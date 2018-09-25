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Рамзан Кадыров
глава Чечни
Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля
Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…
Михаил Ходорковский
общественный деятель
Мои выводы по итогам выборов
Идея бойкота выборов — неправильная в нынешней ситуации. Наше участие заставляет систему ошибаться и сливать свой ресурс. Бойкот выборов нужен будет тогда, когда за ним последует взятие власти…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Первое китайское предупреждение
Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…
Алексей Златкин
юрист-правозащитник, блогер
Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома
Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это
Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно
и техническими исполнителями их коварных замыслов…
Александр Кобринский
«Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 5 созыва (фракция «Яблоко»)»
Россия как жертва войны Сирии и Израиля.
Сирия не признает само существование Израиля, не принимает граждан с израильскими паспортами, запрещает своим гражданам поездки в Израиль…
Александр Горный
блогер, Крым
Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно
Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…
Сергей Удальцов
лидер движения «Левый фронт»
Приморский беспредел
Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…
Алексей Мельников
публицист
Успеть к войне за две недели
Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…
Израиль предупредил Россию о том, что поставка Сирии комплексов С-300 усилит напряженность в регионе
Иерусалим будет и дальше защищать свои интересы, — сказал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху…
гости:
Дмитрий Орешкин, Леонид Григорьев
Россия-Украина: вражда навек?
Теперь для Украины расширяется дорога на Запад и в НАТО, ну а нам остается только их поливать через забор…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Назначил заместителей мэра
Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…
Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены
«В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…
Ксения Собчак
политик
Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата
Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…
Говорим по-татарски
блог передачи
Арбат
В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…
Кусок эфира
Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне
Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…
Дмитрий Гудков
политик
Это правильное решение и редкий случай
На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…
Лидеры России и Израиля обсудили поставки в Сирию комплексов ПВО С-300
Во время телефонного разговора Владимир Путин пояснил Беньямину Нетаньяху, что снабжение Дамаска вооружением является в том числе ответом на действия еврейского государства…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...
Сергей Алексашенко
экономист
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«Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете
Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..
Артемий Троицкий
журналист
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Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР
Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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