'Вопросы к интервью
11 сентября 2018
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Время выхода в эфир: 11 сентября 2018, 19:08
в гостях: Евгения Альбац Евгения Альбац главный редактор журнала «The New Times»
Ведущий: Максим Курников
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Комментарии

17

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topotuschkin 11 сентября 2018 | 19:08

Царь-Золотогвардеец Золотов вызвал сидящего под арестом активиста-оптимиста А. Навального на дуэль.
Видно, больше крыть нечем.
Суддя по упоминанию печени в тексте вызова на дуэль, этот самый текст Золотову писал тот самый пресловутый Царь-Болтун и вечный Царь-Незнайка Д. Песков - сей субчик почему-то помешан на печени, особенно в размазанном по асфальту виде.
Не надо тут разводить паникерство, пораженчество, капитулянтство, ренегатство с коллаборационизмом.
Протест неизбежно неудержимо молодеет и радикализируется.
И даже насквозь мирный очкастый интеллигент с белым шариком неуклонно звереет.
Уже на вусмерть недозволенные несанкционированные и якобы незаконные (в нарушение Основного Закона) акции выходят сотни и сотни тысяч Борцов за Свободу по всей стране.
Россия будет свободной!
ОМОН будет хамоном!
По всей стране прошли повальные массовые незаконные аресты сотрудников штабов активиста-оптимиста А. Навального и просто его сторонников в ходве всенародных акций протеста на фоне празднеств и массовых гуляний.
09.09.2018 г. золотогвардейцы зверски детей крутили и родителей избивали и давили на глазах у их детей.
Жуть, чего творилось.
Только Всенародный Перформанс "Миллион на Площади" спасет Россию от этого кошмара и сделает ее Свободной...

vezdehod 11 сентября 2018 | 19:12

Виктор Золотов Не рос до генерала-армии от Рядового до генерала - пацан из питерской подворотни, помог ему в этом.

book_publisher 11 сентября 2018 | 19:22

И снова в эфире бездарная и безграмотная "журналистка", которая проср..., э-э, прогадила свой журнал, несмотря на свою ученую степень по политологии от Гарвардского университета.

Ее особое мнение представляет интерес только с точки зрения коллекционеров идей современных российских либеральных маргиналов.

vezdehod 11 сентября 2018 | 19:26

book_publisher:
И снова в эфире бездарная и безграмотная "журналистка", которая проср..., э-э, прогадила свой журнал, несмотря на свою ученую степень по политологии от Гарвардского университета.
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Ты ГНИДА подвальная...Тупой и Безграмотный "кандидат наук" - ты же Ногтя её не стоишь.Валил бы отсюда.

sanisan 11 сентября 2018 | 19:55

Навальный выглядит как балбес, поэтому к нему такое не серьезное отношение. Так что пусть едет обратно в США в ку-клукс-клановом колпаке расизмом и разоблачениями заниматься, чтоб им от его деятельности всем там лучше стало!

topotuschkin 11 сентября 2018 | 19:24

vezdehod: На самом деле в Золотой гвардии Золотова насчитывается до 345 тыс. штыков.
Из них реально мерзавцев, палачей, карателей, живодеров, садистов и преступников не так уж много, но тоже хватает, особенно чечен с дагами...

roman_i_olga 11 сентября 2018 | 19:40

topotuschkin: я за демократии и против террора

vezdehod 11 сентября 2018 | 19:31

Все лидеры оппозиции в это время пришли на Избирательные участки и - Успешно проголосовали за Оленевода.и очень гордятся этим (Владимир Рыжков)

e_nexoma 11 сентября 2018 | 19:08

Молчал, молчал Золотарь... и уж лучше бы вовсе рта не раскрывал. Теперь со всей очевидностью ясно, что в руководстве страной у нас дурак на дураке и дураком погоняет. По существу сказать нечего, так чисто в манерах подворотных пацанов с отбитыми головами стал угрожать - а бабка еще надвое сказа, кто из кого сможет сделать отбивную. Я согласен, что из вонючего Золотаря сочной отбивной получится вряд ли, а вот решето из его шкуры либо хотя бы мембрана на барабан - может получиться вполне.
Дураков ничего не учит. Только недавно Усманов и Медведев получили по сусалам от всего Интернета за свою бесстыдную брехню и безосновательную потугу на остроумие, так вот и другой дурак решил попытать дурацкого счастья - выставить себя на всеобщее посмешище.
Получи и распишись, дурачина.

topotuschkin 11 сентября 2018 | 19:12

Этого горе-генерала Золотова самого надо вызвать на дуэль за измену, подлость, коррупцию, пособничество врагам народа и прямое покушение на Основной Закон.
Начал свою карьеру в новой власти в августе 1991 г. с придерживания бронежилета трясущимися ручками перед выступающим с броника Б. Ельциным, а закончил усаживанием на трон Горе-Царя...

shtirlitz77 11 сентября 2018 | 19:14

Неужели ЕА удивляет, что Золотов говорит по фене?
А как еще он может разговаривать, если его непосредственный начальник также разговаривает.

vezdehod 11 сентября 2018 | 19:19

генерал-армии говорил устами царя батюшки, так как он не знает его имени. а тем более , фамилии.
Он НЕНАВИДИТ Алексея Навального и поэтому разрешил открыто угрожать ему.

topotuschkin 11 сентября 2018 | 19:22

shtirlitz77: Вооруженная до зубов Бандитская свора захватил трон в 1999 г. и взорвала всю страну своим воровством, наглостью, бесстыдством, бессовестностью и цинизмом...

e_nexoma 11 сентября 2018 | 19:37

topotuschkin: Сколько дуракам ни тешиться, а конец этому балагану рано или поздно придет и конец этот будет ужасен - добром они власть не отдадут, придется отдирать их от власти не только со слезами, но и с потом и кровью. Ну умеем использовать чужой опыт - придется рассчитываться своими кровавыми соплями.

topotuschkin 11 сентября 2018 | 19:51

e_nexoma: Да вот подзатянулся что-то сей мерзостный паскудненький балаганчик.
Уж с 1999-го г. все ждем-с...

runo 11 сентября 2018 | 19:36

shtirlitz77:
Единственный на сегодня "офицер чести, достоинства" и "джентльмен" - Евгения Альбац!
Все прочие - нечто между средним и мужЕским родом/полом...

shtirlitz77 11 сентября 2018 | 19:37

Согласна с мнением ЕА. Раз ты политик, то ты должен быть со своим избирателем, а не отсиживаться в уютной конуре.
Это, как я поняла, камушек в огород Д.Гудкова, Яшина и других т.н. оппозиционеров.
Кстати, посмотрим, что теперь будет делать Д.Гудков, ведь у митинга, на который он собирался, т.к. он был разрешен, разрешение отозвали.

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