'Вопросы к интервью
17 сентября 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 17 сентября 2018, 17:08
Ведущий: Александр Плющев
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Криминальная полоса, или Как ГАИ делает из обычных водителей почти преступников Наша ГАИ — вообще не про безопасность людей на дорогах, не про организацию движения или помощь водителям. Это последнее, о чем сотрудники ДПС думают. Российская дорога — это их поляна, с которой они собирают щедрый урожай…
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