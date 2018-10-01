Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Наталья Поклонская: Надо оставить пенсионный возраст прежним
Но при его достижении (то есть 55 и 60 лет соответственно) женщины и мужчины получают право самостоятельно выбирать: выйти на пенсию либо продолжать работу…
Кусок эфира
Матвей Ганапольский: Блин, какая часть вины? Есть вина на одном человеке
Сбили этот самолет. Ну это же война, обязательно собьют еще. 140 раз было объявлено, что эта война закончена, для чего мы там воюем?..
Антон Орехъ
обозреватель
Победила форма
В подавляющем большинстве субъектов губернаторами будут люди из Единой России, а в каких-то их заменят жириновцы и коммунисты и справятся не хуже, а может даже лучше – на новенького…
ведущие:
Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин
Общепонятно, что Навальный находится в руках властей полностью. Он выходит, а они его опять сажают, скоро они придумают, что он хотел убить Путина – Канев же уехал…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Ребята, давайте жить дружно!
Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…
Москва готова обменять Олега Сенцова на трёх российских граждан, которые находятся в заключении в США
Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин…
Алексей Мельников
публицист
Успеть к войне за две недели
Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Отвлечь внимание от главного вопроса
Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…
Правительство придумало еще один способ поддержки бизнеса Олега Дерипаски
В Минпромторге хотят разрешить продажу пива в алюминиевых банках по ночам…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
Жертвы плебисцита
Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Очевидный двойной стандарт
Мы можем лишь сожалеть, что цели США там все еще не совпадают не с какими-то сугубо российскими, а именно с коренными сирийскими и украинскими интересами…
Владимир Познер
журналист
Господин Волков таким «отчетом» оказывает своему шефу медвежью услугу
В сети появилось сообщение некоего Леонида Волкова о моем выступлении в Йеле. Мне сообщили, что этот текст обсуждают. И прочитав «отчет» господина Волкова, я счел нужным отреагировать…
гость:
Сергей Удальцов
политик
Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…
Ответы посла России в США Анатолия Антонова на вопросы «Эха Москвы»
На двусторонних отношениях сказывается внутриполитическая ситуация в США. Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки»...
Александр Минкин
журналист
Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII
А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..
Минфин и ЦБ, по некоторым данным, предложили перевести россиян на новую систему накопительной пенсии без их согласия
Для этого, как утверждается, там воспользуются нормой закона, которая признает молчание выражением воли…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…
The Insider
Расследования. Репортажи. Аналитика
Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига
Его подразделение сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014 году Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии»...
«Настоящее время»
блог проекта
+
Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования
Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.