Самое обсуждаемое
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Всем кто сегодня на мой вопрос «голосовали?» отвечал «всем и так понятно, что Собянин выиграет» — ответ Если вы хотите, чтобы все перемены к лучшему продолжались, надо прийти и проголосовать. Я пришла и в 21.45 проголосовала за мэра и за Москву, из которой я не хочу уезжать даже летом, а теперь, возможно, и зимой…
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
topotuschkin 11 сентября 2018 | 17:08
Царь-Золотогвардеец Золотов вызвал сидящего под арестом активиста-оптимиста А. Навального на дуэль.
Видно, больше крыть нечем.
Суддя по упоминанию печени в тексте вызова на дуэль, этот самый текст Золотову писал тот самый пресловутый Царь-Болтун и вечный Царь-Незнайка Д. Песков - сей субчик почему-то помешан на печени, особенно в размазанном по асфальту виде.
Не надо тут разводить паникерство, пораженчество, капитулянтство, ренегатство с коллаборационизмом.
Протест неизбежно неудержимо молодеет и радикализируется.
И даже насквозь мирный очкастый интеллигент с белым шариком неуклонно звереет.
Уже на вусмерть недозволенные несанкционированные и якобы незаконные (в нарушение Основного Закона) акции выходят сотни и сотни тысяч Борцов за Свободу по всей стране.
Россия будет свободной!
ОМОН будет хамоном!
По всей стране прошли повальные массовые незаконные аресты сотрудников штабов активиста-оптимиста А. Навального и просто его сторонников в ходве всенародных акций протеста на фоне празднеств и массовых гуляний.
09.09.2018 г. золотогвардейцы зверски детей крутили и родителей избивали и давили на глазах у их детей.
Жуть, чего творилось.
Только Всенародный Перформанс "Миллион на Площади" спасет Россию от этого кошмара и сделает ее Свободной...
e_nexoma 11 сентября 2018 | 17:15
topotuschkin: Явно говенного свойства золото нацепил на себя этот Золотарь - из-пол подворотни пришел он во власть и она не пошла ему впрок - как был идиотом с отбитой головой, так и остался. Вот они - херои гнойнага русскага мира, его краса и гордость. С такими урками во власти далеко уйдет страна.
e_nexoma 11 сентября 2018 | 17:18
Всеми силовыми и правоохренительными структурами воюет с Алексеем Навальным преступная власть и не может его победить. Тут даже не испытывая к нему особых симпатий зауважаешь - если даже урки его боятся, значит чего-то он да стоит.
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 17:26
А почему он Константин Эггерт, его лишили дворянского титула, ведь какие-то полгода назад, эта жирная шельма называл себя Константин фон Эггерт?
e_nexoma 11 сентября 2018 | 17:33
rpmcmurphy: Тебе хоть фон прибавь, хоть де - звону в голове не уменьшится, гнойный зубоскал.
vezdehod 11 сентября 2018 | 18:05
e_nexoma:
Тебе хоть фон прибавь, хоть де - звону в голове не уменьшится, гнойный зубоскал.
============================================================================
Вы что батенька "патрика" не узнали - из очередного "отпуска" вернулся?
book_publisher 11 сентября 2018 | 18:28
rpmcmurphy: А почему он Константин Эггерт, его лишили дворянского титула, ведь какие-то полгода назад, эта жирная шельма называл себя Константин фон Эггерт?
---------------------
- А почему, если он "журналист", то так похож на официанта в своей белой манишке и бабочке?
vlabumur 11 сентября 2018 | 17:22
. А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять,
чтобы народ безобразил? Где это в законе написано,
чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с.
Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет?
УНТЕР ПРИШИБЕЕВ. (золотов)
Антон Чехов .
e_nexoma 11 сентября 2018 | 17:31
vlabumur: Да, дураков в России не сеют, дураки в ней сами родятся. И в ней они бессмертны. Потому и живет она вкривь и вкось - что дуракам здесь слишком большая воля дана.
neyexo 11 сентября 2018 | 18:40
Бабочка зачем?
Такого клоуна один раз в жизни только видел, в далеком 93-м