.

С.Марков― И обещания американцев не сработают — как все обманули Януковича, условно говоря, с гарантиями. Никаких гарантий нет. Поэтому, каким образом Порошенко может сохраниться? Сохранить свободу и жизнь? Оставшись на второй президентский срок. Кто принимает решение о втором президентском сроке? — американские спецслужбы.

А.Нарышкин― Как это?

С.Марков― Ну, так. Кто управляет страной…

А.Нарышкин― Нет, Сергей – Украина демократическая страна.

С.Марков― Украина – бандеровская диктатура. Демократия ликвидирована в Украине. Я рассказываю — по-моему, я вам это уже говорил, вспомните. Алексей.

А.Нарышкин― Я не перестаю удивляться – в каждый раз как в первый.

С.Марков― Объясняю. В 14-м году Порошенко – у него был самый высокий рейтинг, но набрал он 40% голосов. Американцы, которые взяли под контроль Украину тогда испугались, что будет второй тур, сойдутся опять Порошенко и Тимошенко, будет бойня и не удастся консолидировать репрессивный режим.

С.Марков: Главное проблема Порошенко – если к власти приходит Тимошенко— он теряет власть, собственность

Поэтому они дали приказ Центризбиркому — конкретно давал приказ Джеффри Пайетт, тогдашний посол США в Украине, сейчас, кстати, посол США в Греции — в общем, Джеффри Пайетт является главным организатором всей этой ситуации сейчас с томасом, и так далее. Он вызвал членов Центризбиркома и сказал:% прошу вас написать 52%. Те сказали – гарантии, какие нам? Он сказал: я вам за это даю личные гарантии, что никто из вас не будет уволен с поста ЦИКа, мы не позволим вас обижать. И обратите внимание — зайдите сами в интернет и посмотрите — Центризбирком Украины…

А.Нарышкин― ну откуда вы знаете все эти подробности?

С.Марков― Так это известно.

А.Нарышкин― Известно – где?

С.Марков― Хайли лайкли.

А.Нарышкин― А, это другой вопрос.

С.Марков― Но есть и данные, которые подтверждают это. Зайдите на данные.

А.Нарышкин― Куда?

С.Марков― На сайт ЦИКа Украины и увидите том, что там единственная организация в Украине, где люди, посаженные Януковичем, сидят на своих высших государственных должностях, несмотря на то, что у них уже все сроки прошли — им продлевают сроки, поскольку им это обещал американский посол.

А.Нарышкин― И здесь вы видите руку американцев?

С.Марков― Ну а как? Ну, подумайте, какие еще причины могут быть, чтобы киевский режим оставил людей Януковича,— прием, с нарушением закона и процедуры, и именно так ему нравятся эти люди и Центризбирком, что именно их решили оставить на своих местах.

А.Нарышкин― Может, они специалисты хорошие?

С.Марков― Откройте глаза и примите извинения.

А.Нарышкин― Но «Партия регионов» прекрасно существует, выбирает своего представителя на грядущих выборах. И никто их не убивает.

С.Марков― Их никто не убивает, поскольку этот проект осуществляется опять же под контролем наших американских коллег.

Нарышкин― Даже оппозиционный блок?

С.Марков― Конечно, естественно. Нужна какая-то канализация оппозиционных настроений. Вот здесь сделали таких — как на Украине говорят «померкованных».

А.Нарышкин― Это что такое?

С.Марков― Управляемых, искусственно-мирно.

А.Нарышкин― А «Партия регионов» тоже была американским проектом?

С.Марков― «Партия регионов» была достаточно бюрократически-олигархическим проектом в свое время, но потом ее практически уничтожили, на ее обломках создали такого фейкового оппозиционера — оппозиционный блок. Сейчас у них там идут всякие процессы, но это нюансы.

Мы же говорим про аварийные положения – давайте вернёмся к этому. Так вот — тогда выборы были сфальсифицированы по приказу американцев. Просто, без всяких каруселей, без ничего – просто по прямому приказу написали вместо 40% — сколько он реально получил, как говорят, — не знаю точно, но то, что мне передают – получилось 40.

А.Нарышкин― Мне кажется, если бы просто написали, украинский народ бы не простил.

С.Марков― Послушайте, — украинский народ был подавлен жестокой диктатурой. Тогда же неонацисты устроили террор.

