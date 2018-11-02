'Вопросы к интервью
02 ноября 2018
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Время выхода в эфир: 02 ноября 2018, 17:07
в гостях: Кирилл Мартынов Кирилл Мартынов политолог, руководитель отдела «Политика» «Новой газеты»
Ведущий: Майкл Наки
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