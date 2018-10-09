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Рожденные 3 октября
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Дмитрий Быков
писатель, журналист
Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…
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В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300
Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...
Леонид Млечин
историк, писатель
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Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2
Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России
Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…
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Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1
Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…
Алексей Мельников
публицист
«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …»
Что здесь, в нашей стране, в России, делают на государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…
МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность
Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…
Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993
На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…
Сергей Шаргунов
писатель, депутат Государственной Думы
О частичной декриминализации 282 статьи УК
Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Спасибо судьбе, что у России он есть
Нам не всегда везло на лидеров…
Наталья Гулевская
политик, правозащитник
Секта Навального.
Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…
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Мы верили в непобедимого Хабиба
Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…
Говорим по-татарски
блог передачи
Лошадь
Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…
Олег Сенцов: «Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня»
145 дней борьбы, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…
Подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Петров оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным
Он служит в ГРУ…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…
ААВ-старший
Эхо Москвы
Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича…
С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…
Сергей Алексашенко
экономист
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К началу войны все готово
Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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