С.Марков: Украина – бандеровская диктатура. Демократия ликвидирована в Украине

А.Нарышкин― Сколько населения на Украине?

С.Марков― Сейчас где-то 29.

А.Нарышкин― Донбасс уже не считаем?

С.Марков― Донбасс не Украина.

А.Нарышкин― Донецкая область, Луганская область – не Украина?

С.Марков― Это факт — не Украина. Юридически он является Украиной, а фактически нет.

А.Нарышкин― А вы считаете, что если украинцев обманули неправильным подсчетом голосов, то они это будут терпеть?

С.Марков― Послушайте, в Украине – диктатура.

А.Нарышкин― По себе, что ли меряете?

С.Марков― Объясняю – Днепропетровская область — подсчитывали люди, — уничтожено противников режима в 14 году, как они считали, 1402 человека.

А.Нарышкин― Уничтожено – в смысле? Политически?

С.Марков― Не политически. Неонацисты взяли, вывезли в лесополосу.

А.Нарышкин― Можно фамилии — кого уничтожили? Мы как-то уже в эфире это обсуждали – вы любите слова на ветер бросать.

С.Марков― Назвать фамилии? Сколько сидит в тюрьмах там? Огромное количество – откройте интернет, — там все это есть. Дайте мне бюджет, и я вам сделаю великолепный доклад на эту тему.

А.Нарышкин― Сколько?

С.Марков― Я вам скажу потом.

А.Нарышкин― Дороге слушатели, хотите, Марков сделает нам такой доклад?

С.Марков― Да, пожалуйста – и по заключенным, и по убитым могу сделать доклад.

А.Нарышкин― 1400 только в Днепропетровской области? Давайте кампанию организуем по сбору средств.

С.Марков― Ну, я не могу утверждать, что 1400, но там сотни уничтоженных людей, а фамилии дадим – просто не про всех можно сказать.

Итак, в условиях террора люди не могли выступать с протестами. Теперь его рейтинг известен – он минимальный, он где-то там болтается в районе 4-5 места. Там на самом деле Юлия Тимошенко на первом месте, безусловно, остальные — у всех процентов по 7-8, — их человек 5-6.

Что просит Порошенко? Чтобы его опять переназначили американцы на второй срок, что в этом случае это конкретно значит? Уже не надо, он не просит дать приказ ЦИКу что-то сфальсифицировать — он сам все сфальсифицирует. Он подмял под себя административный ресурс, под ним СБУ, половина неонацистских батальонов под ним.

С.Марков:Считаю, что Россия, Украина, Белоруссия это единый народ

А.Нарышкин― Например?

С.Марков― Какие названия этих нацистских батальонов, что ли? Ну, «Азов» под Аваковым. С-14 под Порошенко.

А.Нарышкин― То есть, батальона два, и половина – один — вот этот С-14?

С.Марков― Неужели вы думаете, что вы…

А.Нарышкин― Сергей, вы ответственный специалист, нельзя с вашим статусом допускать такие неточности.

С.Марков― Ответственный специалист это не значит, что нужно подтверждение каждого моего слова, — это необязательно. Вот С-14, конкретный батальон, по-моему, «Закарпатская сечь» на его основе тоже построена.

С-14 это одна из наиболее известны неонацистских организаций, которую контролируют СБУ Украины, а СБУ контролируются Порошенко, поэтому этот неонацистский батальон С-14 подчинен Порошенко. Косвенно ему подчиняется и неонацистский полк «Азов».

А.Нарышкин― Сделаем небольшой перерыв, затем вернемся.

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А.Нарышкин― Продолжаем эфир. Сергей Марков сегодняшний гость. Напомню, о чем мы говорили — у Порошенко под контролем один националистический батальон.

С.Марков― Ну, там еще несколько — попозже скажу

А.Нарышкин― Но названий вы не помните.

С.Марков― Не помню. Но они есть, поверьте.

С.Марков: Американцы управляют Украиной

А.Нарышкин― Я вам всегда верю.

С.Марков― Соответственно. Избирком во многом под ним является. . И он просит у американцев разрешение на фальсификацию выборов – он сам все сфальсифицирует. Просто просит закрыть глаза. Американцы не готовы. Вот он сделал провокацию в Керченском заливе, после этого объявил военное положение – хотел на два месяца, чтобы сломать избирательную кампанию.

Какие у него конкретно планы, мы не знаем, но суть в том, что избирательную кампанию уже было бы нельзя объявлять 31 декабря. Если бы все было по его плану.

