Т. Фельгенгауэр― Здравствуйте. Я приветствую в этой студии первого заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимира Варфоломеева. Здравствуйте.

В. Варфоломеев― Добрый день.

Т. Фельгенгауэр― Ждем мы все Константина Эггерта, заявленного ранее. Он обещал быть. И со скоростью московских пробок несется к нам. Ну а мы пока, конечно, о главной новости сегодняшнего дня, которая у кого-то вызывает, наверное, улыбку и какие-то шутки. А кому-то показалась вполне себе угрожающей и страшной. Это обращение Виктора Золотова, главы Росгвардии к Алексею Навальному. У вас какая эмоциональная первая была реакция?

В. Варфоломеев― Первая – удивление, что этот человек весьма закрытый в принципе, выступил публично. И это основное, что поразило в первый час. Потом, когда я добрался до сути, я удивился тому, какой невероятно бедный и своеобразный язык у этого человека, который возглавляет одну из российских силовых структур. Вот по содержанию, наверное, можно было сказать, что этот текст с угрозами в адрес Навального, с попыткой высмеять оппозиционного политика, писал какой-нибудь унтер-офицер. Но, вспоминая произведение Лескова, вдруг ты осознаешь, что те, кто служили в 19 веке или на рубеже 19-20 в нашей армии, они были, мне кажется на более высоком интеллектуальном уровне, чем те, кто писали сегодня эту речь для Золотова.

Т. Фельгенгауэр― Но при этом те, кто написали эту речь для Золотова либо может быть, он сам это написал, авторство неизвестно. Упоминает Алексея Навального по имени. Чего раньше мы в принципе ни от кого кроме Алишера Усманова, по-моему, не слышали.

В. Варфоломеев― А вы и сегодня этого не услышали. Вы – это я обращаюсь или имею в виду в целом население страны. Потому что по телевизору по основным федеральным каналам никто Золотова не показывает. Я сегодня смотрю основные информационные выпуски на всех каналах, там этого сюжета нет. И никто не слышит имя Навального. Он это разместил в Интернете, а сетевая публика и так знает, что такой Алексей Анатольевич, так что я тут никакого открытия не вижу.

Т. Фельгенгауэр― Но здесь может быть открытие, что к этой сетевой публике, видимо, обращается господин Золотов.

В. Варфоломеев― Не он первый, наверное, не он последний. Те знаменитые, печально знаменитые слова аж пресс-секретаря самого президента о том, что будем чью-то печень размазывать по асфальту. Ее центральные каналы тоже не показывали. И население страны в массе своей об этом ничего не знало и не слышало. Это было узконаправленное обращение к группе граждан, эта группа те слова услышала. Сделала для себя, наверное, какие-то выводы. То же самое касается и сегодняшней речи Золотова.

Т. Фельгенгауэр― Но все-таки при этом пресс-секретарь президента, может быть, и отвечает только за президента, хотя как говорит Владимир Путин, что иногда несет какую-то пургу Дмитрий Песков. Но все-таки Виктор Золотов глава Росгвардии. А бойцы Росгвардии непосредственно участвуют я даже не знаю, как назвать. В общем, работают на акциях протеста.

В. Варфоломеев― Участвуют в разгонах – я бы так это называл. И тут мы подходим к важному и очень опасному моменту. То, что сегодняшние слова в чем-то наверное и стебные, безусловно, ну о какой дуэли может идти речь в 21 веке. Но вот эти слова главы Росгвардии, его подчиненные сами или по дополнительной подсказке могут воспринять как руководство к действию. Когда очередного 9 сентября неважно, какая будет дата, они будут отправлены на центральные площади Москвы, других городов для того, чтобы разгонять Алексея Навального, может быть Геннадия Зюганова, Сергея Миронова. Кого угодно, в отношении кого будет отдан приказ. И они будут действовать по отношению к этим людям так, как указал им генерал Золотов. То есть, пытаясь превратить этих людей в отбивную. И вот такая угроза есть, она очень серьезная и когда командующий целой силовой структурой выступает подобным образом, он мне кажется, непременно должен задумываться о последствиях своих слов. В данном случае этого хода мыслей я не заметил.

Т. Фельгенгауэр― Стоит ли здесь усматривать политику или это просто такая репрессивная машина, просто силовая структура, она и есть силовая структура.

