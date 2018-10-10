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Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком
«Таких, как он, не любили бы в любой стране»...
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Россия в спасении не нуждается
Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..
Александр Плющев
журналист «Эхо Москвы»
Мало что изменится
Как сажали за слова или даже картинки, так и будут сажать. Зато Владимир Владимирович, который и раньше-то говорил, что у нас «не 37-й год, воронок не приедет», теперь по этой теме вообще весь в белом…
Ксения Собчак
политик
Свершилось! Полтавченко ушел в отставку
Моему родному городу нужны честные выборы и честная власть! Я рада, что первый шаг сделан и на этом пути мы готовы к взаимодействию со всеми демократическими организациями и объединениями…
Леонид Млечин
историк, писатель
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Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2
Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…
Владимир Познер
журналист
О том, чем похожи Россия и США
С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…
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Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1
Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России
Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…
Алексей Мельников
публицист
«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …»
Что здесь, в нашей стране, в России, делают на государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Спасибо судьбе, что у России он есть
Нам не всегда везло на лидеров…
Наталья Гулевская
политик, правозащитник
Секта Навального.
Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…
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Мы верили в непобедимого Хабиба
Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…
МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность
Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…
Говорим по-татарски
блог передачи
Лошадь
Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести точечные изменения в Конституцию
По словам Зорькина, реформирование не должно быть кардинальными…
Бабушка предполагаемого разведчика Александра Мишкина исчезла из родного посёлка
Это произошло, когда расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер решили обнародовать информацию о Мишкине как об одном из подозреваемых в отравлении Скрипалей…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…
ААВ-старший
Эхо Москвы
Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича…
С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…
Сергей Алексашенко
экономист
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К началу войны все готово
Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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