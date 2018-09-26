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Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Первое китайское предупреждение
Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…
Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России следует снизить до нуля
Об этом сегодня заявили в Федеральной таможенной службе…
гость:
Анатолий Шарий
видеоблогер (по skype)
Нет ничего плохого в том, что Украина отдаляется от России. Впрочем, границу-то отдалить нельзя никак. В любом случае надо просто с этим смириться, понять, что они всегда будут сосуществовать…
Алексей Мельников
публицист
Успеть к войне за две недели
Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…
Александр Горный
блогер, Крым
Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно
Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…
Руководство России выступило против визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Он готов был лично приехать после гибели российского самолета в Сирии, но его не согласились принять…
Сергей Удальцов
лидер движения «Левый фронт»
Приморский беспредел
Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
Жертвы плебисцита
Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…
Ксения Собчак
политик
Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата
Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…
Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены
«В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…
Говорим по-татарски
блог передачи
Арбат
В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…
МВД, по неофициальным данным, формирует базу данных о «неблагонадежных россиянах»
Туда заносят имена, в частности, тех, кто выходит на оппозиционные митинги…
Озеро
Название озера Байкал образовано от тюркского словосочетания «бай күл»...
Начните дедолларизацию с себя
Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…
Кусок эфира
Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне
Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…
Комментарий Посольства России в Норвегии по делу о задержании российского гражданина
«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом»...
гость:
Александр Невзоров
публицист
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...
Сергей Алексашенко
экономист
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«Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете
Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..
Артемий Троицкий
журналист
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Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР
Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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