'Вопросы к интервью
06 сентября 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 06 сентября 2018, 17:08
Ведущий: Ольга Журавлева
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Британский министр по вопросам безопасности возложил на Путина ответственность за отравление Скрипалей в Солсбери В конечном итоге, Путин несет ответственность, поскольку является президентом и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой ГРУ, — заявил Уоллес…
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