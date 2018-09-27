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Столкновения в Кабардино-Балкарии
Конфликт между кабардинцами и балкарцами произошел на фоне споров о праздновании исторической битвы…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Отвлечь внимание от главного вопроса
Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…
Александр Минкин
журналист
Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII
А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..
представитель МИД России Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию Insider и Bellingcat
Как отмечает Захарова, вброс произошел сразу после выступления Терезы Мей в Совбезе ООН, которая вновь выдвинула бездоказательные обвинения против России…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Первое китайское предупреждение
Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…
Михаил Ходорковский
общественный деятель
Оглашение имен свидетелей по делу о гибели журналистов в ЦАР может привести к новым жертвам
Петр Верзилов начал самостоятельное расследование, которое привело его к тем же людям, что и нас. В день получения отчета, как сообщили его друзья, он был отравлен…
СерпомПо
Telegram-канал
У вас пенсионеры «калашами» торгуют?
Кому будут принадлежать эти производственные и сервисные мощности, созданные за счет ФНБ? Очередной госкомпании или, даже частникам? В эту простенькую схему финансовых растрат теперь хотят втянуть и средства пенсионеров…
Александр Мельман
телекритик, МК
Королева Марго
Своим интервью Марго дала понять, что пацаны врут как подорванные, ни одному их слову верить нельзя. А значит (ну хотя бы косвенно), разоблачила этот смертельный номер…
Сергей Удальцов
лидер движения «Левый фронт»
Приморский беспредел
Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…
Алексей Мельников
публицист
Успеть к войне за две недели
Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
Жертвы плебисцита
Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…
Ксения Собчак
политик
Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата
Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…
Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены
«В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…
гость:
Сергей Удальцов
политик
Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…
Андрей Никулин
преподаватель философии
Риски противостояния с Израилем
И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..
Начните дедолларизацию с себя
Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…
Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля
Нетаньяху не уточнил, о чем идет речь…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Если в Кремле не настучат приматам по кумполу и не перестанут давать управляемые ракеты — всё, что было с малазийским «Боингом», покажется детским садом, потому что нельзя давать дикарям в руки оружие…
Сергей Алексашенко
экономист
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«Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете
Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..
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Новый арест Алексея Навального
Симоновский районный суд Москвы арестовал политика на 20 суток…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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