Вышел в Раду, а там уже начался процесс перебегания от него к Тимошенко, поскольку многие не верят, что он останется президентом и думают, что Тимошенко будет новым президентом.

А.Нарышкин― Крысы бегут с корабля?

С.Марков― Ну, так бывает. Но не обязательно, там все сложнее – не хочу обзывать людей крысами, если они просто уходят.

А.Нарышкин― Вы же не уважаете украинцев.

С.Марков― Я украинцев люблю. Украинцы это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации.

А.Нарышкин― А украинские политики такие же украинцы, или это особая каста?

С.Марков― Украинские политики такие же русские политики, только оказавшиеся в такой сложной ситуации — честные, конечно, большей частью покинули, ну а те, кто остались. И украинские солдаты – что такое украинская армия? Это настоящий русский солдат, готовый сражаться и воевать.

А.Нарышкин― Хорошо. Порошенко ввел на два месяца военное положение, получилось на месяц.

С.Марков: Порошенко превратился в обвязавшегося авантюриста, угрожающего европейской безопасности

С.Марков― Получилось на месяц. Они бросились к американцам, говорят: у вас Порошенко это утвердил? Отвечают: нет, мы не утвердили это положение, мы не разрешаем ему сорвать выборы с помощью военного положения. Тогда они говорят: Петр Алексеевич, ничего у тебя не получится. На один месяц — а потом выборы.

А.Нарышкин― Американцы?

С.Марков― Нет, это уже в Верховной раде говорят всякие фракции. То есть, это ему не удалось – только на месяц. И все, подтирая слюни и сопли пошел дальше, и приходится ему теперь… тем не менее, задача у него осталась – выжить. Поэтому что он будет делать даль9е, м пока не знаем. Наибольшая вероятность конечно, будет еще одна военная провокация, — на этот раз по всей видимости, постарается, чтобы кого-то убили из украинских военных — потому что у него сорвалось там. Ему очень хотелось бы, чтобы кого-то убили из украинских военных.

А.Нарышкин― И что это даст?

С.Марков― Ну, если убитые украинские военные русскими солдатами, то возможно сделать настоящее военное положение на более длительный срок. И в рамках этой военной истерии провести эту кампанию и в ней он уже надеется таким образом выиграть – вот его задача.

А.Нарышкин― Кто самый удобный кандидат для Путина сейчас на Украине?

С.Марков― Для Путина? Не знаю Порошенко, насколько я понимаю, — у него были там контакты с Путиным, они регулярно созванивались, были контакты неформальные, через Медведчука и Михаила Зурабова, но насколько я понимаю, они обрушились в начале лета. Я не знаю точно, что произошло, но точно телефонные переговоры эти прекратились, точно резко радикализировался Порошенко. Насколько я понимаю, что американцы все-таки потребовали от Порошенко, чтобы он обязательно начал проект церковного раскола. В Кремле это Порошенко не простили, сказали, что это красная линия. Он ее пересек – все.

А.Нарышкин― Тимошенко?

С.Марков― Не знаю. Понимаете, не так имеет значение фамилия гаулейтера, если есть внешние силы. Американцы управляют Украиной

А.Нарышкин― Всегда управляли?

С.Марков― не всегда. Они взяли под контроль Украину в 14 году, продолжают ею управлять. По Тимошенко следующая картина: Тимошенко тоже просит американцев, чтобы они утвердили ее президентом. Но это разные действия, в случае с Порошенко это значит для американцев, если утвердить его в должности, значит, закрыть глаза на фальсификацию.

В случае с Тимошенко это означает другое – никого не подпускать из партий мира, а вот среди партий войны провести кастинг назвать его выборами и в этом кастинге среди бандеровцев убедительно побеждает сама Тимошенко и не дать Порошенко максимально использовать административный ресурс. Вот что это значит. Американцы не верят Юлии — это хорошо известный факт.

А.Нарышкин― Но там еще Зеленский есть, который на втором месте после Тимошенко – по данным опросов. Он тоже просит американцев?

С.Марков― Да у них там все туда-сюда балансируют. Но Зеленский это человек Коломойского.

А.Нарышкин― Да, об этом говорят много. Это хорошо? Коломойский это по линии Израиля?

