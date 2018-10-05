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Эти санкции включают различные секторы. Мы думаем, это окажет серьезное воздействие на российский военный потенциал в будущем. Если надо будет – будут введены и дополнительные санкции…
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