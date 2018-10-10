'Вопросы к интервью
10 октября 2018
Z Особое мнение Все выпуски
5 0 6 536
Время выхода в эфир: 10 октября 2018, 17:06
в гостях: Андрей Нечаев Андрей Нечаев экономист, председатель политического совета Партии Перемен
Ведущий: Маша Майерс
8читать ;смотреть

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком «Таких, как он, не любили бы в любой стране»...

5 522 6 99604 03.10
8читать ;смотреть
Kвидео, путин, государство, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 119 6 10418 07:56
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Мало что изменится Как сажали за слова или даже картинки, так и будут сажать. Зато Владимир Владимирович, который и раньше-то говорил, что у нас «не 37-й год, воронок не приедет», теперь по этой теме вообще весь в белом…

5 67 6 24856 03.10
Kзаконы, государство, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Свершилось! Полтавченко ушел в отставку Моему родному городу нужны честные выборы и честная власть! Я рада, что первый шаг сделан и на этом пути мы готовы к взаимодействию со всеми демократическими организациями и объединениями…

5 131 6 28979 03.10
Kпетербург, губернаторы, выборы, демократия, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 67 6 7347 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 200 6 21896 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 126 6 14390 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 95 6 10905 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 71 6 8325 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48264 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15433 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 45 6 6276 05.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15263 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11754 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 36 6 5287 08.10
Kязыки, передачи, образование, события
Новости

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести точечные изменения в Конституцию По словам Зорькина, реформирование не должно быть кардинальными…

5 34 6 5118

Популярное за неделю

Новости

Бабушка предполагаемого разведчика Александра Мишкина исчезла из родного посёлка Это произошло, когда расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер решили обнародовать информацию о Мишкине как об одном из подозреваемых в отравлении Скрипалей…

5 44 6 9695
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 84 6 168351 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 131 6 22976 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 290 6 294877 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 90 6 163380 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7328969
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3693830

Сегодня в эфире