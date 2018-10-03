'Вопросы к интервью
03 октября 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 03 октября 2018, 19:08
Ведущий: Алексей Нарышкин
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Игорь Акинфеев: «Моя история с национальной сборной подошла к завершению» Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной…
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