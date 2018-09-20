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Рождённые 18 сентября
Поздравить…
Маргарита Симоньян
главный редактор телеканала RT
Они сильно нервничали и потели
Кто они, что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. Постаралась задать им максимально те вопросы, которые волнуют общественность…
Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах
Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Право силы побеждает силу права
Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…
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Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17
Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…
Алексей Златкин
юрист-правозащитник, блогер
Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома
Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это
Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно
и техническими исполнителями их коварных замыслов…
Александр Горный
блогер, Крым
Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно
Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…
Открытые медиа
упрощаем доступ к общественно значимой информации
Почему отделение Украинской церкви неизбежно
Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…
Дмитрий Гудков
политик
Владимир Владимирович, приз ваш
Почему следы «Новичка» оказались в номере? Почему, в конце концов, не были показаны загранпаспорта? Нет, друзья, так интервью не берутся и дела не делаются…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
Олег Сенцов может умереть в любой момент
Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля
Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Назначил заместителей мэра
Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Ночная смена поработала
Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..
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«Марш сирот» пройдет в Биробиджане
Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…
The Bell: Целью фальсификаций в Приморье была последующая отмена результатов
Когда в штабе Тарасенко поняли, что его соперник Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом, там «началась паника»...
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Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…
ААВ-старший
Эхо Москвы
Что меня больше всего поразило в интервью
«Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…
Александр Невзоров
публицист
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Бедный Гундяев
С помощью кадила забирается не мёд, а деньги у прихожан…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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