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Сергей Собянин
мэр Москвы
Зачем ходить на выборы?
Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…
МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности
В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Бизнес модель 90-х «фирма-однодневка» жива. А журналисты нет
Для того, чтобы вы понимали: вся сумма затрат ориентировочно составила более 20 тысяч долларов, «Ходорковский» (его люди, структуры — не знаю) постфактум компенсировал 3 тысячи евро…
Антон Орехъ
обозреватель
ЦУР закрыт. Зря
Убил Джемаля, Расторгуева и Радченко не ЦУР, не Коняхин и не Ходорковский. А мы говорим про истинных убийц как-то вскользь и на втором плане. И только помогаем замотать и заболтать это дело…
Говорим по-татарски
блог передачи
Карандаш
В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Тревожные вести из Ливии
Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…
гость:
Юрий Сапрыкин
журналист
Масштаб фигуры Кобзона в том, что в нем уживались несколько разных людей. Разных карьер, разных профессий, ипостасей. К каждой из которых все относились по-разному…
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Моя Москва
Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...
Люся Штейн
муниципальный депутат
ЦУР и ЦАР. В смерти прошу винить
Вопрос в том, зачем создавать и заявлять проекты с такими громкими названиями, нанимать туда сотрудников, если даже не можешь определить и признать зону своей ответственности в случае фатальной ошибки?..
Diletant.media
история
«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!»
Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…
Дмитрий Быков
писатель, поэт, журналист
Похищение Европы
А может, Трамп эту публикацию документов из клинтоновского фонда инициировал как раз ради поддержки путинского имиджа?..
В России резко вырос уровень социальной напряженности, — выяснили социологи Левада Центра
72% респондентов волнует повышение цен, 48% обеспокоены ростом безработицы, еще 30% назвали экономический кризис и несправедливое распределение доходов…
«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»...
Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…
Михаил Михин
блогер
Заметки о Нью-Йорке
Они, такие же, как мы. Так же критикуют правительство, так же недовольны ситуацией в стране, но при этом они не боятся высказывать свое мнение открыто, зная, что у них нет полковника, который их посадит за репост в фейсбуке…
Карина Орлова
журналист
«Я часть сопротивления внутри Администрации Трампа»
Бывший экономический советник Трампа Гари Кон, который, как пишет в книге Вудворд, спрятал от Трампа указ о выходе из торгового соглашения с Южной Кореей… — он спасал страну или был соучастником?..
Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу
Видеообращение опубликовано на YouTube…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Не может быть высоких пенсий в средневековой стране. Это экономический факт, с которым избирателям, с восторгом голосовавшим за наступление Средневековья, придется считаться…
Александр Горный
блогер, Крым
Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет
Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…
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На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка
Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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