С.Марков― Нет, там нет никаких геополитических вещей, это сугубо… он очень хочет подорвать Порошенко и вернуться в Украину. Кто их знает? В условиях разрушения доверия ко всем, даже комик, клоун может добиться успеха — это будет форма голосования против всех.

Но у них всех там мало. Там примерно следующее: 20% Тимошенко, 7-8% у всех остальных – там социология это не схватывает, это Порошенко, Зеленский, Гриценко — ну, у Гриценко, думаю, меньше, Вилку и Олег Бойко.

А.Нарышкин― Не Олег — Юрий Бойко.

С.Марков― Да.

А.Нарышкин― Давайте к Белоруссии перейдем.

С.Марков:Лукашенко всегда хотел объединить Россию и Белоруссии. Но он хотел сам быть во главе

С.Марков― Заканчиваем — мои предложения. Наша одна из главных задач — понимаете, Порошенко превратился в такого обвязавшегося авантюриста, который угрожает европейской безопасности.

А.Нарышкин― Порошенко угрожает? Не Россия?

С.Марков― Конечно.

А.Нарышкин― А НАТО так говорит про Россию.

С.Марков― Сейчас они могут опять по Керченскому проливу уже с британцами развязать эту провокацию, что мне кажется, нам нужно делать? Нам нужно сказать чётко, достаточно громко британцам том, что если ваши корабли будут нарушать территориальные целостность. Территориальные воды России, то моряки будут арестованы, им грозит – ну, не знаю, сколько — 2-3-4 года российской тюрьмы. И прямо их об этом предупредить. И максимально широко распространить эту информацию.

Но если пойдут – арестовывать – судить – сажать. Только жесткость поможет эти провокации пресечь. Кроме того, я думаю, что нам пора надеяться, что произойдёт трансформация режима. Нужно четко назвать киевский режим незаконным, нужно признать правительство Украины в изгнании.

А.Нарышкин― Это кто ж туда войдет?

С.Марков― Ну, бывший премьер-министр Украины Азаров.

А.Нарышкин― А как вы докажете легитимность этой структуры?

С.Марков― Ну, правительство в изгнании всегда является самопровозглашённым. Другое дело, что его представляют… Но если в него войдут бывшие члены правительства, бывшие депутаты парламента, избранные во времена свободы, то это уже будет определённая легитимность.

А.Нарышкин― Я бы хотел там вас видеть.

С.Марков― Спасибо. Но я к этому никакого отношения не имеют.

А.Нарышкин― А вам бы пошло.

С.Марков― Что он может сделать? Оно должно признать существующее правительство незаконным/, оно должно признать его акты незаконными – это значит. В том числе, что все кредиты МВФ даются незаконному правительству для осуществления его незаконной деятельности, для сохранения диктатуры в Украине и подавлении свободы и демократии.

Поэтому новое правительство Украины не будет отдавать эти кредиты МВФ. Более того, — сейчас правительство объявляет приватизацию украинского чернозема – гну, там все время приватизация – приватизация Одесского припортового завода, других вещей – все участники этих возможных сделок приватизации должны знать, что это сделки незаконные. И собственность свою они не получат. Все, что они заплатят этому незаконному правительству, все будет выброшено.

Вот этот фактор значительно затруднит финансирование режима, Поймите, в Украине нет законного правительства. Есть группа военных преступников, иностранных агентов, которая осуществляет политику государственного террора в отношении населения и которое является вызовом демократии и свободы.

Любой человек, который не осудил киевское репрессивное правительство, не может считаться сторонником свободы и демократии.

А.Нарышкин― К Белоруссии давайте перейдем.

С.Марков― Хорошо.

А.Нарышкин― Что произошло между Лукашенко и Путиным?

С.Марков― Объясняю свое понимание. Александр Лукашенко – русский человек из Белоруссии. Всегда хотел объединить Россию и Белоруссии. Но он хотел сам быть во главе объединенной России и Белоруссии. И у него были все шансы. Когда в последние годы Ельцина просто зашкаливающе была популярность здесь Лукашенко.

Но, как известно, это у него не получилось. К власти пришел Путин и начал реализовывать политику, которая в какой-то мере – ну, в ее политической, а не экономической — Путин как бы реализовывает то, что мечтал бы сделать Лукашенко.

Поэтому остался элемент ревности, конечно. Но страны очень близки друг другу. Народ единый, — наверное, можно сказать, с двумя разными государствами. Но разные социально-экономические модели. Сейчас Лукашенко хочет получить в соответствии с обещаниями, между прочими уставом Евразийского экономического сообщества, чтобы условия для хозяйствования белорусских и российских предприятий были одинаковые. Ито есть, получали энергоносители по одной цене.

