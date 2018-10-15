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Сергей Лавров: Задержанные в Нидерландах россияне ни от кого не прятались
«Ничего какого-то тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это было рутинная поездка»...
МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность
Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Сон разума рождает чудовищ?
Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы
Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств
Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…
гость:
Григорий Явлинский
председатель полит. комитета партии «Яблоко»
Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…
Владимир Познер
журналист
О том, чем похожи Россия и США
С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…
Зоя Светова
журналист
Адвокат Дмитрий Динзе: «Олег хотел, чтобы я первым сообщил о его решении»
— Почему ФСИН сообщила о прекращении голодовки первой? Почему они не дождались, когда вы выйдете от Олега? Они таким образом отомстили за то, что он голодал, сопротивлялся?
— Да…
гость:
Сергей Марков
политолог
Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде
Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..
Россия в спасении не нуждается
Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..
Федор Смолов: Все мы люди, и все мы ошибаемся
Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию…
Игорь Чубайс
доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»
Октябрь 93, неподведенные итоги или уроки на будущее
Ельцин оказался слабым и непоследовательным политиком. Он не довел дело демократизации до конца, не сделал ее необратимой…
Трамп: Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям
Трамп добавил, что не только Россия, но и Китай вмешивался в американские выборы в 2016 году…
гость:
Александр Невзоров
публицист
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…
СерпомПо
Telegram-канал
Обвал
Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…
Алексей Навальный
политик
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Как живут главы госкорпораций
У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы
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