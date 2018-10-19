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Рожденные 15 октября
Поздравить…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Сон разума рождает чудовищ?
Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…
гость:
Григорий Явлинский
председатель полит. комитета партии «Яблоко»
Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…
Марьяна Наумова
четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков
Тут ничего не скажешь — только пустота
Казалось что все люди вокруг думают и заботятся обо мне и моей безопасности, эти чиновники на линейках, рамки на входе… А потом как-то оказалось что и рамка не работает, и охранники не смотрят, и не нужен ты никому кроме собственной мамы…
Михаил Ходорковский
общественный деятель
Так началась гражданская война
Он вернулся домой, в свою квартиру на окраине. Обнял жену и маленького сына. За окном играла печальная музыка. Бывший гошин сосед по парте хоронил свою дочь. Она была чуть постарше и на митинге неудачно попала под чью-то дубинку…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде
Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..
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Виктор Золотов: На дебаты? Я его на другое приглашал
Глава Росгвардии не собирается участвовать в дебатах с Алексеем Навальным…
Во Владимире на автобусных остановках появились плакаты «Они служили в ЧК»
Под проект, о котором идет речь, передано четыре таких объекта. В администрации уточнили, что это проект Музея истории ФСБ, который приурочен ко Дню чекиста…
Россияне в случае ядерной войны попадут в рай, считает Владимир Путин
Противники же, по его словам, сдохнут. Это потому что в концепции государства о ядерном оружии нет положения о превентивном ударе
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Владимир Путин: Россияне попадут в рай в случае ядерной войны
Президент сказал, что мощи нашей страны хватит, чтобы агрессоры «сдохли»…
ведущий:
Ирина Петровская
телекритик, обозреватель «Новой газеты»
И это вот они посчитали тем, что несчастную Скабееву чуть там ни задушили в этом тесном объятии депутаты. И много других еще там было сцен. И даже то, что она показала, с точки зрения профессии – это чудовищно…
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«Нет слов как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей»
Новосибирская пенсионерка подарила министру труда и социального развития области мыло и верёвку…
Алексей Мельников
публицист
Сравнялись в худшем
Стрельба в американских школах и университетах всегда считалась сильным аргументом для сторонников Путина. Дескать, в России ничего подобного нет, по крайней мере, если иметь в виду массовые убийства. Керченское побоище изменило все…
Ольга Романова
глава правозащитной организации «Русь сидящая»
Здравствуй, Иосиф Виссарионович
Вот такая барберошная, я из окна сняла. Тут раньше Централ был, Таганская тюрьма…
Новосибирская пенсионерка подарила министру труда и социального развития области мыло и верёвку
Именно такой набор она смогла купить на ту надбавку, на которую увеличили прожиточный минимум в регионе
гость:
Александр Невзоров
публицист
Любители публично поскорбеть чистят перышки и ждут своего часа. Возможность поскорбеть — возможность медийного хайпа. А потом они как бандерлоги наиграются в эту игрушку, бросят ее и забудут…
СерпомПо
Telegram-канал
РПЦ проиграла все
Возврата к старому в отношениях России с Украиной не будет. Никогда. Все отношения нужно строить заново. «Восстановить» ничего невозможно — война положила конец прошлому…
Алексей Навальный
политик
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Ответ генералу Золотову
Во-первых, это ж такая публика, что скоро начнут писать «ах, он уже неделю, как вышел, и всё не отвечает». Во-вторых, я смотрю, уже пошли «посткерченские инициативы»...
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы
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