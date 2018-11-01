'Вопросы к интервью
01 ноября 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 01 ноября 2018, 17:08
Ведущий: Ольга Бычкова
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Александр Гольц: Чем грозит отказ от системы контроля над вооружениями В Москве, где так любят говорить об ответных мерах, были явно огорошены решением Трампа. Переговоры с Болтоном обошлись без угроз. «Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается»...
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