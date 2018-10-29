Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Рожденные 25 октября
Поздравить…
Рожденные 24 октября
Поздравить…
«В ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины…»
Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение «специальных экономических мер» против Украины…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Расизм времён колониализма
Но в результате белым американцам пришлось смириться с тем, что другие расы имеют в США те же права, а европейцам — что те же права имеют в мире их бывшие колонии. Сейчас для западников наступила ещё одна ломка…
Леонид Млечин
историк, писатель
+
Стоит ли поддержать Романа Абрамовича?
Я прочитал, что Роман Абрамович предложил футбольных фанатов, которые выкрикивают антисемитские лозунги, возить в Освенцим…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Мы не уподобимся киевским властям, говорим украинцам «Добро пожаловать» в братскую Россию!
Руководству Украины абсолютно безразлична судьба многих миллионов своих граждан, которые содержат семьи, живя и работая в России…
Стрельба в синагоге в США: 11 человек погибли
По сообщениям некоторых СМИ, стрелявший выкрикивал антисемитские лозунги…
Владимир Путин: Россия ответит очень быстро и эффективно на выход США из ДРСМД
Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружения. Тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной. Не остается ничего, кроме гонки вооружений…
Опубликовано завещание Олега Сенцова
Он просит экранизировать все свои сценарии…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт
Cледующим после Путина в России будет очень трудно. Потому что последний модус – нравится всем (то есть ничего не делать, или делать по минимуму), Путин уже попробовал…
Карина Орлова
журналист
Врагам Трампа и республиканцев были отправлены бомбы
Что объединяет Хиллари Клинтон, Барака Обаму и Джорджа Сороса? Все трое являются объектами теорий заговора со стороны ультра-правых и республиканских медиа и функционеров, и в частности, лично президента Трампа…
гость:
Денис Драгунский
писатель
Опасность — в следующем витке гонки вооружений, которая, конечно, очень будет тяжела…
Евгений Ямбург
заслуженный учитель России
Спасать от ненависти
Налицо глобальный кросс-культурный кризис. Цивилизация, образно говоря, пошла вразнос…
Зоя Светова
журналист
Елена Жемкова: «Хотелось придумать такую акцию, чтобы дать возможность людям поступать по совести»
Нам известны 40 тысяч имен расстрелянных москвичей, будем читать их имена, пока все не прочтем. Ну сколько нам понадобится: 10−20 дней?..
ведущий:
Матвей Ганапольский
обозреватель «Эха Москвы», журналист
Путин делает вид, что от Китая никакой угрозы не может быть вообще, потому что не может быть, потому что это Китай, а я хочу сказать — Украина думала, что от России тоже не будет никакой угрозы. И Грузия думала…
Пассажирский «Боинг-737» упал в море вскоре после вылета из столицы Индонезии
Спасатели нашли место крушения рядом с островом Ява…
гость:
Алексей Навальный
политик
Если Путин в результате неких событий уйдет без насилия, без стрельбы солдат в народ и без всяких таких вещей, конкретно ему и его семье нужно будет дать иммунитет, хотя это будет болезненное решение для всех…
Валерий Соловей
политолог, профессор МГИМО
Как путинское большинство превращается в новых недовольных
«Беседовал с училкой математики возраста 50+, очень неглупой в своей математике, но верноподданной, ибо потребляет всякие Первые каналы. Ещё весной она была ярой путинисткой, а сегодня на перемене…»
Сергей Алексашенко
экономист
+
Как Путин и Чемезов украли 300 миллиардов
25 октября 2003 — день, поменявший Россию. Всем вперед! — скомандовал Путин…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.