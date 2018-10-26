'Вопросы к интервью
26 октября 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 26 октября 2018, 19:08
Ведущий: Майкл Наки
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Место встречи изменить нельзя: 29 октября с 10 утра до 22 часов вечера у Соловецкого камня Собянин, вероятно, представил, как упадет его рейтинг, когда народ устремится на Лубянку, а «космонавты» потащат его в автозаки. И тогда мэр рассудил, что акция «Возвращение имен» — все-таки не про Путина и кровавый режим. Это про прошлое, про чужие репрессии…
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