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Нидерланды обвинили четырех россиян в хакерской атаке на ОЗХО
Как утверждается, операция была организована ГРУ…
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мэр Москвы
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В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России
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Мы верили в непобедимого Хабиба
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МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность
Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…
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Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…
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