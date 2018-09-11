'Вопросы к интервью
11 сентября 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 11 сентября 2018, 19:08
Ведущий: Максим Курников
Самое обсуждаемое
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
topotuschkin 11 сентября 2018 | 19:08
Царь-Золотогвардеец Золотов вызвал сидящего под арестом активиста-оптимиста А. Навального на дуэль.
Видно, больше крыть нечем.
Суддя по упоминанию печени в тексте вызова на дуэль, этот самый текст Золотову писал тот самый пресловутый Царь-Болтун и вечный Царь-Незнайка Д. Песков - сей субчик почему-то помешан на печени, особенно в размазанном по асфальту виде.
Не надо тут разводить паникерство, пораженчество, капитулянтство, ренегатство с коллаборационизмом.
Протест неизбежно неудержимо молодеет и радикализируется.
И даже насквозь мирный очкастый интеллигент с белым шариком неуклонно звереет.
Уже на вусмерть недозволенные несанкционированные и якобы незаконные (в нарушение Основного Закона) акции выходят сотни и сотни тысяч Борцов за Свободу по всей стране.
Россия будет свободной!
ОМОН будет хамоном!
По всей стране прошли повальные массовые незаконные аресты сотрудников штабов активиста-оптимиста А. Навального и просто его сторонников в ходве всенародных акций протеста на фоне празднеств и массовых гуляний.
09.09.2018 г. золотогвардейцы зверски детей крутили и родителей избивали и давили на глазах у их детей.
Жуть, чего творилось.
Только Всенародный Перформанс "Миллион на Площади" спасет Россию от этого кошмара и сделает ее Свободной...
vezdehod 11 сентября 2018 | 19:12
Виктор Золотов Не рос до генерала-армии от Рядового до генерала - пацан из питерской подворотни, помог ему в этом.
book_publisher 11 сентября 2018 | 19:22
И снова в эфире бездарная и безграмотная "журналистка", которая проср..., э-э, прогадила свой журнал, несмотря на свою ученую степень по политологии от Гарвардского университета.
Ее особое мнение представляет интерес только с точки зрения коллекционеров идей современных российских либеральных маргиналов.
vezdehod 11 сентября 2018 | 19:26
book_publisher:
И снова в эфире бездарная и безграмотная "журналистка", которая проср..., э-э, прогадила свой журнал, несмотря на свою ученую степень по политологии от Гарвардского университета.
=======================================================================
Ты ГНИДА подвальная...Тупой и Безграмотный "кандидат наук" - ты же Ногтя её не стоишь.Валил бы отсюда.
sanisan 11 сентября 2018 | 19:55
Навальный выглядит как балбес, поэтому к нему такое не серьезное отношение. Так что пусть едет обратно в США в ку-клукс-клановом колпаке расизмом и разоблачениями заниматься, чтоб им от его деятельности всем там лучше стало!
topotuschkin 11 сентября 2018 | 19:24
vezdehod: На самом деле в Золотой гвардии Золотова насчитывается до 345 тыс. штыков.
Из них реально мерзавцев, палачей, карателей, живодеров, садистов и преступников не так уж много, но тоже хватает, особенно чечен с дагами...
roman_i_olga 11 сентября 2018 | 19:40
topotuschkin: я за демократии и против террора
vezdehod 11 сентября 2018 | 19:31
Все лидеры оппозиции в это время пришли на Избирательные участки и - Успешно проголосовали за Оленевода.и очень гордятся этим (Владимир Рыжков)
e_nexoma 11 сентября 2018 | 19:08
Молчал, молчал Золотарь... и уж лучше бы вовсе рта не раскрывал. Теперь со всей очевидностью ясно, что в руководстве страной у нас дурак на дураке и дураком погоняет. По существу сказать нечего, так чисто в манерах подворотных пацанов с отбитыми головами стал угрожать - а бабка еще надвое сказа, кто из кого сможет сделать отбивную. Я согласен, что из вонючего Золотаря сочной отбивной получится вряд ли, а вот решето из его шкуры либо хотя бы мембрана на барабан - может получиться вполне.
Дураков ничего не учит. Только недавно Усманов и Медведев получили по сусалам от всего Интернета за свою бесстыдную брехню и безосновательную потугу на остроумие, так вот и другой дурак решил попытать дурацкого счастья - выставить себя на всеобщее посмешище.
Получи и распишись, дурачина.
topotuschkin 11 сентября 2018 | 19:12
Этого горе-генерала Золотова самого надо вызвать на дуэль за измену, подлость, коррупцию, пособничество врагам народа и прямое покушение на Основной Закон.
Начал свою карьеру в новой власти в августе 1991 г. с придерживания бронежилета трясущимися ручками перед выступающим с броника Б. Ельциным, а закончил усаживанием на трон Горе-Царя...
shtirlitz77 11 сентября 2018 | 19:14
Неужели ЕА удивляет, что Золотов говорит по фене?
А как еще он может разговаривать, если его непосредственный начальник также разговаривает.
vezdehod 11 сентября 2018 | 19:19
генерал-армии говорил устами царя батюшки, так как он не знает его имени. а тем более , фамилии.
Он НЕНАВИДИТ Алексея Навального и поэтому разрешил открыто угрожать ему.
topotuschkin 11 сентября 2018 | 19:22
shtirlitz77: Вооруженная до зубов Бандитская свора захватил трон в 1999 г. и взорвала всю страну своим воровством, наглостью, бесстыдством, бессовестностью и цинизмом...
e_nexoma 11 сентября 2018 | 19:37
topotuschkin: Сколько дуракам ни тешиться, а конец этому балагану рано или поздно придет и конец этот будет ужасен - добром они власть не отдадут, придется отдирать их от власти не только со слезами, но и с потом и кровью. Ну умеем использовать чужой опыт - придется рассчитываться своими кровавыми соплями.
topotuschkin 11 сентября 2018 | 19:51
e_nexoma: Да вот подзатянулся что-то сей мерзостный паскудненький балаганчик.
Уж с 1999-го г. все ждем-с...
runo 11 сентября 2018 | 19:36
shtirlitz77:
Единственный на сегодня "офицер чести, достоинства" и "джентльмен" - Евгения Альбац!
Все прочие - нечто между средним и мужЕским родом/полом...
shtirlitz77 11 сентября 2018 | 19:37
Согласна с мнением ЕА. Раз ты политик, то ты должен быть со своим избирателем, а не отсиживаться в уютной конуре.
Это, как я поняла, камушек в огород Д.Гудкова, Яшина и других т.н. оппозиционеров.
Кстати, посмотрим, что теперь будет делать Д.Гудков, ведь у митинга, на который он собирался, т.к. он был разрешен, разрешение отозвали.