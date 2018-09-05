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ilyache
05 сентября 2018 | 19:12
Никому не выгодно дело Скрипалей в Британии и США. Кроме редких ястребов?
Ну после этого слушать неинтересно, это либо неадекват, либо пропаганда о том какие на западе все хорошие.
vezdehod
05 сентября 2018 | 19:17
ilyache:
Никому не выгодно дело Скрипалей в Британии и США. Кроме редких ястребов?
Ну после этого слушать неинтересно, это либо неадекват, либо пропаганда о том какие на западе все хорошие
==============================================================================================
Слушай и набирайся ума у тех, кто там был, а не слушай нашу Машу из МИД РФ.
e_nexoma
05 сентября 2018 | 19:21
vezdehod: Идиотам крыть аргументы нечем, поэтому им остается метать икру типа - Запад гад уже потому, что он Запад, а мы белые и пушистые потому, что это мы. Какой же дурак признается в том, что он дурак? Скорее двадцать умных засомневаются в своем всезнании, чем один идиот.
ilyache
05 сентября 2018 | 19:27
e_nexoma:
Когда главный аргумент: наша разведка сказала???
Вечный аргумент уже годы?
Вам не кажется этот аргумент унизительным для умного человека?
Вот и тут: они агенты ГРУ от Мэй, а ее полицай говорит: пожалуйста сообщите если вы видели этих людей, гдето, сообщите как их зовут и кто они.
Неужели нечего не смущает?.
e_nexoma
05 сентября 2018 | 19:34
ilyache: Меня смущает, что идиоты не в состоянии понимать очевидное. Вам бы хотелось, чтобы Мэй выложила вам секреты своей разведки? Пусть на это надеется наша Маша - но не там она решила искать дураков - там она их не найдет. А что надо Мэй расскажет на совещании, на которых пригласила своих партнеров, но никогда не пригласит нашу Машу, потому что доверяет своей разведке и не доверяет легкомысленно брехунам-халтурщикам, которые и брехать-то как следует не могут научиться.
topotuschkin
05 сентября 2018 | 19:21
ilyache: Отчего же?
НА самом деле весь мир сильно напрягся после дела Скрипалей.
Советские-расейские перебежчики обсидели все страны мира, от Гондураса до Кюрасао.
В Северную Корею почему-то никто не смывается...
vezdehod
05 сентября 2018 | 19:27
Демьян понёс "Уху" этот товарищ учит старого волка Венедиктова, как ему поступать со своими журналистами.
e_nexoma
05 сентября 2018 | 19:40
vezdehod: Да не спорят они, они делятся опытом.
e_nexoma
05 сентября 2018 | 19:12
К сожалению, деляги гнойнага русскага мира никак не научатся дружить с элементарной логикой - не умещается она в их головах. А весь остальной мир, на беду русскага гнойнага, как раз живет по законам логики. Отсюда и принципиальная нестыковка: с одной стороны железная логика, с другой стороны безответственная брехня.
vezdehod
05 сентября 2018 | 19:22
Подписан на "Ведомости" до конца года и больше не буду её продлевать. От "Новой газеты" - Нет.
den246
05 сентября 2018 | 19:29
Не интересен. Пошёл смотреть Убойную силу. Восхищаюсь ААВ.
e_nexoma
05 сентября 2018 | 19:38
den246: И не беда, что в голове моей опилки - восхищаюсь ААВ, а смотреть пошел УС. Чо, логичненько.
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Комментарии12
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ilyache 05 сентября 2018 | 19:12
Никому не выгодно дело Скрипалей в Британии и США. Кроме редких ястребов?
Ну после этого слушать неинтересно, это либо неадекват, либо пропаганда о том какие на западе все хорошие.
vezdehod 05 сентября 2018 | 19:17
ilyache:
Никому не выгодно дело Скрипалей в Британии и США. Кроме редких ястребов?
Ну после этого слушать неинтересно, это либо неадекват, либо пропаганда о том какие на западе все хорошие
==============================================================================================
Слушай и набирайся ума у тех, кто там был, а не слушай нашу Машу из МИД РФ.
e_nexoma 05 сентября 2018 | 19:21
vezdehod: Идиотам крыть аргументы нечем, поэтому им остается метать икру типа - Запад гад уже потому, что он Запад, а мы белые и пушистые потому, что это мы. Какой же дурак признается в том, что он дурак? Скорее двадцать умных засомневаются в своем всезнании, чем один идиот.
ilyache 05 сентября 2018 | 19:27
e_nexoma:
Когда главный аргумент: наша разведка сказала???
Вечный аргумент уже годы?
Вам не кажется этот аргумент унизительным для умного человека?
Вот и тут: они агенты ГРУ от Мэй, а ее полицай говорит: пожалуйста сообщите если вы видели этих людей, гдето, сообщите как их зовут и кто они.
Неужели нечего не смущает?.
e_nexoma 05 сентября 2018 | 19:34
ilyache: Меня смущает, что идиоты не в состоянии понимать очевидное. Вам бы хотелось, чтобы Мэй выложила вам секреты своей разведки? Пусть на это надеется наша Маша - но не там она решила искать дураков - там она их не найдет. А что надо Мэй расскажет на совещании, на которых пригласила своих партнеров, но никогда не пригласит нашу Машу, потому что доверяет своей разведке и не доверяет легкомысленно брехунам-халтурщикам, которые и брехать-то как следует не могут научиться.
topotuschkin 05 сентября 2018 | 19:21
ilyache: Отчего же?
НА самом деле весь мир сильно напрягся после дела Скрипалей.
Советские-расейские перебежчики обсидели все страны мира, от Гондураса до Кюрасао.
В Северную Корею почему-то никто не смывается...
vezdehod 05 сентября 2018 | 19:27
Демьян понёс "Уху" этот товарищ учит старого волка Венедиктова, как ему поступать со своими журналистами.
e_nexoma 05 сентября 2018 | 19:40
vezdehod: Да не спорят они, они делятся опытом.
e_nexoma 05 сентября 2018 | 19:12
К сожалению, деляги гнойнага русскага мира никак не научатся дружить с элементарной логикой - не умещается она в их головах. А весь остальной мир, на беду русскага гнойнага, как раз живет по законам логики. Отсюда и принципиальная нестыковка: с одной стороны железная логика, с другой стороны безответственная брехня.
vezdehod 05 сентября 2018 | 19:22
Подписан на "Ведомости" до конца года и больше не буду её продлевать. От "Новой газеты" - Нет.
den246 05 сентября 2018 | 19:29
Не интересен. Пошёл смотреть Убойную силу. Восхищаюсь ААВ.
e_nexoma 05 сентября 2018 | 19:38
den246: И не беда, что в голове моей опилки - восхищаюсь ААВ, а смотреть пошел УС. Чо, логичненько.