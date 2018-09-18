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Рамзан Кадыров
глава Чечни
Правильный ход
Здесь вопрос не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа. Но у Навального и всей его шайки нет совести, нет достоинства, нет гордости, нет Отечества…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Право силы побеждает силу права
Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…
В Средиземном море пока не удалось обнаружить российский самолёт Ил-20 с 14 военными
Он пропал накануне вечером…
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Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17
Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…
Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД России
Министерство обороны России считает Израиль виновным в гибели российского самолета в Сирии…
Париж отрицает свою причастность к инциденту с российским самолетом Ил-20
Израиль ситуацию не комментирует…
Андрей Илларионов
экономист
Состояние права при Путине — хуже, чем при генсеках и императорах
Нынешнее состояние правового беспредела не является ни имманентно присущим российскому народу и российскому обществу, ни, естественно, вечным…
Глава российского Минобороны обвинил Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии
В результате инцидента погибли 15 военнослужащих…
Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов
С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...
Вадим Радионов
журналист латвийской радиостанции BALTKOM
Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину
Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров
Российское Минобороны обвинило Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии
По версии военного ведомства, израильские летчики подставили самолет под удар сирийских ПВО…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
Олег Сенцов может умереть в любой момент
Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…
Максим Шевченко
журналист
Угрозы — неправильный стиль в диалоге с журналистами
Если Система начинает распускать руки из-за обиды, унижения, иронии, карикатуры на себя, шутовской пародии, да, наконец, жесткой критики — то, к чему это может привести в своём логическом развитии?..
Открытые медиа
упрощаем доступ к общественно значимой информации
Почему отделение Украинской церкви неизбежно
Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Ночная смена поработала
Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..
Минобороны РФ: Ил-20 действительно был сбит комплексом сирийских ПВО, который подставили под удар самолеты Израиля
Москва оставляет за собой право на ответные действия в отношении Израиля…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…
ААВ-старший
Эхо Москвы
Что меня больше всего поразило в интервью
«Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…
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«Мы посещали Солсбери в качестве туристов»
Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
(видео и текст)
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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