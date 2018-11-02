'Вопросы к интервью
02 ноября 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 02 ноября 2018, 19:08
Ведущий: Майкл Наки
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Если бы у властей была возможность изъять из перечня памятных дат России только один день… У нас есть самая главная – личная, глубоко моральная задача: не перестать помнить. Это задача, которую должны были бы воплощать власти государства, они должны были поднять этот день на исключительную высоту…
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