С.Марков:Спецслужбы США и Великобритании – вот главные субъекты действий по поводу Скрипалей

Нашим это не очень выгодно, поскольку белорусские предприятия более конкурентоспособны, они получают реальную поддержку от белорусского правительства. А российский бизнес от российского финансово-экономического блока поддержки такой не получает. Именно поэтому у нас полно магазинов белорусской обуви, белорусские продукты. А, как известно, таких магазинов в Белоруссии нет. Если они еще будут получать энергоносители дешевле, то они еще будут эффективнее.

Наши говорят – мы готовы это сделать, но давайте мы обеспечим более глубокую интеграцию. В данном случае речь идет о единой валюте и о возможности российских предприятий более активно покупать белорусские предприятия. Этого уже не хочется Лукашенко. Поскольку единая валюта де -факто означает, что это будет ЦБ России, и у него снижается возможность суверенитета.

А.Нарышкин― Вот здесь сделаем небольшую паузу.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Мы остановились на Белоруссии — итак. Россия хочет больше интеграции.

С.Марков― Да. А Лукашенко — против. Побаивается. Он чего побаивается? Что придут российские олигархические группировки. Во-первых, они разрушат своеобразную модель госкапитализма в Белоруссии – которая довольно успешна, по сути дела, это реализация китайской модели на территории

А.Нарышкин― Проблема, наверное, в том, что Лукашенко из команды выкинут?

С.Марков― Это еще одно – то, чего он боится – что они придут. Возьмут сначала экономическую власть, а потом возьмут политическую власть. Доверия у него к российским олигархам никакого нет. Поэтому ему нужны какие-то гарантии.

Насколько я понимаю — опять – хайде лайки. Были переговоры в свое время о воссоединении. Самого Лукашенко вроде бы устраивала концепция, при которой он был бы вице-президентом и при этом премьер-министром. А поскольку вице-президент, то значит и не увольняемый премьер-министр.

Но это было бы двоевластие, все-таки это было бы, наверное, не очень хорошая модель для страны в целом — но так или иначе, наши на эту модель не пошли. Сейчас возникли новые обстоятельства – западники очень флиртуют перед Лукашенко, поскольку они хотят, чтобы он дистанцировался.

Лукашенко умный человек, прекрасно понимает, что гибридную войну между Россией и Западом можно использовать для своих интересов. Но с другой стороны, защитой его лично, Лукашенко, является ядерный щит России. Если не будет такой защиты, быстренько его свергнут военным образом, как свергли Януковича. Не посмотрят на его сверхпопулярность.

Кстати. Лукашенко очень популярен в Белоруссии – хотите пример? — я ехал на автомобиле из России в Украину через Белоруссию – вот я еду по Смоленской области – все развалено, как будто война недавно была. Въезжают в Белоруссию — прекрасные дороги и все поля возделаны. Вы можете мне сколько угодно рассказывать, что у них какие-то не такие… но если поля возделаны…

А.Нарышкин― Потемкинские деревни?

С.Марков― И в коровниках коровы.

А.Нарышкин― Все ненастоящее. Вы заходили в коровник?

С.Марков― Но там же все это работает, выезжаю из Белоруссии в Украину, в Черниговскую область – опять – поля не засеяны, заросли бурьяном, коровники разгромлены. Хотя вроде бы сельское хозяйство…

А.Нарышкин― Если белорусы такие трудолюбивые, а Лукашенко такой замечательный -0 они не такие уж для нас и братья. То есть, украинцы нам гораздо ближе в своем раздолбайстве?

С.Марков― Я придерживаюсь с этой точки зрения — по поводу русского народа — я считаю, что Россия, Украина, Белоруссия это единый народ. Мне ближе концепция Вадима Цимбурского – есть такой известный российский геополитический мыслитель. Он, мне кажется, очень разумно разделяет русский народ на два субэтноса. Не на три — российские, белорусские, украинские, а на два – северные русские и южные русские.

С этой точки рения легко каждый может видеть-между кубанцами, ростовчанами, донбассцами, одесситами, харьковчанами разницы почти никакой нет.

А.Нарышкин― Кавказ куда входит?

