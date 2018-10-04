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В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300
Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...
Карина Орлова
журналист
Что надо знать о самом громком процессе в США
В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…
Эмиль Шлеймович
главный редактор сайта «Детали» (Израиль)
Российские генералы хотят поговорить о «неблагодарности»? Да пожалуйста!
Пусть ваши генералы, во главе с товарищами Шойгу и Коношенковым, перечитают еще хоть что-нибудь, кроме матчасти, как только соберутся еще раз обвинить Израиль в «неблагодарности»...
Сергей Шаргунов
писатель, депутат Государственной Думы
О частичной декриминализации 282 статьи УК
Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…
Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993
На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…
Алексей Навальный
политик
Пенсионная реформа — сплошной обман
Владимир Милов разбирает основные мифы и вранье властей и госпропаганды про повышение пенсионного возраста и обьясняет негативные последствия этого решения…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…
Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…
«Мы попали в концлагерь для пыток»
Причем провинившихся мучают на глазах у других заключенных. Поводом к пыткам может послужить все что угодно – национальность не понравилась, улыбка на лице или просто расстегнутая пуговица…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Ребята, давайте жить дружно!
Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Чтобы отменить «пенсионный грабеж», надо сменить власть
Стыдить их было бессмысленно — им давно уже, как в сказке Шварца, пересадили на лицо кожу из-под трусов…
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Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком
«Таких, как он, не любили бы в любой стране»...
Александр Горный
блогер, Крым
Руки прочь от Путина! Кто посмел его замазать?
Раньше на этом месте были граффити с Владимиром Путиным, нарисованные в 2014 году благодарными крымчанами. Четыре года никому не мешало, а тут на тебе, решили закрасить историю…
Владимир Путин накануне вечером подписал закон о повышении пенсионного возраста
Днем реформу одобрил Совет Федерации…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...
СерпомПо
Telegram-канал
Это подло, Британия!
Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…
«Настоящее время»
блог проекта
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Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования
Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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