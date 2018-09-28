'Вопросы к интервью
28 сентября 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 28 сентября 2018, 17:08
Ведущий: Оксана Пашина
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Дмитрий Быков: Ленин никогда не находил наслаждения в репрессиях, в отличие от Сталина Все эти разговоры, что Ленин – это по определению антиутопия, по определению непрерывное насилие и угнетение, это не так. Потому что Ленин вообще настаивал на гипотетической, когда-то неизбежной отмене репрессивного аппарата…
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