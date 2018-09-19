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Россия предупредила Израиль о возможном ответе на сбитый в небе над Сирией самолет
По некоторым данным, одним из шагов может стать отказ Москвы помогать еврейскому государству в ряде вопросов…
Во Львовской области запретили исполнение песен на русском языке
Соответствующий мораторий будет действовать «до момента полного прекращения оккупации территории Украины»...
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Право силы побеждает силу права
Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…
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Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17
Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…
Вадим Радионов
журналист латвийской радиостанции BALTKOM
Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину
Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров
Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов
С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...
В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук» обнаружена ошибка
Копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала…
Кусок эфира
Дмитрий Орешкин: У Порошенко мало шансов переизбраться. Он сильно надоел
Теперь для Украины расширяется дорога на Запад и в НАТО, ну а нам остается только их поливать через забор…
Открытые медиа
упрощаем доступ к общественно значимой информации
Почему отделение Украинской церкви неизбежно
Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
Олег Сенцов может умереть в любой момент
Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…
Владимир Пастухов
доктор политических наук, St.Antony College, Oxford
Виктор Золотов как зеркало русской деградации
Когда первый жандарм Империи угрожает своему оппоненту — это опасно. Но когда он предлагает своему оппоненту публично подраться, чтобы своими руками превратить его в отбивную — это уже не опасно, а скорее смешно и печально…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля
Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Ночная смена поработала
Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..
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Россия-Украина: вражда навек?
Теперь для Украины расширяется дорога на Запад и в НАТО, ну а нам остается только их поливать через забор…
Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах
Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла…
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публицист
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…
ААВ-старший
Эхо Москвы
Что меня больше всего поразило в интервью
«Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…
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«Мы посещали Солсбери в качестве туристов»
Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
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