С.Марков― Кавказ входит в Россию, но не русские все-таки. Хотя сильно русифицированные. А другие – северные. Вот Белорусы – они как Путин – это северные русские. У них другой стиль жизни, другой метод принятия решений. Они просто праздники по-другому отмечают. У них другая моторка. Вот это мне ближе.

Поэтому думаю, что одной из причин кризиса в отношениях между Россией и Украиной было то, что Россией управляют северные русские, питерские кланы, и они не договорили союзными русскими — просто они его не понимают. Поэтому мне кажется, нужно было бы, что за Украину отвечали кубанцы и ростовчане.

А вот с Лукашенко все-таки удастся договориться, поскольку это северные русские, они друг друга лучше поймут.

А.Нарышкин― Вероятность того, что Лукашенко будет, не слишком лоялен по отношению к Кремлю и возникнут некие внутренние какие-то оппозиционные течения в Белоруссии? Может быть, подогреваемые из Кремля?

С.Марков― А они уже есть. Там есть концепция так называемая – «литвинов». Есть люди, которые говорят: мы не белорусы на самом деле, а мы литвины, это особый народ, мы введёмся от Великого княжества Литовского.

А.Нарышкин― Они отделяться хотят?

С.Марков― Ну, естественно. Они хотят не просто отделяться – они сейчас отделены. Они хотят перейти в ЕС, хотят дерусифицировать Белоруссию. Ну, такая концепция. И у нее есть поклонники среди белорусской элиты

Надо сказать, что с белорусской элитой западники ведут планомерную серьезную очень работу и пытаются в какой-то момент вспышкой свергнуть Лукашенко и привести к власти своих ставленников – как они это примерно сделали в Армении или в Украине.

А.Нарышкин― Давайте подведем некоторые итоги года? Самое важное событие уходящего года, которое будет иметь долгосрочные последствия?

С.Марков― С моей точки зрения, самое долговременное последствие имеющее — это если не считать позитивного выбора Путина, которое не изменило ситуацию

А.Нарышкин― Позитивно – зафиксировали.

С.Марков― Да. А то, что радикально изменилось — это дело Скрипалей. Это означает для меня, что западные глубинные государства вышли на новый уровень противостояния России и речь идет о том, что нас хотят объявить преступным государством, наши структуры. Это в том числе позволяет.. дипломатов, поскольку, получается, что они не настоящие дипломаты, они преступниками назначены.

Это позволяет применять особые методы воздействия, то есть, пытки к задержанным российским гражданам/, поскольку они же террористов поддерживают, — применение оружие массового поражения — нас прямо в этом обвинили.

Вот это мне представляется очень серьезным сломом тенденции, которая означает радикализацию. Год у нас будет очень сложный. Россию будут прямо обвинять в том, что она является преступным государством – это главное.

А.Нарышкин― Я только не очень понял, зачем Европе такие хитрые схемы? Вы же не верите в то, что ГРУ причастен к отравлению Скрипалей?

С.Марков― Нет.

А.Нарышкин― Хорошо. А для чего надо эту историю выдумывать?

С.Марков― Для объявления России преступным государством.

А.Нарышкин― Зачем?

С.Марков― Ну, там две причины. Насколько я понимаю это восходит к Кристоферу Стилу. Скрипаль он просто со своим начальникам. Кристофером Стилом, занимался публикацией русского досье Трампа. И началось расследование, выяснилось, что это фальсифицированное досье, нужно было спрятать концы в воду, — они так спрятали.

Одновременно они пошли по пути – спрятали концы в воду, создав такую огромную кампанию. Сейчас практически Скрипаль вне досягаемости для расследования.

Еще одно важное событие, которое обозначило некий перелом – это выборы в Приморье.

А.Нарышкин― Приморье это интересно, Но я все равно не понял, зачем Европе придумывать что-то против России?

С.Марков― Чтобы под этим флагом свергнуть Путина. Это скорее не Европа, это скорее глубинные государства – Великобритания и США. Спецслужбы США и Великобритании – вот главные субъекты действий по поводу Скрипалей. Вот они и стремятся, прежде всего, свернуть российского президента, насадить свою марионетку, а дальше, думаю, речь идет о разделе России, ликвидации России в том виде, в котором мы ее знали на протяжении тысячелетий.

А.Нарышкин― То есть – что такое ликвидация России?

