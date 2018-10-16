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The Insider
Расследования. Репортажи. Аналитика
Солберецкие, часть 4. Военный врач из ГРУ Александр Мишкин («Петров») получил Звезду Героя и квартиру в Москве
Учитывая то, что и Мишкин, и Чепига получили от Путина звезду Героя России за некие подвиги в Украине, вероятно, квартиры им достались в качестве материальной части вознаграждения…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Сон разума рождает чудовищ?
Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы
Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…
Турчак потребовал ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник»
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатном удостоверение фильму «Праздник» о блокадном Ленинграде
Принесение в Россию реликвий, которые хранятся в храмах и монастырях Вселенского патриархата вряд ли будет возможным
Принесение в Россию реликвий, которые хранятся в храмах и монастырях Вселенского патриархата вряд ли будет возможным в ближайшее время
Сергей Собянин
мэр Москвы
Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств
Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…
гость:
Григорий Явлинский
председатель полит. комитета партии «Яблоко»
Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…
За молитвы в храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ теперь ждёт наказание
А верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди. Такие пояснения дал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук.
Александр Горный
блогер, Крым
Православная мобилизация. Кремль, ответим жёстко!
Нам опять придётся сплотиться вокруг Президента и РПЦ, так как наступают смутные времена и люфты диванных либералов могут нам дорого обойтись. Это не значит, что надо затягивать гайки и душить оппозицию…
Матвей Ганапольский
обозреватель
Отгадайте с трёх раз
Конечно же, Майдан назван «госпереворотом» — ну, ладно, пусть так, — ваш Путин просто от Майдана чешется. Но высокомерно и иронично писать о попытках независимого государства иметь свою независимую церковь?..
Константинополь больше не является координатором православной церкви. С таким заявлением выступили в РПЦ
Между тем известный иерарх Украинской православной церкви отказался быть клириком Московского патриархата
гость:
Сергей Марков
политолог
Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…
Прихожане русской православной церкви больше не смогут молиться в храмах константинопольского патриархата
Под запрет попали все православные церкви в Анталье, храмы Стамбула и ряд церквей в Греции
гость:
Александр Невзоров
публицист
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…
СерпомПо
Telegram-канал
РПЦ проиграла все
Возврата к старому в отношениях России с Украиной не будет. Никогда. Все отношения нужно строить заново. «Восстановить» ничего невозможно — война положила конец прошлому…
Алексей Навальный
политик
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Как живут главы госкорпораций
У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы
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