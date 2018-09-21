'Вопросы к интервью
21 сентября 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 21 сентября 2018, 17:08
Ведущий: Оксана Пашина
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Это курс на изоляцию РПЦ Теперь и в церковном отношении Россия будет обиженной на весь мир. Внутри России возрадуются фундаменталисты, видевшие и так в Константинополе еретиков и сатанистов. Теперь у мракобесов есть аргумент — решение Синода. Ну а Украине что? Да, собственно, ничего. Процесс не остановить…
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