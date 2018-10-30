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Рожденные 25 октября
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Рожденные 24 октября
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Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Расизм времён колониализма
Но в результате белым американцам пришлось смириться с тем, что другие расы имеют в США те же права, а европейцам — что те же права имеют в мире их бывшие колонии. Сейчас для западников наступила ещё одна ломка…
Леонид Млечин
историк, писатель
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Стоит ли поддержать Романа Абрамовича?
Я прочитал, что Роман Абрамович предложил футбольных фанатов, которые выкрикивают антисемитские лозунги, возить в Освенцим…
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Акция «Возвращение имен-2018»
У Соловецкого камня на Лубянке зачитывают имена репрессированных жителей столицы…
Стрельба в синагоге в США: 11 человек погибли
По сообщениям некоторых СМИ, стрелявший выкрикивал антисемитские лозунги…
Владимир Путин: Россия ответит очень быстро и эффективно на выход США из ДРСМД
Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружения. Тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной. Не остается ничего, кроме гонки вооружений…
Опубликовано завещание Олега Сенцова
Он просит экранизировать все свои сценарии…
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Fake news: На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи
Одногруппница погибшей Виктория Жукова сказала Дождю, что на записи «60 минут» не голос Алины Керовой…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт
Cледующим после Путина в России будет очень трудно. Потому что последний модус – нравится всем (то есть ничего не делать, или делать по минимуму), Путин уже попробовал…
Карина Орлова
журналист
Врагам Трампа и республиканцев были отправлены бомбы
Что объединяет Хиллари Клинтон, Барака Обаму и Джорджа Сороса? Все трое являются объектами теорий заговора со стороны ультра-правых и республиканских медиа и функционеров, и в частности, лично президента Трампа…
гость:
Денис Драгунский
писатель
Опасность — в следующем витке гонки вооружений, которая, конечно, очень будет тяжела…
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В Мурманске затонул плавучий док, который использовали для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»
Пострадали четыре человека…
Дональд Трамп: Члены банд и «очень плохие люди» движутся в США вместе с караваном мигрантов из Центральной Америки
Он написал в Твиттере, что этим людям следует вернуться домой, их не пустят в Соединенные Штаты…
Нефтяники сообщили правительству о необходимости поднять цены на топливо на 4–5 рублей за литр
Потери отрасли из-за заморозки цен эксперты оценили в 150 млрд руб…
гость:
Евгения Альбац
главный редактор журнала «The New Times»
Это всё, как мне кажется, часть главного тренда всего последнего времени и, безусловно, последних лет путинского президентства – это ресталинизация. Это возвращение на знамена Сталина…
СерпомПо
Telegram-канал
С орденом от Путина — в гражданство Канады
Одной рукой играл за сборную, а другой ловил паспорт Канады! Как же так, Николай?! Нет ли здесь предательства «государственных интересов»? Что же ты не оправдал доверие Родины?..
Сергей Алексашенко
экономист
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Как Путин и Чемезов украли 300 миллиардов
25 октября 2003 — день, поменявший Россию. Всем вперед! — скомандовал Путин…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт
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