'Вопросы к интервью
25 октября 2018
Z Особое мнение Все выпуски
5 0 6 855
Время выхода в эфир: 25 октября 2018, 19:08
в гостях: Максим Шевченко Максим Шевченко журналист
Ведущий: Ольга Журавлева
8читать ;смотреть

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин: Трагедия в Керчи — результат глобализации Владимир Путин: Трагедия в Керчи — результат глобализации «Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов»...

5 260 6 45708 18.10
8читать ;смотреть
Kкерчь, трагедии, глобализм, путин, видео, события
Блоги

Владимир Путин: Россия ответит очень быстро и эффективно на выход США из ДРСМД Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружения. Тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной. Не остается ничего, кроме гонки вооружений…

5 206 6 16527 08:38
Kсша, рф, политика, вооружение, путин, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Глобализм во всем виноват. И если Путину представляется, что виноват в данном случае интернет, по которому школьник узнал про Колумбайн – ну почему не допустить, что виновата атмосфера насилия и жестокости в обществе, культ силы, который есть, и требование решать все силой…

5 349 6 36653 19.10
#слушать 01:44:54 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

+ Владимир Путин: Россияне попадут в рай в случае ядерной войны Владимир Путин: Россияне попадут в рай в случае ядерной войны Президент сказал, что мощи нашей страны хватит, чтобы агрессоры «сдохли»…

5 366 6 62479 18.10
8читать ;смотреть
Kядерное оружие, внешняя политика, общество, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы не уподобимся киевским властям, говорим украинцам «Добро пожаловать» в братскую Россию! Руководству Украины абсолютно безразлична судьба многих миллионов своих граждан, которые содержат семьи, живя и работая в России…

5 181 6 19204 22.10
Kукраина, санкции, общество, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Стоит ли поддержать Романа Абрамовича? Стоит ли поддержать Романа Абрамовича? Я прочитал, что Роман Абрамович предложил футбольных фанатов, которые выкрикивают антисемитские лозунги, возить в Освенцим…

5 117 6 12546 23.10
8читать ;смотреть
Kистория, общество, мнения
Блоги

Владимир Легойда председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата

Вопрос о визите римского папы в Россию на повестке дня не стоит По поводу очередных псевдоинсайдов диванных и прочих недоэкспертов…

5 102 6 11793 22.10
Kрпц, общество, мнения
Блоги

Дарья Шумилова политолог, специалист по международным отношениям, Вена

Почему нынешний кризис опаснее Холодной Войны? Имея весь комплект для апокалиптического бинго на руках, ни Россия, ни США не заинтересованы в восстановлении диалога хотя бы на минимальном уровне…

5 60 6 7086 22.10
Kполитика, путин, сша, европа, власть, ядерное оружие, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 126. Разговор с палачом Именно в Мексике Владимир Высоцкий пишет два важнейших стихотворения. Публично он никогда их не исполнял…

5 261 6 31909 20.10
Kвысоцкий, творчество, мнения
Интервью Интервью

Владимир Говердовский гость: Владимир Говердовский префект Центрального административного округа Москвы

О запрете акции «Возвращение имен» у Соловецкого камня Сегодня там нельзя проводить никаких акций, это небезопасно. И мы предоставили другое место, на площади Академика Сахарова есть целый мемориал, посвященный жертвам репрессий…

5 40 6 5732 20.10
Блоги

Зоя Светова журналист

Место встречи изменить нельзя: 29 октября с 10 утра до 22 часов вечера у Соловецкого камня Собянин, вероятно, представил, как упадет его рейтинг, когда народ устремится на Лубянку, а «космонавты» потащат его в автозаки. И тогда мэр рассудил, что акция «Возвращение имен» — все-таки не про Путина и кровавый режим. Это про прошлое, про чужие репрессии…

5 61 6 8816 20.10
Kобщество, акции, репрессии, власть, память, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Ответ генералу Золотову Ответ генералу Золотову Во-первых, это ж такая публика, что скоро начнут писать «ах, он уже неделю, как вышел, и всё не отвечает». Во-вторых, я смотрю, уже пошли «посткерченские инициативы»...

5 473 6 188282 18.10
8читать ;смотреть
Kросгвардия, видео, мнения
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

На Валдае Путин повторил старую ложь про «Крым наш» Путин рассуждал о том, что России нет надобности «забираться куда-то», и «ничего ни от кого не нужно», потому что «у нас огромная территория»...

5 46 6 6744 22.10
Kполитика, власть, путин, общество, крым, украина, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Врагам Трампа и республиканцев были отправлены бомбы Что объединяет Хиллари Клинтон, Барака Обаму и Джорджа Сороса? Все трое являются объектами теорий заговора со стороны ультра-правых и республиканских медиа и функционеров, и в частности, лично президента Трампа…

5 81 6 12325 24.10
Kполитика, трамп, обама, клинтон, сша, власть, мнения
Блоги

Владимир Путин: Севастополь юридически всегда был в составе России В.Путин: Так что формально и юридически он всегда был в составе России.
С.Собянин: Мы ощущали это…

5 359 6 57027 23.10
Kпутин, севастополь, мнения
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Лучше чтобы московские власти осознали, какую дикую ошибку они делают Тысячи людей придут 29 октября к Соловецкому камню, чтобы читать имена невинно убитых, оставить горящие свечи и цветы. Это не зависит ни от какого начальства, это зависит только от тех, для кого эта традиция действительно важна и нужна…

5 55 6 8808 20.10
Kобщество, память, акции, власть, репрессии, мнения

Популярное за неделю

Новости

Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, шестой год подряд признана самой богатой женщиной России Форбс оценивает ее состояние в один миллиард 200 миллионов долларов…

5 11 6 26833
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Один человек, у которого есть дурные намерения, может причинить действительно очень много зла. Мы это видим по людям типа Брейвика. Да и что греха таить, мы видим это по некоторым главам государств…

5 205 6 206193 20.10
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Кто «съехал с сатисфакции»?
5 98 6 17180 19.10
Блоги

Геннадий Гудков политик

Странности керченской бойни На теле видны непонятные «колото-резанные раны». Откуда они взялись? Посекло взрывом? Возможно, но об этом следствие — ни слова. И вообще СКР особо никакой детальной информации не даёт. С чего бы это?...

5 382 6 352466 21.10
Kполитика, общество, керчь, крым, мнения
Интервью Полный Альбац

Алексей Навальный гость: Алексей Навальный политик

Если Путин в результате неких событий уйдет без насилия, без стрельбы солдат в народ и без всяких таких вещей, конкретно ему и его семье нужно будет дать иммунитет, хотя это будет болезненное решение для всех…

5 317 6 189260 22.10
#слушать 01:24:34 8читать ;смотреть $скачать 19.4 МБ
Kполитика, власть, общество, чиновники, мнения, видео, передачи, сетевизор
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7366052
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3725986

Сегодня в эфире