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Сергей Собянин
мэр Москвы
Зачем ходить на выборы?
Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…
Константин Боровой
Партия Западный Выбор
Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб
Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Тревожные вести из Ливии
Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…
Говорим по-татарски
блог передачи
Карандаш
В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…
МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности
В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…
Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет
И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…
Евгений Гонтмахер
член экспертной группы «Европейский диалог»
Путин на амбразуре. Почему пенсионный блиц-криг провалился и не помог заткнуть бюджетную дыру
Результат всех этих игр вокруг Пенсионного фонда – нарастающий и достигший уже триллионных размеров его дефицит…
Diletant.media
история
«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!»
Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…
Дмитрий Быков
писатель, поэт, журналист
Похищение Европы
А может, Трамп эту публикацию документов из клинтоновского фонда инициировал как раз ради поддержки путинского имиджа?..
Михаил Михин
блогер
Заметки о Нью-Йорке
Они, такие же, как мы. Так же критикуют правительство, так же недовольны ситуацией в стране, но при этом они не боятся высказывать свое мнение открыто, зная, что у них нет полковника, который их посадит за репост в фейсбуке…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Беслан: во имя непоколебимости
Только один человек в России мог запретить вести переговоры с террористами. Только один человек мог приказать штурмовать школу, обрекая детей на смерть. Недаром за минувшие 14 лет он ни разу не приехал на бесланское кладбище…
гость:
Зеэв Элькин
министр охраны окружающей среды Израиля, член узкого военного кабинета Израиля
Мы категорически не готовы, чтобы Сирия превратилась в иранский военный плацдарм. И мы будем делать всё, чтобы этого не произошло. Мы не готовы, чтобы Сирия была наполнена ракетами, которые будут нацелены на Израиль…
Максим Шевченко
журналист
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Разорённая Россия. Гусь-Хрустальный
«Моя пенсия — 8300, и я по помойкам собираю бутылки, прожиточный минимум добавляю»...
В Сургуте первоклассникам вручили дневники с ошибкой в гербе России
В лапах двуглавого орла — серп и молот…
Кусок эфира
Дмитрий Быков: Солженицын избежал риска засахаривания
Солженицын именно потому вызывает такую полемику, что советская власть еще очень сильна в умах. Но интересен он не тогда, когда ниспровергает советскую власть или рассказывает о ее преступлениях…
«Трансперенси Интернешнл» нашёл конфликт интересов у девяти депутатов Московской городской и Московской областной думы
В частности, в докладе организации фигурирует певица Надежда Бабкина, которая является членом «Единой России»...
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Не может быть высоких пенсий в средневековой стране. Это экономический факт, с которым избирателям, с восторгом голосовавшим за наступление Средневековья, придется считаться…
СерпомПо
Telegram-канал
Страна выходит из-под контроля
Он теряет контроль, его «вертикаль» не может погасить волну. Он уже безразличен. Его уже не слушают массы…
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На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка
Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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