С.Марков― Ну, разделение ее. Это то же самое, как сейчас украинцам доказывают, что они не русские, а враги русских. Точно так же будут сибирякам доказывать, что он враги русских, казакам…

А.Нарышкин― А зачем американцам это разделение России? Какая с этого выгода?

С.Марков― Какая выгода? Россия является одним из главных носителей суверенитетов.

А.Нарышкин― Ну и пожалуйста. Многополярный мир.

С.Марков― Нет, знаете, американцы очень не любят многополярный мир, как вы знаете. Они стремятся к доминированию – это известно всем. Странно, что я вам должен это доказывать.

А.Нарышкин― А разве мы претендуем на роль главного жандарма?

С.Марков― Мы претендуем на суверенитет. Мы являемся не просто носителем суверенитета, мы еще являемся экспортером суверенитета.

А.Нарышкин― Кажется, что американцев беспокоит Россия только в том смысле, что у нас есть ядерные боеголовки. Поэтому за нами надо присматривать. А зачем разрушать границы, перекраивать, делить, кромсать?

С.Марков― Факт остается фактом. Они прямо говорят: уберите Путина, и все проблемы у вас исчезнут.

А.Нарышкин― Кто говорит?

С.Марков― Американские политики.

А.Нарышкин― Какие?

С.Марков― Что, цитата вам нужна? Покойный Маккейн.

А.Нарышкин― Ну и что? Один политик.

С.Марков― Вице-президент Байден бывший.

А.Нарышкин― Когда он такое говорил?

С.Марков― Во время визита здесь говорил. Приезжал сюда, уговаривал Путина не идти на выборы.

А.Нарышкин― Это где можно прочитать? Есть стенограмма?

С.Марков― Попросите — вам все дадут. Когда американские политики высказывались жестко против Путина и говорили о том, что Россия без Путина сможет установить хорошие отношения с Западом. Таких цитат огромное количество.

А.Нарышкин― вы же берете заявления не представителей администрации Белого дома, а каких-то политиков. Хорошо. Про выборы в Приморье. Почему вы считаете, что это судьбоносная история?

С.Марков― Это перелом. Голосование было практически, как мы понимаем, против власти — за кого угодно. Как кто-то сформулировал: за черта лысого, но только не за представителя…

А.Нарышкин― А вы имеете в виду не то, чем выборы закончились, а сам процесс?

С.Марков― Про провалившиеся выборы тоже. Победа — это тоже характерно, что победа Кожемяка была обеспечена только экстра-ординарными средствами, которые невозможно повторить. То есть, ошибка не исправлена. В какой-то мере это пиррова победа.

При участии федерального центра. Практически это была не региональная, а федеральная избирательная кампания. Все федеральные каналы каждый день давали новости про Кожемяку. Плюс огромные деньги были обещаны и уже заплачены там. Плюс разрешили травить Москву там — критиковать жестко Москву.

А.Нарышкин― Да, было такое.

С.Марков― Извините, но это самоубийственная стратегия. Понятно, что они хотели вовсе не этого, но по этому пути могут пойти и другие.

А.Нарышкин― Кожемяка губернатор-популист?

С.Марков― Это в столицу перенесли. Да, везде всем запрещают популизм, говорят, что это плохо, а этому разрешили. Эта стратегия не масштабируемая, поскольку она повлекла за собой такую затрату политических и финансовых ресурсов, которую невозможно повторить в большинстве регионов.

А.Нарышкин― То есть, это одноразовая история?

С.Марков― Да. И это значит, что стратегии противостояния по тому тревожному поражению в четырех регионах, на сегодня не существует.

А.Нарышкин― Потому теперь выборы надо отменить?

С.Марков― Нет, это не значит, что выборы нужно отменить. Это значит, что нужно оживить «Единую Россию» и вообще Российский народный фронт — а то он как зомби ходят.

А.Нарышкин― Как оживить зомби?

С.Марков― дайте людям заниматься здоровым популизмом и не давить таких людей типа Железняка, Поклонскую. И еще один важный момент – это победа Телеграма над Росконтролем.

А.Нарышкин― Неожиданно.

С.Марков― Очевидно, что не сработало желание власти, государственная машина не сработала, а победила коалиция международного бизнеса и его союзники в российской власти. Без союзников внутри правительства и администрации президента. Телеграму не удалось бы победить. Пока они побеждают.

А.Нарышкин― А наше время вышло. Спасибо огромное. В студии у нас был Сергей Марков.