В.Варфоломеев: Не все ожидали, я не Навального имею в виду, что форма ответа Золотова будет вот именно такой

В. Варфоломеев― Собственно политического я ничего в этом не вижу. Сегодня это скорее назовут просто троллингом. Наверное, ему старшие товарищи подсказали. Послушай, там тебя все-таки обвинили, ты каким-то образом выступи. Вроде пресс-служба Росгвардии некоторое время назад выступала с разъяснениями. Но они были совершенно не серьезными. Ведь сам премьер-министр, человек повыше рангом, чем руководитель Росгвардии реагировал. Пусть с большим опозданием тогда прошлой весной на расследование ФБК, касающееся кроссовок и всего остального. Недвижимости. Помните, с чего все началось. Он отвечал на это. И директор Росгвардии тоже должен был ответить каким-то образом. Это не политика, скорее это подчинился приказу сверху, по субординации положено, генерал каким-то образом должен ответить. Мне кажется, что не все ожидали, я не Навального имею в виду, что форма ответа Золотова будет вот именно такой. Довольно неожиданной. Он переплюнул Усманова, да и всех, кто когда-либо заочно дискутировал с Навальным.

Т. Фельгенгауэр― Интересно, на что вы обратили внимание и я сейчас поняла вдруг, ведь практически все фигуранты расследования Алексея Навального они пытаются ему ответить. Притом, что власть так старается…

В. Варфоломеев― Казалось бы, могли проигнорировать.

Т. Фельгенгауэр― Да, даже имя не хотят произносить. Но каждый раз отвечают. Признают какую-то силу или что.

В. Варфоломеев― Тем самым они подтверждают, безусловно, что после Владимира Путина Алексей Навальный — это политик номер один в стране. Нравится он, не нравится. Опасен, не опасен. Но по степени своего влияния, пусть не такого видимого на первый взгляд, как это может быть с теми депутатами, лидерами фракций, которых каждый день показывают по телевизору. Да, они мелькают, но от них ничего в этой стране не зависит. Они пустое место. Политически. Чего не скажешь об Алексее Навальном. Его действия влияют на страну, влияют, если угодно на вектор движения страны. Куда она пойдет. Не в той степени, как это зависит от Путина, но он номер два после него.

Т. Фельгенгауэр― Еще хотела с вами поговорить о судьбе Олега Сенцова. Дело в том, что сегодня его сестра опубликовала письмо и там сложности еще усугубляются проблемой со здоровьем. Но ничего при этом не двигается. Или мы просто об этом не знаем. Казалось бы, была и международная акция, и в России тоже как-то пытались привлечь к этому внимание. Ничего. Неужели дадут умереть Олегу Сенцову.

В. Варфоломеев― Мне очень не хочется об этом говорить, потому что если бы они собирались его отпустить, хотя он сам этого не требует, напомню. Он требует, чтобы освободили других людей, граждан Украины, которых здесь в России удерживают, вынося против них судебные приговоры. И тому подобное. Он голодает за других. Он не за себя. Но уж если власть не пошла на какой-то компромисс и не согласилась хотя бы частично удовлетворить его требования, тем более что он их в определенный момент сам смягчил. И он говорил уже не обо всех, а нескольких. Хотя бы нескольких отпустите и тогда я все это прекращу. Если они не сделали во время футбольного чемпионата, когда внимание всего мира было приковано к нам, то мне кажется, что теперь они этого делать не будут. Не верю ни в какие тайные закулисные такие тихие переговоры, которые могут вестись. Этот вопрос — освобождение пленных или осужденных, обмен ими – он процедурно не такой сложный, как нас часто уверяют. И случай с Надеждой Савченко является тому подтверждением. Нужно было – буквально за день все сделали. Вытащили с зоны и отправили ее домой. Вот точно также можно было поступить сейчас с любым другим осужденным украинцем. Для этого процедуры необходимые есть. Они не хотят. Почему не хотят – я не знаю. Но я не верю в то, что теперь эта история после чемпионата завершится как-то по-хорошему.

В.Варфоломеев: Действия Навального влияют на страну, влияют, если угодно, на вектор движения страны

Т. Фельгенгауэр― А есть понимание все-таки, на чьей стороне сейчас мяч. Все зависит от России, от Украины, от Америки. От кого? Или настолько все махнули на это рукой, что совсем ничего неясно.

В. Варфоломеев― Если говорить о Москве и Киеве, то в первую очередь все зависит от Москвы. Потому что речь идет об освобождении тех украинцев, которые находятся у нас. Да, их должны обменять на россиян, которые в плену или в заключении на Украине. Но Киев, по-моему, устами представителя самого высокого уровня не раз говорил, что он готов эти операции проводить. Все зависит от нас. Ты упомянула Америку. Да, и от Америки тоже. Но если в свое время месяц назад попытки французского президента не привели к результату положительному, которого ждали, я не думаю, что и Трамп, хотя он вряд ли этого хочет, мог бы каким-то образом надавить, потребовать и как-то жестко добиваться этого от Путина.

Т. Фельгенгауэр― Спасибо большое говорю я первому зам. главного редактора «Эхо Москвы» Владимиру Варфоломееву.