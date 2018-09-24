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Рождённые 18 сентября
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После крушения российского Ил-20 в Сирии, Москва может развернуть в Арабской Республике зенитные системы С-300
Это ограничит действия израильской авиации в регионе…
Сергей Шойгу: Россия в течение двух недель передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300
По его словам, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Первое китайское предупреждение
Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…
Антон Орехъ
обозреватель
Клоуны из дурдома
Скажем, что бандеровцы так хотели сбить пассажирский лайнер, что и с земли по нему палили, и с воздуха, и трупы заранее в салон запихнули. А международная группа следователей все это время занималась фальсификациями…
Ксения Собчак
политик
Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата
Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…
Александр Горный
блогер, Крым
Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно
Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…
Сергей Удальцов
лидер движения «Левый фронт»
Приморский беспредел
Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…
Алексей Мельников
публицист
Вырождение
Конец придет. Все мы за него заплатим. И правые, и виноватые. Дорогую цену. Хорошо не будет никому…
Алексей Златкин
юрист-правозащитник, блогер
Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома
Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это
Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно
и техническими исполнителями их коварных замыслов…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля
Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Назначил заместителей мэра
Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…
Кусок эфира
Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне
Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…
Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены
«В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…
Дмитрий Гудков
политик
Это правильное решение и редкий случай
На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…
Израиль не согласен с докладом министерства обороны о сбитом Ил-20
ВВС Израиля не пытались спрятаться за российский самолет во время операции в Сирии и своевременно предупредили о своих действиях российских военных…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...
Тайное золото Золотова. У генерала Росгвардии затерялся еще миллиард
ООО «Спецшвейснаб» уже успело заключить контрактов со структурой Золотова почти на 2 млрд руб. Стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную…
Сергей Алексашенко
экономист
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«Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете
Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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