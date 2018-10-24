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Наталья Поклонская: Мы вместе должны дать отпор ублюдкам, посягнувшим на наших детей, нашу безопасность, наш Крым Было совершено нечеловеческое по сути своей преступление, имеющее целью запугать людей, посеять панику. Выродки выбрали своей мишенью не своих оппонентов, способных дать им по соплям, а наиболее незащищенную категорию — детей…
Место встречи изменить нельзя: 29 октября с 10 утра до 22 часов вечера у Соловецкого камня Собянин, вероятно, представил, как упадет его рейтинг, когда народ устремится на Лубянку, а «космонавты» потащат его в автозаки. И тогда мэр рассудил, что акция «Возвращение имен» — все-таки не про Путина и кровавый режим. Это про прошлое, про чужие репрессии…
Лучше чтобы московские власти осознали, какую дикую ошибку они делают Тысячи людей придут 29 октября к Соловецкому камню, чтобы читать имена невинно убитых, оставить горящие свечи и цветы. Это не зависит ни от какого начальства, это зависит только от тех, для кого эта традиция действительно важна и нужна…
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