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Олег Сенцов: «Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня»
145 дней борьбы, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…
Леонид Млечин
историк, писатель
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Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1
Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств
Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…
Владимир Познер
журналист
О том, чем похожи Россия и США
С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России
Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…
Федор Смолов: Все мы люди, и все мы ошибаемся
Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Россия в спасении не нуждается
Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..
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Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2
Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…
«Настоящее время»
блог проекта
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«Все на вооружение, а нам уже фиг остается»
Что говорят россияне о пенсиях…
Спасибо судьбе, что у России он есть
Нам не всегда везло на лидеров…
МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность
Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…
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Мы верили в непобедимого Хабиба
Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…
Говорим по-татарски
блог передачи
Лошадь
Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…
Алексей Мельников
публицист
Теперь сотрут в порошок
Оступился человек. Возбудили дело. Пусть ведут расследование. Зачем сажать на месяцы? Зачем не давать играть в футбол? Что у Кокорина, кроме футбола, есть?..
Кадыров трудоустроил жителя Чечни, который бросил банку в пассажира столичного автобуса с криком «Ахмат – Сила»
Теперь Турпал Хасиев будет заниматься благоустройством улиц Грозного…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..
СерпомПо
Telegram-канал
Обвал
Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…
Сергей Алексашенко
экономист
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К началу войны все готово
Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы
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