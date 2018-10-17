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Рожденные 15 октября
Поздравить…
гость:
Сергей Марков
политолог
Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Сон разума рождает чудовищ?
Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы
Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…
По предварительным данным, 10 человек погибли и около 40 пострадали в результате взрыва газа в техникуме в Керчи
На месте происшествия работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные…
гость:
Григорий Явлинский
председатель полит. комитета партии «Яблоко»
Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…
Национальный антитеррористический комитет сообщает, что в керченском колледже сработала взрывчатка
Подрыв взрывного устройства неустановленного образца произошел в политехническом колледже…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде
Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..
Во Владимире на автобусных остановках появились плакаты «Они служили в ЧК»
Под проект, о котором идет речь, передано четыре таких объекта. В администрации уточнили, что это проект Музея истории ФСБ, который приурочен ко Дню чекиста…
гость:
Андрей Нечаев
экономист, председатель политического совета Партии Перемен
Не надо держаться за стул бесконечно и ждать, когда тебя безутешные единопартийцы на лафете или на носилках отвезут на отведенное тебе кладбище, а вовремя передавать власть молодежи…
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Владимир Путин: Если на нас нападают извне — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется
Президент России встретился с борцом Хабибом Нурмагомедовым…
Федор Смолов: Все мы люди, и все мы ошибаемся
Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию…
На фасаде здания КС в Петербурге появилась картина под названием «Исчезающая Конституция»
Она представляла собой обложку основного закона страны, разрезанную на полоски и помещенную в золотую раму…
Чиновник Минпромторга Денис Пак заявил на очной ставке об отсутствии претензий к футболисту Павлу Мамаеву
Пак сказал, что к избиению Мамаев не причастен, — сообщила адвокат обвиняемого Наталья Шатихина…
гость:
Александр Невзоров
публицист
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…
СерпомПо
Telegram-канал
РПЦ проиграла все
Возврата к старому в отношениях России с Украиной не будет. Никогда. Все отношения нужно строить заново. «Восстановить» ничего невозможно — война положила конец прошлому…
Алексей Навальный
политик
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Как живут главы госкорпораций
У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы
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